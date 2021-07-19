The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

NVIDIA опубликовала драйвер 470.57.02, открыла код RTXMU и добавила поддержку Linux в RTX SDK

19.07.2021 22:20

Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 470.57.02. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка новых GPU: GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, T4G, A100 80GB PCIe, A16, PG506-243, PG506-242, CMP 90HX, CMP 70HX, A100-PG506-207, A100-PG506-217, CMP 50HX.
  • Добавлена начальная поддержка аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan для приложений X11, выполняемых в Wayland-окружениях при помощи DDX-компонента Xwayland. Судя про проведённым тестам, при использовании ветки драйвера NVIDIA 470 производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.
  • Реализована возможность использования технологии NVIDIA NGX в Wine и пакете Proton, развиваемом компанией Valve для запуска Windows-игр в Linux. В том числе в Wine и Proton теперь можно запускать игры, поддерживающие технологию DLSS, позволяющую использовать Tensor-ядра видеокарт NVIDIA для реалистичного масштабирования изображений с использованием методов машинного обучения для увеличения разрешения без потери качества.

    Для использования функциональности NGX в Windows-приложениях, запускаемых при помощи Wine, в состав включена библиотека nvngx.dll. На стороне Wine и стабильных выпусков Proton поддержка NGX пока не реализована, но в ветку Proton Experimental уже начато включение изменений для поддержки данной функциональности.

  • Сняты ограничения на число одновременно работающих контекстов OpenGL, которые теперь ограничены только размером имеющейся памяти.
  • Добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций отрисовки на другие GPU (PRIME Display Offload) в конфигурациях, в которых исходный и целевой GPU обрабатываются драйвером NVIDIA, а также когда исходный GPU обрабатывается драйвером AMDGPU.
  • Добавлена поддержка новых Vulkan-расширений: VK_EXT_global_priority (VK_QUEUE_GLOBAL_PRIORITY_REALTIME_EXT, позволяет использовать асинхронное перепроецирование в SteamVR), VK_EXT_global_priority_query, VK_EXT_provoking_vertex, VK_EXT_extended_dynamic_state2, VK_EXT_color_write_enable, VK_EXT_vertex_input_dynamic_state, VK_EXT_ycbcr_2plane_444_formats, VK_NV_inherited_viewport_scissor.
  • Для использования глобальных свойств Vulkan, отличных от VK_QUEUE_GLOBAL_PRIORITY_MEDIUM_EXT, теперь требуется наличие root-доступа или привилегий CAP_SYS_NICE.
  • Добавлен новый модуль ядра nvidia-peermem.ko, позволяющий использовать RDMA для прямого доступа сторонних устройств, таких как Mellanox InfiniBand HCA (Host Channel Adapters), к памяти GPU NVIDIA без копирования данных в системную память.
  • По умолчанию включена инициализация SLI при использовании GPU с разным объёмом видеопамяти.
  • В nvidia-settings и NV-CONTROL по умолчанию предоставлены инструменты для управления кулером для плат, поддерживающих программное управление кулером.
  • В состав включена прошивка gsp.bin, которая используется для выноса инициализации и управления GPU на сторону чипа GPU System Processor (GSP).

Одновременно на конференции Game Developers Conference компания NVIDIA объявила об открытии под лицензией MIT исходных текстов SDK-инструментария RTXMU (RTX Memory Utility), позволяющего использовать уплотнение и субраспределение буферов BLAS (bottom level acceleration structures) для значительного сокращения потребления видеопамяти. Уплотнения даёт возможность снизить общее потребление памяти BLAS на 50%, а субраспределение повышает эффективность хранения буферов, за счёт объединения нескольких мелких буферов в страницы, размером 64 KB или 4 MB.

NVIDIA также открыла под лицензией MIT код библиотеки NVRHI (NVIDIA Rendering Hardware Interface) и фреймворка Donut. NVRHI представляет собой абстрактную прослойку, функционирующую поверх разных графических API (Direct3D 11, Direct3D 12, Vulkan 1.2) в Windows и Linux. Donut предоставляет набор готовых компонентов и стадий отрисовки для создания прототипов систем рендеринга, работающих в режиме реального времени.

Кроме того, компания NVIDIA обеспечила поддержку Linux и архитектуры ARM в SDK: DLSS (Deep Learning Super Sampling, реалистичное масштабирование изображений с использованием методов машинного обучения), RTXDI (RTX Direct Illumination, динамическое освещение), RTXGI (RTX Global Illumination, воссоздание отражения света), NRD (NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser, использование машинного обучения для ускорения реалистичного рендеринга изображений).

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.nvidia.com/b...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0
  3. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 465.24.02
  5. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  6. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55514-nvidia
Ключевые слова: nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 22:25, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  первый стабильный выпуск новой ветки

    Точно?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55372

    Upd не увидел слово "бета" в той новости, извиняюсь

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:25, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ништяк
     
  • 1.3, bunker203 (ok), 22:30, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну вот, а вы говорите что компания зла. Игрострой с Вольво только так толкают, в отличии от некоторых.
     
