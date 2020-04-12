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FairMOT, система для быстрого отслеживания нескольких объектов на видео

12.04.2020 15:28

Исследователи из компании Microsoft и Университета Центрального Китая разработали новый высокопроизводительный метод отслеживания нескольких объектов на видео с использованием технологий машинного обучения - FairMOT (Fair Multi-Object Tracking). Код с реализацией метода на базе Pytorch и натренированные модели опубликованы на GitHub.

Большинство существующих методов отслеживания объектов используют два этапа, каждый из которых реализуется отдельной нейронной сетью. На первом этапе выполняется модель определения местоположения интересующих объектов, а на втором этапе используется модель поиска ассоциаций, применяемая для повторной идентификации объектов и привязки к ним якорей.

В FairMOT применяется одноэтапная реализация на базе деформируемой свёрточной нейронной сети (DCNv2, Deformable Convolutional Network), которая позволяет добиться заметного повышения скорости отслеживания объектов. FairMOT работает без привязки якорей, используя механизм реидентификации для определения смещений центров объектов на высокоточной карте объектов. Параллельно выполняется обработчик, оценивающий индивидуальные черты объектов, которые могут использоваться для предсказания их идентичности, а основной модуль выполняет сведение указанных черт для манипуляций объектами разного масштаба.

Для обучения модели в FairMOT использовалась комбинация из шести публичных наборов данных для обнаружения и поиска людей (ETH, CityPerson, CalTech, MOT17, CUHK-SYSU). Модель была протестирована с использованием проверочных подборок видео 2DMOT15, MOT16, MOT17 и MOT20, предоставляемых проектом MOT Challenge и охватывающих различные ситуации, движение или вращение камеры, различные углы обзора. Проведённое тестирование показало, что FairMOT опережает наиболее быстрые конкурирующие модели TrackRCNN и JDE при тестировании на видеопоках с частотой 30 кадров в секунду, демонстрируя производительность, достаточную для анализа обычных видеопотоков на лету.

  1. Главная ссылка к новости (https://venturebeat.com/2020/0...)
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Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52708-ai
Ключевые слова: ai, object
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:37, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что плохо в нейросетях - так это то, что все его слои и параметры к ним практически подбираются наугад, на уровне интуиции.
     
     
  • 2.5, х..ец (?), 16:08, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что плохо в нейросетях - они помогают госдепу эффективно за вами следить.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:08, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из "университета Китая" - вот у них точно всё по Джорджу Оруэллу.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:39, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это как-то поможет в лечении COVID-19?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:00, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распознавание людей по лицу и отслеживание траектории перемещения позволит точно идентифицировать нарушителей карантина, и выписывать штрафы автоматически.
    Увеличение быстродействия означает снижение стоимости следящего оборудования, что позволяет разворачивать установки не только в многолюдных зонах, но и во дворах. В идеале цель знать траекторию перемещения каждого лица от двери до двери.
     
     
  • 3.6, х..ец (?), 16:09, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит поможет...
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:01, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Если вышел из дому не за хлебом, или в очереди преступил линию дистанции, вызывается наряд бравых ребят для уничтожения отслеживаемого объекта, чтобы не распространял коронавирус.

    Ну а тот, кто оплатит "билетик", прежде чем выйти из дома, того система не тронет, будет поощрять, положительная карма в системе на того будет расти.

    Спросите, а при чём здесь COVID19? Действительно... поэтому будет COVID20, COVID30. Всё только начинается, скорей бегите за попкорном.

     
     
  • 3.7, х..ец (?), 16:10, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За попкорном будет вирус бегать.
     
     
  • 4.8, fg (??), 16:21, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Следить за людьми это плохо.
    Но ещё хуже идиоты которые отрицают существование опасности от вируса.
    Видимо  вы ещё состоите в сообществе антипрививочников иногда заходя в к баранам с верой в плоскую землю.

    И сейчас начнется вирус создали жидорептилоиды с планеты нибиру.
    Нам вживят чипы и будут следить за нами повсюду.
    Это всемирный заговор.

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 16:44, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот чем особо отличались айтишники - так бараньим тупейшим упорством. Они что-то где-то прочитали про вирус и теперь несут свет знаний массам. Аллё, гараж. Твои подтасовки и манипуляции в детском садике только сработают. Перевод на тему антипрививочников, подсовывание своего тезиса вместо слов оппонента - нибиру, заговор. Вот эти вещи иди детишкам лечи.
    130 смертей от вируса а в экономике от принятых мер так полное благолипие настало. Мне так радостно заходить в магазины с старой зарплатой и наблюдать рост по всем овощам-фруктам от трети до нескольких раз. Это цветочки. Ягодки посмотрим осенью. Когда подобьют зарплаты у населения, результаты вот этого экономического стимулирования, ну и чем закончится карантин. Потому что по последним данным иммунитет нестойкий, до 6 месяцев. И тогда посмотрим стоило ли всё это того.
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 17:00, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    130... Судя по статистике, мы ещё даже не разогнались. А какие-то 2 недели назад СМИ усердно создавали видимость, будто всё норм, и графики красивые рисовали, так что нужно ждать продолжения. К тому же, все цифры можно умножать на 100 и не слишком ошибиться.
     
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