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Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.4

21.05.2021 23:35

Компания Red Hat опубликовала дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.4. Установочные сборки подготовлены для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64, но доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal. Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 8 распространяются через Git-репозиторий CentOS.

Ветка 8.x, которая будет поддерживаться как минимум до 2029 года, развивается в соответствии с новым предсказуемым циклом разработки, подразумевающим формирование релизов раз в полгода в заранее определённое время. Новый цикл разработки продуктов RHEL охватывает несколько уровней, включая Fedora как плацдарм для реализации новых возможностей, CentOS Stream для доступа к пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (rolling-вариант RHEL), минималистичный универсальный базовый образ (UBI, Universal Base Image) для запуска приложений в изолированных контейнерах и RHEL Developer Subscription для бесплатного использования RHEL в процессе разработки.

Ключевые изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка технологии MPLS (Multiprotocol Label Switching) для маршрутизации пакетов с использованием многопротокольной коммутации по меткам. Применение MPLS, например, позволяет определить фильтры через утилиту tc для управления пакетами, приходящими из заданных портов или связанных с определённым видом трафика.
  • В пакет iproute2 включены три новых действия утилиты tc - mac_push, push_eth и pop_eth, позволяющие прикреплять MPLS-метки, добавлять или удалять заголовки Ethernet.
  • Добавлена экспериментальная поддержка модуля bareudp, позволяющего инкапсулировать в UDP-туннель различные L3-протоколы, такие как MPLS, IP и NSH.
  • Предложен пакет kpatch-dnf с плагином к пакетному менеджеру DNF, позволяющему подписаться на получение исправлений к ядру Linux, устанавливаемых без перезагрузки (live patch).
  • Добавлена поддержка механизма упреждающей упаковки страниц памяти в фоновом режиме (proactive compaction), позволяющего увеличить число больших страниц памяти (Huge Pages, страницы больше 4KB), доступных ядру. Фоновая автоматическая упаковка (дефрагментация) ценой минимальных накладных расходов позволяет в 70-80 раз снизить задержки при выделении крупных страниц памяти по сравнению с ранее применяемым механизмом упаковки по необходимости, запускаемым непосредственно при выделении крупной страницы. По умолчанию режим proactive compaction пока отключён.
  • Задействован новый контроллер распределения памяти slab (slab memory controller), который примечателен переносом учёта slab с уровня страниц памяти на уровень объектов ядра, что даёт возможность совместно использовать slab-страницы в разных cgroup, вместо выделения отдельных кэшей slab для каждой cgroup. Предложенный подход позволяет повысить эффективность использования slab, на 30-45% сократить размер используемой для slab памяти, значительно уменьшить общее потребление памяти ядром и снизить фрагментацию памяти.
  • Добавлена поддержка пространства имён для времени (time namespaces), позволяющего привязать к контейнеру состояние системных часов (CLOCK_REALTIME, CLOCK_MONOTONIC, CLOCK_BOOTTIME), использовать в контейнере своё время и при миграции контейнера на другой хост обеспечить неизменность показаний CLOCK_MONOTONIC и CLOCK_BOOTTIME (учесть время после загрузки с учётом или без учёта нахождения в спящем режиме).
  • Обеспечена стабильная поддержка подсистемы XDP (eXpress Data Path), позволяющей манипулировать сетевыми пакетами на стадии до их обработки сетевым стеком ядра Linux. Например, при помощи XDP можно запускать BPF-программы на уровне сетевого драйвера с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов и на стадии до выделения буфера skbuff сетевым стеком.
  • Добавлена возможность возвращения неиспользуемой виртуальными машинами памяти обратно гипервизору. Для возвращения страниц памяти на стороне виртуальной машины должен использоваться драйвер virtio_balloon.
  • Компоненты для работы в режиме реального времени (kernel-rt) синхронизированы с набором патчей для ядра v5.10-rt7 (было 5.6.14-rt7).
  • В состав включён фоновый процесс stalld, отслеживающий потоки при запуске приложений, требующих высокой отзывчивости. При выявлении задержанных потоков выполняется временное переключение на политику планирования SCHED_DEADLINE с назначением потоку дополнительного времени CPU.
  • Добавлен модуль ядра с поддержкой механизма EDAC (Error Detection and Correction), предоставляемого в 8 и 9 поколении процессоров Intel Core, для выявления и коррекции ошибок в ECC-памяти и шине PCI.
  • Добавлен параметр ядра net.naming-scheme=SCHEME_VERSION для выбора версии алгоритма, генерирующего имена сетевых устройств.
  • В VPN IPsec, предоставляемом пакетом Libreswan, добавлена поддержка работы поверх TCP (RFC 8229) и возможность привязки меток IKEv2.
