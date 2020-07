NoiseTorch, приложение для подавления шумов микрофона

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я вот тоже не понял, зачем это нужно -- куда удобней было бы в виде ladspa плагина.

3.9 , Stanislavvv ( ? ), 12:41, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для LADSPA в том числе - репа, которая подключается в обуждаемом приложении: https://github.com/werman/noise-suppression-for-voice

Она, кстати, не на Go, так что, как я понимаю, тут только интерфейс к той библиотеке на сях и его можно было написать на чём угодно.

Интересно, оригинальную софтину в микроконтроллер типа STM32F1 (ну или F4) запихнуть можно без внешней памяти?

4.40 , Аноним ( 40 ), 16:35, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в микроконтроллер типа STM32F1 Пухловатые бинарнички Go порождает, в 64 - 128 K не влезет.

4.42 , Аноним ( 42 ), 17:25, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >F1 Нельзя, в коде плавучка.

3.31 , arthi747 ( ok ), 14:48, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В пульсе, как ни странно, давно есть свой шумодав. Его просто включить нужно. На арчевики давно все написано. Даже неплохо работает. Получше чем в винде. Та своим шумодавом кроме прямой задачи еще и до опупения пожимает звук так что слушать невозможно. Странно что к пульсе нужно было придумывать приблуду со стороны вместо того чтобы взять то что уже в нем есть и дорисовать гуй.

2.6 , mikhailnov ( ok ), 12:34, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К ALSA прикрутите?

2.15 , Tronis ( ? ), 13:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Некогда проблем с PulseAudio не было.

3.17 , Tronis ( ? ), 13:06, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда*

3.20 , Аноним ( 20 ), 13:29, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – либо слишком молод, либо не пользуешься

4.30 , Корец ( ? ), 14:19, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Либо слишком толсто.

2.33 , Аноним ( 33 ), 15:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не можешь форкнуть под свои нужды, значит уносить надо тебя.