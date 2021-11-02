Релиз дистрибутива Fedora Linux 35

|
|1.3, Перастерос (ok), 18:03, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–20 +/–
|
Я пробовал несколько раз Федорину. Пафоса много, как и совершенно ужасных вещей в виде тормознутого dnf...
|
|
|
|2.8, ET (?), 18:06, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Благодаря FreeBSD и Gentoo перешёл на Linux.
|
|
|
|3.27, Аноним (-), 18:29, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Значит, смотри. Сходи в гараж, возьми молоток и 66ни себе по голове сверху. Не беспокойся. Здесь беспроигрышная ситуация: если не удастся выбить из себя нафталиновый шаблон, то как минимум избавишь сообщество от своего скудоумия.
|
|
|
|4.34, AntonAlekseevich (ok), 18:40, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Значит, смотри. Сходи в гараж, возьми молоток и 66ни себе по голове
> сверху. Не беспокойся. Здесь беспроигрышная ситуация: если не удастся выбить из
> себя нафталиновый шаблон, то как минимум избавишь сообщество от своего скудоумия.
Как же мне нравится хейтерство в мой адрес. (Как с лора вернешься посмотрим. А так я сам юзаю Fedora Linux на работе. Лучше чем Arch дома. :D)
|
|
|
|5.42, Аноним (36), 18:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я всегда думал, что дома должен быть дистрибутив самый лучший. У тебя наоборот да? Или работодатель тебя как раба переубедил?
|
|
|
|6.57, AntonAlekseevich (ok), 19:24, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Я всегда думал, что дома должен быть дистрибутив самый лучший.
Будь реалистом, либо дома должен быть Windows 11S Home без фичей делающих её Windows'ом, либо что-то не менее вкусное желательно с поджаркой. :)
|
|5.45, Аноним (-), 19:00, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну ты же глупость сказал. Чем недоволен?
С версии Fedora 27 даже её бета-вариант будет постабильнее, чем некоторые релизные версии. Пальцем не указываю, дабы не задеть чувств верующих.
|
|
|
|6.58, AntonAlekseevich (ok), 19:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну ты же глупость сказал. Чем недоволен?
Вас не смущает что пытаются немного пошутить на тему стабильности.
> С версии Fedora 27 даже её бета-вариант будет постабильнее, чем некоторые релизные
> версии. Пальцем не указываю, дабы не задеть чувств верующих.
Ну да RHEL 7 ближе всего подходит под ваше описание. :D
|
|
|
|
|
|4.35, danonimous (?), 18:43, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да пошутил я. На трёх моих компах теперь Slackware, Devuan и Gentoo. Осознал, благодаря Федоре, что мейнстримный Линукс катится в направлении Винды, и окончательно определился с дистрибутивами. А до этого много занимался ненужным дистрохопперством - во времена, когда все дистрибутивы были нормальными с технической точки зрения.
|
|
|
|
|
|6.47, danonimous (?), 19:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Distro Hopping - процесс постоянного перепрыгивания с одного дистрибутива на другой, в поисках идеала :)
(hop - прыжок, eng).
|
|
|
|7.77, Аноним (-), 20:39, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Distro Hopping - процесс постоянного перепрыгивания с одного дистрибутива на другой, в
> поисках идеала :)
> (hop - прыжок, eng).
И что прикажешь делать, если не устраивают ширина панельки или обоина - пердолиться с настройками, вместо того чтобы просто поставить дистр с подходящей обоиной?
|
|5.46, Аноним (-), 19:03, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> мейнстримный Линукс катится в направлении Винды
Глядя на процент, может быть, это не так уж и плохо?..
Хорош тот Linux, которым пользуются ©®™
|
|
|
|6.50, danonimous (?), 19:09, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это плохо - я имел в виду техническое устройство ОС. В плане распространённости Chrome OS и Android впереди, но зачем нам такой Линукс?
|
|5.67, Аноним (-), 20:04, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Осознал, благодаря Федоре, что мейнстримный Линукс
> катится в направлении Винды
Мэйнстримный Linux барахтается в районе 1%, то вот-вот прыгнув до 3%-х, то упав до 0,7%, то вновь поднявшись до заветного 1%. Имеет ли смысл в таких условиях какое-либо обсуждение трендов и "мэйнстрима"? От этого 1% пользователей всегда найдётся 0,01% кого не устраивают тенденции и он вместо комбайнов, DE и прочего - использует более легковесные альтернативы, выходящие за рамки трендов.
|
|
|
|6.78, Аноним (78), 20:56, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
расскажите про 1% микрософту, а то пацаны и не знают что бабки льют в пустоту, ага
|
|
|
|7.81, Аноним (-), 21:26, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лaпoть, пацаны бабки льют в винду, интегрируя в свою винду экосистему линукс.
а чистый линукс (без винды и wsl) как был на уровне 1-го процента, то так и остался.
хотя в твоём манямирке линукс-мир в виде wsl - ага, это тоже линукс...
|
|1.13, Аноним (13), 18:14, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Поздравляю пользователей Fedora Linux с выходом очередной замечательной версии оного. Fedora — самый удачный дистрибутив на основе ядра Linux, вне всяких сомнений и натяжек сочетающий в себе инновационность и стабильность. К сожалению, в мире Linux либо одно, либо второе. Так, чтобы сразу и то, и другое — нет.
Fedora быстра, не прожорлива, надёжна, с массой приложений. Лучший дистрибутив!
|
|
|
|2.17, Аноним (-), 18:18, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну не скажи. Федора конечно хороша, но есть и второй десктоп - elementary OS. Ноздря в ноздрю. Второй мне даже больше симпотичен.
|
|2.30, danonimous (?), 18:34, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не очень удачный. Помню во времена второгнома (14-я Федора, последняя нормальная) только через два месяца после релиза звук почининили. Что там творится сейчас с сороковыми гномами - страшно представить. Наверно для студентов программистов жить как на вулкане считается нормальным, они меняют дистрибутивы быстрей, чем у релиза Федоры End-Of-Life наступит, но кому работать надо - не годится.
