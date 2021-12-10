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Доступен Wayland 1.20

10.12.2021 11:57

Состоялся стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.20. Ветка 1.20 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Основные изменения в протоколе:

  • Реализована официальная поддержка платформы FreeBSD, тесты для которой добавлены в систему непрерывной интеграции.
  • Прекращена поддержка сборочной системы autotools, вместо которой теперь применяется Meson.
  • В протокол добавлена возможность "wl_surface.offset", позволяющая клиентам обновлять смещение буфера поверхности независимо от самого буфера.
  • В протокол добавлены возможности "wl_output.name" и "wl_output.description", позволяющие клиенту идентифицировать вывод без привязки к расширению протокола xdg-output-unstable-v1.
  • В определениях протокола для событий представлен новый атрибут "type", а сами события теперь могут помечаться как деструкторы.
  • Проведена работа над ошибками, в том числе устранены состояния гонки при удалении прокси в многопоточных клиентах.



Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland:

  • В XWayland и проприетартном драйвере NVIDIA реализованы изменения, позволяющие обеспечить полноценную поддержку аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan в приложениях X11, выполняемых при помощи DDX-компонента (Device-Dependent X) XWayland.
  • Основная ветка во всех репозиториях Wayland переименована с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества.
  • В Ubuntu 21.04 осуществлён переход на использование по умолчанию Wayland.
  • В Fedora 35, Ubuntu 21.10 и RHEL 8.5 добавлена возможность использования рабочего стола на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA.
  • Сформирован выпуск композитного сервера Weston 9.0, в котором появилась оболочка kiosk-shell, позволяющая обособленно запускать отдельные приложения в полноэкранном режиме, например, для создания интернет-киосков, демонстрационных стендов, электронных вывесок и терминалов самообслуживания.
  • Компания Canonical опубликовала оболочку Ubuntu Frame c полноэкранным интерфейсом для создания интернет-киосков, использующую протокол Wayland.
  • В системе потокового видеовещания OBS Studio реализована поддержка протокола Wayland.
  • В GNOME 40 и 41 продолжено оттачивание поддержки протокола Wayland и компонента XWayland. Разрешено использование сеансов Wayland для систем с GPU NVIDIA.
  • Продолжено портирование рабочего стола MATE для Wayland. Для работы без привязки к X11 в окружении Wayland адаптированы просмотрщик документов Atril, System Monitor, текстовый редактор Pluma, эмулятор терминала Terminal и другие компоненты рабочего стола.
  • Стабилизирован сеанс KDE, работающий с использованием протокола Wayland. В композитном менеджере KWin и рабочем столе KDE Plasma 5.21, 5.22 и 5.23 значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Сборки Fedora Linux с рабочим столом KDE по умолчанию переведены на использование Wayland.
  • В Firefox 93-96 включены изменения, решающие проявляющиеся в Wayland-окружениях проблемы, связанные с обработкой всплывающих окон, буфером обмена и масштабированием на экранах с разным DPI. Порт Firefox для Wayland доведён и до общего паритета в функциональности со сборкой для X11 при работе в GNOME-окружении Fedora.
  • Опубликована компактная пользовательская оболочка на основе композитного сервера Weston - wayward.
  • Доступен первый выпуск labwc, композитного сервера для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox.
  • Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения COSMIC, использующего Wayland.
  • Сформированы выпуски пользовательского окружения Sway 1.6 и композитного сервера Wayfire 0.7, использующих Wayland.
  • Для Wine предложен обновлённый драйвер, позволяющий запускать через Wine приложения, использующие GDI и OpenGL/DirectX, напрямую в окружении на базе Wayland, без применения прослойки XWayland и избавившись от привязки Wine к протоколу X11. В драйвере добавлена поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций.
  • Компания Microsoft реализовала возможность запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Для вывода задействован композитный менеджер RAIL-Shell, использующий протокол Wayland и основанный на кодовой базе Weston.
  • Изменился метод разработки пакета wayland-protocols, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Cтадия развития протколов "unstable" заменена на "staging", для того чтобы сгладить процесс стабилизации протоколов, прошедших тестирование в рабочих окружениях.
  • Для Wayland подготовлено расширение протокола для перезапуска оконной среды без остановки приложений, которое позволит решить проблему с завершением приложений в случае сбоя в работе оконной среды.
  • В Mesa добавлено необходимое для Wayland EGL-расширение EGL_EXT_present_opaque. Решены проблемы с отображением прозрачности в играх, запущенных в окружениях на базе протокола Wayland. Реализована поддержка динамического обнаружения и загрузки альтернативных бэкендов GBM (Generic Buffer Manager) для улучшение поддержки Wayland на системах с драйверами NVIDIA.
  • Продолжается развитие KWinFT, форка KWin, сфокусированного на Wayland. Проект также развивает библиотеку wrapland с реализацией обвязки над libwayland для Qt/C++, продолжающей развитие KWayland, но избавленной от привязки к Qt.
  • Дистрибутив Tails наметил перевод пользовательского окружения на использование протокола Wayland, что позволит повысить защищённость всех графических приложений за счёт улучшения контроля за тем, как приложения взаимодействуют с системой.
  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish, webOS Open Source Edition, Tizen и AsteroidOS;
  • Для тестирования работы KDE, GNOME, Enlightenment, Wayfire, Liri и Sway поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK, Qt, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.19
  3. OpenNews: В Wayland-драйвере для Wine появилась поддержка Vulkan и многомониторных конфигураций
  4. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Сеанс KDE на базе Wayland признан стабильным
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56320-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Чем это лучше иксов?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:34, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вопрос риторический скорее.
     
