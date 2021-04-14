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Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости

14.04.2021 10:33

Опубликован релиз X.Org Server 1.20.11, в котором устранена уязвимость (CVE-2021-3472), позволяющая повысить свои привилегии в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root. Проблема вызвана ошибкой в расширении XInput, приводящей к изменению содержимого области памяти вне выделенного буфера при обработке запросов ChangeFeedbackControl со специально оформленными входными данными. Аналогичная проблема также устранена в компоненте xwayland 21.1.1.

Кроме исправления уязвимости в X.Org Server 1.20.11 также проведена работа по чистке DDX-компонента XQuartz, применяемого для запуска X11-приложений в окружении macOS. В новой версии убрана возможность сборки XQuartz для систем i386 и прекращена поддержка версий macOS 10.3 "Panther", 10.4 "Tiger", 10.5 "Leopard", 10.6 "Snow Leopard", 10.7 "Lion" и 10.8 "Mountain Lion".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  3. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  4. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server и libX11
  5. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
  6. OpenNews: Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54964-x.org
Ключевые слова: x.org, xserver
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  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > в которых X-сервер выполняется с правами root

    Зачем?

     
     
  • 2.4, timur.davletshin (ok), 10:50, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Nvidia
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 11:43, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что nvidia? Как невидия заставляет запускать иксы под рутом? А код, который необходимо пускать под рутом, точно нельзя вынести в отдельный сервис, который бы абстрагировал работу с железками и имел бы нужные привелегии?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:53, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что nvidia?

    Подозреваю очередной троллинг по поводу блоба. Который, впрочем, без проблем работает с иксами, запущенными под непривилегированным пользователем.

     
     
  • 5.16, timur.davletshin (ok), 12:17, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что nvidia?
    > Подозреваю очередной троллинг по поводу блоба. Который, впрочем, без проблем работает с
    > иксами, запущенными под непривилегированным пользователем.

    В текущем штабле от дебиан невидия работает с рутовыми правами как и многие годы до этого.

     
     
  • 6.22, Аноним (22), 13:51, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В текущем олдстабле работает без рута
     
  • 6.24, Анонимленьлогиниться (?), 14:09, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это проблема чисто дебиана а не нвидии.

    Возьмите ту же федору, уже 6 или 7 лет иксы из под пользователя. И почти все остальные дистрибутивы последовали. И почему-то нивидия там не мешает...

     
  • 4.10, Аноним (10), 11:54, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чём речь, если Невидия пихает блоб в ядро?
     
     
  • 5.11, Аноним (1), 11:58, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пихает, что дальше? Зачем чему-то, рисующему окошки и получающему ввод иметь права рута?
     
     
  • 6.14, Аноним (10), 12:01, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про вынос в отдельный сервис. Особого смысла нет, если бекдор в ядре.
     
     
  • 7.15, Аноним (1), 12:04, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть ты делаешь бекдоры в иксах, позволяющие поднять привилегии, потому что они могут быть в ядре?
     
  • 7.25, Анонимленьлогиниться (?), 14:11, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение мифический бэкдор в ядре имеет отношение к реальной и эксплуатируемой узявимости в иксах?

    Вы не различаете kernel mode и user mode (пусть и привелигированый формально в рута, но с точки зрения процессора - непривелигированный)? Почитайте про кольца процессора и прочее для начала. Где код в ядре, а где код в приложении типа иксов, ага.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    single user mode
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 11:41, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что single user mode? Каким образом он мешает запускать иксы под отдельным пользователем-нерутом?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:29, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что многие неразумные просто не способны нормально сконфигурировать права на /dev/dri/card*, и поэтому зачастую Х-сервер идет со взведенным suid битом
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:36, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сломали совместимость с i386 - все, уязвимостей нет
     
     
  • 2.3, Zenitur (ok), 10:47, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там для macOS. Там в самой операционке убрали поддержку i386.
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 11:07, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ANNOUNCE: meson.build, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz

    Будущее наступило. Иксы уже можно сказать на свалке.

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 11:59, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не забудь при этом подпрыгивать и хлопать себя по голове ;)
    Какое отношение XQuartz имеет к GNU/Linux?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:21, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К тому, что большинство так называемых апологетов GNU/Linux предпочитают работать на Apple/MacOS...
     
  • 3.23, iPony129412 (?), 13:54, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какое отношение XQuartz имеет к GNU/Linux?

    так в этом и суть. Казалось бы должен открывать изменения по иксам, а там должно быть линуксы на линуксах.
    А уже никому оно не надо.

     
  • 2.18, AlexYeCu_not_logged (?), 12:28, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz, xquartz

    Поня,там вообще-то ВЫКИНУЛИ часть кода, имеющего отношение к xquartz.

     
     
  • 3.26, iPony129412 (?), 14:14, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поня,там вообще-то ВЫКИНУЛИ часть кода, имеющего отношение к xquartz.

    Я в курсе.

     

  • 1.13, acroobat (ok), 12:00, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хороший проект, давно пользуюсь.
     
  • 1.19, Fracta1L (ok), 12:58, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > XOrg

    Это жирное дырявое тормозное недоразумение только закопать остаётся

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:47, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жду этого с нетерпением. Так и чешутся руки сделать этому гмамонта пурге.
     

  • 1.27, Lex (??), 15:14, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > релиз X.Org Server 1.20.11, в котором устранена уязвимость

    Выфсеврети!! Иксы святые!!11 не то, что вяленныхй

     
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