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Релиз дистрибутива Fedora Linux 35

02.11.2021 17:50

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 35. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, Fedora IoT Edition, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, i3, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее заметные улучшения в Fedora Linux 35:

  • Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 41, в котором переработан интерфейс управления установкой приложений. В конфигуратор добавлены новые разделы для настройки управления окнами/рабочими столами и подключения через сотовых операторов. Добавлен новый клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP. Изменено оформление музыкального проигрывателя. В GTK 4 задействован новый движок отрисовки на базе OpenGL, который позволил сократить потребление энергии и ускорить отрисовку.
  • Реализована возможность использования сеанса на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA.
  • Реализован режим киоска, позволяющий запустить урезанный сеанс GNOME, ограниченный выполнением только одного заранее выбранного приложения. Режим подходит для организации работы различных информационных стендов и терминалов самообслуживания.
  • Предложен первый выпуск новой редакции дистрибутива - Fedora Kinoite, основанной на технологиях Fedora Silverblue, но использующей KDE вместо GNOME. Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree. Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение". Доступные для изменения данные размещаются в каталоге /var. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.
  • Мультимедийный сервер PipeWire, который начиная с прошлого выпуска применяется по умолчанию, переведён на использование менеджера звуковых сеансов WirePlumber. WirePlumber позволяет управлять графом мультимедийных узлов в PipeWire, настраивать звуковые устройства и управлять маршрутизацией звуковых потоков. Добавлена поддержка проброса протокола S/PDIF для передачи цифрового звука через оптические разъёмы S/PDIF и HDMI. Расширена поддержка Bluetooth, добавлены кодеки FastStream и AptX.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе GCC 11, LLVM 13, Python 3.10, Perl 5.34, PHP 8.0, Binutils 2.36, Boost 1.76, glibc 2.34, binutils 2.37, gdb 10.2, Node.js 16, RPM 4.17, Erlang 24 и firewalld 1.0.
  • Осуществлён переход на использование схемы хеширования паролей yescrypt для новых пользователей. Поддержка старых хэшей, созданных на базе ранее применяемого алгоритма sha512crypt, сохранена и доступна в форме опции. Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.
  • В файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' заменён на 'NAME="Fedora Linux"' (имя Fedora теперь используется для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив именуется Fedora Linux). Параметр "ID=fedora" остался без изменений, т.е. не потребуется изменять скрипты и условные блоки в spec-файлах. Специализированные редакции также продолжат поставляться под старыми именами, например, Fedora Workstation, Fedora CoreOS и Fedora KDE Plasma Desktop.
  • В образах Fedora Cloud по умолчанию задействована файловая система Btrfs и гибридный загрузчик, поддерживающий загрузку на системах с BIOS и UEFI.
  • Добавлен обработчик power-profiles-daemon, предоставляющий возможность переключения на лету между режимом экономии энергии, режимом сбалансированного энергопотребления и режимом максимальной производительности.
  • Обеспечен перезапуск пользовательских сервисов systemd после выполнения "rpm upgrade" (ранее перезапускались только системные сервисы).
  • Изменён механизм активации сторонних репозиториев. Если раньше включение настройки "Third-party Software Repositories" приводило к установке пакета fedora-workstation-repositories, но репозитории оставались отключёнными, то теперь пакет fedora-workstation-repositories устанавливается по умолчанию, а настройка активирует репозитории.
  • Включение сторонних репозиториев теперь охватывает прошедшие рецензирование избранные приложения из каталога Flathub, т.е. подобные приложения будут доступны в GNOME Software без установки FlatHub. В настоящее время одобрены приложения Zoom, Microsoft Teams, Skype, Bitwarden, Postman и Minecraft, ожидают завершения рецензирования Discord, Anydesk, WPS Office, OnlyOffice, MasterPDFEditor, Slack, UngoogledChromium, Flatseal, WhatsAppQT и GreenWithEnvy.
  • Реализовано применение по умолчанию протокола DNS over TLS (DoT) при его поддержке выбранным DNS-сервером.
  • Добавлена поддержка мышей с высокоточным позиционированием колеса прокрутки (до 120 событий на вращение).
  • Изменены правила выбора компилятора при сборке пакетов. До сих пор правила предписывали сборку пакета при помощи GCC, за исключением случаев, если пакет может быть собран только при помощи Clang. Новые правила позволяют сопровождающим пакеты выбрать Clang, даже если upstream-проект поддерживает GCC, и наоборот, выбрать GCC, если upstream-проект не поддерживает GCC.
  • При настройке дискового шифрования с использованием LUKS обеспечен автоматический выбор оптимального размера сектора, т.е. для дисков с физическими секторами 4k будет выбран размер сектора 4096 в LUKS.

