Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.74

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|1.3, QwertyReg (ok), 17:15, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проверил на 3070.
Всё так же не раскрывает потанцевал выше 40%, как и на любой другой видеокарте. Память не нагружается выше 40%, в то время, как игра задыхается, нагрузка GPU болтается в пределах 15-20%, FPS - 35-40.
ОС: Fedora 35, драйвер сабжевый, игра - Metro Exodus, Wine 6.0.1, ядро - 5.14.0.
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|2.5, Аноним (5), 17:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вопрос к Метро и Wine. В других играх и память, и производительность на уровне, аналогичном Windows (производительность иногда чуть ниже).
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|3.9, QwertyReg (ok), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос к Метро и Wine. В других играх и память, и производительность
> на уровне, аналогичном Windows (производительность иногда чуть ниже).
Это не единичный случай. На 1050 было абсолютно то же самое с Колдой.
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|3.25, Аноним (25), 19:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на RX 5700xt метро исходус нормально работает. Правда виндовая версия немного медленнее, чем линуховая (нативная). Но в целом все хорошо.
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|3.12, QwertyReg (ok), 17:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну дык ЦПУ узкое место, значит.
Да давно уже пора выкинуть этот Intel Core i9-11900K.
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|3.22, pavlinux (ok), 18:56, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вася Пупкин из бабруйска залез в ядро, насрал, подумал что это хорошо и рассказа... большой текст свёрнут, показать
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|3.16, QwertyReg (ok), 17:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Metro Exodus, Wine 6.0.1
> Сразу видно труе линуксоида
Mac - для работы, Windows - для развлечений, Linux - чтобы посмеяться.
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|4.24, Аноним (24), 19:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмеяться над собой разве что.
Линукс хорош для серверов, играть на нем в игры через вайн, все равно что Дро..ть впрсядку, оно вроде бы и можно, но зачем?
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|2.15, НяшМяш (ok), 17:51, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Wine 6.0.1
Wine староват? Да и без протон патчей он будет только свистеть и дрыгаться. Кстати Исходус есть в нативном виде в стиме (правда не Enhanced Edition).
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|4.18, НяшМяш (ok), 18:00, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скомпилированное с libwine и запуск через wine всё же немного разные вещи. Да и я не уверен что это так, надо будет посмотреть - всё же она есть в Google Stadia, а там предъявляют некоторые требования к производительности.
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|2.28, GG (ok), 20:10, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня любой драйвер начиная с 465 раскрывает весь потанцевал с запасом.
Карта в 3.0 слоте, блендер, анриал и криптомайнилка работают быстрее чем на форточке на ~15%.
Убунту, ведро 5.11.
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|1.14, iPony129412 (?), 17:50, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А кулеры таки не гасятся? До 470-ой гасились.
Теперь даже в холод самый всё равно крутятся.
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|1.20, Аноним (20), 18:30, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Добавлен профиль приложения, запрещающий использование FXAA в Firefox, которое приводило к нарушению нормального вывода.
А и правильно, зачем искать проблему и чинить её. Давайте отключим
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|2.30, Zenitur (ok), 21:37, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню в 2007 году я пользовался Ubuntu 7.04 или 7.10. Включил сглаживание на своей видеокарте GeForce 7600GT. Для всех приложений OpenGL. Смотрю, а в Компизе, когда крутишь кубик, вместо того, чтобы сгладить линии этого самого кубика, было небольшое искажение на краях кубика (а может и не искажение, плохо уже помню, давно это было). Думаю, в фаерфоксе что-то подобное.
В Майнкрафте, году в 2013, включение FXAA давало мне эффект, когда каждый кубик в игре получал серую окантовку
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|2.31, Kuromi (ok), 21:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое смешное, что эту проблему недавно уже "порешали" в ФФ, он там сам отключает FXAA для себя. Так что вообще ненужное телодвижение.
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