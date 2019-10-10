Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server

Адам Джексон (Adam Jackson), отвечавший за подготовку нескольких прошлых релизов X.Org Server, предложил в своём докладе на конференции XDC2019 перейти на новую схему нумерации выпусков. Чтобы более ясно видеть как давно опубликован тот или иной выпуск по аналогии с Mesa предложено в первом числе версии отразить год. Второе число будет указывать на порядковый номер значительного выпуска за рассматриваемый год, а третье число отражать корректирующие обновления.

Кроме того, так как релизы X.Org Server теперь выходят достаточно редко (X.Org Server 1.20 вышел полтора года назад) и пока не наблюдается активности по формированию X.Org Server 1.21, в то время как в коде накопились некоторые исправления и новшества, предлагается перейти к плановой модели формирования новых выпусков.

Предложение сводится к тому, что кодовая база будет постоянно развиваться с использованием системы непрерывной интеграции, а релиз будет представлять собой простой срез состояния в определённые заранее намеченные даты, при условии, что все CI-тесты успешно пройдены. Значительные релизы, включающие новые возможности, планируется формировать раз в 6 месяцев. По мере добавления новых возможностей также предлагается формировать промежуточные сборки, которые могут автоматически ответвляться, например, раз две недели.

Ганс Де Гоеде (Hans de Goede), разработчик Fedora Linux, работающий в компании Red Hat, отметил, что предложенный метод не лишён недостатков - так как X.Org Server очень сильно завязан на оборудовании, через систему непрерывной интеграции не получится отловить все проблемы. Поэтому предлагается дополнительно ввести систему блокирующих релиз ошибок, при наличии которых автоматический выпуск будет откладываться, а также организовать формирование предварительных выпусков для тестирования перед релизом. Майкл Дэнзер (Michel Dänzer), разработчик Mesa из Red Hat, отметил, что предложенный метод хорош для снапшотов и кандидатов в релизы, но не для финальных стабильных выпусков, в том числе из-за возможности получить нарушение совместимости ABI в промежуточном выпуске.



