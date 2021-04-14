Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости

2.4 , timur.davletshin ( ok ), 10:50, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Nvidia

3.8 , Аноним ( 1 ), 11:43, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что nvidia? Как невидия заставляет запускать иксы под рутом? А код, который необходимо пускать под рутом, точно нельзя вынести в отдельный сервис, который бы абстрагировал работу с железками и имел бы нужные привелегии?

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:53, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что nvidia? Подозреваю очередной троллинг по поводу блоба. Который, впрочем, без проблем работает с иксами, запущенными под непривилегированным пользователем.

5.16 , timur.davletshin ( ok ), 12:17, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Что nvidia?

> Подозреваю очередной троллинг по поводу блоба. Который, впрочем, без проблем работает с

> иксами, запущенными под непривилегированным пользователем. В текущем штабле от дебиан невидия работает с рутовыми правами как и многие годы до этого.

6.22 , Аноним ( 22 ), 13:51, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В текущем олдстабле работает без рута

6.24 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 14:09, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это проблема чисто дебиана а не нвидии. Возьмите ту же федору, уже 6 или 7 лет иксы из под пользователя. И почти все остальные дистрибутивы последовали. И почему-то нивидия там не мешает...

4.10 , Аноним ( 10 ), 11:54, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О чём речь, если Невидия пихает блоб в ядро?

5.11 , Аноним ( 1 ), 11:58, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну пихает, что дальше? Зачем чему-то, рисующему окошки и получающему ввод иметь права рута?

6.14 , Аноним ( 10 ), 12:01, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это про вынос в отдельный сервис. Особого смысла нет, если бекдор в ядре.

7.15 , Аноним ( 1 ), 12:04, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То есть ты делаешь бекдоры в иксах, позволяющие поднять привилегии, потому что они могут быть в ядре?

7.25 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 14:11, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое отношение мифический бэкдор в ядре имеет отношение к реальной и эксплуатируемой узявимости в иксах? Вы не различаете kernel mode и user mode (пусть и привелигированый формально в рута, но с точки зрения процессора - непривелигированный)? Почитайте про кольца процессора и прочее для начала. Где код в ядре, а где код в приложении типа иксов, ага.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:54, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – single user mode

3.7 , Аноним ( 1 ), 11:41, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что single user mode? Каким образом он мешает запускать иксы под отдельным пользователем-нерутом?

2.20 , Аноним ( 20 ), 13:29, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что многие неразумные просто не способны нормально сконфигурировать права на /dev/dri/card*, и поэтому зачастую Х-сервер идет со взведенным suid битом

