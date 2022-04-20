Уязвимость в libinput, приводящая к выполнению кода при подключении вредоносного устройства

|
|
|
|2.14, Аноним (14), 16:20, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
сенсация века. аноним уходит с опеннета, потому что нечего больше комментировать. все комментарии уже написаны. а некоторые и не один раз. а некоторые и не 100. знай, подставляй в случайном порядке, а всё это можно сделать и без анонима.
|
|1.4, Аноним (5), 14:10, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> в окружениях на базе Wayland ... выполнение своего кода при подключении ... специально модифицированного/эмулируемого устройства ввода
Какая прелесть! А что ещё припасено в шкафу у этой команды вайленда? Для иксовых программ эта либа не нужна.
|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (5), 14:30, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня иксы есть, а какой-то libinput - отродясь не было и нет.
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 15:12, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С тех пор, как kbd/mouse депрекейтнули, вариантов не много. Evdev дрянь.
|
|1.12, Аноним (11), 15:50, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Справедливости ради - при подключении вредоносного устройства ввода можно эмулировать этот самый ввод и через ввод команд сделать что нужно. Для исполнения sh-скрипта, ищущего на компе SSH-ключи и криптовалюные кошельки права рута не требуются.
Кто хочет защититься - тот использует https://packages.ubuntu.com/jammy/usbauth .
|
|
|
|2.15, Анонн (?), 17:01, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
М... так там написано, что уязвимость и по блютус тоже работает. Как тут usbauth поможет?
|
|2.17, Аноним (17), 17:10, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> при подключении вредоносного устройства ввода можно эмулировать этот самый ввод и через ввод команд сделать что нужно
Даже готовые продукты были на рынке прд это дело, с виду флешка, а в ней кроме накопителя минимальный обвес для стимуляции ввода. Закидываешь скрипт.txt, подключаешь и готово. Я так пару десятков биосов как-то раз настраивал, когда Dell облажался и прислал ненастроенные серваки.
Но так-то при наличии физического доступа к машине можно много чего сделать. А при физическом доступе к владельцу и подавно. Пальцы в дверь и через минуту хруста все пароли расхэшируются сами собой как по волшебству.
|
|1.16, Анонн (?), 17:07, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А вообще забавно.
"Уязвимости в swhkd", которой пользуются полторы калеки из суси попала в "Главные новости"
А эта "Уязвимость в libinput" которая есть ну дофига где, в "мини-новости".
Неужели безопасность всех пользователей libinput не достойна "Главной новости"?))
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 17:56, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну так разжечь то надо. Там руст-хруст, а, следовательно, 100500 комментариев. А тут священная сишечка, да еще и няшный ксорг. Идеологически нельзя допускать даже мысли что первое не так важно как второе.
|
|
|
|3.20, Аноним (19), 19:28, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Суть в том что мегазащищенные хруст с гейландом ничем не лучше сишечки и иксов. Даже хуже, потому как первые не декларируются как "более лучшая замена" вторых, по факту таковыми не являющиеся.
|