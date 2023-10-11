|
|1.1, Аноним (1), 12:12, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> В докладе присутствовали такие эмоциональные высказывания
Эмоциональные высказывания не являются доказательством чего-либо.
|
|
|
|2.6, Челик с гихаба (?), 12:16, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Обычно нет, поэтому тут и упоминается доклад, что все настолько плохо, что без эмоций это не описать.рещюмируя, все так плохо, что дальнейшие исправления бессмысленны
|
|2.7, Дед банан (?), 12:17, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Почему не являются, очень даже. Например, они являются доказательством эмоционального возбуждения говорящего в момент высказывания, доказательством возможности говорящего испытывать эмоции.
|
|2.21, Аноним (21), 12:40, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Сначала не обращаем внимание, потому что "не являются доказательством чего-либо."
А потом читаем нововости типа
"Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих"
"Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий"
"Отставка сопровождающего файловой системы XFS" (взял на себя непосильную ношу и выгорел)
"Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке"
Может стоит помнить, что работают не роботы, а люди?
Причем многие работаю бесплатно!
|
|
|
|
|
|4.39, Аноним (21), 12:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
т.е. люди даже за деньги не хотят копаться в этом?!
ого, все еще хуже чем я думал
|
|
|
|5.86, Аноним (23), 14:40, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Скорее, даже за деньги не хотят работать с инклюзивным outreachy менеджментом.
Типичная проблема для многих компаний в последние годы.
|
|2.25, Аноним (23), 12:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Эмоциональные высказывания не являются доказательством чего-либо.
Тем не менее, X.Org уже вошёл в историю как проект, о котором сложно высказаться без ругани.
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 12:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Забыли proftpd, например. Где число найденных дыр, в пересчёте на строку кода, больше будет.
|
|
|
|4.84, Аноним (23), 14:38, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не спорю. И OpenSMTPD, который стал "почётным беспарольным аналогом OpenSSH".
Но иксы всё-таки куда более распространены. Ну, по крайней мере, были до недавнего времени.
|
|3.79, хрю (?), 14:19, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>>Тем не менее, X.Org уже вошёл в историю как проект, о котором сложно высказаться без ругани.
Что за бред. Иксы одна из самых старых широко используемых программ. Он старше многих из тутошних обирателей. Тем кто его проектировал надо программисткий памятник поставить и тем кто писал тоже. Посмотрел бы я на местных, которые бы написали код лучше на машинах и на компиляторах тех времён для кучи платформ. Вот же блин вакуумные болтуны.
|
|
|
|4.82, Аноним (23), 14:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> VIDEOADAPTOR SECTION
> Nobody wants to say how this works. Maybe nobody knows ...
Да, это, несомненно, самый что ни на есть памятник. Нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
|
|4.96, Аноним (96), 14:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Те, кто его проектировал пишут вейланд, алло. То есть сами признали, что проект мёртв. Вообще, какие проблемы? Сделай фонд xorg live matters, найди разработчиков и развивайте иксы дальше. Вообще никаких проблем. Но вы этого не делаете, потому что комменты строчить - не мешки ворочать.
|
|
|
|5.104, хрю (?), 15:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И где ты увидел, что кто-то ноет? Ты читать сообщение пробовал? Дислексия? Бывает, очень сейчас распространено. Но вроде как научились лечить, вылезь из инета - найди клинику!
|
|
|
|6.111, Аноним (111), 15:35, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты называешь констатацию факта бредом и ноешь, потому что факт тебе не нравится. На фоне отрицания реальности у тебя сработала характерная для нытиков механическая психзащита - ты приписал своё неадекватное восприятие объективного оппоненту.
|
|4.98, Андрей (??), 15:03, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Осквернить то, что сделали предки, это единственное заметное действие для некоторых. На плечах гигантов они строить неспособны. Такое сейчас время.
|
|2.43, НяшМяш (ok), 13:02, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
При наличии опыта эмоциональная оценка оптимизирует процесс решения проблемы. Поэтому сначала при докладе высказывают своё собственное мнение, а потом уже объясняют в деталях почему.
|
|2.92, Аноньимъ (ok), 14:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Эмоциональные высказывания не являются доказательством чего-либо.
