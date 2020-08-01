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Уязвимости в X.Org Server и libX11

01.08.2020 10:04

В X.Org Server и libX11 выявлены две уязвимости:

  • CVE-2020-14347 - отсутствие инициализации памяти при выделении буферов для пиксельных карт при помощи вызова AllocatePixmap() может привести к утечке X-клиенту содержимого памяти из кучи, когда X-сервер работает с повышенными привилегиями. Указанную утечку можно использовать для обхода технологии рандомизации адресного пространств (ASLR). В сочетании с другими уязвимостями проблема может использоваться при создании эксплоита для повышения привилегий в системе. Исправления пока доступны в виде патчей. Публикация корректирующего выпуска X.Org Server 1.20.9 ожидается в ближайшие дни.
  • CVE-2020-14344 - целочисленное переполнение в реализации XIM (Input Method) в libX11, которое может привести к повреждению областей памяти в куче при обработке специально оформленных сообщений от метода ввода. Проблема устранена в выпуске libX11 1.6.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.20.3 с устранением локальной root-уязвимости
  3. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
  4. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.19.4 с исправлением уязвимостей
  5. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  6. OpenNews: Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53470-xorg
Ключевые слова: xorg
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  • 1.1, Аноним (1), 10:10, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все равно лучше X.org пока ничего не придумали
     
     
  • 2.2, Annms_tmp (?), 10:31, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Чаще всего новые разработки рядовыми программистами воспринимаются в штыки. Это понятно, ведь это нужно изучать новое, внедрять, писать, исправлять. Проще отвергнуть и сидеть на старом💩. Любимый лозунг недалёких: "Работает? - не трогай!" 😄
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:34, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Любимый лозунг недалёких – новое всегда лучшее.
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:48, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большой бизнес вас за такие слова уволит к чёрту. Терпеть убытки, потому что один аноним хочет заменить работающее старое на не работающее новое никто не хочет.
     
     
  • 4.7, denkin (ok), 11:20, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз сейчас наблюдаю такого "специалиста", пришел взамен "плохого" мальчика-эникейщика, достижения:
    1. Не способен поддерживать систему электронного учета, мегапроектом ее автоматизации занялся, в результате не работает вообще никак
    2. Не смог настроить сеть между двумя компами
    3. Привел наемного техника для обслуживания принтеров: "ну вы когда закончите, меня наберите",- дирехтор мать... но работать некому
     
  • 2.8, qetuo (?), 11:29, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подкрепить ваше мнение аргументами вы, конечно же, не сможете.
     
     
  • 3.10, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нешто Unicode poop character тебе не аргумент?
     

  • 1.4, Повидло19 (?), 10:40, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И всё?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:04, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас набижит фанат xfree86, как в новость про grub 2 набижал фанат lilo, а в новость про либы на C набигают растаманы.
     
     
  • 2.11, neAnonim (?), 12:18, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для справки из xfree86 выгнали keith packard. в будущем он начнет делать xcb на замену xlib, но так и не закончит. даже офф справку еще не дописали.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:59, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >утечка памяти
    >переполнение

    В расте такого нет.

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:23, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень надеюсь, что этот фикс не приведёт к тому, что иксы не будут работать после запуска после ребута или выключения, а то мало ли, может это тренд новый!
     
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