     
  • 3.7, Анон_ли (?), 12:49, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >риторический

    Когда знаешь умное слово, но не знаешь, где и когда его использовать 😂

     
     
  • 4.9, A.Stahl (ok), 12:51, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конгломерация нравов, что же тут поделаешь...
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 13:00, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гастрономИя под айтишников
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 15:16, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поребрики уже не тОрты
     
  • 4.58, anonymous (??), 16:08, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Я даже в википедию полез, думал может чего не знаю но там все нормально.
     
     
  • 5.61, Анонимъ (?), 16:13, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не риторический вопрос, а вопрос с подвохом. А что такое подвох, мы уже знаем.
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:18, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GUI приложений и видео воспроизведение не лагают если запустить какой-нибудь Steam.

    Зато куча своих проблем имеется от совместимости работы приложений (даже нативных wayland протоколом) до глюков всяких например в играх.

     
  • 2.29, Zenitur (ok), 13:31, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничем не лучше. Это просто другое
     
  • 2.34, n00by (ok), 14:06, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот здесь https://opennet.ru/53778-game
    сделал тестовое приложение, в вариантах для Wayland и XCB.
    Если запустить и мышкой за угол окна быстро туда-сюда изменять его размер, в первом случае получается плавно, успевает каждый кадр. Добиться аналогичного эффекта с XCB не удалось.
    В каких реальных сценариях требуется подобная отзывчивость - это уже другой вопрос.

    Второй момент, это обработка ситуации со скрытием окна (актуально для экономии АКБ). В Gnome соответствующее событие не приходит. Но это вопрос не к Иксам, в XFCE и Mate проблемы нет.

     
  • 2.40, Аноним (40), 14:24, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fractial scaling работает
     
     
  • 3.57, анонимкакойто (?), 16:08, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня видео в полноэкранном на Ubuntu wayland не работает при fractional scaling ни на Intel Graphics 4600, ни на встроеных AMD Radeon разных поколений
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:42, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем, не парься.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:33, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как только выпустят https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233 - перейду, а пока пускай играются.
     
     
  • 2.5, BratishkaErik (ok), 12:39, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно! Не хочется много композиторосерверов лол.

    Иначе не увидим аналоги маложрущих wm. Про это как раз по ссылке говорится:


    > As it currently stands minor WMs and DEs do not even intend to support Wayland given the sheer complexity of writing all the code required to support the above features. You do not expect JWM, TWM, XDM or even IceWM developers to implement all the featured outlined in ^1.

     
     
  • 3.15, псевдонимус (?), 13:02, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С вяленым мы их не увидим.
     
