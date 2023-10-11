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Уязвимости в библиотеках X.Org, две из которых присутствуют с 1988 года

11.10.2023 10:42

Обнародована информация о пяти уязвимостях в библиотеках libX11 и libXpm, развиваемых проектом X.Org. Проблемы устранены в выпусках libXpm 3.5.17 и libX11 1.8.7. Три уязвимости выявлены в библиотеке libx11, предлагающей функции с клиентской реализацией протокола X11:

  • CVE-2023-43785 - выход за границы буфера в коде libX11, проявляющийся при обработке ответа от X-сервера с числом символов, не соответствующих ранее отправленному запросу XkbGetMap. Уязвимость вызвана ошибкой в X11R6.1, существующей с 1996 года. Уязвимость может быть эксплуатирована при подключении приложения, использующего libx11, к вредоносному X-серверу или промежуточному прокси, контролируемому злоумышленником.
  • CVE-2023-43786 - исчерпание стека в результате бесконечной рекурсии в функции PutSubImage() в libX11, возникающей при обработке специально оформленных данных в формате XPM. Уязвимость существует с момента выхода X11R2 в феврале 1988 года.
  • CVE-2023-43787 - целочисленное переполнение в функции XCreateImage() в libX11, приводящее к переполнению кучи из-за ошибки в вычислении размера, не соответствующего фактическому размеру данных. Проблемная функция XCreateImage() вызывается из функции XpmReadFileToPixmap(), что позволяет эксплуатировать уязвимость при обработке специально оформленного файла в формате XPM. Уязвимость также существует со времён X11R2 (1988 год).

Кроме того, раскрыты две уязвимости в библиотеке libXpm (CVE-2023-43788 и CVE-2023-43789), вызванные возможностью чтения из областей вне границ выделенной памяти. Проблемы проявляются при загрузке комментария из буфера в памяти и обработке XPM-файла с некорректной картой цветов. Обе уязвимости датируются 1998 годом и были найдены благодаря применению инструментов для выявления ошибок работы с памятью и fuzzing-тестирования AddressSanitizer и libFuzzer.

X.org имеет исторические проблемы с безопасностью, например десять лет назад, на 30-й конференции Chaos Communication Congress (CCC) в докладе исследователя безопасности Ильи ван Шпрунделя (Ilja van Sprundel) половина презентации была посвящена проблемам в сервере X.Org, а другая половина безопасности клиентских библиотек X11. В докладе Ильи, который в 2013 году выявил 30 уязвимостей, затрагивающих различные клиентские библиотеки X11, а также DRI-компоненты Mesa, присутствовали такие эмоциональные высказывания, как "GLX - это ужасный демотиватор! 80 000 строк сплошного ужаса!" и "За последние пару месяцев я нашёл в нем 120 ошибок, и я ещё не закончил проверку".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
Автор новости: Аноньимъ
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59906-x.org
Ключевые слова: x.org, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (97) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > В докладе присутствовали такие эмоциональные высказывания

    Эмоциональные высказывания не являются доказательством чего-либо.

     
     
  • 2.6, Челик с гихаба (?), 12:16, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Обычно нет, поэтому тут и упоминается доклад, что все настолько плохо, что без эмоций это не описать.рещюмируя, все так плохо, что дальнейшие исправления бессмысленны
     
  • 2.7, Дед банан (?), 12:17, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему не являются, очень даже. Например, они являются доказательством эмоционального возбуждения говорящего в момент высказывания, доказательством возможности говорящего испытывать эмоции.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:40, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сначала не обращаем внимание, потому что "не являются доказательством чего-либо."

    А потом читаем нововости типа
      "Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих"
      "Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий"
      "Отставка сопровождающего файловой системы XFS" (взял на себя непосильную ношу и выгорел)
      "Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке"

    Может стоит помнить, что работают не роботы, а люди?
    Причем многие работаю бесплатно!

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:43, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почти все (кроме alpine-овца) работали в редхате.
     
     
  • 4.39, Аноним (21), 12:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    т.е. люди даже за деньги не хотят копаться в этом?!
    ого, все еще хуже чем я думал
     
     
  • 5.86, Аноним (23), 14:40, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее, даже за деньги не хотят работать с инклюзивным outreachy менеджментом.
    Типичная проблема для многих компаний в последние годы.
     
