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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 495.74

26.10.2021 23:13

Компания NVIDIA представила первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 495.74. Одновременно предложено обновление прошло стабильной ветки NVIDIA 470.82.00. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Реализована поддержка API GBM (Generic Buffer Manager) и добавлена символическая ссылка nvidia-drm_gbm.so, указывающая на бэкенд libnvidia-allocator.so, совместимый с загрузчиком GBM из Mesa 21.2. Поддержка EGL для платформы GBM (EGL_KHR_platform_gbm) реализована при помощи библиотеки egl-gbm.so. Изменение нацелено на улучшение поддержки Wayland на Linux-системах с драйверами NVIDIA.
  • Добавлен индикатор поддержки технологии PCI-e Resizable BAR (Base Address Registers), позволяющей CPU обращаться ко всей видеопамяти GPU и в некоторых ситуациях повышающей производительность GPU на 10-15%. Эффект от оптимизации хорошо заметен в играх Horizon Zero Dawn и Death Stranding.
  • Требования к минимально поддерживаемой версии ядра Linux подняты с 2.6.32 до 3.10.
  • Обновлён модуль ядра nvidia.ko, который теперь может загружаться при отсутствии поддерживаемого GPU NVIDIA, но при наличии в системе устройства an NVIDIA NVSwitch.
  • Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_NV_robustness_video_memory_purge.
  • Расширена поддержка графического API Vulkan. Реализованы расширения VK_KHR_present_id, VK_KHR_present_wait и VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow.
  • В nvidia-installer добавлена опция командной строки "--no-peermem" для отключения установки модуля ядра nvidia-peermem.
  • Прекращена поддержка NvIFROpenGL и удалена библиотека libnvidia-cbl.so, которая теперь поставляется в отдельном пакете, а не в составе драйвера.
  • Устранена проблема, приводящая к краху X-сервера при запуске нового сервера при использовании технологии PRIME.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.74
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала драйвер 470.57.02, открыла код RTXMU и добавила поддержку Linux в RTX SDK
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.42.01 (бета)
  5. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  6. OpenNews: Компания NVIDIA сообщила о задержке поставки драйверов для ядра Linux 5.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56048-nvidia
Ключевые слова: nvidia
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 23:19, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > позволяющей CPU обращаться ко всей видеопамяти GPU и в некоторых ситуациях повышающей производительность GPU на 10-15%

    Только для серии 30**, которой у л-в никогда не было и не будет.

     
     
  • 2.2, Skullnet (ok), 23:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Которой ни у кого не будет, майнеры все раскупили.
     
     
  • 3.3, QwertyReg (ok), 23:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну так-то купить вполне себе можно. Просто не всем. Но можно себя успокаивать, что "всё-всё раскупили".
     
     
  • 4.16, Skullnet (ok), 01:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так-то купить вполне себе можно.

    Можно купить, да, в 3-4 раза дороже у барыг. Видеокарта по стоимости всего ПК.

     
  • 2.7, Enamel (ok), 23:28, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня допустим у ноута 3070
    Или на ноуте не сильно повлияет?
     
     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 00:03, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биос видюхи и системный биос должен быть с поддержкой. У меня 2060 и никогда такой фичи уже не будет (
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:40, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не звизди, линуксоиды в компаниях хорошо получают - можно вытяжку в туалет на 3090ti запилить. Devops на hh - 150-400к в России, в FAANG примерно столько же, только в год и в $.
     
  • 2.10, Anonwrg5 (?), 23:44, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > л-в

    леваков?

     
  • 2.12, Kuromi (ok), 00:06, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А зачем линуксоидам 30**, игор нативных все равно нет и не будет (а что есть - то индюшатина), модные фишки в ААА игорях, которые только через Вайн если повезет.
     
     
  • 3.15, ананимус (?), 00:43, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например для блендера, попутно поигрываю в любые ААА игры, кое где даже с трассировкой, и нахрена мне нужны твои нативные игры если в стиме с протоном почти все работает из коробки? если для тебя это не кошерно можешь не пользоваться а для нормальных людей главное результат
     
  • 3.17, Skullnet (ok), 01:33, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под вайном игры работают вообще-то.
     
  • 3.21, ананим.orig (?), 02:53, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А зачем линуксоидам 30**

    для рэндер ферм например. не все майнят (хоть и тут линух рулит), некоторые все еще пытаются что-то создавать.
    blender, например, на линухе рендерит стабильнее и быстрее, чем на вантузе.

    >.. , игор нативных все равно нет и не будет

    а! так вы из этих..

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:27, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    это случаем не с этим обновлением прилетела проблема с suspend to RAM?
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:28, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Наконец-то можно закопать иксы
     
  • 1.6, Шарп (ok), 23:28, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Реализована поддержка API GBM

    Иксы, пока пока.

     
  • 1.8, Лолошка (?), 23:38, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Рано иксы хороните. Ох рано....
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:34, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Оо, хоть кто-то нашелся, кто сопровождение возмет в свои руки
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, было б чем закапывать.
    Потыкал днесь вялендо-спецыфичный софт, а именно упоминавшийся недавно на опеннете вейдроид, на деле в каждой реализации композитора раскидана куча граблей, разработчик в багтрекере только и успевает отмахиваться "ой, извините, ето кдешная бага, ой, тут вам патченный муттер нужен, ой, в свее обещали пофиксить, карочи пользуйтесь вестоном(!)"
    Вернулся в итоге в уютный иксовый вмчик, такие дела.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 03:16, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего только опеннетщики не придумают. Юзаю GNOME 40 на Wayland и он работает намного плавнее, чем в иксах, так что не чешите. А KDE да, хоть ситуация с поддержкой Wayland и улучшилась, но до нормальной работы там идти ещё. Так что не нужно в багах DE по причине отсутствия адаптации её под новый протокол обвинять сам протокол. С такой логикой же виндузятники обвиняют линукс в отсутствии условного фотошопа, что не есть логичным
     

  • 1.13, Kuromi (ok), 00:10, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлена поддержка EGL-расширения GL_NV_robustness_video_memory_purge."

    А вот это они сделали кстати по заказу Мозиллы (вернее, он должен был быть реализован давным давно, но в Невидии про него тупо забыли). Без этого после суспенда видеопамять портится.

    Жаль что 495-ой версии ждать придется, была надежда что впихнут поддержку в обновление 470-ого.

     
  • 1.19, Аноним (19), 02:41, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GBM все-таки поддержали, пошли навстречу людям
     
  • 1.20, Ivan_83 (ok), 02:41, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите плиз: в хорге после логона чёртный экран и мыша, приходится переключатся на консоль CRTL+ALT+F1 а и потом обратно на тот терминал где гуй, тогда начинает показывать.

    Это как то лечится настройками?

     
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