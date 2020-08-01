Уязвимости в X.Org Server и libX11

2.2 , Annms_tmp ( ? ), 10:31, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Чаще всего новые разработки рядовыми программистами воспринимаются в штыки. Это понятно, ведь это нужно изучать новое, внедрять, писать, исправлять. Проще отвергнуть и сидеть на старом💩. Любимый лозунг недалёких: "Работает? - не трогай!" 😄

3.3 , Аноним ( 3 ), 10:34, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Любимый лозунг недалёких – новое всегда лучшее.

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:48, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Большой бизнес вас за такие слова уволит к чёрту. Терпеть убытки, потому что один аноним хочет заменить работающее старое на не работающее новое никто не хочет.

4.7 , denkin ( ok ), 11:20, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как раз сейчас наблюдаю такого "специалиста", пришел взамен "плохого" мальчика-эникейщика, достижения:

1. Не способен поддерживать систему электронного учета, мегапроектом ее автоматизации занялся, в результате не работает вообще никак

2. Не смог настроить сеть между двумя компами

3. Привел наемного техника для обслуживания принтеров: "ну вы когда закончите, меня наберите",- дирехтор мать... но работать некому

2.8 , qetuo ( ? ), 11:29, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Подкрепить ваше мнение аргументами вы, конечно же, не сможете.

3.10 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:05, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нешто Unicode poop character тебе не аргумент?

