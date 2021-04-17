Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 465.24

Компания NVIDIA опубликовала первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 465.24. Одновременно предложено обновление LTS-ветки NVIDIA 460.67 Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). В выпусках 465.24 и 460.67 добавлена поддержка GPU A10, A10G, A30, PG506-232, RTX A4000, RTX A5000, T400 и T600. Среди изменений, специфичных для новой ветки NVIDIA 465: Для платформы FreeBSD реализована поддержка графического API Vulkan 1.2.

Обновлена панель nvidia-settings, в которой улучшена согласованность настроек управления раскладкой экранного пространства, специфичных для некоторых мониторов или GPU.

Повышена производительность отрисовки текста с точечной штриховкой через DrawText() в окружении X11.

Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_synchronization2, VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout и K_KHR_zero_initialize_workgroup_memory.

В Vulkan добавлена поддержка использования линейных изображений в видеопамяти, видимой хосту.

Включена по умолчанию поддержка механизма динамического управления питанием D3 (RTD3, Runtime D3 Power Management).

В инсталляторе пакета .run включена установка systemd-сервисов nvidia-suspend.service, nvidia-hibernate.service и nvidia-resume.service, которые используются при выставлении параметра NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1 в модуле nvidia, необходимого для работы расширенных возможности спящего и ждущего режимов. Для отключения установки сервисов предусмотрена опция "--no-systemd".

В X11-драйвере для приложений, оставшихся без виртуального терминала (VT), добавлена возможность продолжения работы на GPU, но с ограничением частоты кадров. Для включения данного режима в модуле nvidia предусмотрен параметр NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1.

Исправлены ошибки. В том числе исправлены проблемы в работе некоторых конфигураций с большим числом экранов, подключённых к одному GPU. Устранено зависание многопоточных GLX-приложений при попытке обработать XError. Устранён потенциальный крах в драйвере Vulkan при очистке многослойных изображений. Решены проблемы с SPIR-V.



