Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 495.74

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|1.1, QwertyReg (ok), 23:19, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> позволяющей CPU обращаться ко всей видеопамяти GPU и в некоторых ситуациях повышающей производительность GPU на 10-15%
Только для серии 30**, которой у л-в никогда не было и не будет.
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|3.3, QwertyReg (ok), 23:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ну так-то купить вполне себе можно. Просто не всем. Но можно себя успокаивать, что "всё-всё раскупили".
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|4.16, Skullnet (ok), 01:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так-то купить вполне себе можно.
Можно купить, да, в 3-4 раза дороже у барыг. Видеокарта по стоимости всего ПК.
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|2.7, Enamel (ok), 23:28, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у меня допустим у ноута 3070
Или на ноуте не сильно повлияет?
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|3.11, НяшМяш (ok), 00:03, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Биос видюхи и системный биос должен быть с поддержкой. У меня 2060 и никогда такой фичи уже не будет (
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|2.9, Аноним (9), 23:40, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не звизди, линуксоиды в компаниях хорошо получают - можно вытяжку в туалет на 3090ti запилить. Devops на hh - 150-400к в России, в FAANG примерно столько же, только в год и в $.
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|2.12, Kuromi (ok), 00:06, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А зачем линуксоидам 30**, игор нативных все равно нет и не будет (а что есть - то индюшатина), модные фишки в ААА игорях, которые только через Вайн если повезет.
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|3.15, ананимус (?), 00:43, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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например для блендера, попутно поигрываю в любые ААА игры, кое где даже с трассировкой, и нахрена мне нужны твои нативные игры если в стиме с протоном почти все работает из коробки? если для тебя это не кошерно можешь не пользоваться а для нормальных людей главное результат
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|3.21, ананим.orig (?), 02:53, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А зачем линуксоидам 30**
для рэндер ферм например. не все майнят (хоть и тут линух рулит), некоторые все еще пытаются что-то создавать.
blender, например, на линухе рендерит стабильнее и быстрее, чем на вантузе.
>.. , игор нативных все равно нет и не будет
а! так вы из этих..
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|1.4, Аноним (4), 23:27, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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это случаем не с этим обновлением прилетела проблема с suspend to RAM?
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|2.14, Аноним (14), 00:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Оо, хоть кто-то нашелся, кто сопровождение возмет в свои руки
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|2.18, Аноним (18), 01:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу, было б чем закапывать.
Потыкал днесь вялендо-спецыфичный софт, а именно упоминавшийся недавно на опеннете вейдроид, на деле в каждой реализации композитора раскидана куча граблей, разработчик в багтрекере только и успевает отмахиваться "ой, извините, ето кдешная бага, ой, тут вам патченный муттер нужен, ой, в свее обещали пофиксить, карочи пользуйтесь вестоном(!)"
Вернулся в итоге в уютный иксовый вмчик, такие дела.
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|3.22, Аноним (22), 03:16, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего только опеннетщики не придумают. Юзаю GNOME 40 на Wayland и он работает намного плавнее, чем в иксах, так что не чешите. А KDE да, хоть ситуация с поддержкой Wayland и улучшилась, но до нормальной работы там идти ещё. Так что не нужно в багах DE по причине отсутствия адаптации её под новый протокол обвинять сам протокол. С такой логикой же виндузятники обвиняют линукс в отсутствии условного фотошопа, что не есть логичным
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|1.13, Kuromi (ok), 00:10, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Добавлена поддержка EGL-расширения GL_NV_robustness_video_memory_purge."
А вот это они сделали кстати по заказу Мозиллы (вернее, он должен был быть реализован давным давно, но в Невидии про него тупо забыли). Без этого после суспенда видеопамять портится.
Жаль что 495-ой версии ждать придется, была надежда что впихнут поддержку в обновление 470-ого.
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|1.20, Ivan_83 (ok), 02:41, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите плиз: в хорге после логона чёртный экран и мыша, приходится переключатся на консоль CRTL+ALT+F1 а и потом обратно на тот терминал где гуй, тогда начинает показывать.
Это как то лечится настройками?
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