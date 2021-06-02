Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0

Представлен выпуск пакета OBS Studio 27.0 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новой версии: Реализована функциональность отката изменений (Undo и Redo), отслеживающая действия в программе, затрагивающие предпросмотр, включая изменения сцены, источников, групп, фильтров и скриптов. Буфер отката изменений включает 5 тысяч последних действий и обнуляется при перезапуске или переключении коллекций сцены.

На платформе Linux реализована поддержка протокола Wayland, а также возможность использования мультимедийного сервера PipeWire в качестве источника для захвата видео и звука. OBS Studio теперь может запускаться в форме Wayland-приложения и захватывать окна и экраны в пользовательских окружениях на базе Wayland. В формате flatpak подготовлен готовая сборка OBS Studio с поддержкой Wayland.

Добавлен новый метод захвата экрана (Display Capture), работающий на системах с несколькими GPU и решающий проблемы с получением пустого изображения на некоторых ноутбуках с гибридной графикой (теперь можно не ограничивать вывод интегрированным GPU и захватывать экран при применении дискретной карты).

Предоставлена возможность прикрепления переходных эффектов к операциям включения или скрытия источника (устройства захвата звука и видео, медиафайлы, проигрыватель VLC, изображения, окна, текст и т.п.).

Для платформ macOS и Linux реализована интеграция с потоковыми сервисами (Twitch, Mixer, YouTube и т.п.) и добавлена возможность встраивания окна с браузером (Browser Dock).

Добавлен диалог с предупреждением об отсутствии файлов при загрузке коллекций сцены, работающий для всех встроенных источников, включая Browser и VLC Video. В диалоге предложены опции для выбора другого каталога, замены файла и поиска недостающих файлов. При перемещении всех файлов в другой каталог предоставлена возможность обновления сведений о файлах в пакетном режиме.

Для платформы Windows в фильтре Noise Suppression реализована поддержка механизма подавления шумов NVIDIA Noise Removal.

В переходные эффекты на базе анимации (Stinger Transition) добавлен режим Track Matte, позволяющий организовать переход с одновременным показам частей новой и старой сцены.

Добавлена поддержка текстур в формате SRGB и применения операций с цветами в линейном цветовом пространстве.

При сохранении файла в строке состояния обеспечен показ полного пути к файлу.

В меню, показываемом на системном лотке, добавлен переключатель виртуальной камеры.

Добавлена настройка для отключения автоматического поворота камеры для выбранных устройств захвата видео.







