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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 465.24

17.04.2021 10:41

Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 465.24. Одновременно предложено обновление LTS-ветки NVIDIA 460.67 Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

В выпусках 465.24 и 460.67 добавлена поддержка GPU A10, A10G, A30, PG506-232, RTX A4000, RTX A5000, T400 и T600. Среди изменений, специфичных для новой ветки NVIDIA 465:

  • Для платформы FreeBSD реализована поддержка графического API Vulkan 1.2.
  • Обновлена панель nvidia-settings, в которой улучшена согласованность настроек управления раскладкой экранного пространства, специфичных для некоторых мониторов или GPU.
  • Повышена производительность отрисовки текста с точечной штриховкой через DrawText() в окружении X11.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_synchronization2, VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout и K_KHR_zero_initialize_workgroup_memory.
  • В Vulkan добавлена поддержка использования линейных изображений в видеопамяти, видимой хосту.
  • Включена по умолчанию поддержка механизма динамического управления питанием D3 (RTD3, Runtime D3 Power Management).
  • В инсталляторе пакета .run включена установка systemd-сервисов nvidia-suspend.service, nvidia-hibernate.service и nvidia-resume.service, которые используются при выставлении параметра NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1 в модуле nvidia, необходимого для работы расширенных возможности спящего и ждущего режимов. Для отключения установки сервисов предусмотрена опция "--no-systemd".
  • В X11-драйвере для приложений, оставшихся без виртуального терминала (VT), добавлена возможность продолжения работы на GPU, но с ограничением частоты кадров. Для включения данного режима в модуле nvidia предусмотрен параметр NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1.
  • Исправлены ошибки. В том числе исправлены проблемы в работе некоторых конфигураций с большим числом экранов, подключённых к одному GPU. Устранено зависание многопоточных GLX-приложений при попытке обработать XError. Устранён потенциальный крах в драйвере Vulkan при очистке многослойных изображений. Решены проблемы с SPIR-V.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  3. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 460.32
  5. OpenNews: Компания NVIDIA сообщила о задержке поставки драйверов для ядра Linux 5.9
  6. OpenNews: Компания NVIDIA объявила о покупке ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54980-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Он же проприетарный!
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 11:02, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix
    > Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64)

    связано же)

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:11, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну тогда если по чесноку то нужно сообщать о выпусках и других закрытых блобов для свободных систем
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:27, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он же проприетарный!

    Интересно, это будет перепись пользователей LibreLinux и LibreBoot на RISC-V или как обычно - будут возмущаться и радеть за правое дело СПО из под макоси и вендочки?


     

  • 1.2, iZEN (ok), 10:55, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Драйвер больше не ломает загрузку ядра FreeBSD 12.2-STABLE и FreeBSD 13.0-STABLE, как предыдущие два?
     
  • 1.3, Аноным (ok), 10:59, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нвидия, аппаратное ускорение видео в браузерах запили
     
  • 1.8, acroobat (ok), 11:12, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только Intel, только хардкор.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:15, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех, кто шумит про приетарщину, погуглите что такое CUDA и сколько с ее использованием  сделанно open source!!!
     
     
  • 2.10, Cuda (?), 11:17, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тратишься на дилетантов еще им рассказывать начни что такое тмси и тензорные ядра , кому надо итак оценят
     

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