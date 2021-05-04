Выпуск wayland-protocols 1.21

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.21, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Начиная с выпуска 1.21 стадия развития протколов "unstable" заменена на "staging", для того чтобы сгладить процесс стабилизации протоколов, прошедших тестирование в рабочих окружениях. Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки протокол помещается в ветку "staging" и включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В категории "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или или другим Wayland-расширением. В новой версии реализована возможность установки с использованием системы сборки Meson вместо autotools. В будущем планируется полностью прекратить поддержку autotools. В категорию staging добавлен новый протокол xdg-activation, позволяющий передать фокус между разными поверхностями первого уровня. Например, при помощи xdg-activation один интерфейс для запуска приложений может передать фокус другому интерфейсу или одно приложение может переключить фокус на другое. Поддержка xdg-activation уже реализована для Qt, GTK, wlroots, Mutter и KWin. В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость: "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.

"presentation time" - обеспечивает отображение видео.

"xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д. Протоколы, тестируемые в ветке "staging": "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;

"input-method" - обработка методов ввода;

"idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки);

"input-timestamps" - временные метки для событий ввода;

"linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;

"text-input" - организация ввода текста;

"pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;

"relative pointer events" - относительные события указателей;

"pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);

"tablet" - поддержка ввода с планшетов.

"xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента;

"xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера;

"xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования);

"xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.

primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;

linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.

xdg-activation - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).