  • 2.25, Аноним (23), 12:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эмоциональные высказывания не являются доказательством чего-либо.

    Тем не менее, X.Org уже вошёл в историю как проект, о котором сложно высказаться без ругани.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Забыли proftpd, например. Где число найденных дыр, в пересчёте на строку кода, больше будет.
     
     
  • 4.84, Аноним (23), 14:38, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорю. И OpenSMTPD, который стал "почётным беспарольным аналогом OpenSSH".

    Но иксы всё-таки куда более распространены. Ну, по крайней мере, были до недавнего времени.

     
  • 3.79, хрю (?), 14:19, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>Тем не менее, X.Org уже вошёл в историю как проект, о котором сложно высказаться без ругани.

    Что за бред. Иксы одна из самых старых широко используемых программ. Он старше многих из тутошних обирателей. Тем кто его проектировал надо программисткий памятник поставить и тем кто писал тоже. Посмотрел бы я на местных, которые бы написали код лучше на машинах и на компиляторах тех времён для кучи платформ. Вот же блин вакуумные болтуны.

     
     
  • 4.82, Аноним (23), 14:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > VIDEOADAPTOR SECTION
    >        Nobody wants to say how this works.  Maybe nobody knows ...

    Да, это, несомненно, самый что ни на есть памятник. Нерукотворный.
    К нему не зарастёт народная тропа.

     
  • 4.96, Аноним (96), 14:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто его проектировал пишут вейланд, алло. То есть сами признали, что проект мёртв. Вообще, какие проблемы? Сделай фонд xorg live matters, найди разработчиков и развивайте иксы дальше. Вообще никаких проблем. Но вы этого не делаете, потому что комменты строчить - не мешки ворочать.
     
     
  • 5.104, хрю (?), 15:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где ты увидел, что кто-то ноет? Ты читать сообщение пробовал? Дислексия? Бывает, очень сейчас распространено. Но вроде как научились лечить, вылезь из инета - найди клинику!


     
     
  • 6.111, Аноним (111), 15:35, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты называешь констатацию факта бредом и ноешь, потому что факт тебе не нравится. На фоне отрицания реальности у тебя сработала характерная для нытиков механическая психзащита - ты приписал своё неадекватное восприятие объективного оппоненту.
     
  • 5.105, Андрей (??), 15:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пишут и говорят то, что велит RedHat/IBM.
     
  • 4.98, Андрей (??), 15:03, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осквернить то, что сделали предки, это единственное заметное действие для некоторых. На плечах гигантов они строить неспособны. Такое сейчас время.
     
  • 2.43, НяшМяш (ok), 13:02, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При наличии опыта эмоциональная оценка оптимизирует процесс решения проблемы. Поэтому сначала при докладе высказывают своё собственное мнение, а потом уже объясняют в деталях почему.
     
  • 2.92, Аноньимъ (ok), 14:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эмоциональные высказывания не являются доказательством чего-либо.

    Но найденных 120 ошибок за два месяца - являются.

     
  • 2.93, Аноним (96), 14:53, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле не являются?! Поклонники протухшего дедокода уже совсем обнаглели от безнаказанности. Человек долго работал с проектом (не комментарии строчил, а работал), написал доклад, а эти гаврики "не является доказательством, работай лучше". Вы там совсем совесть потеряли?
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:14, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Переезжаем на Wayland, который обяжет всех пользоваться d-bus и не умеет в многооконные приложения, просто потому что никто не хочет писать новый сервер для X11?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вобла и есть новый сервер х11, там есть хвобла с кривой прослойкой
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 12:23, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вобла вообще ни разу не X11. Прослойка просто создаёт иллюзию для иксового приложения, будто оно запущено в Xorg, и я не проверял, но скорее всего как root окно. Это не desktop, я такую безопасность и сам могу обеспечить, подняв несколько Xorg серваков в разных консолях и переключаться между ними про Ctrl + F1, Ctrl + F2 и т.д. Скорее всего даже лучше будет, чем вся та мешура, которую они накрутили.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:25, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    D-Bus не обязателен, а многооконные приложения работают.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 12:32, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы про Gnome, то у них какой-то свой костыль для многооконных приложений, чтобы они могли сказать куда конкретно окно поставить. В протоколе не заложено возможности для приложения попросить поставить окно по таким-то координатам, с такими-то шириной и высотой и на вот таком мониторе. Потому что, ещё раз, разработчики вяленого просто хотели поиграть в игрушечки без тиринга и запускать на системе всякий шлак, который сможет делать скриншоты экрана и куда-то отправлять. Для защиты от таких вещей существуют виртуальные машины, имхо.
     