Но найденных 120 ошибок за два месяца - являются.
|
|2.93, Аноним (96), 14:53, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В смысле не являются?! Поклонники протухшего дедокода уже совсем обнаглели от безнаказанности. Человек долго работал с проектом (не комментарии строчил, а работал), написал доклад, а эти гаврики "не является доказательством, работай лучше". Вы там совсем совесть потеряли?
|
|1.3, Аноним (3), 12:14, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Переезжаем на Wayland, который обяжет всех пользоваться d-bus и не умеет в многооконные приложения, просто потому что никто не хочет писать новый сервер для X11?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 12:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Вобла и есть новый сервер х11, там есть хвобла с кривой прослойкой
|
|
|
|3.12, Аноним (3), 12:23, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Вобла вообще ни разу не X11. Прослойка просто создаёт иллюзию для иксового приложения, будто оно запущено в Xorg, и я не проверял, но скорее всего как root окно. Это не desktop, я такую безопасность и сам могу обеспечить, подняв несколько Xorg серваков в разных консолях и переключаться между ними про Ctrl + F1, Ctrl + F2 и т.д. Скорее всего даже лучше будет, чем вся та мешура, которую они накрутили.
|
|
|
|3.15, Аноним (3), 12:32, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если вы про Gnome, то у них какой-то свой костыль для многооконных приложений, чтобы они могли сказать куда конкретно окно поставить. В протоколе не заложено возможности для приложения попросить поставить окно по таким-то координатам, с такими-то шириной и высотой и на вот таком мониторе. Потому что, ещё раз, разработчики вяленого просто хотели поиграть в игрушечки без тиринга и запускать на системе всякий шлак, который сможет делать скриншоты экрана и куда-то отправлять. Для защиты от таких вещей существуют виртуальные машины, имхо.
|
|
|
|
|
|5.56, Аноним (56), 13:27, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
И вы где-то видите там возможность поставить окно по таким-то координатам У г... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.61, Анонин (?), 13:42, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А где собственно трагедия? Ну добавят они протокол.
Протоколы на то и нужны, чтобы не было такое нагромождение костылей как иксы.
|
|
|
|7.67, Аноним (56), 13:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага, а потом ты, разработчик своей программы, идешь далеко лесом, когда тебе нужно показать не квадратик, а кружочек. Ибо ни времени, ни денег, ни желания потратить пару-тройку месяцев на пропихивание своего расширения протокола у тебя нет. Да и никто его не примет, ибо нужно оно лишь сугубо твоей программе.
|
|
|
|8.74, Анонин (?), 14:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Калибровка монитора нужна не одной единственной программе Поэтому протокол прим... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.76, Аноним (56), 14:10, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С линуксячим десктопом вполне справедлива было 2 , а с горе-вайлендом станет и ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.90, хрю (?), 14:48, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вот они и идут таким мудрым путём Уже 15 лет Добились, чтоб что-то работало ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|12.95, Аноним (21), 14:55, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
О_о Я понимаю что ты настолько уникальный, что мышем шевелишь из консоли Даже н... текст свёрнут, показать
|
|
|
|13.100, хрю (?), 15:08, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
вот-вот вы вяленный все такие - знаете кто, что и кому чего надо Любители ходит... текст свёрнут, показать
|
|1.5, Аноним (-), 12:16, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Уязвимости которые даже в тепличных созданных специально условиях хрен поймёшь как эксплуатировать.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 12:34, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
от тебя понимания не требуется. Твое дело - продолжать пользоваться иксами и не обращать ни на что внимания. А выгоду от этих CVE будут получать другие люди. А ты, как я уже сказал, продолжай пользоваться!
|
|
|
|3.20, Аноним (3), 12:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Покажите хоть один случай атаки на иксы кодом, который не должен был иметь доступа к иксам, но он таки случился. При этом сокет исключительно локально-смотрящий и 'curl freecandy | /bin/bash -' запрещён.
