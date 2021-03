Первый выпуск labwc, композитного сервера для Wayland

2.2 , Аноним ( 1 ), 09:20, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Судя по упоминанию sway, на nvidia не заработает. Придётся оставаться на kwin_wayland (который работает с nvidia).

3.26 , Аноним ( 26 ), 13:11, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С nouveau sway работает если очень вам хочется.

4.27 , Аноним ( 1 ), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С nouveau sway работает если очень вам хочется. Нам хочется vulkan и cuda, да и управлять картой неплохо бы -- минимальной частоты явно не хватает для работы. Opengl via vulkan это конечно хорошо, но так можно и вейланда сразу на вулкане дождаться наверно, потому что opengl ровно такое же легаси как и иксы -- зачем они все на него завязываются?

5.28 , Аноним ( 26 ), 14:15, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прочитал не так давно, что xwayland будет ещё лет 20 рулить приложухами. потому выгодно использовать именно так, а потом останется только BSD. :)

2.3 , User ( ?? ), 09:22, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – Считать фигурные скобочки или пробелы так увлекательно!

Чем вам ini не мил, ироды?!

3.5 , Аноним ( 1 ), 09:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Считать фигурные скобочки или пробелы так увлекательно!

> Чем вам ini не мил, ироды?! Ну, это проще, чем искать в xml лапше где же ты ошибся. Особенно, с подсветкой редактора.

4.9 , User ( ?? ), 09:56, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ну, т.е. мысль что "можно не есть гумно" в голову не приходит даже после явной подсказки. "С маянезиком"(ТМ) в виде подсветки синтаксиса почти и не воняет, ага.

Говорю же, ироды!

2.4 , Аноним ( - ), 09:23, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Json хорош только для языков с динамической типизацией, сейчас число строка, потом число число, для остальных даже xml лучше

3.10 , Аноним ( 10 ), 09:56, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы ведь в курсе что числа и строки в JSON это разное?

4.11 , n00by ( ok ), 10:07, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +19 + / – — Мне две книжки "JS для чайников" по $9.

— С Вас $99.

3.12 , Lex ( ?? ), 10:11, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сейчас число строка {

numStr: "123"

} > потом число число {

numNum: 123

} Таки есть разница, не так ли ?

Но вообще, в каких-то сильно серьезных/ответственных случаях, когда структура данных ещё толком не определена( или гомнопроект или только в стадии разработки с ежедневно меняющейся структурой ) обычно используют приведение к нужному типу или сравнение с ожидаемым тИпом - и предупреждение/ошибка, если не сходится

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:39, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Добавляй в поле любого значения. json в котором одно поле тип, например type, а другое значение, например value. Да тип придется писать текстом, ну а что делать.

3.25 , Kusb ( ? ), 12:54, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему нельзя было считать то, что записано цифрами - числом?

И если бы я писал программу, то эта логика параметров была бы просто внутри самой программы, думаю. Зачем для конфигурации нужно явно знать тип данных смотря на текстовый файл?

2.6 , kravich ( ok ), 09:28, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, подход к конфигурированию там целиком с Openbox унаследовали

2.7 , kissmyass ( ? ), 09:49, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – JSON похуже чем XML для конфигурации, проверено на собственном приложении.