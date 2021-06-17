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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.32.0

17.06.2021 09:25

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.32.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.32:

  • Предоставлена возможность выбора бэкенда управления межсетевым экраном, для чего в NetworkManager.conf добавлена новая опция "[main].firewall-backend". По умолчанию выставляется бэкенд "nftables", а когда в системе отсутствует файл /usr/sbin/nft и присутствует /usr/sbin/iptables - бэкенд "iptables". В будущем планируется добавить ещё один бэкенд на базе Firewalld. Указанная возможность может применяться для настройки транслятора адресов при помощи nftables (ранее использовался только iptables) при включении профиля совместного доступа (shared).
  • Добавлены новые опции "ethtool.pause-autoneg", "ethtool.pause-rx" и "ethtool.pause-tx" для внесения задержек при приёме или отправке Ethernet-кадров. Добавлены опции соответствуют аналогичным режимам в утилите ethtool - "--pause devname [autoneg on|off] [rx on|off] [tx on|off]".
  • Добавлен параметр "ethernet.accept-all-mac-addresses", позволяющий перевести сетевой адаптер в режим "promiscuous" для анализа транзитных сетевых кадров, не адресованных текущей системе.
  • Предоставлена возможность выполнения обратных DNS-запросов для настройки имени хоста на основе имени из DNS, определённого для выданного системе IP-адреса. Режим включается при помощи опции hostname в профиле. Ранее для определения имени хоста вызывалась функция getnameinfo(), которая учитывала конфигурацию NSS и имя, заданное в файле /etc/hostname (новая возможность позволяет задавать имя только на основе резолвинга обратной зоны в DNS). Для запроса имени хоста через DNS теперь используется API systemd-resolved, а если systemd не применяется запускается обработчик 'nm-daemon-helper' на базе NSS-модуля 'dns'.
  • Добавлена поддержка типов правил маршрутизации "prohibit", "blackhole" и "unreachable".
  • Изменено поведение, касающееся правил управления трафиком - по умолчанию NetworkManager теперь сохраняет уже выставленные в системе правила qdiscs и фильтры трафика.
  • Обеспечено зеркалирование профилей беспроводных соединений NetworkManager в файлы конфигурации iwd.
  • Добавлена поддержка DHCP-опции 249 (Microsoft Classless Static Route).
  • Добавлена поддержка параметра ядра "rd.net.dhcp.retry", управляющего запросом обновлений привязки к IP-адресу.
  • Проведена значительная реструктуризации исходных текстов.
  • Внесены изменения в API, которые не должны отразиться на совместимости с существующими надстройками. Например, прекращена обработка сигнала PropertiesChanged и D-Bus свойства org.freedesktop.DBus.Properties.PropertiesChanged, которые давно объявлены устаревшими. В библиотеке libnm скрыты определения структур в классах NMSimpleConnection, NMSetting и NMSetting. В качестве основного ключа для идентификации профиля соединения задействован формат "connection.uuid".

Дополнительно можно отметить выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.40, который развивается компанией Intel и отличается низким потреблением системных ресурсов и наличием гибких средств для расширения функциональности через плагины. ConnMan используется в таких платформах и дистрибутивах, как Tizen, Yocto, Sailfish, Aldebaran Robotics и Nest, а также в различных потребительских устройствах с прошивками на базе Linux.

Компания Intel также опубликовала выпуск Wi-Fi демона IWD 1.15 (iNet Wireless Daemon), развиваемого в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для сетевых конфигураторов Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc).

В новой версии ConnMan отмечены только исправления ошибок, связанные с обработкой состояния автосоединения и отключения в WiFi. Также устранена уязвимость, вызванная переполнением буфера в коде DNS Proxy. В новой версии IWD реализована поддержка экспортирования информации о работе фонового процесса, добавлена возможность прогнозирования интенсивности поступления пакетов в режиме VHT RX (Very High Throughput) и обеспечена поддержка процедуры FT-over-DS с несколькими базовыми наборами служб (BSS).

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.30.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  6. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55344-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, ryoken (ok), 09:49, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, кто разбирается. Сабж умеет делать Link Aggregation при условии использования тупых свичей, где про 802.3ad слыхом не слыхивали? (Например в режиме balance-alb?)
     
     
  • 2.16, СеменСеменыч777 (?), 10:41, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с большой вероятностью - нет.
    NetworkManager, ConnMan - это все клиентские приблуды.
    а зачем на клиенте LA ?
     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 11:00, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с большой вероятностью - нет.
    > NetworkManager, ConnMan - это все клиентские приблуды.
    > а зачем на клиенте LA ?

    Если на компе больше 1-го сетевого порта - есть смысл их согнать в bond, а потом передёргивать кабели по необходимости :D.

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:18, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по мануалу, нельзя таким образом только соединять два хоста напрямую вообще без свичей.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:54, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задержки при приёме или отправке сетевых Ethernet-кадров значит добавили, а добавить поддержку wireguard даже не чешутся.
     
     
  • 2.4, Чел из инетрнетов (?), 09:56, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она и так есть...
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:57, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну такое
     
  • 2.6, ryoken (ok), 09:57, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> отправке сетевых Ethernet-кадров

    мнээ... А бывают несетевые? А где на них поглядеть? :)

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 10:05, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в сети
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:06, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бывают сетевые НЕ ethernet кадры. Внезапно?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:14, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ethernet не сетевые? Кажется, недоумение вполне конкретно заключалось в этом.
     
