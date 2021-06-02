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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0

02.06.2021 09:57

Представлен выпуск пакета OBS Studio 27.0 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новой версии:

  • Реализована функциональность отката изменений (Undo и Redo), отслеживающая действия в программе, затрагивающие предпросмотр, включая изменения сцены, источников, групп, фильтров и скриптов. Буфер отката изменений включает 5 тысяч последних действий и обнуляется при перезапуске или переключении коллекций сцены.
  • На платформе Linux реализована поддержка протокола Wayland, а также возможность использования мультимедийного сервера PipeWire в качестве источника для захвата видео и звука. OBS Studio теперь может запускаться в форме Wayland-приложения и захватывать окна и экраны в пользовательских окружениях на базе Wayland. В формате flatpak подготовлен готовая сборка OBS Studio с поддержкой Wayland.
  • Добавлен новый метод захвата экрана (Display Capture), работающий на системах с несколькими GPU и решающий проблемы с получением пустого изображения на некоторых ноутбуках с гибридной графикой (теперь можно не ограничивать вывод интегрированным GPU и захватывать экран при применении дискретной карты).
  • Предоставлена возможность прикрепления переходных эффектов к операциям включения или скрытия источника (устройства захвата звука и видео, медиафайлы, проигрыватель VLC, изображения, окна, текст и т.п.).
  • Для платформ macOS и Linux реализована интеграция с потоковыми сервисами (Twitch, Mixer, YouTube и т.п.) и добавлена возможность встраивания окна с браузером (Browser Dock).
  • Добавлен диалог с предупреждением об отсутствии файлов при загрузке коллекций сцены, работающий для всех встроенных источников, включая Browser и VLC Video. В диалоге предложены опции для выбора другого каталога, замены файла и поиска недостающих файлов. При перемещении всех файлов в другой каталог предоставлена возможность обновления сведений о файлах в пакетном режиме.
  • Для платформы Windows в фильтре Noise Suppression реализована поддержка механизма подавления шумов NVIDIA Noise Removal.
  • В переходные эффекты на базе анимации (Stinger Transition) добавлен режим Track Matte, позволяющий организовать переход с одновременным показам частей новой и старой сцены.
  • Добавлена поддержка текстур в формате SRGB и применения операций с цветами в линейном цветовом пространстве.
  • При сохранении файла в строке состояния обеспечен показ полного пути к файлу.
  • В меню, показываемом на системном лотке, добавлен переключатель виртуальной камеры.
  • Добавлена настройка для отключения автоматического поворота камеры для выбранных устройств захвата видео.




  1. Главная ссылка к новости (https://obsproject.com/blog/ob...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1
  3. OpenNews: FairMOT, система для быстрого отслеживания нескольких объектов на видео
  4. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55251-obs
Ключевые слова: obs, studio, stream, video
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 10:18, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    лучшая и свободная
     
  • 1.2, bunker203 (ok), 10:25, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит "создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software", если это один и тот же проект? Делают свободный аналог своего же проекта? Или я что-то не так понял?
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 10:28, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:33, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Для платформ macOS и Linux реализована интеграция с потоковыми сервисами (Twitch

    Так была же поддержка Твича под линуксом.

     
     
  • 2.8, Full Master (?), 10:42, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стриминг на твич и интеграция его плюшек - вещи разные.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 10:38, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Шикарная софтина. Затыкает все фрапсы и бандикамы навсегда.
    Хотя, почему-то до сих пор вылазят видосы "filmed with bandicam trial version" :D
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:43, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что однокнопочный интерфейс решает.
     

  • 1.6, Full Master (?), 10:40, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Для платформ macOS и Linux реализована интеграция с потоковыми сервисами (Twitch, Mixer, YouTube и т.п.) и добавлена возможность встраивания окна с браузером (Browser Dock).

    10000 лет ждал. Теперь можно всякие donationalerts'ы врубать на стримах под линуксом.

     
  • 1.7, InuYasha (??), 10:40, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Хотел сказать "как же им удаётся делать такой качественный проект и развиваться такими семимильными шагами?", но увидел раздел "спонсоры" на главной. Ох...
     
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