  • Во фреймворк fapolicyd, позволяющий определить какие программы можно запускать определённому пользователю, а какие нет, добавлена поддержка проверки целостности запускаемых файлов (Integrity Measurement Architecture) и реализована регистрация обновлений RPM-пакетов.
  • Обеспечена стабильная поддержка пакета nmstate, предоставляющего библиотеку и утилиту nmstatectl для управления сетевыми настройками через декларативный API (состояние сети описывается в форме предопределённой схемы).
  • Продолжена работа по стабилизации подсистем eBPF. Добавлена полная поддержка инструментария и библиотеки BCC (BPF Compiler Collection) для создания BPF-программ трассировки, мониторинга и отладки, поддержка eBPF в tc (Traffic Control) для классификации пакетов и обработки входящих и исходящих очередей, XDP для обработки пакетов до сетевого стека, libbpf для разработки связанных с BPF приложений, xdp-tools с утилитами для XDP. На стадии Technology Preview остаются компоненты bpftrace и реализация сокета AF_XDP для подключения к XDP из пространства пользователя.
  • В tcpdump добавлена поддержка захвата трафика RDMA.
  • В репозиторий AppStream добавлены модули с новыми ветками Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13 и MariaDB 10.5.
  • Добавлены пакеты с GCC 10, LLVM 11, Rust 1.49.0 и Go 1.15.7.
  • Обновлены версии OpenIPMI 2.0.29 (с поддержкой IPMB), freeipmi 1.6.6 (с поддержкой новых устройств Dell, Intel и Gigabyte), postfix 3.5.8, BIND 9.11.26, SpamAssassin 3.4.4, libreswan 4.3, NetworkManager 1.30.0, SystemTap 4.4, CMake 3.18.2, samba 4.13.2.
  • Добавлены новые драйверы для Realtek 802.11ac, Regmap SoundWire, Intel QuickAssist Technology, Intel Data Accelerator Driver, VirtualBox Graphics Card, Elastic Fabric Adapter, Nitro Enclaves.
  • Стабилизирована поддержка драйвера igc для Intel 2.5G Ethernet.
  • Допустимый размер раздела подкачки, определяемого при установке, увеличен до 16 TiB (ранее разделы подкачки не могли превышать 128 GB).
  • Добавлена возможность неожиданного отключения устройств NVMe, без предварительного уведомления системы.
  • Добавлена новая опция монтирования "-o dax=inode" для выборочного включения DAX (Direct Access) для отдельных файлов в ФС XFS и ext4. Привязка к файлам осуществляется при помощи флага FS_XFLAG_DAX.
  • В SMB-клиент встроена поддержка режима SMB Direct, который позволяет использовать сетевые адаптеры с функцией удалённого доступа к памяти (RDMA) для увеличения скорости передачи SMB-пакетов.
  • В Ansible добавлены модули для автоматизации управления доступом на основе ролей (RBAC) в IdM (Identity Management). Добавлена роль для резервного копирования и восстановления сервисов IdM. Добавлен модуль для управления местоположением.
  • Добавлены системные роли для перенаправления логов на сервер rsyslog с использованием протокола RELP (Reliable Event Logging Protocol), задания политики использования криптоалгоритмов и настройки серверов и клиентов SSH.
  • Добавлена поддержка системного вызова close_range, позволяющего процессу разом закрыть целый диапазон открытых файловых дескрипторов.
  • Добавлена поддержка нового API для монтирования файловых систем.
  • В пакетном менеджере DNF реализована команда "dnf history store" для сохранения в файле транзакции из истории выполненных операций и команда "dnf history replay" для повторного воспроизведения ранее сохранённого файла с транзакцией на текущей или другой системе.
  • В DNF добавлена настройка protect_running_kernel, управляющая включением защиты от удаления пакетов, связанных с выполняемой в данный момент версией ядра Linux.
  • В GNOME предоставлена возможность настройки таймаута для признания приложения не отвечающим на запросы и вывода диалога для завершения или продолжения ожидания. Для отключения определения зависших приложений можно установить в параметр org.gnome.mutter.check-alive-timeout значение 0.
  • Добавлена поддержка виртуализации для третьего поколения процессоров AMD EPYC (EPYC Milan).
  • Добавлена поддержка GPU процессоров на базе микроархитектуры Intel Tiger Lake и Rocket Lake (11 gen), а также GPU NVIDIA Ampere (GA102, GA104).
  • Продолжено предоставление экспериментальной (Technology Preview) поддержки AF_XDP, XDP hardware offloading, Multipath TCP (MPTCP), KTLS, dracut, kexec fast reboot, DAX в ext4 и xfs, systemd-resolved, accel-config, eBPF, igc, OverlayFS, Stratis, Software Guard Extensions (SGX), NVMe/TCP, DNSSEC, GNOME на системах IBM Z, AMD SEV для KVM, Intel vGPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО
  3. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  4. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55189-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Годно, нужно.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:57, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ынтерпрайзно!
     
