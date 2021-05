2.6 , Аноним ( 6 ), 23:18, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уже полгода пользуюсь только Wayland, всем доволен.

3.9 , Ordu ( ok ), 23:39, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я всё поглядываю на этот вейланд, и всё никак понять не могу: а как его запускать? Ну вот поставлю я его, и что дальше? X'ы запускаются через баш-портянку startx, или если хочется экзотики, то через xinit. Может просто я старый стал, поэтому не хочу лезть в неопределённость приключений, но реально, и вот чё делать, поставив его? Я смотрел в GentooWiki и в ArchWiki, и всё равно не понял.

4.15 , user90 ( ? ), 23:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Ну вот поставлю я его Одумайся! Пока еще не поздно)

5.31 , Ordu ( ok ), 00:48, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты думаешь, что это необратимо? Я думаю, что нет, более того, мне кажется, что X'ы с Wayland могут сосуществовать на одной машине -- прибил один сеанс, запустил другой. Просто я не уверен, и... Знаешь, когда я впервые поставил себе линукс, я в течение первой же недели убил X11. Он перестал запускаться. Переустанавливать было неспортивно, поэтому я месяца два сидел в консоле, прежде чем смог собрать и сконфигурировать Xorg. С тех пор, да, я до сих пор предпочитаю виртуальный терминал всем остальным программам, и очень осторожно отношусь к идеям типа "а ну-ка я сейчас графическую подсистему пересоберу/переконфигурирую".

4.19 , Анонним ( ? ), 23:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – cat ~/.profile if [[ -z $DISPLAY ]] && [[ $(tty) = /dev/tty1 ]]; then

startx #openbox-session

fi

if [[ -z $DISPLAY ]] && [[ $(tty) = /dev/tty2 ]]; then

XKB_DEFAULT_LAYOUT=us MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 GDK_BACKEND=wayland exec sway

fi 5.26 , Ordu ( ok ), 00:39, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А, то есть просто запускать wm надо, он типа сам разберётся? Я думал что так должно быть, но после X'ов не верилось, что бывает так просто.

6.47 , Аноним ( 47 ), 03:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понятия wm в общем тоже не существует. Sway - это как раз композитор, так же как kwin и остальные

4.20 , Аноним ( 47 ), 23:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Плохо поглядываешь, тебе нужно понять что такое композитор и чем является сам вейленд (спойлер: его нельзя поставить)

5.27 , Ordu ( ok ), 00:44, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > (спойлер: его нельзя поставить) $ emerge --pretend dev-libs/wayland



These are the packages that would be merged, in order:



Calculating dependencies... done!

[ebuild N ] dev-libs/wayland-1.19.0 Что значит "нельзя поставить"? Ты хотел, наверное, сказать "нельзя запустить"? Ну так я об этом и спрашиваю: как его запускать, если его нельзя запустить? Развели тут умников всяких, которые на простой вопрос ответить не могут.

6.45 , Аноним ( 47 ), 03:04, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это референсная имплементация клиента. Типа xlib. Еще там есть либа с референсной имплементацией серверной части протокола, которая нужна далеко не любому композитору (wlroots имплементит все сам). Сам вейленд не существует как софт (в отличие от X11), его нельзя поставить потому что ставить нечего. А как запустить тебе выше написали, я намекаю что нужно изучить матчасть

7.46 , Аноним ( 47 ), 03:05, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в отличие от X11 Xorg, конечно

4.33 , пох. ( ? ), 00:53, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без xinit ты startx не запустишь