|
|
|
|4.24, Аноним (17), 12:43, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> который не должен был иметь доступа к иксам, но он таки случился
С этим проблем нет. Проблема в том, что когда доступ есть, то рута можно получить в течение нескольких часов/дней кейлоггинга. Еще раз: если ты запускаешь прогу из-под самого себя (не рута), то эта прога сможет получить рут, и она его получит.
|
|
|
|5.29, Аноним (3), 12:49, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С таким подходом к тому, что запускать у себя на "супер-защищённой" системе проще уж виндой пользоваться и как обычно переустанавливать шиндус раз-два в месяц. Или таки запускать в виртуальной машине всякую дрянь на десять миллионов строк кода, которые ничего не делают кроме как жрут гигабайты памяти и тротлят процессор в простое (привет, плагины для текстовых редакторов на node.js, которые прямо это и делают, хотя полезную нагрузку выполняет одна строчка, где происходит exec("/bin/sh" "./parse-code.sh"))
|
|
|
|6.37, Аноним (17), 12:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> проще уж виндой
> Или таки запускать в виртуальной машине
Не обязательно. Можно просто продолжать развивать средства изоляции. В иксах изоляции нет и не предвидится.
|
|2.53, Аноньимъ (ok), 13:22, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Уязвимости которые даже в тепличных созданных специально условиях хрен поймёшь как эксплуатировать.
Вообще-то, их очень элементарно эксплуатировать, просто нужно отослать правильную картинку на отрисовку.
|
|1.9, Шарп (ok), 12:19, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
> выход за границы буфера
> исчерпание стека в результате бесконечной рекурсии
> целочисленное переполнение
Фулл хаус.
|
|1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 12:19, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
В каждой, да, КАЖДОЙ, новости про раст спрашивают: "почему нельзя безопасность С/С++ докрутить статическими анализаторами?".
И правда, почему?
Есть код, есть стандарт, есть правила (не ходить за буфер, не использовать после free, ...), "просто добавь проверки", чо там.
|
|
|
|2.14, Аноним (3), 12:28, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Просто всем на эти уязвимости плевать. Их сложно использовать, сервак работает, не жалуется. В большинстве случаев локально, потому что когда эти ошибки в код попали, никто даже и не думал, что интернет станет настолько открытым и что какой-то мамкин хацкер будет посылать на вашу тачку окна с неправильными пакетами. А как только это поняли, либо отключили доступ к иксам из-вне, либо запихали сокеты в SSH туннель.
|
|
|
|3.19, Карлос Сношайтилис (ok), 12:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В контексте безопасности - согласен. В контексте работы приложения - нет. Эти ошибки вызовут аварийное завершение процесса и последующий его перезапуск или вообще - перезагрузка оси.
И ось превращается в винду: "вы передвинули курсор мыши, перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу".
|
|
|
|4.26, Аноним (3), 12:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что это ошибки в коде, я и не отрицаю. Их надо исправить, чтобы графика не падала при очень странных обстоятельствах. Я просто акцентирую для фанатов вэйланда, что на безопасность это никак не влияет: приложение, которое уже может прочитать токен и подключиться к сокету иксов, и так уже скорее всего имеет доступ к вашему /home. Бежим закатывать контейнеры в контейнеры? Или делать такую-же дрянь, как делают последние Android, тупо копируя одни и те же файлы в data приложения?
|
|2.31, Аноним (21), 12:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Предположим код есть если это называется кодом, хотя у тех кто в нем ковырялся ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.35, Аноним (3), 12:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предупреждения компилятора при -Wall -Wextra -pedantic и указанном предпочитаемом --std= существуют не для того, чтобы разноцветные буковы во время компиляции по экрану бегали. Когда компилятор просто возвращает 0 и не печатает ничего на экран - вот это код, который соответствует правилам, даже если внутри используется колдунство с тайпкастами, потому что их уже можно найти и изучить.
|
|
|
|4.44, Аноним (21), 13:05, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А в каких проектах оно обязательно?
Под обязательно я имею в виду "PR не примут пока оно не пройдет проверки".
Я работал с проектом, где была политика zero-warnings (и она реализовывалась, не отключением варнингов))).
Более того поверх был линтер, который бил по рукам за кривой код.
И он тоже был обязательным для pull-request'ов.
Но раз оно таки существует..
То почему им не пользуются? Откуда столько ошибок?
Мое мнение такое - необязательные проверки будут отключать, всегда.
|
|1.16, Аноним (21), 12:32, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А как заливали защитники Хсов из прошлой темы
(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59892)
что вейлад зло и эту замшелость надо тянуть годами.
Фиксы конечно просто шикарные
CVE-2023-43787 - Integer overflow
if ((INT_MAX / bits_per_pixel) < width) {
Xfree(image);
return NULL;
}
Давайте поговорим о переполнении интов и более безопасных языках)?
или CVE-2023-43788: Out of bounds read
- if (*s2 == '\0') {
+ if (*s2 == '\0' || c == '\0') {
академический пример плохого кода
|
|
|
|2.57, Аноним (56), 13:38, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А как заливали защитники Хсов из прошлой темы что вейлад зло и эту замшелость надо тянуть годами.
Справедливости ради, исправить ошибки в уже готовом функционале легче, чем написать с нуля более 20 разных Вайленд композиторов.
https://wiki.archlinux.org/title/wayland#Compositors
Причем большинство из них написаны снова на С, и ошибок там тоже будет хоть одбавляй.
|
|2.68, Аноним (56), 13:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А как заливали защитники Хсов из прошлой темы что вейлад зло и эту замшелость надо тянуть годами.
Кстати, а защитники Вайленда в курсе, что большишство софта использует не libX11 (сабж), а XCB?
|
|2.70, Аноним (70), 13:58, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ругань была бы осмысленна, но вейланд не работает, а нечто без ошибок но не работающее само по себе одна большая ошибка.
Вейланд это всего лишь повестка эковеганского феминизма.
|
|2.102, Аноньимъ (ok), 15:13, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> if ((INT_MAX / bits_per_pixel) < width) {
> Давайте поговорим о переполнении интов
Ну тут многое замечательно на самом деле.
Интересно, там хоть проверка bits_per_pixel на 0 есть?
> if (*s2 == '\0' || c == '\0') {
> академический пример плохого кода
Это чё вообще такое? Проверка на конец строки?
|
|1.27, Анонин (?), 12:45, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очередной набор дыряшечных уязвимостей в некрокоде из 90х.
Ничего нового 🥱 Даже пинать их не хочется...
|
|
|
|
|
|3.55, Аноним (21), 13:26, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А должен?
Каждый раз когда начинают переписывать - кричат "не нужно!", когда не начинают - вопят "а почему не переписали?".
Вы пожалуйста определитесь)
Тут в каждой второй теме адепты, с пеной у рта, рассказывают, что достаточно просто добавить стат.анализаторов, просто включить дополнительные флагов компиляции, просто следить за буферами и памятью, просто "писать хороший код и не писать плохой"...
и вот тогда сишный код станет надежным!
Но почему то, этого не происходит.
И про "типичные ошибки дыряшки" мы читаем каждую неделю.
|
|1.28, Аноним (38), 12:49, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>"За последние пару месяцев я нашёл в нем 120 ошибок, и я ещё не закончил проверку".
Конечно, топящие здесь за "Все на Wayland!", сочтут это как подтверждение своей правоты. Вот только забывают, что в этом самом Вяленде ещё никто так тщатетьно дыры не искал.
|
|
|
|2.32, Анонин (?), 12:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Конечно. Вместо того, чтобы тратить месяц на поиск ошибок в этом куске кода, лучше бы поискали ошибки в вейланде. Потому что это все равно закопают, и чем раньше - тем лучше.
|
|2.33, Аноним (3), 12:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И не найдут, потому что по задумке вейланда каждый десктоп должен сам себе имплементировать сервер. wlroots сами по себе безопасность системы не обеспечат.
|
|
|
|3.77, хрю (?), 14:11, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага! то есть мы 120 ошибок * на кол-во вяленных серверов и получаем ...
|
|2.34, Аноним (21), 12:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сядь поищи.
