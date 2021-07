NVIDIA опубликовала драйвер 470.57.02, открыла код RTXMU и добавила поддержку Linux в RTX SDK

2.9 , fsb4000 ( ? ), 22:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На FreeBSD же Mesa есть.

2.10 , BlackRot ( ok ), 22:44, 19/07/2021
Не со всеми плюшками

3.19 , Аноним ( 4 ), 22:52, 19/07/2021
Там вроде бы куда и вулкан через линуксулятор, до 390 драйвера просто без вулкана было (про куда не знаю). Или они вот это[0] запихнули? [0] https://github.com/shkhln/libc6-shim

2.14 , пох. ( ? ), 22:47, 19/07/2021
> Респект и уважуха nVidia за дрова под FreeBSD. Я тебе страшный тайна открою - только тссс... Они еще и платят зарплату одному из ее первоначальных авторов.

2.22 , Аноним ( 22 ), 22:57, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Больше чем ты думаешь.

>The PlayStation 4 system software is the updatable firmware and operating system of the PlayStation 4. The operating system is Orbis OS, based on FreeBSD 9.