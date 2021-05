Выпуск wayland-protocols 1.21

2.7 , Ананимус ( ? ), 11:02, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так протокол для этого и есть, чтобы приложение блокировало скринсейвер.

2.8 , Василий ( ?? ), 11:03, 04/05/2021
Всё нормально, откуда это вообще люди берут. Уже хрен знает сколько на GNOME Wayland.

3.10 , Аноним ( 1 ), 11:43, 04/05/2021
А там разве не через dbus блокируют? Ещё до вейланда можно было кликать фоном чтобы не выплывал лок-скрин, это ведь не то.

4.14 , n00by ( ok ), 12:42, 04/05/2021
> А там разве не через dbus блокируют? Ещё до вейланда можно было

> кликать фоном чтобы не выплывал лок-скрин, это ведь не то. На вопрос зала отвечает поисковик. Gnome 3 inhibitor for VLC (Bash) start_inhibitor () {

if [ $IDLE_ACTIVATION_ENABLED == true ]; then

gsettings set org.gnome.desktop.screensaver idle-activation-enabled false

fi https://gist.github.com/meyerbaptiste/10deab0b05c13b0fba97 screensaver proxy uninhibits right after setting up an inhibitor dbus-send --session --dest=org.freedesktop.ScreenSaver --type=method_call --print-reply --reply-timeout=20000 /org/freedesktop/ScreenSaver org.freedesktop.ScreenSaver.Inhibit string:"gnome-shell" string:"test" https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-settings-daemon/-/issues/50

3.13 , n00by ( ok ), 12:39, 04/05/2021
> Всё нормально, откуда это вообще люди берут. Вот отсюда: $ mpv 1.webm

(+) ...

[vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol. This means the screen can blank during playback. > Уже хрен знает сколько на
> GNOME Wayland. Там реализовано иначе.

> GNOME Wayland. Там реализовано иначе.

4.19 , Аноним ( 19 ), 14:53, 04/05/2021
Ну автор мпв известный патентованый хейтер вяленого, удивительно другое почему он до сих пор не интегрировал в мпв какой бэкдор с майнерами рансомварью и прочим, активируюшимся при запуске из под вейленда.

5.21 , Аноним ( 21 ), 18:05, 04/05/2021
Может, потому что его вып-здили из команды вместе со всеми его патентами на хейтерство?

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:05, 04/05/2021
>> в вяленом даже видос нормально не посмотреть Мышка тут ни при чём

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:05, 04/05/2021
Да брехня. Достаточно использовать не ненужнод и сон не будет работать. В Void и Gentoo с OpenRC все именно так сделано. Они просто хитрят и не пишут о том что пока не осилили runit/OpenRC.