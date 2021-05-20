|
|
|
|
|
|3.9, Ordu (ok), 23:39, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я всё поглядываю на этот вейланд, и всё никак понять не могу: а как его запускать? Ну вот поставлю я его, и что дальше? X'ы запускаются через баш-портянку startx, или если хочется экзотики, то через xinit.
Может просто я старый стал, поэтому не хочу лезть в неопределённость приключений, но реально, и вот чё делать, поставив его? Я смотрел в GentooWiki и в ArchWiki, и всё равно не понял.
|
|
|
|
|
|5.31, Ordu (ok), 00:48, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты думаешь, что это необратимо? Я думаю, что нет, более того, мне кажется, что X'ы с Wayland могут сосуществовать на одной машине -- прибил один сеанс, запустил другой. Просто я не уверен, и... Знаешь, когда я впервые поставил себе линукс, я в течение первой же недели убил X11. Он перестал запускаться. Переустанавливать было неспортивно, поэтому я месяца два сидел в консоле, прежде чем смог собрать и сконфигурировать Xorg. С тех пор, да, я до сих пор предпочитаю виртуальный терминал всем остальным программам, и очень осторожно отношусь к идеям типа "а ну-ка я сейчас графическую подсистему пересоберу/переконфигурирую".
|
|4.19, Анонним (?), 23:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
cat ~/.profile
if [[ -z $DISPLAY ]] && [[ $(tty) = /dev/tty1 ]]; then
startx #openbox-session
fi
if [[ -z $DISPLAY ]] && [[ $(tty) = /dev/tty2 ]]; then
XKB_DEFAULT_LAYOUT=us MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 GDK_BACKEND=wayland exec sway
fi
|
|
|
|5.26, Ordu (ok), 00:39, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А, то есть просто запускать wm надо, он типа сам разберётся? Я думал что так должно быть, но после X'ов не верилось, что бывает так просто.
|
|
|
|6.47, Аноним (47), 03:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Понятия wm в общем тоже не существует. Sway - это как раз композитор, так же как kwin и остальные
|
|4.20, Аноним (47), 23:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Плохо поглядываешь, тебе нужно понять что такое композитор и чем является сам вейленд (спойлер: его нельзя поставить)
|
|
|
|5.27, Ordu (ok), 00:44, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> (спойлер: его нельзя поставить)
$ emerge --pretend dev-libs/wayland
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild N ] dev-libs/wayland-1.19.0
Что значит "нельзя поставить"? Ты хотел, наверное, сказать "нельзя запустить"? Ну так я об этом и спрашиваю: как его запускать, если его нельзя запустить?
Развели тут умников всяких, которые на простой вопрос ответить не могут.
|
|
|
|6.45, Аноним (47), 03:04, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это референсная имплементация клиента. Типа xlib. Еще там есть либа с референсной имплементацией серверной части протокола, которая нужна далеко не любому композитору (wlroots имплементит все сам). Сам вейленд не существует как софт (в отличие от X11), его нельзя поставить потому что ставить нечего. А как запустить тебе выше написали, я намекаю что нужно изучить матчасть
|
|1.2, ы (?), 23:08, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Осталось обвешать всякими свистоперделками и будет уже совсем не 50-70 MB ОЗУ
|
|1.5, Аноним (5), 23:17, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Wayland, давай уже, поднажми и смети легаси тиринг трэш, пожалуйста, хватит быть сырым
|
|1.8, InuYasha (??), 23:20, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Но почему gtk?.. 8(
PS: открытие этой новости покрошило Ледяного Кота. Совпадение?..
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 23:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В GNU/Linux дефолтным тулкитом является GTK+. Нет смысла вкладываться в проприетарные тулкиты.
|
|
|
|
|
|4.41, saahriktu (ok), 02:19, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
xaw не умеет работать с Wayland'ом. Как и Tk, Motif, FLTK,... и т.д.
Список тулкитов/библиотек, которые умеют работать с Wayland'ом, не густ: Qt, GTK, SDL и EFL. Вот, в целом, и всё. При этом поддержка Wayland'а в SDL и EFL помечена как экспериментальная.
|
|3.21, Аноним (47), 23:54, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно, лучше вкладываться в тулкиты с крайне сомнительным путем развития, разработчики которого сами им не пользуются
|
|1.10, user90 (?), 23:40, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> реализован индикатор состояния аккумулятора
Запахло!
Ну а расположение панели, ее высоту менять можно?? Поддерживаются ли темы оформления?
|
|1.11, KHD (ok), 23:40, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня вяленый до сих пор не работает в KDE на Kubuntu 21.04, дрова невидии, в топку подобные поделки...
|
|
|
|2.23, Аноним (47), 23:56, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Поделки ты имеешь ввиду зеленые драйвера? Они непонятно зачем уперлись и решили не делать в них GBM
|
|
|
|3.25, Kuromi (ok), 00:33, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ой,там такой глубойкий спор. Нвидия сделали свой интерфейс EGLstreams кажется и "стандартизировали" его даже. А все используют GBM. Одни не жеают поддерживать одно, вторые - другое. Ситуация патовая, там кто первфй перебодает. Пока что проскакивала информация что Нвидия какие-то подвижки начала делать вроде.
|
|1.28, Аноним (28), 00:47, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Оболочка примечательная низким потреблением памяти (50-70 МБ ОЗУ), высокой скоростью работы
На GeForce 2 Fx задержка полсекунды при перемещении курсора мыши по области с вестоном. Такая высокая скорость работы у вяленого.
|
|
|
|2.36, Аноним (36), 01:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня была GeForce 2 MX на 64M. Одолжил кому-то как затычку вместо сгоревшей. Решил не забирать этот мусор.
|
|1.32, пох. (?), 00:52, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну вот ttf-droid/adwaita-icon-theme это реально притянутые за уши зависимости.
|
|
|
|2.37, Аноним (36), 01:07, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оно и без них будет работать, достаточно изменить зависимости в пакете.
|