NVIDIA опубликовала драйвер 470.57.02, открыла код RTXMU и добавила поддержку Linux в RTX SDK

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|1.3, bunker203 (ok), 22:30, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну вот, а вы говорите что компания зла. Игрострой с Вольво только так толкают, в отличии от некоторых.
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|2.31, vitalif (ok), 23:37, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда паршивки опубликуют хотя бы подписанные, а даже не открытые, все, включая PMU - тогда перестанем говорить.
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|1.4, Аноним (4), 22:34, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично, лучший драйвер. У меня на удивление нет проблем с бета драйвером на этот раз, хотя он вроде много изменений включает. Теперь ещё бы выкатили прошивки для nouveau, чтобы старьё можно было не выкидывать, там глядишь и вулкан с кудой опенсорсные появятся. Видимо, это случится не раньше, чем вейланд заработает. Там, кстати приняли патчи на той неделе, и mesa становится меньшей дрянью, чем она была всегда (некоторые пользователи могут быть не в курсе, но значительная часть проблем с блобом из-за наличия в системе установленной mesa).
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|2.15, НяшМяш (ok), 22:48, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там, кстати приняли патчи на той неделе, и mesa становится меньшей дрянью, чем она была всегда (некоторые пользователи могут быть не в курсе, но значительная часть проблем с блобом из-за наличия в системе установленной mesa).
Я не в курсе, но как пользователь ноута Intel+Novideo не против узнать поподробнее.
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|3.21, Аноним (4), 22:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие лаптопы это отдельная тема. Проблема больше актуальна для систем на которых нет ускорения в mesa, например, софт будет делать вид что он работает на либах от mesa, но это не так.
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|4.33, НяшМяш (ok), 23:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну это конечно другой вопрос - прикидываться тем, чем не являешься )
Я вот у себя на ноуте сталкивался разве что с тем, что Vulkan не тот GPU выбирает (PRIME Offloading, вся вот эта фигня). Причём переменные из нвидиевского же ридми не помогают, prime-run - всё побоку, видать софт плевать хотел на приоритеты. Но решил очень просто - удалил интеловский вулкан и теперь единственный видный из вулкана гпу - это дискретка. И буквально недавно читал чейнджлоги DXVK вроде, что там поменяли порядок перечисления GPU, чтобы встройки и софтовые реализации имели ниже приоритет. Поэтому тут я немного порадовался, что у меня не AMD+AMD, хотя очень хотел бы открытые дрова.
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|1.5, Аноним (4), 22:37, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ужатие в страницы классная тема, а то нездоровая тенденция когда недофлешки на юнити жрут по 6 гигов видеопамяти.
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|1.6, Аноним (6), 22:38, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Респект и уважуха nVidia за дрова под FreeBSD. Вот казалось бы, ну сколько в мире может быть человек кто пользуется фряхой на десктопах? Но тем не менее nVidia продолжает выпускать актуальные дровишки со всеми плюшками. По этой причине я все свои компы всегда собирал только с их видюхами.
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|2.14, пох. (?), 22:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Респект и уважуха nVidia за дрова под FreeBSD.
Я тебе страшный тайна открою - только тссс... Они еще и платят зарплату одному из ее первоначальных авторов.
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|2.22, Аноним (22), 22:57, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше чем ты думаешь.
>The PlayStation 4 system software is the updatable firmware and operating system of the PlayStation 4. The operating system is Orbis OS, based on FreeBSD 9.
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|1.7, Хан (?), 22:42, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И снова XWayland... ну че скажете вяленые? Иксы все? Wayland стронг?
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|3.13, Хан (?), 22:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С такими темпами перехода на Wayland, скорее все его свидетели умрут от старости
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|4.16, пох. (?), 22:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ссы, завтра кумар копчоный получит боевое задание - и того хмыря который еще ковыряется вяло одним пальчиком в иксах - "при помощи ноги". И в следующей версии единственно-правильного линукса от rhbm не будет никаких иксов, вообще. И xwayland тоже не будет.
После чего переход произойдет за пару месяцев.
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|4.26, Аноним (26), 23:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда что-то популярно, но при этом есть альтернатива. Всегда есть люди которые будут пользоваться альтернативой. Так что ни иксы, ни Wayland не умрут. Чтобы они умерли, нужно ещё больше альтернатив. Как это делается с дистрибутивами и системами инициализации.
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|2.32, Я (??), 23:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так вэйланд уже два года как работает, а вот с иксовой прослойкой проблемки были. теперь всё даже иксовые говномамонтовые програмки работают.
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|2.27, Аноним (26), 23:15, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
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|1.20, Аноним8964 (?), 22:55, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На дистрибутиве KISS LINUX недавно полностью перешли на Wayland. Советую попробовать этот минималистичный дистр.
kisslinux.xyz
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