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Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.5

11.11.2021 21:58

Компания Red Hat опубликовала дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.5. Установочные сборки подготовлены для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64, но доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal. Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 8 распространяются через Git-репозиторий CentOS. Ветка 8.x, которая будет поддерживаться как минимум до 2029 года, развивается в соответствии с циклом разработки, подразумевающим формирование релизов раз в полгода в заранее определённое время.

Ключевые изменения:

  • В Image Builder добавлена поддержка настройки конфигурации файловой системы формируемого дискового образа, переопределения штатных репозиториев, создания образов для выбранных промежуточных выпусков RHEL и генерации загрузочных образов для установки системы на оборудование (bare metal).
  • Предложен установочный образ RHEL for Edge с упрощённым инсталлятором (edge-simplified-installer), оптимизированный для автоматизированной установки на устройства.
  • На экране входа в систему, работа которого обеспечивается GNOME Display Manager (GDM), предоставлена возможность установки и настройки сетевого соединения перед входом, что даёт возможность подключиться к учётным записям с домашними каталогами, хранимыми на другом сервере. Предоставляется поддержка настройки проводного и беспроводного соединения, а также подключения через VPN. В GDM также предоставлена опциональная возможность отображения заставки, содержащей предварительно подготовленный администратором текст.
  • Предоставлена возможность включения неразрывного процесса загрузки, в котором не производится переключения графических режимов и мерцания экрана. Для включения указанного режима достаточно отключить автоматический показ загрузочного меню командой "grub2-editenv - set menu_auto_hide=1" и обновить конфигурацию загрузчика ("grub2-mkconfig -o /etc/grub2-efi.cfg").
  • Добавлена возможность выбора сеанса рабочего стола по умолчанию для всех пользователей.
  • Реализована поддержка графических сеансов на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA, а также поддержка аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan в Xwayland. Для включения поддержки Wayland c проприетарным драйвером NVIDIA следует установить параметр ядра "nvidia-drm.modeset=1".
  • Обновлены графические драйверы (amdgpu, i915, nouveau) и библиотеки Mesa. Добавлена поддержка новых GPU Intel (Alder Lake-S, Elkhart Lake, Comet Lake) и AMD (Cezzane, Barcelo, Sienna Cichlid, Dimgrey Cavefish). Стабилизирована поддержка чипов Intel Tiger Lake и NVIDIA Ampere.
  • Rsyslog обновлён до версии 8.2102.0-5 с поддержкой шифрования передаваемых потоков данных с использованием TLS.
  • Добавлена новая системная роль для автоматизации установки, настройки и запуска IPsec и VPN, а также роли для Postfix, Microsoft SQL Server и поддержки разделов LVM (Logical Volume Manager) VDO (Virtual Data Optimizer).
  • NetworkManager обновлён до ветки 1.32 и теперь поддерживает смену бэкендов для фильтрации пакетов. Помимо предлагаемого по умолчанию бэкенда на базе iptables в NetworkManager теперь также можно задействовать бэкенд на базе nftables. Добавлены опции "ethtool.pause-autoneg", "ethtool.pause-rx" и "ethtool.pause-tx" для внесения задержек при приёме или отправке Ethernet-кадров, а также параметр "ethernet.accept-all-mac-addresses", позволяющий перевести сетевой адаптер в режим "promiscuous" для анализа транзитных сетевых кадров, не адресованных текущей системе.
  • В firewalld, который обновлён до ветки 0.9, добавлена возможность перенаправления трафика между разными сетевыми интерфейсами или источниками внутри зоны, а также возможность фильтрации трафика перенаправляемого между разными зонами.
  • В состав включены новые версии компиляторов и инструментов для разработчиков: GCC Toolset 11, LLVM Toolset 12.0.1, Rust Toolset 1.54.0, Go Toolset 1.16.7, Ruby 3.0, Node.js 16, PHP 7.4.19, CMake 3.20.2. Добавлена поддепрка OpenJDK 17 и .NET 6.