     
  • 2.31, vitalif (ok), 23:37, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда паршивки опубликуют хотя бы подписанные, а даже не открытые, все, включая PMU - тогда перестанем говорить.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:34, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично, лучший драйвер. У меня на удивление нет проблем с бета драйвером на этот раз, хотя он вроде много изменений включает. Теперь ещё бы выкатили прошивки для nouveau, чтобы старьё можно было не выкидывать, там глядишь и вулкан с кудой опенсорсные появятся. Видимо, это случится не раньше, чем вейланд заработает. Там, кстати приняли патчи на той неделе, и mesa становится меньшей дрянью, чем она была всегда (некоторые пользователи могут быть не в курсе, но значительная часть проблем с блобом из-за наличия в системе установленной mesa).
     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 22:48, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там, кстати приняли патчи на той неделе, и mesa становится меньшей дрянью, чем она была всегда (некоторые пользователи могут быть не в курсе, но значительная часть проблем с блобом из-за наличия в системе установленной mesa).

    Я не в курсе, но как пользователь ноута Intel+Novideo не против узнать поподробнее.

     
     
  • 3.21, Аноним (4), 22:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие лаптопы это отдельная тема. Проблема больше актуальна для систем на которых нет ускорения в mesa, например, софт будет делать вид что он работает на либах от mesa, но это не так.
     
     
  • 4.33, НяшМяш (ok), 23:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну это конечно другой вопрос - прикидываться тем, чем не являешься )

    Я вот у себя на ноуте сталкивался разве что с тем, что Vulkan не тот GPU выбирает (PRIME Offloading, вся вот эта фигня). Причём переменные из нвидиевского же ридми не помогают, prime-run - всё побоку, видать софт плевать хотел на приоритеты. Но решил очень просто - удалил интеловский вулкан и теперь единственный видный из вулкана гпу - это дискретка. И буквально недавно читал чейнджлоги DXVK вроде, что там поменяли порядок перечисления GPU, чтобы встройки и софтовые реализации имели ниже приоритет. Поэтому тут я немного порадовался, что у меня не AMD+AMD, хотя очень хотел бы открытые дрова.

     

  • 1.5, Аноним (4), 22:37, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ужатие в страницы классная тема, а то нездоровая тенденция когда недофлешки на юнити жрут по 6 гигов видеопамяти.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:38, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Респект и уважуха nVidia за дрова под FreeBSD. Вот казалось бы, ну сколько в мире может быть человек кто пользуется фряхой на десктопах? Но тем не менее nVidia продолжает выпускать актуальные дровишки со всеми плюшками. По этой причине я все свои компы всегда собирал только с их видюхами.
     
     
  • 2.9, fsb4000 (?), 22:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На FreeBSD же Mesa есть.
     
  • 2.10, BlackRot (ok), 22:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не со всеми плюшками
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 22:52, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде бы куда и вулкан через линуксулятор, до 390 драйвера просто без вулкана было (про куда не знаю). Или они вот это[0] запихнули?

    [0] https://github.com/shkhln/libc6-shim

     
  • 2.14, пох. (?), 22:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Респект и уважуха nVidia за дрова под FreeBSD.

    Я тебе страшный тайна открою - только тссс... Они еще и платят зарплату одному из ее первоначальных авторов.

     
  • 2.22, Аноним (22), 22:57, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше чем ты думаешь.
    >The PlayStation 4 system software is the updatable firmware and operating system of the PlayStation 4. The operating system is Orbis OS, based on FreeBSD 9.
     

  • 1.7, Хан (?), 22:42, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова XWayland... ну че скажете вяленые? Иксы все? Wayland стронг?

     
     
  • 2.8, Аноним8964 (?), 22:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы скоро умрут!
     
     
  • 3.11, BlackRot (ok), 22:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скоро
     
     
  • 4.12, Аноним8964 (?), 22:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пройдет еще много времени перед тем, как это случится
     
  • 3.13, Хан (?), 22:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С такими темпами перехода на Wayland, скорее все его свидетели умрут от старости
     
     
  • 4.16, пох. (?), 22:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ссы, завтра кумар копчоный получит боевое задание - и того хмыря который еще ковыряется вяло одним пальчиком в иксах - "при помощи ноги". И в следующей версии единственно-правильного линукса от rhbm не будет никаких иксов, вообще. И xwayland тоже не будет.

    После чего переход произойдет за пару месяцев.

     
     
  • 5.17, Хан (?), 22:51, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Systemd-wayland же
     
  • 4.26, Аноним (26), 23:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда что-то популярно, но при этом есть альтернатива. Всегда есть люди которые будут пользоваться альтернативой. Так что ни иксы, ни Wayland не умрут. Чтобы они умерли, нужно ещё больше альтернатив. Как это делается с дистрибутивами и системами инициализации.
     
  • 2.32, Я (??), 23:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так вэйланд уже два года как работает, а вот с иксовой прослойкой проблемки были. теперь всё даже иксовые говномамонтовые програмки работают.
     

  • 1.18, Хан (?), 22:52, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    SystemD... WaylanD...совпадание?
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 23:15, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:24, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо этих глупых "копипаст".
     

  • 1.20, Аноним8964 (?), 22:55, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На дистрибутиве KISS LINUX недавно полностью перешли на Wayland. Советую попробовать этот минималистичный дистр.
    kisslinux.xyz
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какой-то другой кисс линукс? Потому что на k1sslinux.org wayland нахрен выброшен https://k1sslinux.org/software#3.0
     
  • 2.25, Ненавижу SJW (?), 23:03, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько тебе заплатили за коммент?))
     
     
  • 3.29, Лолошка (?), 23:21, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 бутера без масла
     

  • 1.23, Аноним (24), 22:59, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что при сборке драйвера с tools тянется говнодубас.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру