Уязвимости в библиотеках X.Org, две из которых присутствуют с 1988 года

3.38 , Аноним ( 38 ), 12:56, 11/10/2023 Забыли proftpd, например. Где число найденных дыр, в пересчёте на строку кода, больше будет.

4.84 , Аноним ( 23 ), 14:38, 11/10/2023 Не спорю. И OpenSMTPD, который стал "почётным беспарольным аналогом OpenSSH". Но иксы всё-таки куда более распространены. Ну, по крайней мере, были до недавнего времени.

3.79 , хрю ( ? ), 14:19, 11/10/2023 >>Тем не менее, X.Org уже вошёл в историю как проект, о котором сложно высказаться без ругани. Что за бред. Иксы одна из самых старых широко используемых программ. Он старше многих из тутошних обирателей. Тем кто его проектировал надо программисткий памятник поставить и тем кто писал тоже. Посмотрел бы я на местных, которые бы написали код лучше на машинах и на компиляторах тех времён для кучи платформ. Вот же блин вакуумные болтуны.

4.82 , Аноним ( 23 ), 14:36, 11/10/2023 > VIDEOADAPTOR SECTION

> Nobody wants to say how this works. Maybe nobody knows ... Да, это, несомненно, самый что ни на есть памятник. Нерукотворный.

К нему не зарастёт народная тропа.

4.96 , Аноним ( 96 ), 14:57, 11/10/2023 Те, кто его проектировал пишут вейланд, алло. То есть сами признали, что проект мёртв. Вообще, какие проблемы? Сделай фонд xorg live matters, найди разработчиков и развивайте иксы дальше. Вообще никаких проблем. Но вы этого не делаете, потому что комменты строчить - не мешки ворочать.

5.104 , хрю ( ? ), 15:15, 11/10/2023 И где ты увидел, что кто-то ноет? Ты читать сообщение пробовал? Дислексия? Бывает, очень сейчас распространено. Но вроде как научились лечить, вылезь из инета - найди клинику!

6.111 , Аноним ( 111 ), 15:35, 11/10/2023 Ты называешь констатацию факта бредом и ноешь, потому что факт тебе не нравится. На фоне отрицания реальности у тебя сработала характерная для нытиков механическая психзащита - ты приписал своё неадекватное восприятие объективного оппоненту.

5.105 , Андрей ( ?? ), 15:15, 11/10/2023 Они пишут и говорят то, что велит RedHat/IBM.

4.98 , Андрей ( ?? ), 15:03, 11/10/2023 Осквернить то, что сделали предки, это единственное заметное действие для некоторых. На плечах гигантов они строить неспособны. Такое сейчас время.