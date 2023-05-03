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Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит

03.05.2023 07:39

Разработчики проекта X.Org объявили о прекращении сопровождения некоторых библиотек, драйверов и утилит X Window System, обновления для которых больше не будут выпускаться, даже в случае выявления уязвимостей. Репозитории данных пакетов переведены в архивный статус, подразумевающий прекращение приёма исправлений и сообщений об ошибках. Дистрибутивы могут продолжать поставку этих пакетов, но на свой страх и риск. Выбранные для прекращения поддержки пакеты потеряли актуальность, неработоспособны с новыми версиями X-сервера или привязаны к устаревшим API. Фактически поддержка данных пакетов уже прекращена в прошлые годы, но об этом явно не объявлялось.

Прекращена поддержка следующих пакетов:

  • app/lbxproxy и lib/liblbxutil: привязаны к расширению LBX, удалённому из xorg-server 1.2 в январе 2007 года .
  • app/luit: вместо собственного ответвления рекомендуют использовать форк.
  • app/proxymngr, app/xfindproxy, app/xfwp: протокол управления прокси (X11 Proxy Management Protocol) признан устаревшим, вместо него ныне применяется туннелинг через SSH.
  • app/xdbedizzy: бесполезная демонстрация расширения DBE (Double Buffer Extension).
  • app/xrx: плагин потерял актуальность так как браузеры прекратили поддержку NPAPI (Netscape Plugin API).
  • app/xsetmode: утилита заменена на "xinput --set-mode device_name ABSOLUTE".
  • app/xsetpointer: не работает с xorg-server, начиная с версии 1.4 (сентябрь 2007 года).
  • app/xtrap и lib/libXTrap: функциональность заменена на расширения XTEST и RECORD, добавленные в X11R6 (1994 год). Поддержка старого расширения прекращена в X-сервере в 2009 году (в xorg-server 1.6).
  • driver/xf86-input-*: большинство драйверов больше не поддерживаются, за исключением xf86-input-libinput, xf86-input-evdev, xf86-input-keyboard, xf86-input-mouse, xf86-input-elographics, xf86-input-joystick, xf86-input-synaptics, xf86-input-vmmouse и xf86-input-void.
  • driver/xf86-video-glide: драйвер для видеокарт 3Dfx Voodoo 1 и 2, выпускавшихся в 1990-х годах.
  • font/bitstream-speedo: поддержка формата шрифтов Speedo отключена в 2004 году и удалена в libXfont 1.4.0 в феврале 2009 года.
  • lib/liboldX: слой совместимости с 10 версией X Window System, на смену которой в 1987 году пришла версия X11. У приложений было 35 лет на переход на новый API.
  • lib/libXevie: поддержка расширения XEvIE в X-сервере была удалена в 2009 году (xorg-server 1.6).
  • lib/libXfontcache: поддержка расширения FontCache была удалена в 2009 году (xorg-server 1.6).
  • lib/libxkbui: библиотека используется только в утилите xorgcfg, которая по умолчанию отключена с 2007 года (xorg-server 1.4) и удалена в 2009 году (xorg-server 1.6).
  • lib/libXxf86misc: поддержка расширения XFree86-Misc была удалена в 2009 году (xorg-server 1.6).

Кроме того, в ближайшее время планируется прекратить поддержку пакетов lib/libdmx и lib/libXp, завязанных на расширения, удалённые из xorg-server. Также не рекомендовано использовать утилиту xditview, вместо которой разработчиками пакета GNU groff развивается более актуальный форк gxditview.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Объявлено о прекращении формирования сводных релизов X.org
  4. OpenNews: Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года
  5. OpenNews: Рассматривается возможность изменения нумерации и метода формирования релизов X.Org Server
  6. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59068-x.org
Ключевые слова: x.org
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:22, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну тут весь X.Org устарел, если так поглядеть. В 21 веке уже есть вайланд.
     
     
  • 2.4, soarin (ok), 08:24, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В принципе да.
    Но ещё Nvidia и KDE подтягиваются.
    Ну и этак пятилетнюю поддержку тоже никто не отменял.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 09:11, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что с ними не так?