  • 3.23, Аноним (2), 13:16, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подписывайтесь на bug report - пару тысяч человек подпишется, авось, у разрабов появится impetus, чтобы его implement.

    Его только что закрыли, кстати, но это не мешает на него подписаться.

    Можно высказать мысли, почему Вам это надо.

    Wayland разрабов ситуация ровно с двуми compositors полностью устраивает, что мне кажется ересью.

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 15:20, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не появится. Не юзеры же им платят.
     
  • 2.19, lockywolf (ok), 13:09, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будет время, погоняй https://wiki.archlinux.org/title/wayland#Tiling , вдруг что понравится.
    И отпишись.
     
     
  • 3.20, Аноним (2), 13:14, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не использую Tiling WMs в принципе.

    Я не программист - обычно у меня одно приложение на экране, развёрнутое в полный экран.

    Иногда что-то висит маленькое always on top, чтобы мониторить.

     
     
  • 4.28, lockywolf (ok), 13:31, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не использую Tiling WMs в принципе.
    > Я не программист - обычно у меня одно приложение на экране, развёрнутое
    > в полный экран.
    > Иногда что-то висит маленькое always on top, чтобы мониторить.

    Тогда, казалось ты, вообще не должно быть разницы, тайловый или нет.

    Но тем не менее, там и нетайловых есть сколько-то.

     
  • 2.22, test (??), 13:15, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    closed lol
     
     
  • 3.24, Аноним (2), 13:17, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, только что.

    Бельмо из глаза как-будто убрали.

    LMAO.

     
  • 3.30, lockywolf (ok), 13:32, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > closed lol

    А wlroots плох, да?

     
     
  • 4.31, Аноним (2), 13:39, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы оно было "хорошее", XFCE/IceWM/JWM и прочие уже бы давно стали их использовать.

    Там всё далеко не так просто.

     
     
  • 5.37, n00by (ok), 14:20, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы оно было "хорошее", XFCE/IceWM/JWM и прочие уже бы давно стали
    > их использовать.

    Напоминаю: "Я не программист" (ц)
    Так что не судите.

    > Там всё далеко не так просто.

    "Просто" разная архитектура у Иксов и Воланда.

     
  • 2.36, ананоша (?), 14:12, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Артёмка какой-то зачем-то решил позориться
     
     
  • 3.39, n00by (ok), 14:23, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы тёзка автора запроса? Он то просто образец вежливости.

    I wonder if Wayland developers could maybe consider writing

     
  • 2.41, Аноним (-), 14:29, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233

    тролловатенько

     
  • 2.55, макпыф (ok), 15:47, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это тогда X12 получится. идея вяленого - засунуть все в wm. Для редхата который его пилит wm = mutter, DE = gnome. потому ни какие "minor WMs and DEs" им нафиг не нужны
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:36, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждать иксамкапец?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:50, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну, если тебе сейчас не больше 15 лет, в принципе можно подождать. Как раз, выйдя на пенсию, сможешь закопать иксы
     
     
  • 3.14, Аноним (12), 13:02, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и то - если ты живёшь в японии в горах на высоте 5000 м над уровнем моря и ты моисей
     
     
  • 4.16, псевдонимус (?), 13:04, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Японии вроде нет гор такой высоты. Да и она выше снеговой линии.
     
     
  • 5.18, Аноним (12), 13:07, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты смекалистый
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 13:40, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе — да.
    Сейчас на Nvidia навозилят и в принципе по сути да.
     

  • 1.6, Шарп (ok), 12:46, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это я понимаю активное развитие. Жду поддержки гибридной графики. Моя интеловская встройка плохо тянет анимации kwin на 4к разрешении. В иксах рендерю на дискретке и всё плавно.
     
     
  • 2.27, Werwolf (ok), 13:28, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем мучатся? можно всё рендерить на гейвидии и не мучать дохлую встройку (вернее мучаться она всё равно будет ибо у гибридных гейвидий нет своего фреймбуфера и вывод через интел, но всё же ей будет проще жить)
     

  • 1.10, FkRNK (?), 12:56, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже наконец в Вейленде можно будет отключать вертикальную синхронизацию в полноэкранных приложениях?
     