     
  • 4.48, НяшМяш (ok), 13:12, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кексперты снова выходят на связь. https://wayland.app/protocols/xdg-shell был стабилизирован ещё в 2014 году. И вяленый создавали как раз для того, чтобы всякий шлак НЕ делал скриншоты экрана без разрешения пользователя.
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 13:27, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И вы где-то видите там возможность поставить окно по таким-то координатам У г... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.61, Анонин (?), 13:42, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А где собственно трагедия? Ну добавят они протокол.
    Протоколы на то и нужны, чтобы не было такое нагромождение костылей как иксы.
     
     
  • 7.67, Аноним (56), 13:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, а потом ты, разработчик своей программы, идешь далеко лесом, когда тебе нужно показать не квадратик, а кружочек. Ибо ни времени, ни денег, ни желания потратить пару-тройку месяцев на пропихивание своего расширения протокола у тебя нет. Да и никто его не примет, ибо нужно оно лишь сугубо твоей программе.
     
     
  • 8.74, Анонин (?), 14:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Калибровка монитора нужна не одной единственной программе Поэтому протокол прим... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.76, Аноним (56), 14:10, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С линуксячим десктопом вполне справедлива было 2 , а с горе-вайлендом станет и ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.80, Анонин (?), 14:29, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не согласен Как много людей калибрует мониторы Скольким нужна сетевая прозрач... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.90, хрю (?), 14:48, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот они и идут таким мудрым путём Уже 15 лет Добились, чтоб что-то работало ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.95, Аноним (21), 14:55, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О_о Я понимаю что ты настолько уникальный, что мышем шевелишь из консоли Даже н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.100, хрю (?), 15:08, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот-вот вы вяленный все такие - знаете кто, что и кому чего надо Любители ходит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.108, Аноним (21), 15:19, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е ты слился Это было предсказуемо Ну хоть про написал скрит выдумал Конеч... текст свёрнут, показать
     
  • 12.112, Анонин (?), 15:41, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мониторы не работают нормально, тиринг все еще воскресает, HDR не будет никогда,... текст свёрнут, показать
     
  • 11.99, Аноньимъ (ok), 15:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да НЕТ у протокола иксов никаких проблем с безопасностью Ничего ТАКОГО из за че... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.106, Аноним (21), 15:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да конечно фича Напоминает фичу каст к void , тоже очень нужна и пофиг на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.110, Аноньимъ (ok), 15:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ловит Вы врёте В смысле когда вы иксы по сети юзаете Такое конечно же быва... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.114, Аноним (21), 15:49, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, для моих задач мне хватает вейленда Зачем мне тратить свое время на то что... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:16, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уязвимости которые даже в тепличных созданных специально условиях хрен поймёшь как эксплуатировать.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:34, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    от тебя понимания не требуется. Твое дело - продолжать пользоваться иксами и не обращать ни на что внимания. А выгоду от этих CVE будут получать другие люди. А ты, как я уже сказал, продолжай пользоваться!
     
     
  • 3.20, Аноним (3), 12:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите хоть один случай атаки на иксы кодом, который не должен был иметь доступа к иксам, но он таки случился. При этом сокет исключительно локально-смотрящий и 'curl freecandy | /bin/bash -' запрещён.
     
     
  • 4.24, Аноним (17), 12:43, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который не должен был иметь доступа к иксам, но он таки случился

    С этим проблем нет. Проблема в том, что когда доступ есть, то рута можно получить в течение нескольких часов/дней кейлоггинга. Еще раз: если ты запускаешь прогу из-под самого себя (не рута), то эта прога сможет получить рут, и она его получит.

