Обновление X.Org Server 21.1.4 с устранением уязвимостей

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:21, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чисто практически, если ты выполняешь недоверенный код на системе, у тебя уже есть серьёзная проблема. А так это мелочи, никто не застрахован. Особенно не застрахованы там, где корпы активно сливают все полимеры уже не первое десятилетие (иксы).

3.6 , Анонн ( ? ), 22:27, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это надеюсь шутка такая? Так весь код можно назвать недостоверным - что ядро, что драйвера, что DE. А иксы эта та хрень которая есть практически в любом линуксе... О да, злые корпы заслали шпиона чтобы он в нужный момент отвлек кодера и тот перепутал порядок вызовов функций? Иксы были решетoм и десять лет назад https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2006-4447/

4.14 , Аноним ( 3 ), 22:41, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Недоверенный код в ядре? Ну, если ты левые проприетарные модули запускаешь, то да, вполне. Там что угодно может прилететь, вон как подписанный биос с малварью с серверов производителя раздавали, не надо даже ОС загружать, чтобы получить.

5.18 , Анонн ( ? ), 22:55, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чем тут "левые проприетарные модули" nftables часть ядра, Netfilter часть ядра, perf часть ядра, ... и я могу продолжать еще долго

кроме них есть еще куча вещей идущих в поставке систем практически всегда - типа openssl

6.19 , Аноним ( 3 ), 23:07, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, есть ещё ebpf. Когда из юзеспейса в него загружаешь недоверенный код, тоже внезапно может с правами ядра исполниться. А насчёт файрвола, так глубоко искать не надо: у тебя network manager запущен, который произвольный код, пришедший на интерфейс, от рута исполнял. Это всё хорошо, но только уязвимости, которые требуют от пользователя активных действий (как в данном случае), это не серьёзно и второстепенно, просто не запускай левый код и не поймаешь эксплойт.

7.21 , Анонн ( ? ), 23:14, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – про ebpf решил не вспоминать, потому что это не калитка, а просто ворота > тебя network manager запущен который наворачивается от "специально оформленного пакета" потому что кто-то где-то не проверил входные параметры, получает тебе рут и печальбеда - никаких активных действий не требуется

4.22 , pashev.ru ( ? ), 23:31, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2006-4447 Error 1009

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2022-07-12 20:26:44 UTC

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О да, very helpful. П.доры они все 🤗 У меня есть свой собственный ВПН, спасибо.

5.23 , Аноним ( 23 ), 23:36, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, ты же понимаешь что проблемы индейцев шерифа не ...

5.26 , Kuromi ( ok ), 23:50, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, когда видишь когда рандомный сайт забанил всех россиян "просто потому что" - бесит.

2.5 , кубрик ( ? ), 22:23, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Действительно. Ведь столько много новых молодых аналогов от молодых непроверенных программистов не осливших дальше попаскрипта. Я лично 100500 насчитал. из которых 100499 на новой и модной растишке. А функционал, функционал, мммммммм, прямо на любой вкус, наиполнейшая реализация. И ни одной ошибки, ни одной утечки. Поддерживаются прямо сразу все видюхи из коробки. Ну просто глаза разбегаются. Всю жизнь можно пробовать эти аналоги так все и не перепробуешь.

3.7 , Аноним ( 23 ), 22:29, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хаха, только сишка опять обделалась - сразу растохейтеры полаять повылазили

Впрочем это логично))

4.15 , кубрик ( ? ), 22:44, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хаха, только сишка опять обделалась хаха, ни разу. ни одного бага в си, в отличии от раста

2.25 , Аноним ( 25 ), 23:43, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >были перепутаны названия функций и функция XkbSetDeviceInfo включала код для проверки, а XkbSetDeviceInfoCheck - для выставления значений Как твой Rust спасёт от этого, сынку?