     
  • 2.11, TorLives (?), 13:00, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно не в ближайшие 10 лет.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:14, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда. Это сделано умышленно.
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:56, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем это надо? Чисто для фаллометрии, чтобы видеть, сколько фпс показывает видушка? Ну и чтобы тиринг ловить? Видеть быстрее, чем показывает монитор, вы все равно не сможете.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:31, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну смотри. В венде как? Синхронизация в драйвере, синхронизация в вм, синхронизация в приложении. Второе отключается, как правило третье работает лучше всего, иногда работает только первое. На тиринг вообще плевать обычно его не видно, а вот статтеринг сразу бесить начинает.
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:04, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого надо либо месяц сломать, либо драйвер в ядре...
     

  • 1.13, псевдонимус (?), 13:01, 10/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     

  • 1.26, гомогейшигори (?), 13:19, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Основная ветка во всех репозиториях Wayland переименована с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества.

    Джва года ждал. Виндокопец всё ближе

     
     
  • 2.65, Смузихлёб (?), 16:42, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С каких пор меньшинство диктует правила большинству?
     

  • 1.35, Аноним12345 (?), 14:08, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть вещи, которые долго долго пилятся и при этом не видно никакого результата
    А он есть
     
  • 1.38, Аноним (-), 14:20, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вяленд нужен! Тор не задушишь!
     
  • 1.44, вписдувашлинукс (?), 14:56, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такое же ненужно, как и все поделки в линпупсе
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:06, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты нужен?
     
  • 2.52, Аноним (52), 15:30, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты специально зарегался, чтобы это написать?
     
     
  • 3.56, макпыф (ok), 15:52, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он не регался
    (?) рядом с ником говорит что это аноним который что написал в поле "Имя"
     

  • 1.49, Аноним (52), 15:27, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опа! Новость о Wayland? Комментаторы на опеннете поднапряглись
     
     
  • 2.50, Аноним (52), 15:28, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подолью ещё масла в огонь. Давайте, расскажите, как Wayland и PipeWire "нинужно", а X с корявым PulseAudio "нужна". А ведь в нулевых о пульсе точно так же говорили...
     
     
  • 3.60, Аноним (43), 16:13, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так она до сих пор и не нужна. Теперь вместо неё уже следующее ненужно на очереди.
     
  • 2.51, Аноним (52), 15:30, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну и systemd'шечка нам, оказывается, тоже "нужно", а все эти ваши runit'ы, OpenRC и прочие "нинужно" )))
     

  • 1.54, Abyss777 (?), 15:38, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переключился в kde neon на wayland
    - раскладка клавиатуры переключается на нажатие, а не отпускание (полная совместимость с иксами) из-за этого половина хоткеев не работает.
    - krdc(wlfreerdp) не понял многомониторную конфигурацию и на большом мониторе вывел сеанс на весь экран с разрешением маленького монитора
    - в настройках Экрана нельзя поменять главный монитор

    в целом лагов с последнего раза поуменьшилось, но еще рано, подождем...

     
  • 1.59, Аноним (59), 16:13, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линупc на десктопе теперь пoeбдит и его очередной год объявят не с макбука?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 16:17, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну точно не твой гавнимдовс
     
     
  • 3.63, Аноним (59), 16:24, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какой из 100500 дpиcтрибутивов ненужникса пoeбдит?
     
     
  • 4.66, Аноним (53), 16:50, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна вещь, которую стоит для начала осознать, состоит в том, что не имеет практически никакого значения, что за дистр. Что считается, это свежесть софта, и какая используется либц. В остальных случаях различия бывают только в обоях и некоторых дефолтах. Да, они все воруют чужие пакеты, и только добавляют свои обои. Нет практически никакой конкуренции ни в чём. Всё одинаковое. У конкурентов не всё одинаковое и всё ломается каждые полгода или около того.
     

  • 1.64, Смузихлёб (?), 16:35, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не ботаник, ничего не понял. Что это даст для простого пользователя линyпс? Скроллинг в хроме когда перестанет лагать?
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 17:01, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В фурифоксе норм работает
     

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