Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.32.0

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|1.2, ryoken (ok), 09:49, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, кто разбирается. Сабж умеет делать Link Aggregation при условии использования тупых свичей, где про 802.3ad слыхом не слыхивали? (Например в режиме balance-alb?)
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|2.16, СеменСеменыч777 (?), 10:41, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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с большой вероятностью - нет.
NetworkManager, ConnMan - это все клиентские приблуды.
а зачем на клиенте LA ?
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|3.19, ryoken (ok), 11:00, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с большой вероятностью - нет.
> NetworkManager, ConnMan - это все клиентские приблуды.
> а зачем на клиенте LA ?
Если на компе больше 1-го сетевого порта - есть смысл их согнать в bond, а потом передёргивать кабели по необходимости :D.
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|2.27, Аноним (27), 12:18, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по мануалу, нельзя таким образом только соединять два хоста напрямую вообще без свичей.
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|1.3, Аноним (3), 09:54, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Задержки при приёме или отправке сетевых Ethernet-кадров значит добавили, а добавить поддержку wireguard даже не чешутся.
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|2.6, ryoken (ok), 09:57, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> отправке сетевых Ethernet-кадров
мнээ... А бывают несетевые? А где на них поглядеть? :)
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|4.10, Аноним (10), 10:14, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ethernet не сетевые? Кажется, недоумение вполне конкретно заключалось в этом.
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|4.12, ryoken (ok), 10:17, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бывают сетевые НЕ ethernet кадры. Внезапно?
Ну, не так чтоб совсем :). Про TokenRing и ещё сильно некоторые чуть-чуть помню, только где они сейчас..? :D И да, как товарищ указал, вопрос был более про Ethernet ВНЕ сети :).
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|5.17, Ann None (?), 10:41, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> только где они сейчас..?
PPP и ATM во всех своих проявлениях. Начиная c разных DSL и заканчивая магистральными OC/STS.
> вопрос был более про Ethernet ВНЕ сети
который сами придумали? в новости про сетевые Ethernet пакеты.
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|6.22, Какаянахренразница (ok), 11:12, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> который сами придумали?
Человек задал тебе вопрос, а ты его спрашиваешь, сам ли он это придумал. Ты вопрос от утверждения отличить можешь, анонизмус?
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|2.28, hefenud (ok), 12:20, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NetworkManager 1.16 got native support for WireGuard VPN
Вылезай из криокамеры
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|1.9, pfg21 (ok), 10:09, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а ктонить гденить делал обзор все ентих конфегураторов ??
а то их столько что глаза разбегаются.
энтот из швеции, энтот из греции, ентот с гавай... и всех понимай...
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|1.15, pin (??), 10:37, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> Добавлена поддержка типов правил маршрутизации "prohibit", "blackhole" и "unreachable".
Это же утилька для хомяков. Зачем ЭТО здесь?
А вообще, dnf erase NetworkManager по традиции.
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|3.31, ryoken (ok), 12:57, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А здесь что, хомяков мало? Одних убунтоидов-то сколько.
Сколько? :)
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|2.21, Урри (ok), 11:11, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Обидно, наверное, до сих пор держать в голове тонны тяжело добытой информации, которая нужна для того же, что современный хомячок делает нажатием одной кнопки?
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|3.23, pin (??), 11:18, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие тонны? Тонны - это копаться в этой жирной NM прослойке между ядром и юзером. Ах да, у вас же там еще firewalld - kerio personal firewall нервно курит в сторонке.
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|4.32, Урри (ok), 13:29, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вам бы только копаться...
У меня простое окошко nmtui, в котором я просто выбираю нужную сеть и нажимаю enter. А у детей графическая менюшка, где они делают то же самое, но мышкой.
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|2.24, Псевдоним (??), 11:21, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем писать скрипт чтобы подключиться к wifi, если его уже написали? По мне так процесс подключения в линуксе переусложнен (при том что я линукс админ, а не виндовс макака) и эти менеджеры хоть немного и костыльно, но уменьшают боль от этого.
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|3.26, Аноним (26), 11:35, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для современных компов есть смысл использовать NM, а вот для несовсем новых лучше все возможные ресурсы экономить. А то всяким нетбуками и памяти мало доступно. Хорошо если 8 гигабайт есть, но все же процессоры там совсем слабенькие чаще всего и потому лучше через консоль руками подключать если нужно чтобы нубук опознавал 2 сети дома и на работе. То есть NM это только в кафешечках чтобы тыкнуть можно было.
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|4.30, Аноним (27), 12:25, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гукель хром те пять мегабайт, что ты наэкономил, отказавшись от nm даже не заметнит.
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|5.36, Аноним (26), 13:34, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то что процесс еще и процессорное время у ЦП жрет это конечно же мелочи. И да есть кроме хрома другие браузеры что жрут поменьше. Firefox, Palemoon, Falkon, Netsurf.
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|4.35, Урри (ok), 13:33, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж на чем ты линукс запускаешь, что на nm приходится экономить? На самопаяном КР580ИК890А из криокамеры?
Не, ну я тоже плююсь на современные 50-метровые калькуляторы (первая цивилизация всего 5 занимала). Но чтобы аж за такие крохи бороться, это уже какое-то плюшкинство получается.
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|2.29, hefenud (ok), 12:21, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты знаешь, я вот предпочитаю работать, а не сношать себе мозги
Если мне нужно подключиться к WiFi, то я просто тыкну мышкой и введу пароль. Консоли мне и по работе хватает, что бы еще на ноуте самом развлекаться.
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|1.25, Аноним (25), 11:34, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ConnMan используется в таких платформах и дистрибутивах, как Tizen, Yocto, Sailfish
Ух ты, не знал.
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|1.33, Аноним (33), 13:30, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешёл на iwd с wpa_supplicant. Нашёл как минимум одно заметное отличие. В NW не удавалось раньше подключится к двум разным VPN одновременно, раньше приходилось от одного отключаться, чтобы подключится к другому.
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