Одновременно для Fedora 35 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 34
  3. OpenNews: В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей
  4. OpenNews: Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана
  5. OpenNews: Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux
  6. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56090-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:52, 02/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.2, фыв (??), 17:55, 02/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.3, Перастерос (ok), 18:03, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    Я пробовал несколько раз Федорину. Пафоса много, как и совершенно ужасных вещей в виде тормознутого dnf...
     
     
  • 2.7, passerby (??), 18:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dnf с ключём -C помогает.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:44, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за волшебный ключ?
     
     
  • 4.62, Аноним Анонимович Анонимов (?), 19:37, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#:~:text=and%20upgra
     

  • 1.4, Аноним (-), 18:03, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Благодаря Fedora перешёл на Linux.
     
     
  • 2.8, ET (?), 18:06, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Благодаря FreeBSD и Gentoo перешёл на Linux.
     
     
  • 3.11, Растоманя (ok), 18:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Благодаря Дебиан никуда не переходил
     
     
  • 4.66, Аноним12345 (?), 19:53, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем обьявляю благодарность
     
  • 2.15, AntonAlekseevich (ok), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Добро пожаловать на работу Альфа-тестировщика Red Hat! :)
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Старые песни о главном
     
  • 3.27, Аноним (-), 18:29, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Значит, смотри. Сходи в гараж, возьми молоток и 66ни себе по голове сверху. Не беспокойся. Здесь беспроигрышная ситуация: если не удастся выбить из себя нафталиновый шаблон, то как минимум избавишь сообщество от своего скудоумия.
     
     
  • 4.34, AntonAlekseevich (ok), 18:40, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит, смотри. Сходи в гараж, возьми молоток и 66ни себе по голове
    > сверху. Не беспокойся. Здесь беспроигрышная ситуация: если не удастся выбить из
    > себя нафталиновый шаблон, то как минимум избавишь сообщество от своего скудоумия.

    Как же мне нравится хейтерство в мой адрес. (Как с лора вернешься посмотрим. А так я сам юзаю Fedora Linux на работе. Лучше чем Arch дома. :D)

     
     
  • 5.42, Аноним (36), 18:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда думал, что дома должен быть дистрибутив самый лучший. У тебя наоборот да? Или работодатель тебя как раба переубедил?
     
     
  • 6.57, AntonAlekseevich (ok), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я всегда думал, что дома должен быть дистрибутив самый лучший.

    Будь реалистом, либо дома должен быть Windows 11S Home без фичей делающих её Windows'ом, либо что-то не менее вкусное желательно с поджаркой. :)

     
  • 5.45, Аноним (-), 19:00, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же глупость сказал. Чем недоволен?

    С версии Fedora 27 даже её бета-вариант будет постабильнее, чем некоторые релизные версии. Пальцем не указываю, дабы не задеть чувств верующих.

     
     
  • 6.58, AntonAlekseevich (ok), 19:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну ты же глупость сказал. Чем недоволен?

    Вас не смущает что пытаются немного пошутить на тему стабильности.

