NoiseTorch, приложение для подавления шумов микрофона

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:47, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как-как, говняно. Это как с фейсрекогнишеном, когда в адовом цикле сканировалась фотки миллион раз в поске маркеров - а теперь одну большую матрицу перемножили и вот тебе и лицо, и характеристика муж-жен и т.д.

2.32 , Аноним ( 33 ), 15:24, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Интересно, сколько миллионов лет должно пройти, чтобы хомячье эволюционировало хотя бы до уровня практического сравнения. Открываем глаза, берем тот же блендер и смотрим на убогий результат денойзера без нейронок, а потом на результат денойзера optix, берем любую игру с поддержкой dlss и сравниваем просто растянутую картинку с замыленными пикселями и картинку с dlss, чистим уши, а потом берем rtx voice и сравниваем с любым классическим звуковым шумодавом. Во всех случаях нейронки дадут в разы лучший результат. В любой области, где входные данные схожи, но не идентичны классические алгоритмы будут проигрывать простейшим нейронкам с огромным отрывом.

3.35 , Аноним ( 4 ), 15:33, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Деревянные денойзеры/апскайлеры хотя бы не вносят искажений, которых там до них не было. Какие у вас классические шумодавы? В опенсорсе никогда не было совершенно ни одного приличного, а вот в коммерческом софте они просто волшебные.

4.37 , Аноним ( 33 ), 15:46, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >хотя бы не вносят искажений, которых там до них не было Вносят стабильные искажения излишним мылом с шарпом на все подряд, зато не ошибаются в одном на сотню кадре! Вот это достижение. >вот в коммерческом софте они просто волшебные Ага, конечно, во влажных мечтах хомячья разве что. Открой свое "волшебное" и сравни с нейронками нвидии, либо другой "коммерческой" нейронкой, ибо даже коммерческие алгоритмы будут "просто волшебно" сосать.

4.45 , Аноним ( 45 ), 17:46, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в коммерческом софте они просто волшебные Ага, помню как от звуковых дорожек, обработанных шумодавом Аудишена (по образцу) плевался.

Кстати, в кассетной НОТе был модуль шумодава пороговый, довольно эффективный. Что-то похожее сейчас применяют при реставрации старых фильмов. ВЧ повышается с ростом сигнала.

