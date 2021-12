Доступен Wayland 1.20

2.5 , BratishkaErik ( ok ), 12:39, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Правильно! Не хочется много композиторосерверов лол. Иначе не увидим аналоги маложрущих wm. Про это как раз по ссылке говорится:

> As it currently stands minor WMs and DEs do not even intend to support Wayland given the sheer complexity of writing all the code required to support the above features. You do not expect JWM, TWM, XDM or even IceWM developers to implement all the featured outlined in ^1. 3.15 , псевдонимус ( ? ), 13:02, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С вяленым мы их не увидим.

3.23 , Аноним ( 2 ), 13:16, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подписывайтесь на bug report - пару тысяч человек подпишется, авось, у разрабов появится impetus, чтобы его implement. Его только что закрыли, кстати, но это не мешает на него подписаться. Можно высказать мысли, почему Вам это надо. Wayland разрабов ситуация ровно с двуми compositors полностью устраивает, что мне кажется ересью.

4.48 , Аноним ( 48 ), 15:20, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не появится. Не юзеры же им платят.

2.19 , lockywolf ( ok ), 13:09, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как будет время, погоняй https://wiki.archlinux.org/title/wayland#Tiling , вдруг что понравится.

И отпишись.

3.20 , Аноним ( 2 ), 13:14, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не использую Tiling WMs в принципе. Я не программист - обычно у меня одно приложение на экране, развёрнутое в полный экран. Иногда что-то висит маленькое always on top, чтобы мониторить. 4.28 , lockywolf ( ok ), 13:31, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не использую Tiling WMs в принципе.

> Я не программист - обычно у меня одно приложение на экране, развёрнутое

> в полный экран.

> Иногда что-то висит маленькое always on top, чтобы мониторить. Тогда, казалось ты, вообще не должно быть разницы, тайловый или нет. Но тем не менее, там и нетайловых есть сколько-то. 2.22 , test ( ?? ), 13:15, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – closed lol

3.24 , Аноним ( 2 ), 13:17, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, только что. Бельмо из глаза как-будто убрали. LMAO.

3.30 , lockywolf ( ok ), 13:32, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > closed lol А wlroots плох, да?

4.31 , Аноним ( 2 ), 13:39, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы оно было "хорошее", XFCE/IceWM/JWM и прочие уже бы давно стали их использовать. Там всё далеко не так просто.

5.37 , n00by ( ok ), 14:20, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если бы оно было "хорошее", XFCE/IceWM/JWM и прочие уже бы давно стали

> их использовать. Напоминаю: "Я не программист" (ц)

Так что не судите. > Там всё далеко не так просто. "Просто" разная архитектура у Иксов и Воланда.

2.36 , ананоша ( ? ), 14:12, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Артёмка какой-то зачем-то решил позориться

3.39 , n00by ( ok ), 14:23, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы тёзка автора запроса? Он то просто образец вежливости. I wonder if Wayland developers could maybe consider writing

2.41 , Аноним ( - ), 14:29, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233 тролловатенько

2.55 , макпыф ( ok ), 15:47, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это тогда X12 получится. идея вяленого - засунуть все в wm. Для редхата который его пилит wm = mutter, DE = gnome. потому ни какие "minor WMs and DEs" им нафиг не нужны