Первый выпуск labwc, композитного сервера для Wayland

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|1.1, Аноним (1), 09:18, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я надеюсь, они отказались от xml хотя бы, тот же json на порядки удобнее для конфигурирования. Или лучше вообще yaml.
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|2.2, Аноним (1), 09:20, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Судя по упоминанию sway, на nvidia не заработает. Придётся оставаться на kwin_wayland (который работает с nvidia).
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|4.27, Аноним (1), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С nouveau sway работает если очень вам хочется.
Нам хочется vulkan и cuda, да и управлять картой неплохо бы -- минимальной частоты явно не хватает для работы. Opengl via vulkan это конечно хорошо, но так можно и вейланда сразу на вулкане дождаться наверно, потому что opengl ровно такое же легаси как и иксы -- зачем они все на него завязываются?
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|5.28, Аноним (26), 14:15, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прочитал не так давно, что xwayland будет ещё лет 20 рулить приложухами. потому выгодно использовать именно так, а потом останется только BSD. :)
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|2.3, User (??), 09:22, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Считать фигурные скобочки или пробелы так увлекательно!
Чем вам ini не мил, ироды?!
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|3.5, Аноним (1), 09:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Считать фигурные скобочки или пробелы так увлекательно!
> Чем вам ini не мил, ироды?!
Ну, это проще, чем искать в xml лапше где же ты ошибся. Особенно, с подсветкой редактора.
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|4.9, User (??), 09:56, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну, т.е. мысль что "можно не есть гумно" в голову не приходит даже после явной подсказки. "С маянезиком"(ТМ) в виде подсветки синтаксиса почти и не воняет, ага.
Говорю же, ироды!
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|2.4, Аноним (-), 09:23, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Json хорош только для языков с динамической типизацией, сейчас число строка, потом число число, для остальных даже xml лучше
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|3.12, Lex (??), 10:11, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сейчас число строка
{
numStr: "123"
}
> потом число число
{
numNum: 123
}
Таки есть разница, не так ли ?
Но вообще, в каких-то сильно серьезных/ответственных случаях, когда структура данных ещё толком не определена( или гомнопроект или только в стадии разработки с ежедневно меняющейся структурой ) обычно используют приведение к нужному типу или сравнение с ожидаемым тИпом - и предупреждение/ошибка, если не сходится
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|3.22, Аноним (22), 12:39, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Добавляй в поле любого значения. json в котором одно поле тип, например type, а другое значение, например value. Да тип придется писать текстом, ну а что делать.
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|3.25, Kusb (?), 12:54, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему нельзя было считать то, что записано цифрами - числом?
И если бы я писал программу, то эта логика параметров была бы просто внутри самой программы, думаю. Зачем для конфигурации нужно явно знать тип данных смотря на текстовый файл?
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|2.6, kravich (ok), 09:28, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, подход к конфигурированию там целиком с Openbox унаследовали
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|2.7, kissmyass (?), 09:49, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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JSON похуже чем XML для конфигурации, проверено на собственном приложении.
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|1.8, Аноним (10), 09:55, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Композитный сервер с возможностями оконного менеджера? Это бомба!
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|1.17, Аноним (17), 11:21, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Wmaker лучше запилите, а еще лучше нечто где будут проекты, а в проектах множество рабочих столов. Выбираешь/создаешь в меню проект и переключаешься на его рабочие столы - должно быть удобно вести множество проектов длительное время
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|1.20, клавиатура (?), 12:23, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очередная попытка, в то время как оригинал просто работает.
Надеюсь иксы продержатся в линях хотя бы до 30-го года, чтобы продолжать спокойно работать без излишней блоатвари.
А к тому времени возможно и БСД допилят до юзабельного использования в роли десктопа.
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|1.24, Kusb (?), 12:48, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему оконный менеджер должен явно поддерживать xwayland, скриншоты и так далее?
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