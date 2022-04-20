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Уязвимость в libinput, приводящая к выполнению кода при подключении вредоносного устройства

20.04.2022 13:37

В библиотеке libinput 1.20.1, предоставляющей унифицированный стек ввода, позволяющий использовать одни и те же средства обработки событий от устройств ввода в окружениях на базе Wayland и X.Org, устранена уязвимость (CVE-2022-1215), позволяющая организовать выполнение своего кода при подключении к системе специально модифицированного/эмулируемого устройства ввода. Проблема проявляется в окружениях на базе X.Org и Wayland, и может быть эксплуатирована как при локальном подключении устройств, так и при манипуляциях с устройствами с интерфейсом Bluetooth. В случае выполнения X-сервера с правами root уязвимость позволяет добиться выполнения кода с повышенными привилегиями.

Проблема вызвана ошибкой форматирования строки в коде, отвечающем за вывод в лог информации о подключении устройства. В частности, проблема связана с тем, что в блок со строкой форматирования для функции printf попадало значение, полученное от устройства. Функция evdev_log_msg при помощи вызова snprintf изменяла исходную строку форматирования для printf, в которую в качестве префикса добавлялось имя устройства. Далее для вывода изменённая строка передавалась в функцию log_msg_va, которая в свою очередь использовала функцию printf с указанием полученного значения в первом аргументе, к которому применяется разбор символов форматирования. Из-за отсутствия проверки наличия спецсимволов в имени устройства, атакующий мог инициировать повреждение стека при возвращении устройством идентификатора, содержащего символы форматирования строки (например, "Evil %s").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server
  3. OpenNews: Доступен X.Org Server 21.1
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Релиз Libinput 1.0, унифицированного стека для работы с устройствами ввода
  6. OpenNews: Релиз Libinput 1.4 с реализацией всех запланированных функций
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57053-libinput
Ключевые слова: libinput, xorg
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Анонн (?), 14:00, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая прелесть. Прям классика. Даже комментировать нечего.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:10, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Какая прелесть

    Бро, держи краба!

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:45, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал cRustoceanа.
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:20, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сенсация века. аноним уходит с опеннета, потому что нечего больше комментировать. все комментарии уже написаны. а некоторые и не один раз. а некоторые и не 100. знай, подставляй в случайном порядке, а всё это можно сделать и без анонима.
     

  • 1.4, Аноним (5), 14:10, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в окружениях на базе Wayland ... выполнение своего кода при подключении ... специально модифицированного/эмулируемого устройства ввода

    Какая прелесть! А что ещё припасено в шкафу у этой команды вайленда? Для иксовых программ эта либа не нужна.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:20, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для иксовых программ эта либа не нужна

    нужна

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 14:30, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня иксы есть, а какой-то libinput - отродясь не было и нет.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 15:12, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тех пор, как kbd/mouse депрекейтнули, вариантов не много. Evdev дрянь.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 15:54, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kbd/mouse тоже от чего-то подобного не застрахованы.
     

  • 1.9, test (??), 15:19, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня xorg под юзером
     
  • 1.10, ip1982 (ok), 15:25, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    При подключении вредоносного человека к клавиатуре :)
     
  • 1.12, Аноним (11), 15:50, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Справедливости ради - при подключении вредоносного устройства ввода можно эмулировать этот самый ввод и через ввод команд сделать что нужно. Для исполнения sh-скрипта, ищущего на компе SSH-ключи и криптовалюные кошельки права рута не требуются.

    Кто хочет защититься - тот использует https://packages.ubuntu.com/jammy/usbauth .

     
     
  • 2.15, Анонн (?), 17:01, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    М... так там написано, что уязвимость и по блютус тоже работает. Как тут usbauth поможет?
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:10, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при подключении вредоносного устройства ввода можно эмулировать этот самый ввод и через ввод команд сделать что нужно

    Даже готовые продукты были на рынке прд это дело, с виду флешка, а в ней кроме накопителя минимальный обвес для стимуляции ввода. Закидываешь скрипт.txt, подключаешь и готово. Я так пару десятков биосов как-то раз настраивал, когда Dell облажался и прислал ненастроенные серваки.

    Но так-то при наличии физического доступа к машине можно много чего сделать. А при физическом доступе к владельцу и подавно. Пальцы в дверь и через минуту хруста все пароли расхэшируются сами собой как по волшебству.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 19:25, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обвес для стимуляции ввода

    Эрекционное кольцо?

     

  • 1.16, Анонн (?), 17:07, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще забавно.
    "Уязвимости в swhkd", которой пользуются полторы калеки из суси попала в "Главные новости"
    А эта "Уязвимость в libinput" которая есть ну дофига где, в "мини-новости".

    Неужели безопасность всех пользователей libinput не достойна "Главной новости"?))

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:56, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так разжечь то надо. Там руст-хруст, а, следовательно, 100500 комментариев. А тут священная сишечка, да еще и няшный ксорг. Идеологически нельзя допускать даже мысли что первое не так важно как второе.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 19:28, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть в том что мегазащищенные хруст с гейландом ничем не лучше сишечки и иксов. Даже хуже, потому как первые не декларируются как "более лучшая замена" вторых, по факту таковыми не являющиеся.
     

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