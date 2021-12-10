Доступен Wayland 1.20

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|3.7, Анон_ли (?), 12:49, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>риторический
Когда знаешь умное слово, но не знаешь, где и когда его использовать 😂
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|4.58, anonymous (??), 16:08, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так? Я даже в википедию полез, думал может чего не знаю но там все нормально.
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|5.61, Анонимъ (?), 16:13, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не риторический вопрос, а вопрос с подвохом. А что такое подвох, мы уже знаем.
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|2.25, Аноним (25), 13:18, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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GUI приложений и видео воспроизведение не лагают если запустить какой-нибудь Steam.
Зато куча своих проблем имеется от совместимости работы приложений (даже нативных wayland протоколом) до глюков всяких например в играх.
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|2.34, n00by (ok), 14:06, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот здесь https://opennet.ru/53778-game
сделал тестовое приложение, в вариантах для Wayland и XCB.
Если запустить и мышкой за угол окна быстро туда-сюда изменять его размер, в первом случае получается плавно, успевает каждый кадр. Добиться аналогичного эффекта с XCB не удалось.
В каких реальных сценариях требуется подобная отзывчивость - это уже другой вопрос.
Второй момент, это обработка ситуации со скрытием окна (актуально для экономии АКБ). В Gnome соответствующее событие не приходит. Но это вопрос не к Иксам, в XFCE и Mate проблемы нет.
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|3.57, анонимкакойто (?), 16:08, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня видео в полноэкранном на Ubuntu wayland не работает при fractional scaling ни на Intel Graphics 4600, ни на встроеных AMD Radeon разных поколений
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|2.5, BratishkaErik (ok), 12:39, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно! Не хочется много композиторосерверов лол.
Иначе не увидим аналоги маложрущих wm. Про это как раз по ссылке говорится:
> As it currently stands minor WMs and DEs do not even intend to support Wayland given the sheer complexity of writing all the code required to support the above features. You do not expect JWM, TWM, XDM or even IceWM developers to implement all the featured outlined in ^1.
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|3.23, Аноним (2), 13:16, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подписывайтесь на bug report - пару тысяч человек подпишется, авось, у разрабов появится impetus, чтобы его implement.
Его только что закрыли, кстати, но это не мешает на него подписаться.
Можно высказать мысли, почему Вам это надо.
Wayland разрабов ситуация ровно с двуми compositors полностью устраивает, что мне кажется ересью.
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|3.20, Аноним (2), 13:14, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не использую Tiling WMs в принципе.
Я не программист - обычно у меня одно приложение на экране, развёрнутое в полный экран.
Иногда что-то висит маленькое always on top, чтобы мониторить.
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|4.28, lockywolf (ok), 13:31, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не использую Tiling WMs в принципе.
> Я не программист - обычно у меня одно приложение на экране, развёрнутое
> в полный экран.
> Иногда что-то висит маленькое always on top, чтобы мониторить.
Тогда, казалось ты, вообще не должно быть разницы, тайловый или нет.
Но тем не менее, там и нетайловых есть сколько-то.
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|4.31, Аноним (2), 13:39, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы оно было "хорошее", XFCE/IceWM/JWM и прочие уже бы давно стали их использовать.
Там всё далеко не так просто.
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|5.37, n00by (ok), 14:20, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если бы оно было "хорошее", XFCE/IceWM/JWM и прочие уже бы давно стали
> их использовать.
Напоминаю: "Я не программист" (ц)
Так что не судите.
> Там всё далеко не так просто.
"Просто" разная архитектура у Иксов и Воланда.
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|3.39, n00by (ok), 14:23, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы тёзка автора запроса? Он то просто образец вежливости.
