Выпуск wayland-protocols 1.21

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|1.1, Аноним (1), 10:50, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь-то вейланд композитры смогут запоминать положение окна и вообще задавать его? Все окна в левом верхнем углу как-то не комфортно видеть после иксов.
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|2.5, ilyafedin (ok), 10:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Композиторы и раньше могли (они же всем заправляют), а вот приложения - нет, им так и не хотят давать такой воли.
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|3.16, mymedia (ok), 13:15, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это даже правильно. Приложениям не нужно позволять скакать по экрану. А позиционированием окон и запоминанием их позиции лучше заниматься централизовано.
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|4.17, ilyafedin (ok), 13:16, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И это даже правильно. Приложениям не нужно позволять скакать по экрану. А
> позиционированием окон и запоминанием их позиции лучше заниматься централизовано.
Ломая при этом поведение самих программ
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|1.3, ilyafedin (ok), 10:52, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Например, при помощи xdg-activation один интерфейс для запуска приложений может передать фокус другому интерфейсу или одно приложение может переключить фокус на другое. Поддержка xdg-activation уже реализована для Qt, GTK, wlroots, Mutter и KWin.
Вот только они, как всегда, не стандартизировали одну важную вещь, на этот раз - способ передать токен для активации от одного приложения к другому. Ожидается несовместимость фокуса окна между тулкитами.
Не говоря уже о том, что ради очередной лишней безопасности придется переделывать протоколы нотификаций/трея, чтобы приложения могли фокусироваться, когда, например, жмешь кнопку на уведомлении или на пункт "Открыть" в трее.
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|1.4, lockywolf (ok), 10:52, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто соберётся написать библиотеку с интерфейсом Xlib или xcb, но работающую с Wayland, без промежуточных прокладок вроде xwayland.
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|2.20, Аноним (20), 17:58, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше уже сейчас вкатываться в кодобазу иксов и готовиться к их сопровождению, чем что-то писать под вялый огрызок.
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|1.6, Анонус (?), 11:00, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> блокировка запуска скринсейвера
Т.е. сейчас на полном серьезе в вяленом даже видос нормально не посмотреть без нервного движения мышкой?
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|2.7, Ананимус (?), 11:02, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так протокол для этого и есть, чтобы приложение блокировало скринсейвер.
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|2.8, Василий (??), 11:03, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё нормально, откуда это вообще люди берут. Уже хрен знает сколько на GNOME Wayland.
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|3.10, Аноним (1), 11:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там разве не через dbus блокируют? Ещё до вейланда можно было кликать фоном чтобы не выплывал лок-скрин, это ведь не то.
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|4.14, n00by (ok), 12:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А там разве не через dbus блокируют? Ещё до вейланда можно было
> кликать фоном чтобы не выплывал лок-скрин, это ведь не то.
На вопрос зала отвечает поисковик.
Gnome 3 inhibitor for VLC (Bash)
start_inhibitor () {
if [ $IDLE_ACTIVATION_ENABLED == true ]; then
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver idle-activation-enabled false
fi
https://gist.github.com/meyerbaptiste/10deab0b05c13b0fba97
screensaver proxy uninhibits right after setting up an inhibitor
dbus-send --session --dest=org.freedesktop.ScreenSaver --type=method_call --print-reply --reply-timeout=20000 /org/freedesktop/ScreenSaver org.freedesktop.ScreenSaver.Inhibit string:"gnome-shell" string:"test"
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-settings-daemon/-/issues/50
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|3.13, n00by (ok), 12:39, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всё нормально, откуда это вообще люди берут.
Вот отсюда:
$ mpv 1.webm
(+) ...
[vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol. This means the screen can blank during playback.
> Уже хрен знает сколько на
> GNOME Wayland.
Там реализовано иначе.
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|4.19, Аноним (19), 14:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну автор мпв известный патентованый хейтер вяленого, удивительно другое почему он до сих пор не интегрировал в мпв какой бэкдор с майнерами рансомварью и прочим, активируюшимся при запуске из под вейленда.
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|5.21, Аноним (21), 18:05, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, потому что его вып-здили из команды вместе со всеми его патентами на хейтерство?
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|2.12, Аноним (12), 12:05, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> в вяленом даже видос нормально не посмотреть
Мышка тут ни при чём
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|2.15, Аноним (15), 13:05, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да брехня. Достаточно использовать не ненужнод и сон не будет работать. В Void и Gentoo с OpenRC все именно так сделано. Они просто хитрят и не пишут о том что пока не осилили runit/OpenRC.
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|1.18, Аноним (-), 13:26, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нипанятна - можна ли будит на венде запустить wayland программу, как это я щас делаю через ssh + x11?
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