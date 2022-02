Выпуск XWayland 21.2.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

2.13 , Аноним ( 13 ), 20:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похоже mpv не работает без иксов только в Gnome: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53308

3.29 , kusb ( ? ), 22:38, 16/02/2022 Эх уж этот вяленый. Поддержка de связанная с дисплейным сервером. Я часто за инновации и несколько нравится wayland, но как же можно было такое выдумать? У авторов нет связи с реальностью?

3.32 , Bdfybec ( ? ), 23:44, 16/02/2022 Ошибся, только что проверил, mpv работает в wayland в gnome, просто пишет, что: [vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol. Что тогда за фантомный софт нуждающийся xwayland?

4.37 , Admino ( ok ), 01:02, 17/02/2022 Да тот же xeyes. А ещё весь софт на Java+Swing, например. Или Tcl/tk. Или какой-то софт бородатого года, написанный на чистом libXft. 3.36 , Admino ( ok ), 01:01, 17/02/2022

2.15 , Аноним ( 6 ), 20:29, 16/02/2022 А количество всяких известных и малоизвестных WM ?