The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.74

04.10.2021 12:45

Компания NVIDIA представила новый выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.74. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Исправлена ошибка, из-за которой приложения, работающие на GPU, могут завершить работу после выхода из спящего режима.
  • Исправлена регрессия, приводящая к очень большому расходованию памяти во время работы игр, использующих DirectX 12 и запущенных через vkd3d-proton.
  • Добавлен профиль приложения, запрещающий использование FXAA в Firefox, которое приводило к нарушению нормального вывода.
  • Исправлена регрессия производительности Vulkan, затрагивающая rFactor2.
  • Исправлена ошибка, которая могла привести к тому, что интерфейс управления питанием /proc/driver/nvidia/suspend не мог сохранить и восстановить размещённую память, если параметр NVreg_TemporaryFilePath модуля ядра nvidia.ko содержит недопустимый путь.
  • Исправлена ошибка, приводящая к краху драйвера nvidia-drm.ko, если включить KMS (параметром modeset=1) на системе с ядром Linux 5.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: NVIDIA опубликовала драйвер 470.57.02, открыла код RTXMU и добавила поддержку Linux в RTX SDK
  3. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.42.01 (бета)
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 465.24.02
  6. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
Автор новости: Zenitur
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55914-nvidia
Ключевые слова: nvidia
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, QwertyReg (ok), 17:15, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проверил на 3070.
    Всё так же не раскрывает потанцевал выше 40%, как и на любой другой видеокарте. Память не нагружается выше 40%, в то время, как игра задыхается, нагрузка GPU болтается в пределах 15-20%, FPS - 35-40.
    ОС: Fedora 35, драйвер сабжевый, игра - Metro Exodus, Wine 6.0.1, ядро - 5.14.0.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос к Метро и Wine. В других играх и память, и производительность на уровне, аналогичном Windows (производительность иногда чуть ниже).
     
     
  • 3.9, QwertyReg (ok), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вопрос к Метро и Wine. В других играх и память, и производительность
    > на уровне, аналогичном Windows (производительность иногда чуть ниже).

    Это не единичный случай. На 1050 было абсолютно то же самое с Колдой.

     
  • 3.25, Аноним (25), 19:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на RX 5700xt метро исходус нормально работает. Правда виндовая версия немного медленнее, чем линуховая (нативная). Но в целом все хорошо.
     
  • 2.10, Урри (ok), 17:42, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык ЦПУ узкое место, значит.
     
     
  • 3.12, QwertyReg (ok), 17:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну дык ЦПУ узкое место, значит.

    Да давно уже пора выкинуть этот Intel Core i9-11900K.

     
  • 2.11, test (??), 17:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что вместо CPU? и какая на нем нагрузка? я тоже использую федору и там дефолтное ядро очень плохое для игр. во всяком случае для моего CPU (intel 6600k). руками поставил https://github.com/Frogging-Family/linux-tkg и фпс стал заметно выше и намного стабильней.
     
     
  • 3.22, pavlinux (ok), 18:56, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вася Пупкин из бабруйска залез в ядро, насрал, подумал что это хорошо и рассказа... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 17:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Metro Exodus, Wine 6.0.1

    Сразу видно труе линуксоида

     
     
  • 3.16, QwertyReg (ok), 17:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Metro Exodus, Wine 6.0.1
    > Сразу видно труе линуксоида

    Mac - для работы, Windows - для развлечений, Linux - чтобы посмеяться.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 19:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмеяться над собой разве что.
    Линукс хорош для серверов, играть на нем в игры через вайн, все равно что Дро..ть впрсядку, оно вроде бы и можно, но зачем?

     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 17:51, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Wine 6.0.1

    Wine староват? Да и без протон патчей он будет только свистеть и дрыгаться. Кстати Исходус есть в нативном виде в стиме (правда не Enhanced Edition).

     
     
  • 3.17, QwertyReg (ok), 17:53, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не в нативном, а в той же вайновской обмазке.
     
     
  • 4.18, НяшМяш (ok), 18:00, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скомпилированное с libwine и запуск через wine всё же немного разные вещи. Да и я не уверен что это так, надо будет посмотреть - всё же она есть в Google Stadia, а там предъявляют некоторые требования к производительности.
     
  • 2.28, GG (ok), 20:10, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня любой драйвер начиная с 465 раскрывает весь потанцевал с запасом.
    Карта в 3.0 слоте, блендер, анриал и криптомайнилка работают быстрее чем на форточке на ~15%.
    Убунту, ведро 5.11.
     

  • 1.4, Аноним (5), 17:20, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Этот драйвер уже недели две назад вышел.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как бы да, я аж вздрогнул, когда "новость" увидел.

    // b.

     

  • 1.14, iPony129412 (?), 17:50, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А кулеры таки не гасятся? До 470-ой гасились.
    Теперь даже в холод самый всё равно крутятся.
     
  • 1.20, Аноним (20), 18:30, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Добавлен профиль приложения, запрещающий использование FXAA в Firefox, которое приводило к нарушению нормального вывода.

    А и правильно, зачем искать проблему и чинить её. Давайте отключим

     
     
  • 2.30, Zenitur (ok), 21:37, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню в 2007 году я пользовался Ubuntu 7.04 или 7.10. Включил сглаживание на своей видеокарте GeForce 7600GT. Для всех приложений OpenGL. Смотрю, а в Компизе, когда крутишь кубик, вместо того, чтобы сгладить линии этого самого кубика, было небольшое искажение на краях кубика (а может и не искажение, плохо уже помню, давно это было). Думаю, в фаерфоксе что-то подобное.

    В Майнкрафте, году в 2013, включение FXAA давало мне эффект, когда каждый кубик в игре получал серую окантовку

     
  • 2.31, Kuromi (ok), 21:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное, что эту проблему недавно уже "порешали" в ФФ, он там сам отключает FXAA для себя. Так что вообще ненужное телодвижение.
     

  • 1.21, Аноним (21), 18:43, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно все еще не на расте? Не нужно!
     
     
  • 2.23, имямяи (?), 18:58, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда ты знаешь? Исходники видел?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру