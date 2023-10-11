Уязвимости в библиотеках X.Org, две из которых присутствуют с 1988 года

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вобла и есть новый сервер х11, там есть хвобла с кривой прослойкой

3.12 , Аноним ( 3 ), 12:23, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Вобла вообще ни разу не X11. Прослойка просто создаёт иллюзию для иксового приложения, будто оно запущено в Xorg, и я не проверял, но скорее всего как root окно. Это не desktop, я такую безопасность и сам могу обеспечить, подняв несколько Xorg серваков в разных консолях и переключаться между ними про Ctrl + F1, Ctrl + F2 и т.д. Скорее всего даже лучше будет, чем вся та мешура, которую они накрутили.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:25, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – D-Bus не обязателен, а многооконные приложения работают.

3.15 , Аноним ( 3 ), 12:32, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вы про Gnome, то у них какой-то свой костыль для многооконных приложений, чтобы они могли сказать куда конкретно окно поставить. В протоколе не заложено возможности для приложения попросить поставить окно по таким-то координатам, с такими-то шириной и высотой и на вот таком мониторе. Потому что, ещё раз, разработчики вяленого просто хотели поиграть в игрушечки без тиринга и запускать на системе всякий шлак, который сможет делать скриншоты экрана и куда-то отправлять. Для защиты от таких вещей существуют виртуальные машины, имхо.

4.48 , НяшМяш ( ok ), 13:12, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кексперты снова выходят на связь. https://wayland.app/protocols/xdg-shell был стабилизирован ещё в 2014 году. И вяленый создавали как раз для того, чтобы всякий шлак НЕ делал скриншоты экрана без разрешения пользователя.

5.56 , Аноним ( 56 ), 13:27, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – большой текст свёрнут, показать И вы где-то видите там возможность поставить окно по таким-то координатам У г... 6.61 , Анонин ( ? ), 13:42, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А где собственно трагедия? Ну добавят они протокол.

Протоколы на то и нужны, чтобы не было такое нагромождение костылей как иксы.

7.67 , Аноним ( 56 ), 13:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага, а потом ты, разработчик своей программы, идешь далеко лесом, когда тебе нужно показать не квадратик, а кружочек. Ибо ни времени, ни денег, ни желания потратить пару-тройку месяцев на пропихивание своего расширения протокола у тебя нет. Да и никто его не примет, ибо нужно оно лишь сугубо твоей программе.

8.74 , Анонин ( ? ), 14:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Калибровка монитора нужна не одной единственной программе Поэтому протокол прим... 9.76 , Аноним ( 56 ), 14:10, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С линуксячим десктопом вполне справедлива было 2 , а с горе-вайлендом станет и ... 10.80 , Анонин ( ? ), 14:29, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не согласен Как много людей калибрует мониторы Скольким нужна сетевая прозрач... 11.90 , хрю ( ? ), 14:48, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вот они и идут таким мудрым путём Уже 15 лет Добились, чтоб что-то работало ... 12.95 , Аноним ( 21 ), 14:55, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать О_о Я понимаю что ты настолько уникальный, что мышем шевелишь из консоли Даже н... 13.100 , хрю ( ? ), 15:08, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать вот-вот вы вяленный все такие - знаете кто, что и кому чего надо Любители ходит... 14.108 , Аноним ( 21 ), 15:19, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Т е ты слился Это было предсказуемо Ну хоть про написал скрит выдумал Конеч... 12.112 , Анонин ( ? ), 15:41, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мониторы не работают нормально, тиринг все еще воскресает, HDR не будет никогда,... 11.99 , Аноньимъ ( ok ), 15:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да НЕТ у протокола иксов никаких проблем с безопасностью Ничего ТАКОГО из за че... 12.106 , Аноним ( 21 ), 15:15, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, да конечно фича Напоминает фичу каст к void , тоже очень нужна и пофиг на... 13.110 , Аноньимъ ( ok ), 15:24, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не ловит Вы врёте В смысле когда вы иксы по сети юзаете Такое конечно же быва... 14.114 , Аноним ( 21 ), 15:49, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, для моих задач мне хватает вейленда Зачем мне тратить свое время на то что...