     
     
  • 5.29, Аноним (3), 12:49, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким подходом к тому, что запускать у себя на "супер-защищённой" системе проще уж виндой пользоваться и как обычно переустанавливать шиндус раз-два в месяц. Или таки запускать в виртуальной машине всякую дрянь на десять миллионов строк кода, которые ничего не делают кроме как жрут гигабайты памяти и тротлят процессор в простое (привет, плагины для текстовых редакторов на node.js, которые прямо это и делают, хотя полезную нагрузку выполняет одна строчка, где происходит exec("/bin/sh" "./parse-code.sh"))
     
     
  • 6.37, Аноним (17), 12:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > проще уж виндой
    > Или таки запускать в виртуальной машине

    Не обязательно. Можно просто продолжать развивать средства изоляции. В иксах изоляции нет и не предвидится.

     
  • 2.53, Аноньимъ (ok), 13:22, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Уязвимости которые даже в тепличных созданных специально условиях хрен поймёшь как эксплуатировать.

    Вообще-то, их очень элементарно эксплуатировать, просто нужно отослать правильную картинку на отрисовку.

     

  • 1.8, iPony129412 (?), 12:17, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять... Ну надо выкидывать.
     
     
  • 2.30, Аноним (38), 12:50, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай-давай, выкидывай. Поик дырок в Вяленом ещё впереди.
     

  • 1.9, Шарп (ok), 12:19, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > выход за границы буфера
    > исчерпание стека в результате бесконечной рекурсии
    > целочисленное переполнение

    Фулл хаус.

     
  • 1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 12:19, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В каждой, да, КАЖДОЙ, новости про раст спрашивают: "почему нельзя безопасность С/С++ докрутить статическими анализаторами?".

    И правда, почему?
    Есть код, есть стандарт, есть правила (не ходить за буфер, не использовать после free, ...), "просто добавь проверки", чо там.

     
     
  • 2.14, Аноним (3), 12:28, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто всем на эти уязвимости плевать. Их сложно использовать, сервак работает, не жалуется. В большинстве случаев локально, потому что когда эти ошибки в код попали, никто даже и не думал, что интернет станет настолько открытым и что какой-то мамкин хацкер будет посылать на вашу тачку окна с неправильными пакетами. А как только это поняли, либо отключили доступ к иксам из-вне, либо запихали сокеты в SSH туннель.
     
     
  • 3.19, Карлос Сношайтилис (ok), 12:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В контексте безопасности - согласен. В контексте работы приложения - нет. Эти ошибки вызовут аварийное завершение процесса и последующий его перезапуск или вообще - перезагрузка оси.
    И ось превращается в винду: "вы передвинули курсор мыши, перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу".
     
     
  • 4.26, Аноним (3), 12:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что это ошибки в коде, я и не отрицаю. Их надо исправить, чтобы графика не падала при очень странных обстоятельствах. Я просто акцентирую для фанатов вэйланда, что на безопасность это никак не влияет: приложение, которое уже может прочитать токен и подключиться к сокету иксов, и так уже скорее всего имеет доступ к вашему /home. Бежим закатывать контейнеры в контейнеры? Или делать такую-же дрянь, как делают последние Android, тупо копируя одни и те же файлы в data приложения?
     
  • 2.31, Аноним (21), 12:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предположим код есть если это называется кодом, хотя у тех кто в нем ковырялся ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.35, Аноним (3), 12:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предупреждения компилятора при -Wall -Wextra -pedantic и указанном предпочитаемом --std= существуют не для того, чтобы разноцветные буковы во время компиляции по экрану бегали. Когда компилятор просто возвращает 0 и не печатает ничего на экран - вот это код, который соответствует правилам, даже если внутри используется колдунство с тайпкастами, потому что их уже можно найти и изучить.
     
     
  • 4.41, Анонимусс (?), 13:00, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты пробовал собрать иксы с -Wall -Wextra -pedantic? И как оно?
     
  • 4.44, Аноним (21), 13:05, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в каких проектах оно обязательно?
    Под обязательно я имею в виду "PR не примут пока оно не пройдет проверки".
    Я работал с проектом, где была политика zero-warnings (и она реализовывалась, не отключением варнингов))).
    Более того поверх был линтер, который бил по рукам за кривой код.
    И он тоже был обязательным для pull-request'ов.

    Но раз оно таки существует..
    То почему им не пользуются? Откуда столько ошибок?