    > С версии Fedora 27 даже её бета-вариант будет постабильнее, чем некоторые релизные
    > версии. Пальцем не указываю, дабы не задеть чувств верующих.

    Ну да RHEL 7 ближе всего подходит под ваше описание. :D

     
  • 4.69, псевдонимус (?), 20:12, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не шаблон, а чистейшая правда.
     
  • 2.24, danonimous (?), 18:27, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Благодаря Fedora перешёл на Windows.
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 18:30, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходишь не в том направлении.
     
     
  • 4.35, danonimous (?), 18:43, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да пошутил я. На трёх моих компах теперь Slackware, Devuan и Gentoo. Осознал, благодаря Федоре, что мейнстримный Линукс катится в направлении Винды, и окончательно определился с дистрибутивами. А до этого много занимался ненужным дистрохопперством - во времена, когда все дистрибутивы были нормальными с технической точки зрения.
     
     
  • 5.43, Аноним (36), 18:57, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дистрохопперством

    Переведи на русский. что это за Хопперство?

     
     
  • 6.47, danonimous (?), 19:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Distro Hopping - процесс постоянного перепрыгивания с одного дистрибутива на другой, в поисках идеала :)
    (hop - прыжок, eng).
     
     
  • 7.77, Аноним (-), 20:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Distro Hopping - процесс постоянного перепрыгивания с одного дистрибутива на другой, в
    > поисках идеала :)
    > (hop - прыжок, eng).

    И что прикажешь делать, если не устраивают ширина панельки или обоина - пердолиться с настройками, вместо того чтобы просто поставить дистр с подходящей обоиной?


     
  • 5.46, Аноним (-), 19:03, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мейнстримный Линукс катится в направлении Винды

    Глядя на процент, может быть, это не так уж и плохо?..

    Хорош тот Linux, которым пользуются ©®™

     
     
  • 6.50, danonimous (?), 19:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохо - я имел в виду техническое устройство ОС. В плане распространённости Chrome OS и Android впереди, но зачем нам такой Линукс?
     
     
  • 7.54, Аноним (-), 19:16, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё время что-то уточняешь. Оппортунист. Тьфу, как скучно.
     
     
  • 8.56, danonimous (?), 19:19, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотел бы уточнить, что мне плевать на твоё мнение ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.67, Аноним (-), 20:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осознал, благодаря Федоре, что мейнстримный Линукс
    > катится в направлении Винды

    Мэйнстримный Linux барахтается в районе 1%, то вот-вот прыгнув до 3%-х, то упав до 0,7%, то вновь поднявшись до заветного 1%. Имеет ли смысл в таких условиях какое-либо обсуждение трендов и "мэйнстрима"? От этого 1% пользователей всегда найдётся 0,01% кого не устраивают тенденции и он вместо комбайнов, DE и прочего - использует более легковесные альтернативы, выходящие за рамки трендов.

     
     
  • 6.78, Аноним (78), 20:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажите про 1% микрософту, а то пацаны и не знают что бабки льют в пустоту, ага
     
     
  • 7.81, Аноним (-), 21:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лaпoть, пацаны бабки льют в винду, интегрируя в свою винду экосистему линукс.
    а чистый линукс (без винды и wsl) как был на уровне 1-го процента, то так и остался.
    хотя в твоём манямирке линукс-мир в виде wsl - ага, это тоже линукс...
     
  • 2.25, Какаянахренразница (ok), 18:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Благодаря Fedora перешёл на Linux.

    Благодаря Fedora скомпилировал Linux From Scratch и перешёл на Linux.

     

  • 1.9, Аноним (-), 18:08, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Благодаря Fedora перешёл на Linux.
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:14, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляю пользователей Fedora Linux с выходом очередной замечательной версии оного. Fedora — самый удачный дистрибутив на основе ядра Linux, вне всяких сомнений и натяжек сочетающий в себе инновационность и стабильность. К сожалению, в мире Linux либо одно, либо второе. Так, чтобы сразу и то, и другое — нет.