Это же так просто, заодно докажешь, что Хсы не настолько кал и унизишь разрабов вейланда.
|
|2.40, Аноним (40), 12:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Швейцарские часовщики прекрасно знают все несовершенства своих часов, но от этого они не перестают быть самыми надёжными в мире часами. Впрочем, самые надёжные часы - кварцевое японское убожество, собранное в Китае. Но это по секрету.
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 13:11, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сказки про швейцарские часы возможно и прокатывали в 19 веке, но тот кто хоть немного ориентируется в технике, прекрасно понимает что механические часы и надёжность -- понятия взаимоисключающие.
|
|3.94, Аноним (94), 14:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато самые точные - атомные. Но почему-то жулики и воры покупают себе Hublot. Видимо атомные недостаточно дорогие.
|
|
|
|4.109, Аноним (109), 15:21, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Hublod покупают дегенераты без мозгов, что бы хвататься между такими же дегенератами. Потреблятсво сер.
|
|2.45, iPony129412 (?), 13:07, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот только забывают, что в этом самом Вяленде ещё никто так тщатетьно дыры не искал.
тоесть исследователи безопасности глупые и игнорируют популярность продуктов?
|
|
|
|3.83, хрю (?), 14:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ага то есть вяленный уже популярнее иксов? И где это? До иксов вот сейчас добрались, не взирая что иксы стояли на куче юниксов от ibm, hp, сопляриса и т.п., а когда доберутся до вяленного, который используют 10% из 2% пользователей linux?
|
|
|
|2.46, Аноним (21), 13:07, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для того чтобы переписать, придется разаобраться в коде.
А он такого качества, что вон разрабы получают нервные срывы.
Сомневаюсь, что растовики решат вообще его трогать.
|
|
|
|3.51, НяшМяш (ok), 13:17, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да и зачем разбираться в коде того, что забросили сами сопровождающие?
|
|3.87, Skullnet (ok), 14:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А он такого качества, что вон разрабы получают нервные срывы.
Код в иксах нормальный, просто вялендо-хипстеры не обладают достаточной квалификацией (слабоумные).
|
|2.63, Аноним (63), 13:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переписывай
Разработчики иксов в свое время сказали, что проще закопать и создали Wayland
Но ты можешь переписать, никто не против
|
|
|
|
|
|4.81, Аноним (21), 14:35, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, на расте получится Rustland
(где-то рядом начинает тихо играть Erika )))
|
|
|
|3.85, 108 (?), 14:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
верно верно, в 10 экземплярах и каллиграфическим почерком
|
|2.113, Аноним (113), 15:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сложилось впечатление, что "переписать на Rust" - это списать логику и функции с сишного кода, попутно выкинув хотя бы до 20-30% функционала. Не забыя надувать щёки уже с момента объявления о намерении.
Допускаю, вполне, что заблуждаюсь, ибо старый и глупый.
|
|1.49, Аноним (38), 13:15, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
А теперь посмотрите у себя в usr bin, как много приложений сегодня используют о... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.54, Аноним (54), 13:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это сборки со статической компоновкой. Есть еще динамическая (загрузка по-требованию в runtime).
|
|1.78, Golangdev (?), 14:11, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Теперь-то X.org некроманты точно поймут, почему нужно срочно переходить на Wayland =)
|
|
|
|2.91, Аноним (94), 14:51, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я знал, что обязательно найдётся кто-то, кто и это притянет как причину отказа от X11. Нет, это лишь причина переписать нужные либы на хруст, сохранив C-интерфейс.
|
|1.103, Ржомба (?), 15:14, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если тысячи и миллионы глаз "сообщества" находят ошибки в иксах с лагом несколько десятилетий, это когда ждать фиксов уязвимостей в вяленом? Примерно в 2060? Кек.
|