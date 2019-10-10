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Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server

10.10.2019 12:07

Адам Джексон (Adam Jackson), отвечавший за подготовку нескольких прошлых релизов X.Org Server, предложил в своём докладе на конференции XDC2019 перейти на новую схему нумерации выпусков. Чтобы более ясно видеть как давно опубликован тот или иной выпуск по аналогии с Mesa предложено в первом числе версии отразить год. Второе число будет указывать на порядковый номер значительного выпуска за рассматриваемый год, а третье число отражать корректирующие обновления.

Кроме того, так как релизы X.Org Server теперь выходят достаточно редко (X.Org Server 1.20 вышел полтора года назад) и пока не наблюдается активности по формированию X.Org Server 1.21, в то время как в коде накопились некоторые исправления и новшества, предлагается перейти к плановой модели формирования новых выпусков.

Предложение сводится к тому, что кодовая база будет постоянно развиваться с использованием системы непрерывной интеграции, а релиз будет представлять собой простой срез состояния в определённые заранее намеченные даты, при условии, что все CI-тесты успешно пройдены. Значительные релизы, включающие новые возможности, планируется формировать раз в 6 месяцев. По мере добавления новых возможностей также предлагается формировать промежуточные сборки, которые могут автоматически ответвляться, например, раз две недели.

Ганс Де Гоеде (Hans de Goede), разработчик Fedora Linux, работающий в компании Red Hat, отметил, что предложенный метод не лишён недостатков - так как X.Org Server очень сильно завязан на оборудовании, через систему непрерывной интеграции не получится отловить все проблемы. Поэтому предлагается дополнительно ввести систему блокирующих релиз ошибок, при наличии которых автоматический выпуск будет откладываться, а также организовать формирование предварительных выпусков для тестирования перед релизом. Майкл Дэнзер (Michel Dänzer), разработчик Mesa из Red Hat, отметил, что предложенный метод хорош для снапшотов и кандидатов в релизы, но не для финальных стабильных выпусков, в том числе из-за возможности получить нарушение совместимости ABI в промежуточном выпуске.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры matrix.org
  4. OpenNews: Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org
  5. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.20.3 с устранением локальной root-уязвимости
  6. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: x.org, x11
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  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На самом деле X.org просто хотят перестать разрабатывать. Начинают с версий.
     
     
  • 2.6, _hide_ (ok), 12:53, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, хотят ввести пользователей и разработчиков в заблуждение и навредить проекту. Год в версии применим в том, что нужно осознанно ставить, а подготовка идет через стадию стабилизации и к определенному сроку. К примеру, в версии дистрибутива, офиса и т.п. Но тут... Какая, нафиг, кому разница, версия 2020 или 2021, как понять, какие из них совместимы или нет. Тестовых веток не предвидится совсем? CI точно работает для всех драйверов корректно? Нарушать совместимость только под новый год? С месой всё и так понятно -- набор драйверов от такого-то года. Релизы, предполагаются не очень совместимыми между собой и поставляются в рамках не очень ролинг моделей. Меса же ВЕЩЬ В СЕБЕ, а X: 99,999% старые интерфейсы и расширения, спецификации которых вышли раньше, чем половина читателей этого поста родились.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:24, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > релиз будет представлять собой простой срез состояния в определённые заранее намеченные даты, при условии, что все CI-тесты успешно пройдены

    Пахнет чем-то не очень хорошим...

     
  • 1.3, Грусть (?), 12:35, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Время - это иллюзия. ПО не гниёт и не ржавеет (если это не JDK, там были удивительные вещи).
     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:52, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ПО не гниёт и не ржавеет

    И рукопедии  https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rot
    не горят!  </ср увч>

    >(если это
    > не JDK, там были удивительные вещи).

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:37, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается они хотят показать, что версия 2020.1 будет намного лучше, чем 1.21, потому что у нее только номер намного больше?
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:58, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получается они хотят показать, что версия 2020.1 будет намного лучше, чем 1.21,
    > потому что у нее только номер намного больше?

    Получается, что законченныя интеграция/отгружация будет (сама! автомагически!!) обнаруживать изменение _таймера_ и отгружать новые версии.  ...и отгружать, и отгружать...

    Сбыча мечт об автоматическом программировании и проч. фантастических электро-бара-нах.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:31, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получается, что законченныя интеграция/отгружация будет (сама! автомагически!!) обнаруживать
    > изменение _таймера_ и отгружать новые версии.  ...и отгружать, и отгружать...

    Вот наглядно показан процесс https://vk.com/doc428053696_520876759

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:04, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Имитация бурной деятельности посредством смены бирочек на товаре.
     
  • 1.10, супернуб (?), 13:31, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложение сводится к тому, что кодовая база будет постоянно развиваться с использованием системы непрерывной интеграции

    Я так полагаю - с systemd, не? Ведь опять Шляпа инициатор.

     
  • 1.11, iPony129412 (?), 13:51, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Legacy
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 13:54, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндегаси.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:23, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они огласили уже когда будет последняя версия? Самая последняя.
     
  • 1.15, eRIC (ok), 14:37, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решение есть, просто делить Stable и Mainline или LTS версия и Временные версии.

     

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