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Выпуск XWayland 21.2.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

16.02.2022 18:28

Доступен выпуск XWayland 21.2.0, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка протокола DRM Lease, позволяющего X-серверу функционировать в роли контроллера DRM (Direct Renderering Manager), предоставляющего DRM-ресурсы клиентам. С практической стороны протокол используется для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • В GLX добавлены настройки фреймбуфера (fbconfig) для поддержки цветового пространства sRGB (GL_FRAMEBUFFER_SRGB).
  • В число зависимостей включена библиотека libxcvt.
  • Переработан код с реализацией расширения Present, предоставляющего композитному менеджеру средства для копирования или собственной обработки пиксельных карт перенаправленного окна, синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank), а также обработки событий PresentIdleNotify, позволяющих клиенту судить о доступности пиксельных карт для дальнейших модификаций (возможность заранее узнать какая пиксельная карта будет использоваться в следующем кадре).
  • Добавлена возможность обработки управляющих жестов на тачпаде.
  • В библиотеку libxfixes добавлен режим ClientDisconnectMode и возможность определения опциональной задержки для автоматического завершения работы после отключения клиента.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  3. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  4. OpenNews: Доступен X.Org Server 21.1
  5. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56712-xwayland
Ключевые слова: xwayland, wayland
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:39, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    эволюция!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:32, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никакой вяленый иксы не заменит.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:40, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    XWayland - это как когда в 2050 году повсюду маглев, но все-таки для некоторых маршрутов держат железные дороги
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:00, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница небольшая. Даже новое (Wayland) более урезано. Совсем другое дело, когда появится гравлев.
     
  • 2.18, Dzen Python (ok), 20:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...позволяющие просто ехать как белому человеку. Пока бедные юзеры маглева обязаны терпеть унизительные рамки, досмотры, трёх овчарок, фланирующих с кинологами на привязи по рядам во время рейса (даже не думай куснуть бутер с колбаской на "завтрак" - террористом станешь!), падающие составы, подкрашенные несохнущей краской скамейки советских электричек, трубу каждому прямо в рот с выхлопом, вонтфиксы для щелей в рамах. В пригламуренных хромовых рамах.
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:04, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это когда двадцать лет назад обещали маглев, с грехом пополам построили тестовую ветку, но все по-прежнему ездят по железной дороге.
     

  • 1.5, Ананоним (?), 18:58, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно, на какой версии похоронят его?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 19:01, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Wayland?
     
  • 2.9, EuPhobos (ok), 19:18, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как с IPv6.. не похоронят
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 20:06, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ipv6 труп изначально, не решает ни одной практической задачи
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 20:28, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По крайней мере, проблему доступного адресного пространства решает.
     
     
  • 5.17, Аноним (16), 20:35, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если трясануть американских держателей с маской 8, то ip4 ещё на 100 лет хватит.
     
  • 5.19, Аноним (16), 20:40, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще, на кой чёрт какой-то амер-корпорации десятки миллионов внешних IP?!
     
  • 5.21, Смузихлёб (?), 21:05, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для этого есть NAT.
     
     
  • 6.24, Аноним (16), 21:21, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, в штатах клиенты всех опсосов сидят за натом.
     
  • 6.35, Аноним (35), 00:38, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Костыль
     
  • 4.20, Аноним (20), 20:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ipv6 жив, у лиспа есть шанс. Я в аниме видел. Аниме было 30 летней давности правда, но актуальность не утратило.
     
     
  • 5.22, Смузихлёб (?), 21:06, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где он жив? На бумаге?
     
     
  • 6.23, Аноним (20), 21:17, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то в дикой природе есть пользователи, не каждый провайдер даёт бесплатный ip4 айпишник.
     

  • 1.11, Bdfybec (?), 19:43, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть где-то списов софта, который все еще без иксов не работает? Знаю только mpv...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже mpv не работает без иксов только в Gnome: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53308
     
     
  • 3.29, kusb (?), 22:38, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх уж этот вяленый. Поддержка de связанная с дисплейным сервером. Я часто за инновации и несколько нравится wayland, но как же можно было такое выдумать? У авторов нет связи с реальностью?
     
  • 3.32, Bdfybec (?), 23:44, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибся,  только что проверил, mpv работает в wayland в gnome, просто пишет, что: [vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol.

    Что тогда за фантомный софт нуждающийся xwayland?

     
     
  • 4.37, Admino (ok), 01:02, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тот же xeyes.

    А ещё весь софт на Java+Swing, например. Или Tcl/tk. Или какой-то софт бородатого года, написанный на чистом libXft.

     
  • 3.36, Admino (ok), 01:01, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
     
  • 2.15, Аноним (6), 20:29, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А количество всяких известных и малоизвестных WM ?
     

  • 1.25, Аноним (25), 21:31, 16/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.26, Fracta1L (ok), 21:33, 16/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Wayland крутой и чёткий в буквальном смысле, после него в X11 всё размыто выглядит.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 22:37, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Fracta1L не настоящий.
     
     
  • 3.30, kusb (?), 22:43, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это понять?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 00:23, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как... Подменили, демоны :)
     
  • 2.31, Корец (?), 23:23, 16/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то ты жалуешься, что у тебя на вяленом чёрный экран показывает. Наверное всё дело в том, что у сполшной чёрной заливки не может быть никакой размытости, да?
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 00:24, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще как может! Просто черное на черном не видно ;)
     

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