  • Обновлены серверные и системные пакеты nginx 1.20, Squid 4.15, libreswan 4.4, GnuTLS 3.6.16, 389 Directory Server 1.4.3.27.
  • NTP-сервер chrony обновлён до версии 4.1. Добавлена поддержка синхронизации точного времени на базе протокола NTS (Network Time Security).
  • В ядро добавлена поддержка механизма регулирования частоты процессора schedutil (cpufreq governor), который для принятия решения об изменении частоты напрямую использует информацию от планировщика задач и может сразу обращаться к драйверам cpufreq для оперативного изменения частоты, мгновенно подгоняя параметры работы CPU к текущей нагрузке.
  • Предоставлена возможность монтирования Overlayfs непривилегированными пользователями, используя отдельное пространство идентификаторов пользователей (user namespace).
  • Предложена стабильная поддержка Red Hat Connector (rhc), инструментария для запуска сценариев Insights на своей системе непосредственно из web-интерфейса console.redhat.com.
  • В пакетном менеджере RPM добавлена возможность использования бэкенда SQLite в режиме только для чтения. По умолчанию продолжает применяться бэкенд BerkeleyDB (bdb), а бэкенд sqlite можно использовать например для запросов пакетов в контейнерах c RHEL 9 или Fedora, перешедших на sqlite в RPM по умолчанию.
  • В состав включены пакеты udftools 2.3 (утилиты для работы с ФС UDF) и Tesseract 4.1.1 (система оптического распознавания текста).
  • Для контейнеров добавлена экспериментальная поддержка OCI runtime crun с полной поддержкой cgroup v2 и возможность верификации по цифровой подписи образов контейнеров, устанавливаемых или загружаемых из репозитория Red Hat Container Registry.
  • Объявлены устаревшими тулкиты Motif и OpenMotif, вместо которых рекомендовано использовать GTK.
  • В категорию устаревших (намеченных для удаления в будущем) переведена большая порция пакетов, среди которых amanda, authd, ctags, dvd+rw-tools, fuse-sshfs, GConf2, gnome-boxes, gphoto2, guile, hplip-gui, iptables, ipython, jetty, lucene, maven2, mercurial, net-tools, network-scripts, opencv-core, pidgin, scala, sendmail, spice, xorg-x11-apps.
  • Добавлена экспериментальная поддержка драйвера DSA (data streaming accelerator) для использования встроенных в CPU Intel ускорителей преобразования данных. Добавлен драйвер stmmac для поддержки SoC Intel Elkhart Lake.
  • Продолжено предоставление экспериментальной (Technology Preview) поддержки AF_XDP, XDP hardware offloading, Multipath TCP (MPTCP), MPLS (Multi-protocol Label Switching), KTLS, dracut, kexec fast reboot, DAX в ext4 и xfs, systemd-resolved, accel-config, eBPF, igc, OverlayFS, Stratis, Software Guard Extensions (SGX), NVMe/TCP, DNSSEC, GNOME на системах IBM Z, AMD SEV для KVM, Intel vGPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование Red Hat Enterprise Linux 9
  3. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.9 и Oracle Linux 7.9
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.4
  5. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО
  6. OpenNews: Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56138-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:28, 11/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Объявлены устаревшими тулкиты Motif и OpenMotif, вместо которых рекомендовано использовать GTK.

    А что, кто-то пользовался мотифовским софтом до 2021 года?

     
     
  • 2, QwertyReg (ok), 23:36, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не пользовался, значит, никто не пользовался.
    Потому и дропнули.
     
  • 3, Аноним (3), 23:36, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь не об этом.

    Речь о том, что платную поддержку вещей, которые объявлены устаревшими, RedHat не оказывает. Экономия тонны ресурсов и денег, в т.ч. на QA/QC.

    // b.

     

  • 4, Аноним (3), 23:38, 11/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Стоит напомнить, что https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54439
     
  • 5, Аноним (5), 00:02, 12/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Репозиторий Almalinux 8.5 вроде доступен уже
    https://repo.almalinux.org/almalinux/8.5/
     
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