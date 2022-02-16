Выпуск XWayland 21.2.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

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|1.2, Аноним (2), 18:40, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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XWayland - это как когда в 2050 году повсюду маглев, но все-таки для некоторых маршрутов держат железные дороги
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|2.6, Аноним (6), 19:00, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница небольшая. Даже новое (Wayland) более урезано. Совсем другое дело, когда появится гравлев.
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|2.18, Dzen Python (ok), 20:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...позволяющие просто ехать как белому человеку. Пока бедные юзеры маглева обязаны терпеть унизительные рамки, досмотры, трёх овчарок, фланирующих с кинологами на привязи по рядам во время рейса (даже не думай куснуть бутер с колбаской на "завтрак" - террористом станешь!), падающие составы, подкрашенные несохнущей краской скамейки советских электричек, трубу каждому прямо в рот с выхлопом, вонтфиксы для щелей в рамах. В пригламуренных хромовых рамах.
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|2.27, Аноним (27), 22:04, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это когда двадцать лет назад обещали маглев, с грехом пополам построили тестовую ветку, но все по-прежнему ездят по железной дороге.
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|3.12, Аноним (12), 20:06, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ipv6 труп изначально, не решает ни одной практической задачи
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|4.14, Аноним (6), 20:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По крайней мере, проблему доступного адресного пространства решает.
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|5.17, Аноним (16), 20:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если трясануть американских держателей с маской 8, то ip4 ещё на 100 лет хватит.
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|5.19, Аноним (16), 20:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вообще, на кой чёрт какой-то амер-корпорации десятки миллионов внешних IP?!
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|4.20, Аноним (20), 20:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока ipv6 жив, у лиспа есть шанс. Я в аниме видел. Аниме было 30 летней давности правда, но актуальность не утратило.
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|6.23, Аноним (20), 21:17, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то в дикой природе есть пользователи, не каждый провайдер даёт бесплатный ip4 айпишник.
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|1.11, Bdfybec (?), 19:43, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Есть где-то списов софта, который все еще без иксов не работает? Знаю только mpv...
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|3.29, kusb (?), 22:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх уж этот вяленый. Поддержка de связанная с дисплейным сервером. Я часто за инновации и несколько нравится wayland, но как же можно было такое выдумать? У авторов нет связи с реальностью?
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|3.32, Bdfybec (?), 23:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибся, только что проверил, mpv работает в wayland в gnome, просто пишет, что: [vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol.
Что тогда за фантомный софт нуждающийся xwayland?
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|4.37, Admino (ok), 01:02, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тот же xeyes.
А ещё весь софт на Java+Swing, например. Или Tcl/tk. Или какой-то софт бородатого года, написанный на чистом libXft.
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|3.36, Admino (ok), 01:01, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
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|1.26, Fracta1L (ok), 21:33, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Wayland крутой и чёткий в буквальном смысле, после него в X11 всё размыто выглядит.
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|2.31, Корец (?), 23:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То-то ты жалуешься, что у тебя на вяленом чёрный экран показывает. Наверное всё дело в том, что у сполшной чёрной заливки не может быть никакой размытости, да?
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