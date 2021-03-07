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Первый выпуск labwc, композитного сервера для Wayland

07.03.2021 09:13

Опубликован первый выпуск проекта labwc, развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc называется минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland.

Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Например, на выбор предложено три варианта меню приложений - bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml.

В будущем планируется обеспечить поддержку файлов конфигурации Openbox и тем оформления Openbox, обеспечить работу на экранах HiDPI, реализовать поддержку протоколов layer-shell, wlr-output-management и foreign-toplevel, интегрировать поддержку меню, добавить возможность размещения экранных индикаторов (osd) и интерфейса переключения окон в стиле Alt+Tab.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного оконного менеджера Openbox 3.5
  3. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.5, использующего Wayland
  5. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland
  6. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54715-labwc
Ключевые слова: labwc, openbox, wayland
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  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я надеюсь, они отказались от xml хотя бы, тот же json на порядки удобнее для конфигурирования. Или лучше вообще yaml.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:20, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по упоминанию sway, на nvidia не заработает. Придётся оставаться на kwin_wayland (который работает с nvidia).
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:11, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С nouveau sway работает если очень вам хочется.
     
     
  • 4.27, Аноним (1), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С nouveau sway работает если очень вам хочется.

    Нам хочется vulkan и cuda, да и управлять картой неплохо бы -- минимальной частоты явно не хватает для работы. Opengl via vulkan это конечно хорошо, но так можно и вейланда сразу на вулкане дождаться наверно, потому что opengl ровно такое же легаси как и иксы -- зачем они все на него завязываются?

     
     
  • 5.28, Аноним (26), 14:15, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал не так давно, что xwayland будет ещё лет 20 рулить приложухами. потому выгодно использовать именно так, а потом останется только BSD. :)
     
  • 2.3, User (??), 09:22, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Считать фигурные скобочки или пробелы так увлекательно!
    Чем вам ini не мил, ироды?!
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Считать фигурные скобочки или пробелы так увлекательно!
    > Чем вам ini не мил, ироды?!

    Ну, это проще, чем искать в xml лапше где же ты ошибся. Особенно, с подсветкой редактора.

     
     
  • 4.9, User (??), 09:56, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну, т.е. мысль что "можно не есть гумно" в голову не приходит даже после явной подсказки. "С маянезиком"(ТМ) в виде подсветки синтаксиса почти и не воняет, ага.
    Говорю же, ироды!
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:23, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Json хорош только для языков с динамической типизацией, сейчас число строка, потом число число, для остальных даже xml лучше
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:56, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ведь в курсе что числа и строки в JSON это разное?
     
     
  • 4.11, n00by (ok), 10:07, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    — Мне две книжки "JS для чайников" по $9.
    — С Вас $99.
     
  • 3.12, Lex (??), 10:11, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сейчас число строка

    {
      numStr: "123"
    }

    > потом число число

    {
      numNum: 123
    }

    Таки есть разница, не так ли ?
    Но вообще, в каких-то сильно серьезных/ответственных случаях, когда структура данных ещё толком не определена( или гомнопроект или только в стадии разработки с ежедневно меняющейся структурой ) обычно используют приведение к нужному типу или сравнение с ожидаемым тИпом - и предупреждение/ошибка, если не сходится

     
  • 3.22, Аноним (22), 12:39, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавляй в поле любого значения. json в котором одно поле тип, например type, а другое значение, например value. Да тип придется писать текстом, ну а что делать.
     
  • 3.25, Kusb (?), 12:54, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нельзя было считать то, что записано цифрами - числом?
    И если бы я писал программу, то эта логика параметров была бы просто внутри самой программы, думаю. Зачем для конфигурации нужно явно знать тип данных смотря на текстовый файл?
     
  • 2.6, kravich (ok), 09:28, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, подход к конфигурированию там целиком с Openbox унаследовали
     
  • 2.7, kissmyass (?), 09:49, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    JSON похуже чем XML для конфигурации, проверено на собственном приложении.
     

  • 1.8, Аноним (10), 09:55, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Композитный сервер с возможностями оконного менеджера? Это бомба!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:32, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замедленного действия
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:41, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной велосипед с квадратными колёсами.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:02, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит интересно. Желаю проекту успешного развития.
     
  • 1.16, svsd_val (ok), 11:05, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Смотрится интересно, в общем посмотрим во что выльется =)
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:21, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wmaker лучше запилите, а еще лучше нечто где будут проекты, а в проектах множество рабочих столов. Выбираешь/создаешь в меню проект и переключаешься на его рабочие столы - должно быть удобно вести множество проектов длительное время
     
     
  • 2.18, Keqing (?), 12:18, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три буквы: KDE.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 12:40, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько букв: KDE с Wayland УГ.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:19, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть - Activity в KDE называется
     

  • 1.20, клавиатура (?), 12:23, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная попытка, в то время как оригинал просто работает.
    Надеюсь иксы продержатся в линях хотя бы до 30-го года, чтобы продолжать спокойно работать без излишней блоатвари.
    А к тому времени возможно и БСД допилят до юзабельного использования в роли десктопа.
     
  • 1.21, псевдонимус (?), 12:36, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на что-то бессмысленное.

    Но раз авторам нужно, значит нужно.

     
  • 1.24, Kusb (?), 12:48, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему оконный менеджер должен явно поддерживать xwayland, скриншоты и так далее?
     
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