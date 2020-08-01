Уязвимости в X.Org Server и libX11

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|2.2, Annms_tmp (?), 10:31, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Чаще всего новые разработки рядовыми программистами воспринимаются в штыки. Это понятно, ведь это нужно изучать новое, внедрять, писать, исправлять. Проще отвергнуть и сидеть на старом💩. Любимый лозунг недалёких: "Работает? - не трогай!" 😄
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|3.5, Аноним (5), 10:48, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Большой бизнес вас за такие слова уволит к чёрту. Терпеть убытки, потому что один аноним хочет заменить работающее старое на не работающее новое никто не хочет.
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|4.7, denkin (ok), 11:20, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз сейчас наблюдаю такого "специалиста", пришел взамен "плохого" мальчика-эникейщика, достижения:
1. Не способен поддерживать систему электронного учета, мегапроектом ее автоматизации занялся, в результате не работает вообще никак
2. Не смог настроить сеть между двумя компами
3. Привел наемного техника для обслуживания принтеров: "ну вы когда закончите, меня наберите",- дирехтор мать... но работать некому
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|2.8, qetuo (?), 11:29, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подкрепить ваше мнение аргументами вы, конечно же, не сможете.
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|1.6, Аноним (6), 11:04, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас набижит фанат xfree86, как в новость про grub 2 набижал фанат lilo, а в новость про либы на C набигают растаманы.
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|2.11, neAnonim (?), 12:18, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для справки из xfree86 выгнали keith packard. в будущем он начнет делать xcb на замену xlib, но так и не закончит. даже офф справку еще не дописали.
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|1.12, Аноним (12), 12:23, 01/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень надеюсь, что этот фикс не приведёт к тому, что иксы не будут работать после запуска после ребута или выключения, а то мало ли, может это тренд новый!
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