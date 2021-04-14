Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости

|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 11:43, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что nvidia? Как невидия заставляет запускать иксы под рутом? А код, который необходимо пускать под рутом, точно нельзя вынести в отдельный сервис, который бы абстрагировал работу с железками и имел бы нужные привелегии?
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 11:53, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что nvidia?
Подозреваю очередной троллинг по поводу блоба. Который, впрочем, без проблем работает с иксами, запущенными под непривилегированным пользователем.
|
|
|
|5.16, timur.davletshin (ok), 12:17, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Что nvidia?
> Подозреваю очередной троллинг по поводу блоба. Который, впрочем, без проблем работает с
> иксами, запущенными под непривилегированным пользователем.
В текущем штабле от дебиан невидия работает с рутовыми правами как и многие годы до этого.
|
|
|
|6.24, Анонимленьлогиниться (?), 14:09, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это проблема чисто дебиана а не нвидии.
Возьмите ту же федору, уже 6 или 7 лет иксы из под пользователя. И почти все остальные дистрибутивы последовали. И почему-то нивидия там не мешает...
|
|
|
|5.11, Аноним (1), 11:58, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну пихает, что дальше? Зачем чему-то, рисующему окошки и получающему ввод иметь права рута?
|
|
|
|6.14, Аноним (10), 12:01, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это про вынос в отдельный сервис. Особого смысла нет, если бекдор в ядре.
|
|
|
|7.15, Аноним (1), 12:04, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То есть ты делаешь бекдоры в иксах, позволяющие поднять привилегии, потому что они могут быть в ядре?
|
|7.25, Анонимленьлогиниться (?), 14:11, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какое отношение мифический бэкдор в ядре имеет отношение к реальной и эксплуатируемой узявимости в иксах?
Вы не различаете kernel mode и user mode (пусть и привелигированый формально в рута, но с точки зрения процессора - непривелигированный)? Почитайте про кольца процессора и прочее для начала. Где код в ядре, а где код в приложении типа иксов, ага.
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 11:41, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что single user mode? Каким образом он мешает запускать иксы под отдельным пользователем-нерутом?
|
|2.20, Аноним (20), 13:29, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
потому что многие неразумные просто не способны нормально сконфигурировать права на /dev/dri/card*, и поэтому зачастую Х-сервер идет со взведенным suid битом
|
|
|
|2.3, Zenitur (ok), 10:47, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Там для macOS. Там в самой операционке убрали поддержку i386.
|
|1.6, iPony129412 (?), 11:07, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
ANNOUNCE: meson.build, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz
Будущее наступило. Иксы уже можно сказать на свалке.
|
|
|
|2.12, Аноним (10), 11:59, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не забудь при этом подпрыгивать и хлопать себя по голове ;)
Какое отношение XQuartz имеет к GNU/Linux?
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:21, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
К тому, что большинство так называемых апологетов GNU/Linux предпочитают работать на Apple/MacOS...
|
|3.23, iPony129412 (?), 13:54, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какое отношение XQuartz имеет к GNU/Linux?
так в этом и суть. Казалось бы должен открывать изменения по иксам, а там должно быть линуксы на линуксах.
А уже никому оно не надо.
|
|2.18, AlexYeCu_not_logged (?), 12:28, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz
Поня,там вообще-то ВЫКИНУЛИ часть кода, имеющего отношение к xquartz.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 13:47, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Жду этого с нетерпением. Так и чешутся руки сделать этому гмамонта пурге.
|
|1.27, Lex (??), 15:14, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> релиз X.Org Server 1.20.11, в котором устранена уязвимость
Выфсеврети!! Иксы святые!!11 не то, что вяленныхй
|