    Linux desktop 6.1.0-7-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.20-2 (2023-04-08) x86_64 GNU/Linux
    nvidia-driver/testing,now 525.105.17-1 amd64 [установлен]
    plasma-workspace-wayland/testing,now 4:5.27.2-1 amd64 [установлен]

     
     
  • 4.25, soarin (ok), 09:23, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Старая линуксовая мудрость.

    Что не включили в Ubuntu LTS, то для пионеров.


    Ну и Nvidia Settings вроде до сих пор луддитная и работает только с иксами?

     
     
  • 5.58, НяшМяш (ok), 10:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это точно мудрость брать за эталон самый убогий дистрибутив?
     
  • 5.61, шмякшмяк (?), 10:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На шланговом профиле не собирается у меня Nvidia Settings. Надо nvidia-drivers собирать с -tools,тогда норм.
     
  • 4.82, Фанатик (?), 12:02, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахах, единорогофилы сувальщики всего свежего в кедах пока что добились постоянных глюков с буфером обмена, разворота окон под панель задач и за пределы экрана, 30 лет работало, а теперь глючит, элементарная вещь, зато никто не скопирует пароль от дискорда, где обсуждают свою фуррифилию.
     
  • 2.13, EULA (?), 08:57, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Вайленд - это идея ракеты, реализованная в виде телеги и толкающих ее сзади лебедя, рака и щуки.
    Тормоза вместо скорости, Повышенное требование к ресурсам вместо уменьшения, сложность реализации собственных графических объектов вместо упрощения.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 08:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты самая чёткая лицензия наряду с MIT!
     
  • 3.19, soarin (ok), 09:10, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и про иксы. Только та телега совсем уж развалилась.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 09:16, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Только та телега отлетала заметно больше и всё ещё норм летит без бубнов и неожиданных "мы тут опять всё переделали"
     
     
  • 5.24, soarin (ok), 09:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > норм летит без бубнов

    Как-то незаметно…

     
     
  • 6.26, Аноним (26), 09:31, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот именно, должно просто работать, незаметно.
     
     
  • 7.29, soarin (ok), 09:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. Сменил сеанс на Wayland.
    Не побоюсь этого слова, на конец-то перестал теряться фокус при смене языковой расскладки.
    Так надоедало.

    Или второй пример. Значит macOS, и тут Apple Music ставит Моргернштерна (или как его там). Настигает в момент, когда я открыл контекстное меню. Я скорее жму на клавиатуре клавишу PlayNext. И уже в процессе нажимания мысль 💭 «что же делаешь? Не сработает». И тут срабатывает переключение трека  — «а… я же не с глючными иксами сижу».

    Теперь работает незаметно. Даже забываешь, что это же Wayland.
    А с иксами постоянно вспоминал «ох же глюкота».

     
     
  • 8.35, freehck (ok), 09:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потеря фокуса при смене языковой раскладки -- это конечно пипец, однако 1 если... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, soarin (ok), 09:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да Только переключение сеанса сразу помогает Да и баги эти не секрет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.55, freehck (ok), 10:28, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И Каким боком это показывает, что проблема именно в xorg Может быть твой wm ви... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.60, soarin (ok), 10:41, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И анализы есть и Ubuntu не причём, ибо повторяется на других дистрибутвивах Так... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.66, freehck (ok), 10:51, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да Мели, Емеля Вон ты ссылки приложил, а сам их как будто бы и не читал ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.64, freehck (ok), 10:47, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дорогой, прочитай внимательно Проблема связана с изменением генерируемых событи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.68, soarin (ok), 10:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А результат где Как не работало, так и не работает А в Wayland работает А пер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.75, freehck (ok), 11:24, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дорогой, ну так не работает -- у тебя под убунточкой в тертьегноме А вот у люде... текст свёрнут, показать
     
  • 12.78, Роман (??), 11:29, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У самурая нет цели, есть только путь Daemons vs Services Distributions vs Pro... текст свёрнут, показать
     
  • 8.39, anonymous (??), 09:56, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    setxkbmap -layout us,ru setxkbmap -option grp caps_toggle,grp_led scroll,comp... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, soarin (ok), 10:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это типа 171 используй CAPS 187 Спасибо, но не имею желания Как и проверят... текст свёрнут, показать
     
