NoiseTorch, приложение для подавления шумов микрофона

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|2.4, Аноним (4), 12:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я вот тоже не понял, зачем это нужно -- куда удобней было бы в виде ladspa плагина.
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|3.9, Stanislavvv (?), 12:41, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для LADSPA в том числе - репа, которая подключается в обуждаемом приложении: https://github.com/werman/noise-suppression-for-voice
Она, кстати, не на Go, так что, как я понимаю, тут только интерфейс к той библиотеке на сях и его можно было написать на чём угодно.
Интересно, оригинальную софтину в микроконтроллер типа STM32F1 (ну или F4) запихнуть можно без внешней памяти?
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|4.40, Аноним (40), 16:35, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в микроконтроллер типа STM32F1
Пухловатые бинарнички Go порождает, в 64 - 128 K не влезет.
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|3.31, arthi747 (ok), 14:48, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В пульсе, как ни странно, давно есть свой шумодав. Его просто включить нужно. На арчевики давно все написано. Даже неплохо работает. Получше чем в винде. Та своим шумодавом кроме прямой задачи еще и до опупения пожимает звук так что слушать невозможно. Странно что к пульсе нужно было придумывать приблуду со стороны вместо того чтобы взять то что уже в нем есть и дорисовать гуй.
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|2.33, Аноним (33), 15:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если не можешь форкнуть под свои нужды, значит уносить надо тебя.
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|1.3, Аноним (4), 12:17, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эх, как же раньше денойзеры работали без всяких нейронок. Жаль только они всё больше проприетарные. А как у сабжа с качеством, такое же кошмарное, как и у остальных нейронок?
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|2.12, Аноним (12), 12:47, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как-как, говняно.
Это как с фейсрекогнишеном, когда в адовом цикле сканировалась фотки миллион раз в поске маркеров - а теперь одну большую матрицу перемножили и вот тебе и лицо, и характеристика муж-жен и т.д.
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|2.32, Аноним (33), 15:24, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Интересно, сколько миллионов лет должно пройти, чтобы хомячье эволюционировало хотя бы до уровня практического сравнения. Открываем глаза, берем тот же блендер и смотрим на убогий результат денойзера без нейронок, а потом на результат денойзера optix, берем любую игру с поддержкой dlss и сравниваем просто растянутую картинку с замыленными пикселями и картинку с dlss, чистим уши, а потом берем rtx voice и сравниваем с любым классическим звуковым шумодавом. Во всех случаях нейронки дадут в разы лучший результат. В любой области, где входные данные схожи, но не идентичны классические алгоритмы будут проигрывать простейшим нейронкам с огромным отрывом.
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|3.35, Аноним (4), 15:33, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Деревянные денойзеры/апскайлеры хотя бы не вносят искажений, которых там до них не было. Какие у вас классические шумодавы? В опенсорсе никогда не было совершенно ни одного приличного, а вот в коммерческом софте они просто волшебные.
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|4.37, Аноним (33), 15:46, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>хотя бы не вносят искажений, которых там до них не было
Вносят стабильные искажения излишним мылом с шарпом на все подряд, зато не ошибаются в одном на сотню кадре! Вот это достижение.
>вот в коммерческом софте они просто волшебные
Ага, конечно, во влажных мечтах хомячья разве что. Открой свое "волшебное" и сравни с нейронками нвидии, либо другой "коммерческой" нейронкой, ибо даже коммерческие алгоритмы будут "просто волшебно" сосать.
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|4.45, Аноним (45), 17:46, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в коммерческом софте они просто волшебные
Ага, помню как от звуковых дорожек, обработанных шумодавом Аудишена (по образцу) плевался.
Кстати, в кассетной НОТе был модуль шумодава пороговый, довольно эффективный. Что-то похожее сейчас применяют при реставрации старых фильмов. ВЧ повышается с ростом сигнала.
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|3.22, Аноним (40), 13:44, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где вообще Vala полезен, кроме как оборачивать псевдообъектное GTK?
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|2.13, Аноним (13), 12:49, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Автор хотел, чтобы это работало на 99% дистрибутивов, устанавливающих пульсаудио по умолчанию, в 99% программ, настроенных на пульсаудио по умолчанию. Мнение 1% религиозных фанатиков не учли, извините.
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|4.36, Аноним (33), 15:38, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рекомендуется не ныть, когда какая-то никому не нужная хрень не поддерживается разработчиками, которые работают за спасибо, ограничены в ресурсах и времени. Либо трать свое время и форкай, либо плати программисту, который форкнет за тебя, либо не ной и пользуйся тем, что у тебя есть, либо пользуйся тем, чем пользуются все остальные.
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|5.47, Аноним (45), 17:50, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рекомендуется не ныть
Iron_Bug ныла. И pulse ей не нравится, и python. Я посоветовал спаять самому хардварно.
Правда, речь шла о компрессоре против скримеров. Ирония в том, что в некоторых виндовых дровах есть встроенные лимитеры, то есть даже делать ничего не надо виндузятникам.
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|2.16, Stanislavvv (?), 13:05, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там нейронка - в библиотеке на сях, если что.
Подозреваю, что это можно было на nodejs написать, было бы ещё хипстей :-)
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|1.25, Аноним (23), 13:59, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С щелчками от мыши\механики справляется?
Есть еще альтернативы? Из тех что видел убирают только постоянный шум.
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|2.39, Аноним (40), 16:25, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Есть еще альтернативы?
Навертеть на коленках с помощью пакета GNU Radio.
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|1.43, luis2 (?), 17:29, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чем это программка будет отличаться от
sudo nano /etc/pulse/default.pa
load-module module-echo-cancel use_master_format=1 aec_method=webrtc aec_args="analog_gain_control=0 digital_gain_control=1" source_name=echoCancel_source sink_name=echoCancel_sink
set-default-source echoCancel_source
set-default-sink echoCancel_sink
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|1.44, Аноним (45), 17:38, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О каком шуме речь? Сам микрофон шумит, но не сильно. Шумят усилители, пленка, окружающая среда. Наверное, речь о последней.
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|2.48, benu (ok), 17:50, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дешманский микрофон в аналоговом входе шумит очень сильно, по сравнению с микрофоном в USB гарнитуре.
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|4.50, benu (ok), 17:59, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убедил. Но я хотел сказать, что речь не про окружающий шум.
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