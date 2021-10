Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.74

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вопрос к Метро и Wine. В других играх и память, и производительность на уровне, аналогичном Windows (производительность иногда чуть ниже).

3.9 , QwertyReg ( ok ), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Вопрос к Метро и Wine. В других играх и память, и производительность

> на уровне, аналогичном Windows (производительность иногда чуть ниже). Это не единичный случай. На 1050 было абсолютно то же самое с Колдой.

3.25 , Аноним ( 25 ), 19:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня на RX 5700xt метро исходус нормально работает. Правда виндовая версия немного медленнее, чем линуховая (нативная). Но в целом все хорошо.

2.10 , Урри ( ok ), 17:42, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дык ЦПУ узкое место, значит.

3.12 , QwertyReg ( ok ), 17:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну дык ЦПУ узкое место, значит. Да давно уже пора выкинуть этот Intel Core i9-11900K.

2.11 , test ( ?? ), 17:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – что вместо CPU? и какая на нем нагрузка? я тоже использую федору и там дефолтное ядро очень плохое для игр. во всяком случае для моего CPU (intel 6600k). руками поставил https://github.com/Frogging-Family/linux-tkg и фпс стал заметно выше и намного стабильней.

3.22 , pavlinux ( ok ), 18:56, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

2.13 , iPony129412 ( ? ), 17:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Metro Exodus, Wine 6.0.1 Сразу видно труе линуксоида

3.16 , QwertyReg ( ok ), 17:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Metro Exodus, Wine 6.0.1

> Сразу видно труе линуксоида Mac - для работы, Windows - для развлечений, Linux - чтобы посмеяться.

4.24 , Аноним ( 24 ), 19:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмеяться над собой разве что.

Линукс хорош для серверов, играть на нем в игры через вайн, все равно что Дро..ть впрсядку, оно вроде бы и можно, но зачем? 2.15 , НяшМяш ( ok ), 17:51, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Wine 6.0.1 Wine староват? Да и без протон патчей он будет только свистеть и дрыгаться. Кстати Исходус есть в нативном виде в стиме (правда не Enhanced Edition).

3.17 , QwertyReg ( ok ), 17:53, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не в нативном, а в той же вайновской обмазке.

4.18 , НяшМяш ( ok ), 18:00, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скомпилированное с libwine и запуск через wine всё же немного разные вещи. Да и я не уверен что это так, надо будет посмотреть - всё же она есть в Google Stadia, а там предъявляют некоторые требования к производительности.

2.28 , GG ( ok ), 20:10, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня любой драйвер начиная с 465 раскрывает весь потанцевал с запасом.

Карта в 3.0 слоте, блендер, анриал и криптомайнилка работают быстрее чем на форточке на ~15%.

Убунту, ведро 5.11.