  • 9.49, Аноним (49), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если у тебя три раскладки, что делать ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.53, Аноним (53), 10:18, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Удачи использовать языки с иероглифами или просто языки, требующие IME, с setxkb... текст свёрнут, показать
     
  • 9.80, freehck (ok), 11:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип, я для себя компилял какую-то тулзу, которая получала имя раскладки аргуме... текст свёрнут, показать
     
  • 8.44, Аноним (49), 10:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в иксах работает PlayNext, и не теряется фокус при смене раскладки Xfce4... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.47, soarin (ok), 10:05, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда или ты не читал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.79, Аноним (49), 11:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, всегда Независимо от контекстного меню Хотя, наверное, не работают если пе... текст свёрнут, показать
     
  • 8.62, EULA (?), 10:44, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сменил сеанс на Wayland На интеловской графике Intel Corporation CoffeeLake-S ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, EULA (?), 11:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забыл добавить, что вайленд не умеет работать с сенсорным экраном Мультитача не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.81, freehck (ok), 12:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шаринг через zoom google meets jitsi тоже И не связано ли это с проблемам... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.87, EULA (?), 12:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zoom не пробовал Teams - не работает Почему-то на X-ах на том же самом железе ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, шмякшмяк (?), 10:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я кнопки - звук даже на медийные кнопки клавы привязываю и норм мне с иксами ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.83, Фанатик (?), 12:10, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я просто выключил подсказку переключения, я же не забываю что сделал 0 1с назад... текст свёрнут, показать
     
  • 5.27, soarin (ok), 09:31, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Особенно задолбала плохая обработка шорткатов в иксах.
     
     
  • 6.46, Аноним (49), 10:05, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая у вас DE?
     
  • 6.69, topin89 (ok), 10:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да. Баг 865: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865

    Я пользуюсь патчеными иксами, чтобы наконец-то смена раскладки перестала мешать остальными сочетаниям клавиш:

    https://launchpad.net/~nrbrtx/+archive/ubuntu/xorg-hotkeys

     
     
  • 7.73, soarin (ok), 11:16, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там по ссылке уже только спам летает — заброшенно.

    https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/258

    Надо же. Кто-то недавно даже поковырялся и что-то предложил.

     
  • 3.28, Аноним (28), 09:32, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что ты несёшь? Какие тормоза если задержки у wayland с включенным композитингом гораздо ниже чем в иксах?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 09:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без композитинга задержки ещё ниже. А вайланд без композитинга не может в принципе.
     
     
  • 5.94, n00by (ok), 12:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем композитор будет делать композитинг для окна размером в экран? Где описание протокола это обязывает?
     
  • 4.48, Аноним (49), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как ты это измерил, аноним? Я держу иксы с композитингом что встроенным в xfwm4, что picom, по сравнению с Wayland всё намного отзывчивее.

    Карта Intel.

     
     
  • 5.97, n00by (ok), 13:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как он, а я написал специальное приложение для теста https://opennet.ru/53778-game
    Берёте мышкой угол окна и начинаете быстро-быстро менять размер. В Иксах видно глазом, что пропускает кадры (можно и объективно фиксировать, если разберётесь в коде).
     
  • 4.93, n00by (ok), 12:57, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вообще много всякого интересного рассказывает. У него и новейшая версия Qt 6.5 работает в Windows 7. Правда, подтвердить он так и не смог.
     
  • 3.54, Аноним (54), 10:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас же в моде размазывание ресурсов по всей моще железа.
    неважно текстовый редактор или чуть более требовательное, всё должно жрать много.
     
     
  • 4.67, EULA (?), 10:54, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но почему-то много жрет только графический сервер.
     
  • 2.31, Аноним (31), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >В 21 веке уже есть вайланд.

    Хоть к 22 веку будет ужеточноготов?

     
     
  • 3.43, anonymous (??), 10:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Хоть к 22 веку будет ужеточноготов?

    Чтобы оно было точно готово, надо чтобы кто-то начал его писать. А писать его никто не хочет. Есть реализации вейланда от кедов (для кедов) и от гнома (для гнома). Универсальной - нет. А эти две не совместимы.

    В том плане, что у каждой свои расширения и свои реализации. А ещё дополнительные костыли, разные, там где вейланд работать не умеет в принципе - для скриншотов, например.

