Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.32.0

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:04, 17/06/2021 А здесь что, хомяков мало? Одних убунтоидов-то сколько.

3.31 , ryoken ( ok ), 12:57, 17/06/2021 > А здесь что, хомяков мало? Одних убунтоидов-то сколько. Сколько? :)

2.21 , Урри ( ok ), 11:11, 17/06/2021 Обидно, наверное, до сих пор держать в голове тонны тяжело добытой информации, которая нужна для того же, что современный хомячок делает нажатием одной кнопки?

3.23 , pin ( ?? ), 11:18, 17/06/2021 Какие тонны? Тонны - это копаться в этой жирной NM прослойке между ядром и юзером. Ах да, у вас же там еще firewalld - kerio personal firewall нервно курит в сторонке.

4.32 , Урри ( ok ), 13:29, 17/06/2021 Вот вам бы только копаться... У меня простое окошко nmtui, в котором я просто выбираю нужную сеть и нажимаю enter. А у детей графическая менюшка, где они делают то же самое, но мышкой.

2.24 , Псевдоним ( ?? ), 11:21, 17/06/2021 А зачем писать скрипт чтобы подключиться к wifi, если его уже написали? По мне так процесс подключения в линуксе переусложнен (при том что я линукс админ, а не виндовс макака) и эти менеджеры хоть немного и костыльно, но уменьшают боль от этого.

3.26 , Аноним ( 26 ), 11:35, 17/06/2021 Для современных компов есть смысл использовать NM, а вот для несовсем новых лучше все возможные ресурсы экономить. А то всяким нетбуками и памяти мало доступно. Хорошо если 8 гигабайт есть, но все же процессоры там совсем слабенькие чаще всего и потому лучше через консоль руками подключать если нужно чтобы нубук опознавал 2 сети дома и на работе. То есть NM это только в кафешечках чтобы тыкнуть можно было.

4.30 , Аноним ( 27 ), 12:25, 17/06/2021 Гукель хром те пять мегабайт, что ты наэкономил, отказавшись от nm даже не заметнит.

5.36 , Аноним ( 26 ), 13:34, 17/06/2021 А то что процесс еще и процессорное время у ЦП жрет это конечно же мелочи. И да есть кроме хрома другие браузеры что жрут поменьше. Firefox, Palemoon, Falkon, Netsurf.

4.35 , Урри ( ok ), 13:33, 17/06/2021 Это ж на чем ты линукс запускаешь, что на nm приходится экономить? На самопаяном КР580ИК890А из криокамеры? Не, ну я тоже плююсь на современные 50-метровые калькуляторы (первая цивилизация всего 5 занимала). Но чтобы аж за такие крохи бороться, это уже какое-то плюшкинство получается.

2.29 , hefenud ( ok ), 12:21, 17/06/2021 Ты знаешь, я вот предпочитаю работать, а не сношать себе мозги

Если мне нужно подключиться к WiFi, то я просто тыкну мышкой и введу пароль. Консоли мне и по работе хватает, что бы еще на ноуте самом развлекаться.