Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимости

А давайте пройдемся по фиксам и попробуем оценить качество этого ... 51eb63b0ee1509c6c6b8922b0e4aa037faa6f78b

+ if (stuff->detail > 255)

+ return XIAlreadyGrabbed;

Просто забыли проверочку на переполнение... ну, бывает, чо. b79f32b57cc0c1186b2899bce7cf89f7b325161b

- if (!onoff)

+ if (!onoff) {

tpn->client = NULL;

+ FreeResource(tpn->id, XvRTVideoNotify);

+ }

Забыли очистит чуток ресурсов. Все равно у юзеров их много. 842ca3ccef100ce010d1d8f5f6d6cc1915055900

- FreeScreenAttr(pPriv->attr);

+ FreeResource(pPriv->attr->resource, AttrType);

А тут молодцы - ресурсы почистили! Но не те... но уже прогресс! b8a84cb0f2807b07ab70ca9915fcdee21301b8ca

+ if (rc != Success)

+ return rc;

Забыли проверить "а не пошло ли что не так". Дважды... ccdd431cd8f1cabae9d744f0514b6533c438908c

free(dst->names->radio_groups);

+ dst->names->radio_groups = NULL;

Если забыть заналить переменную после free, то это может отстрелить ногу по самую ж. Но так же интереснее! В общем мде... болгары восхитились божественным качеством кода иксов и дидими которые их писали.