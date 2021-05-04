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Выпуск wayland-protocols 1.21

04.05.2021 10:42

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.21, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Начиная с выпуска 1.21 стадия развития протколов "unstable" заменена на "staging", для того чтобы сгладить процесс стабилизации протоколов, прошедших тестирование в рабочих окружениях. Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки протокол помещается в ветку "staging" и включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В категории "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или или другим Wayland-расширением.

В новой версии реализована возможность установки с использованием системы сборки Meson вместо autotools. В будущем планируется полностью прекратить поддержку autotools. В категорию staging добавлен новый протокол xdg-activation, позволяющий передать фокус между разными поверхностями первого уровня. Например, при помощи xdg-activation один интерфейс для запуска приложений может передать фокус другому интерфейсу или одно приложение может переключить фокус на другое. Поддержка xdg-activation уже реализована для Qt, GTK, wlroots, Mutter и KWin.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;
  • "input-method" - обработка методов ввода;
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки);
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода;
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;
  • "text-input" - организация ввода текста;
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;
  • "relative pointer events" - относительные события указателей;
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента;
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера;
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования);
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.
  • primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;
  • linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • xdg-activation - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  3. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.20
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.19
  5. OpenNews: Опубликован пакет wayland-utils 1.0.0
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55075-wayland
Ключевые слова: wayland
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  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь-то вейланд композитры смогут запоминать положение окна и вообще задавать его? Все окна в левом верхнем углу как-то не комфортно видеть после иксов.
     
     
  • 2.2, Гэндальф (?), 10:51, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    X11 наше всё
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:48, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Земля пухом, да.
     
  • 2.5, ilyafedin (ok), 10:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Композиторы и раньше могли (они же всем заправляют), а вот приложения - нет, им так и не хотят давать такой воли.
     
     
  • 3.16, mymedia (ok), 13:15, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это даже правильно. Приложениям не нужно позволять скакать по экрану. А позиционированием окон и запоминанием их позиции лучше заниматься централизовано.
     
     
  • 4.17, ilyafedin (ok), 13:16, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это даже правильно. Приложениям не нужно позволять скакать по экрану. А
    > позиционированием окон и запоминанием их позиции лучше заниматься централизовано.

    Ломая при этом поведение самих программ

     

  • 1.3, ilyafedin (ok), 10:52, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Например, при помощи xdg-activation один интерфейс для запуска приложений может передать фокус другому интерфейсу или одно приложение может переключить фокус на другое. Поддержка xdg-activation уже реализована для Qt, GTK, wlroots, Mutter и KWin.

    Вот только они, как всегда, не стандартизировали одну важную вещь, на этот раз - способ передать токен для активации от одного приложения к другому. Ожидается несовместимость фокуса окна между тулкитами.
    Не говоря уже о том, что ради очередной лишней безопасности придется переделывать протоколы нотификаций/трея, чтобы приложения могли фокусироваться, когда, например, жмешь кнопку на уведомлении или на пункт "Открыть" в трее.

     
  • 1.4, lockywolf (ok), 10:52, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто соберётся написать библиотеку с интерфейсом Xlib или xcb, но работающую с Wayland, без промежуточных прокладок вроде xwayland.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:58, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уже сейчас вкатываться в кодобазу иксов и готовиться к их сопровождению, чем что-то писать под вялый огрызок.
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 18:12, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как твои успехи по вкату в этот shit мамонта?
     

  • 1.6, Анонус (?), 11:00, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > блокировка запуска скринсейвера

    Т.е. сейчас на полном серьезе в вяленом даже видос нормально не посмотреть без нервного движения мышкой?

     
     
  • 2.7, Ананимус (?), 11:02, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так протокол для этого и есть, чтобы приложение блокировало скринсейвер.
     
  • 2.8, Василий (??), 11:03, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё нормально, откуда это вообще люди берут. Уже хрен знает сколько на GNOME Wayland.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 11:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там разве не через dbus блокируют? Ещё до вейланда можно было кликать фоном чтобы не выплывал лок-скрин, это ведь не то.
     
     
  • 4.14, n00by (ok), 12:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А там разве не через dbus блокируют? Ещё до вейланда можно было
    > кликать фоном чтобы не выплывал лок-скрин, это ведь не то.

    На вопрос зала отвечает поисковик.

    Gnome 3 inhibitor for VLC (Bash)

    start_inhibitor () {
        if [ $IDLE_ACTIVATION_ENABLED == true ]; then
            gsettings set org.gnome.desktop.screensaver idle-activation-enabled false
        fi

    https://gist.github.com/meyerbaptiste/10deab0b05c13b0fba97

    screensaver proxy uninhibits right after setting up an inhibitor

    dbus-send --session --dest=org.freedesktop.ScreenSaver  --type=method_call --print-reply --reply-timeout=20000 /org/freedesktop/ScreenSaver org.freedesktop.ScreenSaver.Inhibit string:"gnome-shell" string:"test"

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-settings-daemon/-/issues/50

     
  • 3.13, n00by (ok), 12:39, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё нормально, откуда это вообще люди берут.

    Вот отсюда:

    $ mpv 1.webm
    (+) ...
    [vo/gpu/wayland] GNOME's wayland compositor lacks support for the idle inhibit protocol. This means the screen can blank during playback.

    > Уже хрен знает сколько на
    > GNOME Wayland.

    Там реализовано иначе.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну автор мпв известный патентованый хейтер вяленого, удивительно другое почему он до сих пор не интегрировал в мпв какой бэкдор с майнерами рансомварью и прочим, активируюшимся при запуске из под вейленда.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 18:05, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, потому что его вып-здили из команды вместе со всеми его патентами на хейтерство?
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:05, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> в вяленом даже видос нормально не посмотреть

    Мышка тут ни при чём

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:05, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да брехня. Достаточно использовать не ненужнод и сон не будет работать. В Void и Gentoo с OpenRC все именно так сделано. Они просто хитрят и не пишут о том что пока не осилили runit/OpenRC.
     

  • 1.9, Анонин (?), 11:04, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На венду ушли ваши вайленды (на телефоны)
     
  • 1.18, Аноним (-), 13:26, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нипанятна - можна ли будит на венде запустить wayland программу, как это я щас делаю через ssh + x11?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:10, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда допилят вейланд на него перейдёт винда, инфа 146%
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 18:15, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > инфа 146%

    Чуров, ты?

     
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