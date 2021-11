Релиз дистрибутива Fedora Linux 35

2.8 , ET ( ? ), 18:06, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Благодаря FreeBSD и Gentoo перешёл на Linux.

3.11 , Растоманя ( ok ), 18:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – Благодаря Дебиан никуда не переходил

4.66 , Аноним12345 ( ? ), 19:53, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всем обьявляю благодарность

2.15 , AntonAlekseevich ( ok ), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Добро пожаловать на работу Альфа-тестировщика Red Hat! :)

3.18 , Аноним ( 18 ), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Старые песни о главном

3.27 , Аноним ( - ), 18:29, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Значит, смотри. Сходи в гараж, возьми молоток и 66ни себе по голове сверху. Не беспокойся. Здесь беспроигрышная ситуация: если не удастся выбить из себя нафталиновый шаблон, то как минимум избавишь сообщество от своего скудоумия.

4.34 , AntonAlekseevich ( ok ), 18:40, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Значит, смотри. Сходи в гараж, возьми молоток и 66ни себе по голове

> сверху. Не беспокойся. Здесь беспроигрышная ситуация: если не удастся выбить из

> себя нафталиновый шаблон, то как минимум избавишь сообщество от своего скудоумия. Как же мне нравится хейтерство в мой адрес. (Как с лора вернешься посмотрим. А так я сам юзаю Fedora Linux на работе. Лучше чем Arch дома. :D)

5.42 , Аноним ( 36 ), 18:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я всегда думал, что дома должен быть дистрибутив самый лучший. У тебя наоборот да? Или работодатель тебя как раба переубедил?

6.57 , AntonAlekseevich ( ok ), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Я всегда думал, что дома должен быть дистрибутив самый лучший. Будь реалистом, либо дома должен быть Windows 11S Home без фичей делающих её Windows'ом, либо что-то не менее вкусное желательно с поджаркой. :)

5.45 , Аноним ( - ), 19:00, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ты же глупость сказал. Чем недоволен? С версии Fedora 27 даже её бета-вариант будет постабильнее, чем некоторые релизные версии. Пальцем не указываю, дабы не задеть чувств верующих.

6.58 , AntonAlekseevich ( ok ), 19:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну ты же глупость сказал. Чем недоволен? Вас не смущает что пытаются немного пошутить на тему стабильности. > С версии Fedora 27 даже её бета-вариант будет постабильнее, чем некоторые релизные

> версии. Пальцем не указываю, дабы не задеть чувств верующих. Ну да RHEL 7 ближе всего подходит под ваше описание. :D

4.69 , псевдонимус ( ? ), 20:12, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не шаблон, а чистейшая правда.

2.24 , danonimous ( ? ), 18:27, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Благодаря Fedora перешёл на Windows.

3.28 , Аноним ( - ), 18:30, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ходишь не в том направлении.

4.35 , danonimous ( ? ), 18:43, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да пошутил я. На трёх моих компах теперь Slackware, Devuan и Gentoo. Осознал, благодаря Федоре, что мейнстримный Линукс катится в направлении Винды, и окончательно определился с дистрибутивами. А до этого много занимался ненужным дистрохопперством - во времена, когда все дистрибутивы были нормальными с технической точки зрения.

5.43 , Аноним ( 36 ), 18:57, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >дистрохопперством Переведи на русский. что это за Хопперство?

6.47 , danonimous ( ? ), 19:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Distro Hopping - процесс постоянного перепрыгивания с одного дистрибутива на другой, в поисках идеала :)

(hop - прыжок, eng).

7.77 , Аноним ( - ), 20:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Distro Hopping - процесс постоянного перепрыгивания с одного дистрибутива на другой, в

> поисках идеала :)

> (hop - прыжок, eng). И что прикажешь делать, если не устраивают ширина панельки или обоина - пердолиться с настройками, вместо того чтобы просто поставить дистр с подходящей обоиной?

5.46 , Аноним ( - ), 19:03, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мейнстримный Линукс катится в направлении Винды Глядя на процент, может быть, это не так уж и плохо?.. Хорош тот Linux, которым пользуются ©®™

6.50 , danonimous ( ? ), 19:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это плохо - я имел в виду техническое устройство ОС. В плане распространённости Chrome OS и Android впереди, но зачем нам такой Линукс?

7.54 , Аноним ( - ), 19:16, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты всё время что-то уточняешь. Оппортунист. Тьфу, как скучно.

8.56 , danonimous ( ? ), 19:19, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хотел бы уточнить, что мне плевать на твоё мнение ... 5.67 , Аноним ( - ), 20:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Осознал, благодаря Федоре, что мейнстримный Линукс

> катится в направлении Винды Мэйнстримный Linux барахтается в районе 1%, то вот-вот прыгнув до 3%-х, то упав до 0,7%, то вновь поднявшись до заветного 1%. Имеет ли смысл в таких условиях какое-либо обсуждение трендов и "мэйнстрима"? От этого 1% пользователей всегда найдётся 0,01% кого не устраивают тенденции и он вместо комбайнов, DE и прочего - использует более легковесные альтернативы, выходящие за рамки трендов.

6.78 , Аноним ( 78 ), 20:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – расскажите про 1% микрософту, а то пацаны и не знают что бабки льют в пустоту, ага

7.81 , Аноним ( - ), 21:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лaпoть, пацаны бабки льют в винду, интегрируя в свою винду экосистему линукс.

а чистый линукс (без винды и wsl) как был на уровне 1-го процента, то так и остался.

хотя в твоём манямирке линукс-мир в виде wsl - ага, это тоже линукс...

2.25 , Какаянахренразница ( ok ), 18:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Благодаря Fedora перешёл на Linux. Благодаря Fedora скомпилировал Linux From Scratch и перешёл на Linux.