  • 2.20, Леголас (ok), 04:06, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КраснО
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:42, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жаль, что Red Hat закопали CentOS, хорошая же была альтернатива. :(
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:51, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем вообще её делали не понятно. Чем это было лучше чем просто давать дистр RHEL всем желающим, а саппорт отдельно. Какая им выгода я так и не понял.
     
     
  • 3.5, village_coder (ok), 00:01, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создать видимость бесплатной недоступности для корпоративных клиентов, что должно повысить ценность продукта в их глазах.
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:03, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык делали не они, а сообщество. А затем зачем-то продались.
     
  • 3.7, Dzen Python (ok), 00:05, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им выгода в отчетности перед начальством, пред которым обычный дев и манагер "иметь вид лихой и придурковатый должны(с)".
    А в этот раз начальство кровати двигать не захотело, начальство подумало. Ну, как всегда это бывает - начальство подумало и решило - расхлебывать должны все остальные.
    Не думаю, что сейчас они - даже с учетом перевода тех пресловутых полутора землекопа со сборки цента в основную ветку - сами в восторге, особенно на фоне мигом возникших, но им уже не подконтрольных напрямую и непублично альм. Но копроративная политика-с.
     

  • 1.4, Аноним (6), 00:01, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    btrfs по прежнему нет. Как и kde а значит на моей видеокарте это не заведется. А мой диск не поймет.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 03:25, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бида.
     
  • 2.26, Минона (ok), 05:44, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    btrfs есть в Oracle Linux
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:05, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 8 распространяются через Git-репозиторий CentOS.

    И после 31 декабря этого года будут распространяться?

     
  • 1.9, Ssss (?), 00:15, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше Debian?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:19, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем грузины. Сложно быть хуже дебиан.
     
     
  • 3.12, DeerFriend (?), 00:48, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нуу, есть ещё виндусы
     
  • 3.21, Аноним (21), 04:19, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что плохого в дебиане? Он просто работает.
     
  • 2.14, Аноним (13), 00:59, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну RPM куда продвинутее deb хотя бы ;)
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 04:20, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем продвинутость? Почему deb больше распространен?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 04:56, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Традиция
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:29, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мноо букв и ничего полезного. Void уже имеет 12-й Clang и LLVM. Ну всем пофиг что там за ядро, ведь его и самому можно собрать.  Вот эта фигня не относится к дистру, а относится к конкретной программе
    >В VPN IPsec, предоставляемом пакетом Libreswan, добавлена поддержка работы поверх TCP (RFC 8229) и возможность привязки меток IKEv2.

    Wireguard уже кому надо для встраиваемых систем и тонких/тощих клиентов.

    А еще

    >Добавлена экспериментальная поддержка модуля bareudp, позволяющего инкапсулировать в UDP-туннель различные L3-протоколы, такие как MPLS, IP и NSH.

    То, что уже давно доступно у здоровых вменяемых пользователей/администраторов/программистов Linux наконец добавили и так "ай ай ай, это же экспериментально. Настолько же экспериментально как и свежие обновления безопасности!".

    Тут только цитировать министра иностранных дел можно по поводу "работы" мухоморов.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 02:18, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выдыхай, бобёр
     
  • 2.27, Минона (ok), 05:50, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты нихера не понимаешь в энтерпрайзе.
     

  • 1.15, Аноним (15), 01:25, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fappolicyd
     
  • 1.17, fske (?), 03:00, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нет, красношапка. После публичного убийства центоси, после цирка с оправданиями я могу лишь сказать - давай, до свиданья. Корпоративный дистрибутив? Да не шапкой единой. Ты сама себя и свой дистрибутив похоронила, хотя ты еще этого так и не поняла.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 03:34, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не шляпа, это IBM
     
  • 2.24, WE (?), 05:02, 22/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не вы делали одолжение RH используя его, это RH делало одолжение вам.
    Альтернатив на сегодняшний день Centos'у прошлого уровня так и нет, а где-то полгода прошло. Видимо, не так уж и нужен он предприятиям, 8-stream вполне подходит.
     

  • 1.25, Юрий (??), 05:14, 22/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не интересно! после краха CentOS как стабильной ветки... Эта дрянь не интересна и все её успехи... вместе с Федорой...
     
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