    Мое мнение такое - необязательные проверки будут отключать, всегда.

     

  • 1.16, Аноним (21), 12:32, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А как заливали защитники Хсов из прошлой темы
    (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59892)
    что вейлад зло и эту замшелость надо тянуть годами.

    Фиксы конечно просто шикарные
    CVE-2023-43787 - Integer overflow
    if ((INT_MAX / bits_per_pixel) < width) {
    Xfree(image);
    return NULL;
    }
    Давайте поговорим о переполнении интов и более безопасных языках)?

    или CVE-2023-43788: Out of bounds read
    - if (*s2 == '\0') {
    + if (*s2 == '\0' || c == '\0') {
    академический пример плохого кода

     
     
  • 2.57, Аноним (56), 13:38, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А как заливали защитники Хсов из прошлой темы что вейлад зло и эту замшелость надо тянуть годами.

    Справедливости ради, исправить ошибки в уже готовом функционале легче, чем написать с нуля более 20 разных Вайленд композиторов.

    https://wiki.archlinux.org/title/wayland#Compositors

    Причем большинство из них написаны снова на С, и ошибок там тоже будет хоть одбавляй.

     
     
  • 3.69, Анонин (?), 13:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это конечно печально.
    Но есть https://github.com/Smithay/wayland-rs
     
  • 2.68, Аноним (56), 13:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А как заливали защитники Хсов из прошлой темы что вейлад зло и эту замшелость надо тянуть годами.

    Кстати, а защитники Вайленда в курсе, что большишство софта использует не libX11 (сабж), а XCB?

     
  • 2.70, Аноним (70), 13:58, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ругань была бы осмысленна, но вейланд не работает, а нечто без ошибок но не работающее само по себе одна большая ошибка.

    Вейланд это всего лишь повестка эковеганского феминизма.

     
  • 2.102, Аноньимъ (ok), 15:13, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > if ((INT_MAX / bits_per_pixel) < width) {
    > Давайте поговорим о переполнении интов

    Ну тут многое замечательно на самом деле.
    Интересно, там хоть проверка bits_per_pixel на 0 есть?

    > if (*s2 == '\0' || c == '\0') {
    > академический пример плохого кода

    Это чё вообще такое? Проверка на конец строки?

     

  • 1.27, Анонин (?), 12:45, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной набор дыряшечных уязвимостей в некрокоде из 90х.
    Ничего нового 🥱 Даже пинать их не хочется...
     
     
  • 2.52, Аноним (38), 13:18, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вялый уже на безопасТном переписан?
     
     
  • 3.55, Аноним (21), 13:26, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должен?
    Каждый раз когда начинают переписывать - кричат "не нужно!", когда не начинают - вопят "а почему не переписали?".
    Вы пожалуйста определитесь)

    Тут в каждой второй теме адепты, с пеной у рта, рассказывают, что достаточно просто добавить стат.анализаторов, просто включить дополнительные флагов компиляции, просто следить за буферами и памятью, просто "писать хороший код и не писать плохой"...
    и вот тогда сишный код станет надежным!

    Но почему то, этого не происходит.
    И про "типичные ошибки дыряшки" мы читаем каждую неделю.

     

  • 1.28, Аноним (38), 12:49, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >"За последние пару месяцев я нашёл в нем 120 ошибок, и я ещё не закончил проверку".

    Конечно, топящие здесь за "Все на Wayland!", сочтут это как подтверждение своей правоты. Вот только забывают, что в этом самом Вяленде ещё никто так тщатетьно дыры не искал.

     
     
  • 2.32, Анонин (?), 12:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно. Вместо того, чтобы тратить месяц на поиск ошибок в этом куске кода, лучше бы поискали ошибки в вейланде. Потому что это все равно закопают, и чем раньше - тем лучше.
     
  • 2.33, Аноним (3), 12:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не найдут, потому что по задумке вейланда каждый десктоп должен сам себе имплементировать сервер. wlroots сами по себе безопасность системы не обеспечат.
     
     
  • 3.77, хрю (?), 14:11, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага! то есть мы 120 ошибок * на кол-во вяленных серверов и получаем ...
     
