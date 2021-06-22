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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.42.01

22.06.2021 21:41

Компания NVIDIA опубликовала выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 470.42.01, которая пока находится на стадии бета-тестирования. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Добавлена начальная поддержка аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan для приложений X11, выполняемых в Wayland-окружениях при помощи DDX-компонента Xwayland. Судя про проведённым тестам, при использовании ветки драйвера NVIDIA 470 производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.
  • Реализована возможность использования технологии NVIDIA NGX в Wine и пакете Proton, развиваемом компанией Valve для запуска Windows-игр в Linux. В том числе в Wine и Proton теперь можно запускать игры, поддерживающие технологию DLSS, позволяющую использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества.

    Для использования функциональности NGX в Windows-приложениях, запускаемых при помощи Wine, в состав включена библиотека nvngx.dll. На стороне Wine и стабильных выпусков Proton поддержка NGX пока не реализована, но в ветку Proton Experimental уже начато включение изменений для поддержки данной функциональности.

  • Добавлена поддержка новых GPU: GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, A100-PG506-207, A100-PG506-217, CMP 50HX.
  • Сняты ограничения на число одновременно работающих контекстов OpenGL, которые теперь ограничены только размером имеющейся памяти.
  • Добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций отрисовки на другие GPU (PRIME Display Offload) в конфигурациях, в которых исходный и целевой GPU обрабатываются драйвером NVIDIA, а также когда исходный GPU обрабатывается драйвером AMDGPU.
  • Добавлена поддержка новых Vulkan-расширений: VK_EXT_global_priority (VK_QUEUE_GLOBAL_PRIORITY_REALTIME_EXT, позволяет использовать асинхронное перепроецирование в SteamVR), VK_EXT_global_priority_query, VK_EXT_provoking_vertex, VK_EXT_extended_dynamic_state2, VK_EXT_color_write_enable, VK_EXT_vertex_input_dynamic_state, VK_EXT_ycbcr_2plane_444_formats, VK_NV_inherited_viewport_scissor.
  • Для использования глобальных свойств Vulkan, отличных от VK_QUEUE_GLOBAL_PRIORITY_MEDIUM_EXT, теперь требуется наличие root-доступа или привилегий CAP_SYS_NICE.
  • Добавлен новый модуль ядра nvidia-peermem.ko, позволяющий использовать RDMA для прямого доступа сторонних устройств, таких как Mellanox InfiniBand HCA (Host Channel Adapters), к памяти GPU NVIDIA без копирования данных в системную память.
  • По умолчанию включена инициализация SLI при использовании GPU с разным объёмом видеопамяти.
  • В nvidia-settings и NV-CONTROL по умолчанию предоставлены инструменты для управления кулером для плат, поддерживающих программное управление кулером.
  • В состав включена прошивка gsp.bin, которая используется для выноса инициализации и управления GPU на сторону чипа GPU System Processor (GSP).


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 465.24.02
  3. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  4. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 460.32
  6. OpenNews: Компания NVIDIA сообщила о задержке поставки драйверов для ядра Linux 5.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55372-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver, video, gpu
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:05, 22/06/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Давно пора. Чё там по вейланду, можно без xwayland запускать браузеры?
     
     
  • 2.5, Begs (ok), 22:49, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиса и хромиум уже сто лет умеют, мелкие браузеры на webkit и webengine тоже. Всякое легаси вроде palemoon, понятное дело, нативно уже никогда не научится, скорее помрет.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 22:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    export GDK_BACKEND=wayland ?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:07, 22/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > GPU System Processor (GSP)

    Что это? Где почитать?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:00, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аббревиатура в аббревиатуре. По идеи должно быть GPUSP
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 22:33, 22/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Поддержку каких моделей дропнули? Или это в следующей ветке будет?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:39, 22/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > DLSS

    Ждём аналогичную технологию от AMD в Linux. Реализация AMD несколько медленнее (за счёт того, что нет машинного обучения), но будет работать даже на картах Nvdia без тензорных ядер (этим картам DLSS не светит, а вот лишние 30% производительности не помешают).

     
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