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NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice

12.04.2021 23:33

Компания NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice. Интерес к системам распознавания речи связан с прогнозом, что в следующие десять лет голосовые технологии станут одним из основных способов взаимодействия людей с различными устройствами, от компьютеров и телефонов, до цифровых ассистентов и киосков для продажи товаров.

Качество работы голосовых систем сильно зависит от объёма и разнообразия голосовых данных, доступных для тренировки моделей машинного обучения. Сегодняшние голосовые технологии в основном сосредоточены на распознании английского языка и не охватывают огромное количество языков, акцентов и моделей речи. Инвестиции помогут ускорить наращивание объёма общедоступных голосовых данных, привлечь к работе больше сообществ и волонтёров, а также расширить число сотрудников, занимающихся проектом в основное рабочее время.

Напомним, что проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

В настоящее время набор Common Voice включает примеры произношения более 164 тысяч людей. Накоплено около 9 тысяч часов голосовых данных на 60 различных языках. Набор для русского языка охватывает 1412 участников и 111 часов речевого материала, а для украинского языка - 459 участников и 30 часов. Для сравнения в подготовке материалов на английском языке приняли участие более 66 тысяч человек, надиктовавших 1686 часов подтверждённой речи. Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0).

По мнению автора библиотеки распознавания слитной речи Vosk недостатками набора Common Voice является однобокость голосового материала (преобладание людей мужского пола 20-30 лет, и недостаток материала с голосом женщин, детей и пожилых людей), отсутствие вариативности словаря (повторение одних и тех же фраз) и распространение записей во вносящем искажения формате MP3.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  4. OpenNews: NoiseTorch, приложение для подавления шумов микрофона
  5. OpenNews: Выпуск Firefox 78.0.1 и обновление голосовых данных Mozilla Common Voice
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала голосовые данные Common Voice
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54956-mozilla
Ключевые слова: mozilla, voice
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 23:40, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    - OK, nvidia.
    *nvidia powers up*
    - I'm Linus, and I'm here to tell you...
    *nvidia enters kernel panic mode*
     
     
  • 2.2, Qwerty (??), 23:48, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    «Линуксоиды шутят».
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:52, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > в следующие десять лет голосовые технологии станут одним из основных способов взаимодействия людей с различными устройствами

    Весьма смелое утверждение. По меньшей мере последние пару миллионов лет главным способом взаимодействия с устройствами у Homo Sapiens были вообще-то руки. Охота, работа, искусство - всё руками и по большей части молча. Голос - только для взаимодействия с другими Homo. А теперь, значит, мы будем весь день базарить с гаджетами, пока голос не сядет.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:06, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь, значит, мы будем весь день базарить с гаджетами, пока голос не сядет.

    Особенно когда ты в дрова бухой прикажешь "умному" унитазу открыть крышку, а он ничего не поймёт, и придётся срыгивать на крышку.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 01:31, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты сейчас описал свой рядовой день?
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 01:52, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, только выходные. Я ж не свинья тебе какая!
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:04, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > и распространение записей во вносящем искажения формате MP3.

    аудиофилы детектед

     
     
  • 2.6, АнонИМышь (?), 00:25, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём тут аудиофилы? Это не для людей, а для обучения нервных сеток
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:31, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы в ноувеау интестировали.
     
  • 1.9, kotpilot (ok), 01:42, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    111 часов для русского языка...
    Может им предложить пару аудиокниг на русском и то поболе будет
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 01:55, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сборник выступлений Жириновского. Он плохому не научит.
     

  • 1.12, Kuromi (ok), 02:43, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть одна хорошая новость, если можно таковой её назвать. Мозилла собралась свернуть проект из-за нехватки финансирования и ВНЕЗАПНО халявщики привыкшие брать опенсорс "поюзать нахаляву" были вынуждены выписать чек. Маловато, правда.
     
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