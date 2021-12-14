Уязвимости в X.Org Server

|
|
|
|2.27, макпыф (ok), 19:07, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
нет и не найдут. wayland - это протокол для работы wm с программами без посредника типо иксов.
Потому дыры могут быть только в wm
|
|
|
|3.35, penetrator (?), 19:18, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
чисто теоретически дыры в протоколах тоже бывают, так что я бы не зарекался ))
|
|2.48, Аноним (-), 20:29, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А в вэйданд что-нибудь уже находили?
У композитора "карманы пустые", от только отрисовывает границы окон.
|
|1.11, Шарп (ok), 18:18, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уже пару дней как на вэйланд перекатился. Плазма 5.23.4. Шероховатости есть, но уже юзабельно. Закапывайте иксы.
|
|
|
|2.15, pavlinux (ok), 18:24, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Уже пару дней как на ...
Вяленому 15 лет ужо, он родился мёртвым
---
В трее весят Телега, RocketChat, Thunderbird и QMMP
Запущены два Qemu и гугл хром (~30 вкладок)
Xfce + Xorg - load average: 0.51 0.48 0.41,
с Вяленым и Говномом эти цифры переваливают за 11.0 -15.0
Нахер мне такой оверхед на десктопе? Мировой эфир обогревать?
|
|
|
|
|
|4.22, pavlinux (ok), 18:38, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> 15 лет - это еще только самое начало молодости.
Пока, эти 15 лет, Вяленого тюнинговали под OpenGL, народ тихо переполз под Vulcan.
Теперь ещё 15 лет тюнинга? ))
DMA-BUF в ядре уже лет 10, шикарная фича, сцк никак не допилят.
Вот они решили, что нужно всё грузить в GPU, даже картинки 10x10 px и пашлиВсенафиг.
|
|1.12, Аноним (12), 18:19, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В дистрибутивах проблемы пока остаются неисправленными (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch)
А в Gentoo ждём ебилдов.
|
|1.16, Аноним (17), 18:25, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> если X-сервер выполняется с правами root
Не актуально. Может в каком-нибудь наколенном протухшем дистре типа слаквари только если.
|
|1.21, Аноним (21), 18:36, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну, как всегда, в RHEL чтобы просто посмотреть нужно быть регистрантом, а у Fedora вообще ничего непонятно, ссылка на общую кучу.
|
|1.25, Анонн (?), 18:57, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Офегенно, просто посыпались как из рога изобилия.
XOrg, роутеры TP-Link, Mikrotik, Chrome 96 и везде один и тот же булщит.
|
|
|
|2.40, Аноним (39), 19:22, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> везде один и тот же булщит.
Какие программисты - такой и булщит.
|
|1.28, Аноним (28), 19:09, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Как же так! Опенсорс, сто лет проекту и тд и тп. Что же комьюнити не поправила то?
|
|
|
|2.30, Аноним (29), 19:11, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Новость перечитай они-то как раз всё поправили. В твоей дырковенде так дыры и остались.
|
|
|
|2.44, iZEN (ok), 20:22, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> если я запускаю иксы по startx, то это от рут или как?
Это — инициализация пользовательской сессии к (если не был запущен — запускается) запущенному X-серверу.
|
|2.47, Аноним (26), 20:24, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее всего, но не обязательно. Можно посмотреть ps -o user,group -p'pidof X' для начала.
|