I wonder if Wayland developers could maybe consider writing
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|2.55, макпыф (ok), 15:47, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это тогда X12 получится. идея вяленого - засунуть все в wm. Для редхата который его пилит wm = mutter, DE = gnome. потому ни какие "minor WMs and DEs" им нафиг не нужны
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|2.8, Аноним (8), 12:50, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну, если тебе сейчас не больше 15 лет, в принципе можно подождать. Как раз, выйдя на пенсию, сможешь закопать иксы
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|3.14, Аноним (12), 13:02, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и то - если ты живёшь в японии в горах на высоте 5000 м над уровнем моря и ты моисей
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|1.6, Шарп (ok), 12:46, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот это я понимаю активное развитие. Жду поддержки гибридной графики. Моя интеловская встройка плохо тянет анимации kwin на 4к разрешении. В иксах рендерю на дискретке и всё плавно.
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|2.27, Werwolf (ok), 13:28, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем мучатся? можно всё рендерить на гейвидии и не мучать дохлую встройку (вернее мучаться она всё равно будет ибо у гибридных гейвидий нет своего фреймбуфера и вывод через интел, но всё же ей будет проще жить)
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|1.10, FkRNK (?), 12:56, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда уже наконец в Вейленде можно будет отключать вертикальную синхронизацию в полноэкранных приложениях?
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|2.33, Аноним (33), 13:56, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А зачем это надо? Чисто для фаллометрии, чтобы видеть, сколько фпс показывает видушка? Ну и чтобы тиринг ловить? Видеть быстрее, чем показывает монитор, вы все равно не сможете.
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|3.53, Аноним (53), 15:31, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну смотри. В венде как? Синхронизация в драйвере, синхронизация в вм, синхронизация в приложении. Второе отключается, как правило третье работает лучше всего, иногда работает только первое. На тиринг вообще плевать обычно его не видно, а вот статтеринг сразу бесить начинает.
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|1.26, гомогейшигори (?), 13:19, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Основная ветка во всех репозиториях Wayland переименована с "master" на "main", так как слово "master" считается последнее время неполиткорректным, напоминает о рабстве и воспринимается как оскорбительное некоторыми участниками сообщества.
Джва года ждал. Виндокопец всё ближе
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|3.56, макпыф (ok), 15:52, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он не регался
(?) рядом с ником говорит что это аноним который что написал в поле "Имя"
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|2.50, Аноним (52), 15:28, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подолью ещё масла в огонь. Давайте, расскажите, как Wayland и PipeWire "нинужно", а X с корявым PulseAudio "нужна". А ведь в нулевых о пульсе точно так же говорили...
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|3.60, Аноним (43), 16:13, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так она до сих пор и не нужна. Теперь вместо неё уже следующее ненужно на очереди.
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|2.51, Аноним (52), 15:30, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну и systemd'шечка нам, оказывается, тоже "нужно", а все эти ваши runit'ы, OpenRC и прочие "нинужно" )))
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|1.54, Abyss777 (?), 15:38, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переключился в kde neon на wayland
- раскладка клавиатуры переключается на нажатие, а не отпускание (полная совместимость с иксами) из-за этого половина хоткеев не работает.
- krdc(wlfreerdp) не понял многомониторную конфигурацию и на большом мониторе вывел сеанс на весь экран с разрешением маленького монитора
- в настройках Экрана нельзя поменять главный монитор
в целом лагов с последнего раза поуменьшилось, но еще рано, подождем...
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|1.59, Аноним (59), 16:13, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Линупc на десктопе теперь пoeбдит и его очередной год объявят не с макбука?
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|4.66, Аноним (53), 16:50, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одна вещь, которую стоит для начала осознать, состоит в том, что не имеет практически никакого значения, что за дистр. Что считается, это свежесть софта, и какая используется либц. В остальных случаях различия бывают только в обоях и некоторых дефолтах. Да, они все воруют чужие пакеты, и только добавляют свои обои. Нет практически никакой конкуренции ни в чём. Всё одинаковое. У конкурентов не всё одинаковое и всё ломается каждые полгода или около того.
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|1.64, Смузихлёб (?), 16:35, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не ботаник, ничего не понял. Что это даст для простого пользователя линyпс? Скроллинг в хроме когда перестанет лагать?
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