  • 2.34, Аноним (21), 12:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сядь поищи.
    Это же так просто, заодно докажешь, что Хсы не настолько кал и унизишь разрабов вейланда.
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Швейцарские часовщики прекрасно знают все несовершенства своих часов, но от этого они не перестают быть самыми надёжными в мире часами. Впрочем, самые надёжные часы - кварцевое японское убожество, собранное в Китае. Но это по секрету.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 13:11, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сказки про швейцарские часы возможно и прокатывали в 19 веке, но тот кто хоть немного ориентируется в технике, прекрасно понимает что механические часы и надёжность -- понятия взаимоисключающие.
     
  • 3.94, Аноним (94), 14:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато самые точные - атомные. Но почему-то жулики и воры покупают себе Hublot. Видимо атомные недостаточно дорогие.
     
     
  • 4.109, Аноним (109), 15:21, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hublod покупают дегенераты без мозгов, что бы хвататься между такими же дегенератами. Потреблятсво сер.
     
  • 2.45, iPony129412 (?), 13:07, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот только забывают, что в этом самом Вяленде ещё никто так тщатетьно дыры не искал.

    тоесть исследователи безопасности глупые и игнорируют популярность продуктов?

     
     
  • 3.83, хрю (?), 14:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага то есть вяленный уже популярнее иксов? И где это? До иксов вот сейчас добрались, не взирая что иксы стояли на куче юниксов от ibm, hp, сопляриса и т.п., а когда доберутся до вяленного, который используют 10% из 2% пользователей linux?
     

  • 1.42, Skullnet (ok), 13:01, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поэтому Xorg нужно переписать на Rust.
     
     
  • 2.46, Аноним (21), 13:07, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того чтобы переписать, придется разаобраться в коде.
    А он такого качества, что вон разрабы получают нервные срывы.

    Сомневаюсь, что растовики решат вообще его трогать.

     
     
  • 3.51, НяшМяш (ok), 13:17, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да и зачем разбираться в коде того, что забросили сами сопровождающие?
     
  • 3.87, Skullnet (ok), 14:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А он такого качества, что вон разрабы получают нервные срывы.

    Код в иксах нормальный, просто вялендо-хипстеры не обладают достаточной квалификацией (слабоумные).

     
  • 2.63, Аноним (63), 13:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывай
    Разработчики иксов в свое время сказали, что проще закопать и создали Wayland
    Но ты можешь переписать, никто не против
     
     
  • 3.72, Аноним (70), 14:02, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Winland.

    Fixed.

     
     
  • 4.81, Аноним (21), 14:35, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, на расте получится Rustland
    (где-то рядом начинает тихо играть Erika )))
     
  • 4.89, Skullnet (ok), 14:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SJWayland.

    Fixed.

     
  • 2.75, BeLord (ok), 14:05, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть ИИ и переписывает, когда перепишет, позовите-)))
     
     
  • 3.85, 108 (?), 14:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верно верно, в 10 экземплярах и каллиграфическим почерком
     
  • 2.113, Аноним (113), 15:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложилось впечатление, что "переписать на Rust" - это списать логику и функции с сишного кода, попутно выкинув хотя бы до 20-30% функционала. Не забыя надувать щёки уже с момента объявления о намерении.

    Допускаю, вполне, что заблуждаюсь, ибо старый и глупый.

     

  • 1.49, Аноним (38), 13:15, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А теперь посмотрите у себя в usr bin, как много приложений сегодня используют о... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 13:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это сборки со статической компоновкой. Есть еще динамическая (загрузка по-требованию в runtime).
     

  • 1.64, Аноним (-), 13:44, 11/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.78, Golangdev (?), 14:11, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь-то X.org некроманты точно поймут, почему нужно срочно переходить на Wayland =)
     
     
  • 2.88, Аноним (-), 14:44, 11/10/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.91, Аноним (94), 14:51, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я знал, что обязательно найдётся кто-то, кто и это притянет как причину отказа от X11. Нет, это лишь причина переписать нужные либы на хруст, сохранив C-интерфейс.
     

  • 1.103, Ржомба (?), 15:14, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если тысячи и миллионы глаз "сообщества" находят ошибки в иксах с лагом несколько десятилетий, это когда ждать фиксов уязвимостей в вяленом? Примерно в 2060? Кек.
     

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