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wayward - пользовательская оболочка на основе композитного сервера Weston

20.05.2021 22:57

Доступен новый выпуск пользовательской оболочки Wayward 0.8.3, основанной на использовании композитного сервера Weston и протокола Wayland. Оболочка примечательная низким потреблением памяти (50-70 МБ ОЗУ), высокой скоростью работы и использованием всего четырёх зависимостей (weston/wayland, ttf-droid/adwaita-icon-theme, gtk3 и sudo).

Предоставляется нижняя панель, поддерживающая автоматическое скрытие и включающая меню приложений, ярлыки для быстрого вызова приложений, пиктограммы задач, часы, виджеты, например, для управления громкостью, кнопки перезапуска, завершения работы и запрета перевода монитора в спящий режим при просмотре видео. В новом выпуске добавлена начальная поддержка многомониторных конфигураций и реализован индикатор состояния аккумулятора.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.19
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 9.0
  4. OpenNews: Первый выпуск labwc, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55185-wayward
Ключевые слова: wayward, weston, wayland
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну теперь Wayland готов для повседневного использования?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:18, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже полгода пользуюсь только Wayland, всем доволен.
     
     
  • 3.9, Ordu (ok), 23:39, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я всё поглядываю на этот вейланд, и всё никак понять не могу: а как его запускать? Ну вот поставлю я его, и что дальше? X'ы запускаются через баш-портянку startx, или если хочется экзотики, то через xinit.

    Может просто я старый стал, поэтому не хочу лезть в неопределённость приключений, но реально, и вот чё делать, поставив его? Я смотрел в GentooWiki и в ArchWiki, и всё равно не понял.

     
     
  • 4.15, user90 (?), 23:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ну вот поставлю я его

    Одумайся! Пока еще не поздно)

     
     
  • 5.31, Ordu (ok), 00:48, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь, что это необратимо? Я думаю, что нет, более того, мне кажется, что X'ы с Wayland могут сосуществовать на одной машине -- прибил один сеанс, запустил другой. Просто я не уверен, и... Знаешь, когда я впервые поставил себе линукс, я в течение первой же недели убил X11. Он перестал запускаться. Переустанавливать было неспортивно, поэтому я месяца два сидел в консоле, прежде чем смог собрать и сконфигурировать Xorg. С тех пор, да, я до сих пор предпочитаю виртуальный терминал всем остальным программам, и очень осторожно отношусь к идеям типа "а ну-ка я сейчас графическую подсистему пересоберу/переконфигурирую".
     
  • 4.19, Анонним (?), 23:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    cat ~/.profile

    if [[ -z $DISPLAY ]] && [[ $(tty) = /dev/tty1 ]]; then
      startx #openbox-session
    fi
    if [[ -z $DISPLAY ]] && [[ $(tty) = /dev/tty2 ]]; then
      XKB_DEFAULT_LAYOUT=us MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 GDK_BACKEND=wayland exec sway
    fi

     
     
  • 5.26, Ordu (ok), 00:39, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, то есть просто запускать wm надо, он типа сам разберётся? Я думал что так должно быть, но после X'ов не верилось, что бывает так просто.
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 03:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятия wm в общем тоже не существует. Sway - это как раз композитор, так же как kwin и остальные
     
  • 4.20, Аноним (47), 23:53, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо поглядываешь, тебе нужно понять что такое композитор и чем является сам вейленд (спойлер: его нельзя поставить)
     
     
  • 5.27, Ordu (ok), 00:44, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > (спойлер: его нельзя поставить)

        $ emerge --pretend dev-libs/wayland
        
        These are the packages that would be merged, in order:
        
        Calculating dependencies... done!
        [ebuild   N    ] dev-libs/wayland-1.19.0

    Что значит "нельзя поставить"? Ты хотел, наверное, сказать "нельзя запустить"? Ну так я об этом и спрашиваю: как его запускать, если его нельзя запустить?

    Развели тут умников всяких, которые на простой вопрос ответить не могут.

     
     
  • 6.45, Аноним (47), 03:04, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это референсная имплементация клиента. Типа xlib. Еще там есть либа с референсной имплементацией серверной части протокола, которая нужна далеко не любому композитору (wlroots имплементит все сам). Сам вейленд не существует как софт (в отличие от X11), его нельзя поставить потому что ставить нечего. А как запустить тебе выше написали, я намекаю что нужно изучить матчасть
     
     
  • 7.46, Аноним (47), 03:05, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в отличие от X11

    Xorg, конечно

     
  • 4.33, пох. (?), 00:53, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без xinit ты startx не запустишь
     

  • 1.2, ы (?), 23:08, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Осталось обвешать всякими свистоперделками и будет уже совсем не 50-70 MB ОЗУ
     
     
  • 2.14, Rev (?), 23:42, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее просто допилить до юзабельности.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:13, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ненужно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:14, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оболочка - это в смысле DE?
     