    Fedora быстра, не прожорлива, надёжна, с массой приложений. Лучший дистрибутив!

     
     
  • 2.16, 00000000000000000000000000 (?), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > стабильность

    Кекнул. Стабильность в обновах с сломанными дровами в ядрах.

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 18:19, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не добежал что ли?
     
  • 2.17, Аноним (-), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не скажи. Федора конечно хороша, но есть и второй десктоп - elementary OS. Ноздря в ноздрю. Второй мне даже больше симпотичен.
     
  • 2.30, danonimous (?), 18:34, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень удачный. Помню во времена второгнома (14-я Федора, последняя нормальная) только через два месяца после релиза звук почининили. Что там творится сейчас с сороковыми гномами - страшно представить. Наверно для студентов программистов жить как на вулкане считается нормальным, они меняют дистрибутивы быстрей, чем у релиза Федоры End-Of-Life наступит, но кому работать надо - не годится.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 18:38, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там творится сейчас с сороковыми гномами - страшно представить

    Не нужно представлять, нужно лично пробовать.

     
     
  • 4.38, danonimous (?), 18:48, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да хотел недавно попробовать, но на моём железе LiveCD уже не запустился. Поэтому какой он там "самый быстрый" по утверждению некоторых - почувствовать не смог. Да, я знаю, что надо выкинуть старый хлам и бежать покупать новый комп, сертифицированный под Windows 11.
     
     
  • 5.44, Аноним (36), 19:00, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты будь модным.
     
  • 5.49, Аноним (-), 19:08, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А ты будь модным.

    А ты будь умным.
    <Fixed>

     
     
  • 6.53, danonimous (?), 19:13, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты оставайся тупым как сейчас.
     
  • 2.31, danonimous (?), 18:35, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если Fedora - быстрый дистрибутив, то какой тогда медленный? Только Mageia какая-нибудь, собранная шлангом, приходит на ум.
     
     
  • 3.60, Man of Linux (?), 19:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты некомпетентен. Имеется ряд примеров, когда свежая Fedora крутится на раритетных машинах, и выбор этого дистрибутива весьма удачен.

    У меня лично Fedora 34 полгода работает на сетевой машине с кучей тяжёлых сервисов. До этого полгода была 33. Машина не просто древняя, а по нынешним меркам - древнющая. Core2duo 2008 года. Материнская плата и всё остальное 2006-2007 года. Установил Cockpit, обновление по ночам. Всегда свежее ПО, драйвера, ядро, сервисы. ЛЕТАЕТ.

    (До этого была Ubuntu, а до этого - вообще Windows)

     
     
  • 4.63, danonimous (?), 19:44, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А с другими дистрибутивами на этом железе сравнивал, компетентный вы наш?
    У меня такая машина Core 2 Duo E7300 (это "ослабленная" версия с пониженным потреблением энергии) 2008-го года - основной десктоп, и древнющим я его не считаю, так как Devuan с XFCE на ней летает. И Федоры я пробовал. Последняя 34-я так уже совсем загрузиться с LiveCD не смогла на этом железе.
     
  • 4.68, Аноним (-), 20:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Имеется ряд примеров, когда свежая Fedora крутится
    > на раритетных машинах, и выбор этого дистрибутива
    > весьма удачен.

    вообще смотря как используется ОС, какие DE/WM и прочее. есть ли иксы и прочее.

    > Core2duo 2008 года. Материнская плата и
    > всё остальное 2006-2007 года.

    у меня примерно такой же конфиг есть с озу 1 ГБ. тестил там новые сусю/федору/магейю/убунту. полный фарш и тормоза из коробки без тюнинга.

    зато антикс/дебиан/слака летают.

