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Уязвимости в X.Org Server

14.12.2021 17:40

В X.Org Server выявлены четыре уязвимости, позволяющие поднять свои привилегии в системе, если X-сервер выполняется с правами root, или выполнить код на удалённой системе, если для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. Проблемы обещают устранить в выпуске xorg-server 21.1.2, который ожидается в ближайшие дни. В дистрибутивах проблемы пока остаются неисправленными (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch).

  • CVE-2021-4008 - переполнение буфера в функции SProcRenderCompositeGlyphs, связанное с тем, что обработчик запросов CompositeGlyphs в расширении Render некорректно проверяет длину передаваемых данных, что может быть использовано для записи произвольных данных за границу буфера. Патч с исправлением.
  • CVE-2021-4009 переполнение буфера в функции SProcXFixesCreatePointerBarrier, вызванное некорректной проверкой длины запроса в обработчике CreatePointerBarrier, используемом в расширении XFixes. Патч с исправлением.
  • CVE-2021-4010 - переполнение буфера в функции SProcScreenSaverSuspend, связанное с некорректной проверкой длины запроса Suspend в расширении Screen Saver. Патч с исправлением.
  • CVE-2021-4011 - переполнение буфера в функции SwapCreateRegister, связанное с некорректной проверкой длины запросов RecordCreateContext и RecordRegisterClients в расширении Record. Патч с исправлением.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Доступен X.Org Server 21.1
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server и libX11
  5. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.20.3 с устранением локальной root-уязвимости
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.19.5 с исправлением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56344-x.org
Ключевые слова: x.org
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, А где же каменты (?), 18:16, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в вэйданд что-нибудь уже находили?
     
     
  • 2.10, Kuromi (ok), 18:18, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Для этого им нужно пользоваться для начала.
     
  • 2.27, макпыф (ok), 19:07, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет и не найдут. wayland - это протокол для работы wm с программами без посредника типо иксов.
    Потому дыры могут быть только в wm
     
     
  • 3.35, penetrator (?), 19:18, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чисто теоретически дыры в протоколах тоже бывают, так что я бы не зарекался ))
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 19:21, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не только теоретически...
     
  • 2.48, Аноним (-), 20:29, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в вэйданд что-нибудь уже находили?

    У композитора "карманы пустые", от только отрисовывает границы окон.

     

  • 1.11, Шарп (ok), 18:18, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже пару дней как на вэйланд перекатился. Плазма 5.23.4. Шероховатости есть, но уже юзабельно. Закапывайте иксы.
     
     
  • 2.15, pavlinux (ok), 18:24, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Уже пару дней как на ...

    Вяленому 15 лет ужо, он родился мёртвым

    ---

    В трее весят Телега, RocketChat, Thunderbird и QMMP
    Запущены два Qemu и гугл хром (~30 вкладок)  

    Xfce + Xorg - load average: 0.51 0.48 0.41,
    с Вяленым и Говномом эти цифры переваливают за 11.0 -15.0


    Нахер мне такой оверхед на десктопе? Мировой эфир обогревать?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:29, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    15 лет - это еще только самое начало молодости.
     
     
  • 4.22, pavlinux (ok), 18:38, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 15 лет - это еще только самое начало молодости.

    Пока, эти 15 лет, Вяленого тюнинговали под OpenGL, народ тихо переполз под Vulcan.
    Теперь ещё 15 лет тюнинга? ))  

    DMA-BUF в ядре уже лет 10, шикарная фича, сцк никак не допилят.
    Вот они решили, что нужно всё грузить в GPU, даже картинки 10x10 px и пашлиВсенафиг.

     
     
  • 5.45, Shizgorin (?), 20:23, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >vulcan

    Что еще за Вулцан?

     
  • 5.46, Shizgorin (?), 20:23, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >vulcan

    Что еще за Вулцан?

     

  • 1.12, Аноним (12), 18:19, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В дистрибутивах проблемы пока остаются неисправленными (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch)

    А в Gentoo ждём ебилдов.

     
     
  • 2.32, gentoo user (?), 19:17, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема не проявляется, т.к. X не стартует от root.
     

  • 1.16, Аноним (17), 18:25, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > если X-сервер выполняется с правами root

    Не актуально. Может в каком-нибудь наколенном протухшем дистре типа слаквари только если.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:01, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для NVIDIA актуально, на любом дистре.
     

  • 1.18, Fracta1L (ok), 18:30, 14/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:36, 14/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 19:10, 14/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.21, Аноним (21), 18:36, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, как всегда, в RHEL чтобы просто посмотреть нужно быть регистрантом, а у Fedora вообще ничего непонятно, ссылка на общую кучу.
     
  • 1.25, Анонн (?), 18:57, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Офегенно, просто посыпались как из рога изобилия.
    XOrg, роутеры TP-Link, Mikrotik, Chrome 96 и везде один и тот же булщит.
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 19:22, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > везде один и тот же булщит.

    Какие программисты - такой и булщит.

     

  • 1.28, Аноним (28), 19:09, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как же так! Опенсорс, сто лет проекту и тд и тп. Что же комьюнити не поправила то?
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 19:11, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Новость перечитай они-то как раз всё поправили. В твоей дырковенде так дыры и остались.  
     
  • 2.37, Аноним (37), 19:18, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что же комьюнити не поправила то?

    А кто поправил? Пушкин?

     

  • 1.41, prokoudine (ok), 19:38, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недели уязвимостей в Макдональдс.
     
  • 1.43, Аноним (43), 20:04, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, это если я запускаю иксы по startx, то это от рут или как?
     
     
  • 2.44, iZEN (ok), 20:22, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если я запускаю иксы по startx, то это от рут или как?

    Это — инициализация пользовательской сессии к (если не был запущен — запускается) запущенному X-серверу.

     
  • 2.47, Аноним (26), 20:24, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, но не обязательно. Можно посмотреть ps -o user,group -p'pidof X' для начала.
     

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