     
  • 2.12, paulus (ok), 23:40, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле WM :)
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:44, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    DE != панелька над композитором
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:48, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя, дурака, русскому языку в школе не учили?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 02:33, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому он нужен этот русский язык?
     
     
  • 4.44, Какаянахренразница (ok), 02:57, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому он нужен этот русский язык?

    #вовлечь <стдбибл.х>

    цел главный(пусто) {
    ...

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:17, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Wayland, давай уже, поднажми и смети легаси тиринг трэш, пожалуйста, хватит быть сырым
     
  • 1.7, ilyafedin (ok), 23:19, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Путевая п алата
     
  • 1.8, InuYasha (??), 23:20, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но почему gtk?.. 8(

    PS: открытие этой новости покрошило Ледяного Кота. Совпадение?..

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GNU/Linux дефолтным тулкитом является GTK+. Нет смысла вкладываться в проприетарные тулкиты.
     
     
  • 3.18, google.cum (?), 23:48, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    xaw
     
     
  • 4.41, saahriktu (ok), 02:19, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xaw не умеет работать с Wayland'ом. Как и Tk, Motif, FLTK,... и т.д.

    Список тулкитов/библиотек, которые умеют работать с Wayland'ом, не густ: Qt, GTK, SDL и EFL. Вот, в целом, и всё. При этом поддержка Wayland'а в SDL и EFL помечена как экспериментальная.

     
  • 3.21, Аноним (47), 23:54, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, лучше вкладываться в тулкиты с крайне сомнительным путем развития, разработчики которого сами им не пользуются
     

  • 1.10, user90 (?), 23:40, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > реализован индикатор состояния аккумулятора

    Запахло!

    Ну а расположение панели, ее высоту менять можно?? Поддерживаются ли темы оформления?

     
  • 1.11, KHD (ok), 23:40, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вяленый до сих пор не работает в KDE на Kubuntu 21.04, дрова невидии, в топку подобные поделки...
     
     
  • 2.23, Аноним (47), 23:56, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поделки ты имеешь ввиду зеленые драйвера? Они непонятно зачем уперлись и решили не делать в них GBM
     
     
  • 3.25, Kuromi (ok), 00:33, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой,там такой глубойкий спор. Нвидия сделали свой интерфейс EGLstreams кажется и "стандартизировали" его даже. А все используют GBM. Одни не жеают поддерживать одно, вторые - другое. Ситуация патовая, там кто первфй перебодает. Пока что проскакивала информация что Нвидия какие-то подвижки начала делать вроде.
     
     
  • 4.35, Full Master (?), 01:01, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартизировали его Kronos Group.
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 00:31, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невидия якобы что-то обещает в 470 драйверах на тему вяленого.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 02:15, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не что-то, а аппаратное ускорение xwayland
     

  • 1.16, Rev (?), 23:43, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, а почему не на Расте?
     
     
  • 2.34, Аноним (5), 00:57, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не доросли
     

  • 1.22, Аноним (30), 23:55, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >adwaita-icon-theme, gtk3

    Ну вы понели.

     
     
  • 2.29, Аноним (17), 00:47, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    красношляпа лоббировала?
     

  • 1.28, Аноним (28), 00:47, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Оболочка примечательная низким потреблением памяти (50-70 МБ ОЗУ), высокой скоростью работы

    На GeForce 2 Fx задержка полсекунды при перемещении курсора мыши по области с вестоном. Такая высокая скорость работы у вяленого.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 01:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня была GeForce 2 MX на 64M. Одолжил кому-то как затычку вместо сгоревшей. Решил не забирать этот мусор.
     

  • 1.32, пох. (?), 00:52, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот ttf-droid/adwaita-icon-theme это реально притянутые за уши зависимости.
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 01:07, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и без них будет работать, достаточно изменить зависимости в пакете.
     
  • 2.38, Annoynymous (ok), 01:07, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может там шрифты захардкожены и в будущем поправят.
     
     
  • 3.39, user90 (?), 01:38, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там думаю дохрена чего захардкожено.. И нет, не поправят.
     

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