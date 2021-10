Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 495.74

2.2 , Skullnet ( ok ), 23:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Которой ни у кого не будет, майнеры все раскупили.

3.3, QwertyReg (ok), 23:25, 26/10/2021: Ну так-то купить вполне себе можно. Просто не всем. Но можно себя успокаивать, что "всё-всё раскупили".

4.16, Skullnet (ok), 01:32, 27/10/2021: > Ну так-то купить вполне себе можно. Можно купить, да, в 3-4 раза дороже у барыг. Видеокарта по стоимости всего ПК.

2.7, Enamel (ok), 23:28, 26/10/2021: Ну у меня допустим у ноута 3070

Или на ноуте не сильно повлияет?

3.11, НяшМяш (ok), 00:03, 27/10/2021: Биос видюхи и системный биос должен быть с поддержкой. У меня 2060 и никогда такой фичи уже не будет (

2.9, Аноним (9), 23:40, 26/10/2021: Не звизди, линуксоиды в компаниях хорошо получают - можно вытяжку в туалет на 3090ti запилить. Devops на hh - 150-400к в России, в FAANG примерно столько же, только в год и в $.

2.10, Anonwrg5 (?), 23:44, 26/10/2021: > л-в леваков?

2.12, Kuromi (ok), 00:06, 27/10/2021: А зачем линуксоидам 30**, игор нативных все равно нет и не будет (а что есть - то индюшатина), модные фишки в ААА игорях, которые только через Вайн если повезет.

3.15, ананимус (?), 00:43, 27/10/2021: например для блендера, попутно поигрываю в любые ААА игры, кое где даже с трассировкой, и нахрена мне нужны твои нативные игры если в стиме с протоном почти все работает из коробки? если для тебя это не кошерно можешь не пользоваться а для нормальных людей главное результат

3.17, Skullnet (ok), 01:33, 27/10/2021: Под вайном игры работают вообще-то.

3.21, ананим.orig (?), 02:53, 27/10/2021: > А зачем линуксоидам 30** для рэндер ферм например. не все майнят (хоть и тут линух рулит), некоторые все еще пытаются что-то создавать.

blender, например, на линухе рендерит стабильнее и быстрее, чем на вантузе. >.. , игор нативных все равно нет и не будет а! так вы из этих..