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 18:38, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что там творится сейчас с сороковыми гномами - страшно представить
Не нужно представлять, нужно лично пробовать.
|
|
|
|4.38, danonimous (?), 18:48, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да хотел недавно попробовать, но на моём железе LiveCD уже не запустился. Поэтому какой он там "самый быстрый" по утверждению некоторых - почувствовать не смог. Да, я знаю, что надо выкинуть старый хлам и бежать покупать новый комп, сертифицированный под Windows 11.
|
|2.31, danonimous (?), 18:35, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Если Fedora - быстрый дистрибутив, то какой тогда медленный? Только Mageia какая-нибудь, собранная шлангом, приходит на ум.
|
|
|
|3.60, Man of Linux (?), 19:28, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты некомпетентен. Имеется ряд примеров, когда свежая Fedora крутится на раритетных машинах, и выбор этого дистрибутива весьма удачен.
У меня лично Fedora 34 полгода работает на сетевой машине с кучей тяжёлых сервисов. До этого полгода была 33. Машина не просто древняя, а по нынешним меркам - древнющая. Core2duo 2008 года. Материнская плата и всё остальное 2006-2007 года. Установил Cockpit, обновление по ночам. Всегда свежее ПО, драйвера, ядро, сервисы. ЛЕТАЕТ.
(До этого была Ubuntu, а до этого - вообще Windows)
|
|
|
|4.63, danonimous (?), 19:44, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А с другими дистрибутивами на этом железе сравнивал, компетентный вы наш?
У меня такая машина Core 2 Duo E7300 (это "ослабленная" версия с пониженным потреблением энергии) 2008-го года - основной десктоп, и древнющим я его не считаю, так как Devuan с XFCE на ней летает. И Федоры я пробовал. Последняя 34-я так уже совсем загрузиться с LiveCD не смогла на этом железе.
|
|4.68, Аноним (-), 20:11, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Имеется ряд примеров, когда свежая Fedora крутится
> на раритетных машинах, и выбор этого дистрибутива
> весьма удачен.
вообще смотря как используется ОС, какие DE/WM и прочее. есть ли иксы и прочее.
> Core2duo 2008 года. Материнская плата и
> всё остальное 2006-2007 года.
у меня примерно такой же конфиг есть с озу 1 ГБ. тестил там новые сусю/федору/магейю/убунту. полный фарш и тормоза из коробки без тюнинга.
зато антикс/дебиан/слака летают.
|
|
|
|5.74, danonimous (?), 20:32, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ждём от этого компетентного товарища, когда он приведёт флаги компиляции, опции при сборке софта и другие аргументы, из-за которых его Федора "летает" по сравнению с другими дистрибутивами.
|
|1.21, Аноним (21), 18:20, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>В файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' заменён на 'NAME="Fedora Linux"'
Ждём Fedora AIX (Community Edition) от IBM?
|
|1.23, danonimous (?), 18:23, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Реализован режим киоска, позволяющий запустить урезанный сеанс GNOME, ограниченный выполнением только одного заранее выбранного приложения.
Гном - это уже изначально режим киоска. Дальше вырезать оттуда уже нечего.
|
|
|
|2.32, Аноним (33), 18:36, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Насчет Гнома спорно,а вот твоя голова точно функционирует в режиме киоска. Gnome, конечно, немножко шагает в авангарде, но, в конечном, счете, это лучшее ДЕ.
|
|
|
|3.39, Аноним (36), 18:49, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Просто Гном сделал ставку на мобильный стиль интерфейса. Ждём смартфонов с Гномом.
|
|
|
|4.59, НяшМяш (ok), 19:27, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ждём когда они сделают ставку на оптимизацию (к чести они что-то там делают в этом направлении). Хотя возможно вечные батарейки изобретут быстрее.
|
|
|
|
|
|5.51, danonimous (?), 19:12, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да не ври - Гном головного мозга ни лицо. Я пробовал сидеть на нём - честно. Но понял, что чтобы это выдержать, нужен определённый "склад ума".
|
|1.37, Аноним (36), 18:47, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>имя Fedora теперь используется для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив именуется Fedora Linux
Пацаны не правы. Надо Fedora GNU/Linux.
|
|1.52, Аноним (52), 19:13, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А это?: >"В Fedora Workstation 35 используется Crocus Gallium3D по умолчанию вместо классического драйвера OpenGL Intel «i965»"
|
|1.61, Аноним (-), 19:33, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Как и в любом линуксе - не без мелких проблем. Но мне нравится Fedora на лэптопах, до 9 часов работы под GNOME, причем не в режиме созерцания экрана, а при активном браузере. Fedora в этой части безусловный лидер.
|
|1.70, Аноним (78), 20:19, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
по умолчанию btrfs. Зря себе поставил ее. home 40 гиг, 4 свободно и конец. Файлы не пишутся, квоты не выключаются, вообще раздел утилитами не видится. Удаление файлов позволет писать. Выглядит будто inode кончились, но они же динамические. В общем думаю лучше старую xfs поставлю.
|
|1.71, Аноним (71), 20:24, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлен новый клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP.
Трудно было название написать? Уроды!
|
|
|
|
|
|3.76, Аноним (71), 20:38, 02/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, gnome-connections
Это новое приложение, появилось только в в GNOME 41
|
|1.79, Аноним (-), 21:04, 02/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Fedora Linux 8212 дистрибутив особый Это тот Линукс, который не станет причи... большой текст свёрнут, показать
|