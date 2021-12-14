Уязвимости в X.Org Server

> 15 лет - это еще только самое начало молодости.

Пока, эти 15 лет, Вяленого тюнинговали под OpenGL, народ тихо переполз под Vulcan.

Теперь ещё 15 лет тюнинга? ))

DMA-BUF в ядре уже лет 10, шикарная фича, сцк никак не допилят.

Вот они решили, что нужно всё грузить в GPU, даже картинки 10x10 px и пашлиВсенафиг.