  • 4.12, ryoken (ok), 10:17, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бывают сетевые НЕ ethernet кадры. Внезапно?

    Ну, не так чтоб совсем :). Про TokenRing и ещё сильно некоторые чуть-чуть помню, только где они сейчас..? :D И да, как товарищ указал, вопрос был более про Ethernet ВНЕ сети :).

     
     
  • 5.17, Ann None (?), 10:41, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > только где они сейчас..?

    PPP и ATM во всех своих проявлениях. Начиная c разных DSL и заканчивая магистральными OC/STS.

    > вопрос был более про Ethernet ВНЕ сети

    который сами придумали? в новости про сетевые Ethernet пакеты.

     
     
  • 6.22, Какаянахренразница (ok), 11:12, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > который сами придумали?

    Человек задал тебе вопрос, а ты его спрашиваешь, сам ли он это придумал. Ты вопрос от утверждения отличить можешь, анонизмус?

     
  • 2.28, hefenud (ok), 12:20, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetworkManager 1.16 got native support for WireGuard VPN

    Вылезай из криокамеры

     

  • 1.9, pfg21 (ok), 10:09, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а ктонить гденить делал обзор все ентих конфегураторов ??  
    а то их столько что глаза разбегаются.  
    энтот из швеции, энтот из греции, ентот с гавай... и всех понимай...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:15, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В энторнети пасмотри. Гугел там, яндыкс, всётакое.
     

  • 1.13, lockywolf (ok), 10:20, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nmtui всё ещё не поддерживает настройку мобильных сетей?
     
  • 1.14, freeBSD (?), 10:28, 17/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.15, pin (??), 10:37, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Добавлена поддержка типов правил маршрутизации "prohibit", "blackhole" и "unreachable".

    Это же утилька для хомяков. Зачем ЭТО здесь?

    А вообще, dnf erase NetworkManager по традиции.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:04, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А здесь что, хомяков мало? Одних убунтоидов-то сколько.
     
     
  • 3.31, ryoken (ok), 12:57, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А здесь что, хомяков мало? Одних убунтоидов-то сколько.

    Сколько? :)

     
  • 2.21, Урри (ok), 11:11, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обидно, наверное, до сих пор держать в голове тонны тяжело добытой информации, которая нужна для того же, что современный хомячок делает нажатием одной кнопки?
     
     
  • 3.23, pin (??), 11:18, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие тонны? Тонны - это копаться в этой жирной NM прослойке  между ядром и юзером. Ах да, у вас же там еще firewalld - kerio personal firewall нервно курит в сторонке.
     
     
  • 4.32, Урри (ok), 13:29, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вам бы только копаться...

    У меня простое окошко nmtui, в котором я просто выбираю нужную сеть и нажимаю enter. А у детей графическая менюшка, где они делают то же самое, но мышкой.

     
  • 2.24, Псевдоним (??), 11:21, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем писать скрипт чтобы подключиться к wifi, если его уже написали? По мне так процесс подключения в линуксе переусложнен (при том что я линукс админ, а не виндовс макака) и эти менеджеры хоть немного и костыльно, но уменьшают боль от этого.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:35, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для современных компов есть смысл использовать NM, а вот для несовсем новых лучше все возможные ресурсы экономить. А то всяким нетбуками и памяти мало доступно. Хорошо если 8 гигабайт есть, но все же процессоры там совсем слабенькие чаще всего и потому лучше через консоль руками подключать если нужно чтобы нубук опознавал 2 сети дома и на работе. То есть NM это только в кафешечках чтобы тыкнуть можно было.
     
     
  • 4.30, Аноним (27), 12:25, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гукель хром те пять мегабайт, что ты наэкономил, отказавшись от nm даже не заметнит.
     
     
  • 5.36, Аноним (26), 13:34, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что процесс еще и процессорное время у ЦП жрет это конечно же мелочи. И да есть кроме хрома другие браузеры что жрут поменьше. Firefox, Palemoon, Falkon, Netsurf.
     
  • 4.35, Урри (ok), 13:33, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж на чем ты линукс запускаешь, что на nm приходится экономить? На самопаяном КР580ИК890А из криокамеры?

    Не, ну я тоже плююсь на современные 50-метровые калькуляторы (первая цивилизация всего 5 занимала). Но чтобы аж за такие крохи бороться, это уже какое-то плюшкинство получается.

     
  • 2.29, hefenud (ok), 12:21, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты знаешь, я вот предпочитаю работать, а не сношать себе мозги
    Если мне нужно подключиться к WiFi, то я просто тыкну мышкой и введу пароль. Консоли мне и по работе хватает, что бы еще на ноуте самом развлекаться.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:43, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Оно по-прежнему может только 100мб/c наконфигурять? Или починили?
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:34, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ConnMan используется в таких платформах и дистрибутивах, как Tizen, Yocto, Sailfish

    Ух ты, не знал.

     
  • 1.33, Аноним (33), 13:30, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешёл на iwd с wpa_supplicant. Нашёл как минимум одно заметное отличие. В NW не удавалось раньше подключится к двум разным VPN одновременно, раньше приходилось от одного отключаться, чтобы подключится к другому.
     
  • 1.34, пох. (?), 13:32, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь, а не д*рьмо вроде systemd-networkd
     

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