     
     
  • 5.74, danonimous (?), 20:32, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждём от этого компетентного товарища, когда он приведёт флаги компиляции, опции при сборке софта и другие аргументы, из-за которых его Федора "летает" по сравнению с другими дистрибутивами.
     

  • 1.21, Аноним (21), 18:20, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' заменён на 'NAME="Fedora Linux"'

    Ждём Fedora AIX (Community Edition) от IBM?

     
  • 1.23, danonimous (?), 18:23, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Реализован режим киоска, позволяющий запустить урезанный сеанс GNOME, ограниченный выполнением только одного заранее выбранного приложения.

    Гном - это уже изначально режим киоска. Дальше вырезать оттуда уже нечего.

     
     
  • 2.32, Аноним (33), 18:36, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчет Гнома спорно,а вот твоя голова точно функционирует в режиме киоска. Gnome, конечно, немножко шагает в авангарде, но, в конечном, счете, это лучшее ДЕ.
     
     
  • 3.39, Аноним (36), 18:49, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто Гном сделал ставку на мобильный стиль интерфейса. Ждём смартфонов с Гномом.
     
     
  • 4.59, НяшМяш (ok), 19:27, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём когда они сделают ставку на оптимизацию (к чести они что-то там делают в этом направлении). Хотя возможно вечные батарейки изобретут быстрее.
     
  • 3.40, danonimous (?), 18:50, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да расслабься. Твоя голова функционирует в режиме Гнома - что ещё хуже.
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 19:05, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.
     
     
  • 5.51, danonimous (?), 19:12, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не ври - Гном головного мозга ни лицо. Я пробовал сидеть на нём - честно. Но понял, что чтобы это выдержать, нужен определённый "склад ума".
     

  • 1.37, Аноним (36), 18:47, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >имя Fedora теперь используется для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив именуется Fedora Linux

    Пацаны не правы. Надо Fedora GNU/Linux.

     
     
  • 2.41, danonimous (?), 18:53, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя информация устарела. Уже десять лет как Fedora systemD/Linux.
     

  • 1.52, Аноним (52), 19:13, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это?: >"В Fedora Workstation 35 используется Crocus Gallium3D по умолчанию вместо классического драйвера OpenGL Intel «i965»"
     
  • 1.55, Аноним (55), 19:18, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Любимый дистрибутив! С праздником всех!
     
  • 1.61, Аноним (-), 19:33, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как и в любом линуксе - не без мелких проблем. Но мне нравится Fedora на лэптопах, до 9 часов работы под GNOME, причем не в режиме созерцания экрана, а при активном браузере. Fedora в этой части безусловный лидер.
     
  • 1.64, BratishkaErik (ok), 19:44, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гентушное бинарное ядро юзает конфиг федоры
     
     
  • 2.65, BratishkaErik (ok), 19:50, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А из плохого вот https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54893
     

  • 1.70, Аноним (78), 20:19, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по умолчанию btrfs. Зря себе поставил ее. home 40 гиг, 4 свободно и конец. Файлы не пишутся, квоты не выключаются, вообще раздел утилитами не видится. Удаление файлов позволет писать. Выглядит будто inode кончились, но они же динамические. В общем думаю лучше старую xfs поставлю.
     
     
  • 2.75, danonimous (?), 20:35, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь сразу GNU/Linux на эту XFS.
     

  • 1.71, Аноним (71), 20:24, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен новый клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP.

    Трудно было название написать? Уроды!

     
     
  • 2.72, Аноним (71), 20:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gnome-connections
     
  • 2.73, Аноним (13), 20:29, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    gnome-remote-desktop, не?
     
     
  • 3.76, Аноним (71), 20:38, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, gnome-connections
    Это новое приложение, появилось только в в GNOME 41
     

  • 1.79, Аноним (-), 21:04, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Fedora Linux 8212 дистрибутив особый Это тот Линукс, который не станет причи... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.80, DEF (?), 21:11, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы к Козлиске юзаем Федору. Все работает как надо!
     

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