    Я ни кедами, ни гномом не пользуюсь. Когда появится независимая реализация, ставшая стандартом для обоих - тогда подую о переходе на вейланд.

    А пока меня устраивают иксы. И вовсе не потому что я люблю иксы через ssh гонять. А потому, например, что под иксами работает xpra.

     
  • 2.32, Аноним (32), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прелесть иксов в том, что они появились до всяких линуксов и NetBSD/FreeBSD, а потому работают везде, на любой unix-like ОС. Wayland - сугубо линукс ориентированный, не работает нигде кроме линукса из-за того что завязан на его API. Был бы портабельный, как иксы, было бы клево.
     
     
  • 3.45, anonymous (??), 10:04, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а потому работают везде, на любой unix-like ОС

    И не только. X-сервер для винды портирован тоже.

     
  • 3.51, soarin (ok), 10:13, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Был бы портабельный, как иксы, было бы клево.

    А смысл, вот иксы портабельными были.
    И раньше не особо кому нужны были за предалами линуксов.
    А сейчас и подавно.

     
     
  • 4.88, Аноним (88), 12:40, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но Free- и Open- бздунам-то тоже нужны. Какая-то доля свободного десктопа и на них приходится.
     
  • 4.95, Аноним (95), 12:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я юзаю иксы на NetBSD, работают отлично, как часы. С вялый так уже не будет, он разрабатывается исключительно для линукса.
     
  • 4.96, 1 (??), 12:59, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно ...

    Очень многие пакеты работали под X-Server на винде. Foran например.
    Просто потом винда доросла до сервера и все Unix полетели в помойку.

     

  • 1.3, soarin (ok), 08:23, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Да, давно надо там повыкидывать кучу всего устаревшего.
    Тем более что и сами иксы…
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:29, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вайланд тоже с 2008 изрядно устарел.
     
     
  • 3.7, Бывалый смузихлёб (?), 08:30, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вейланд повзрослел
    А вот иксы постарели
     
     
  • 4.12, Аноним (14), 08:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вейланд не тащит
     
  • 4.86, Фанатик (?), 12:20, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только что-то программы для работы взрослых дядей работают под иксами, те же IDE от JetBrains и прочие средства разработки, софт, который на Java тоже не знает про этот ваш вейленд, смотришь ярлык запуска -- а там export GDK_BACKEND=x11
     
  • 3.8, llolik (ok), 08:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В который раз, не путам протокол и реалзацию. В протоколе X11 не поменялось ничего, подчищена единственная выжившая реализация. У wayland активных реализаций больше одной.
     
     
  • 4.16, ИмяХ (?), 09:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То есть вместо одной, идеально работающей на протяжении десятков лет, реализации, решили со скуки сделать новый протокол, чтобы нагородить зоопарк различных реализаций.
     
     
  • 5.30, Анонимусс (?), 09:35, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Идеально?? Oh Wait. You're Serious? Let Me Laugh Even Harder!

    Иксы настолько идеальные, что на любом профильном форуме тысячи вопросов как заставить этот кусок работать нормально, как убрать тиринг, как настроить мультимониторную конфигурацию и тд, которые так и не смогли быть решены в рамках системы юзера.

    Слава богу оно уже сдохло и просто продолжает пованивать в репах

     
  • 5.50, llolik (ok), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > То есть вместо одной

    Их было, как минимум, несколько. Xorg единственный, кто выжил. За неимением, до недавнего времени, альтернатив на онтопике и прочих BSD.
    > идеально работающей на протяжении десятков лет, реализации

    Настолько идеально, что лет 25 шли разговоры, как это всё исправить. И лет 10, как это говно выкинуть совсем.
    > решили со скуки сделать новый протокол

    Насколько от скуки, что в Иксах не осталось никого и туда забегают вот точно от скуки. Весь движ, какой там есть - вокруг XWayland.

     
     
  • 6.100, awoland (ok), 13:15, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Их было, как минимум, несколько. Xorg единственный, кто выжил. За неимением, до недавнего времени, альтернатив на онтопике и прочих BSD.

    Да. Был, например, Сановский OpenWindows...

     
  • 4.52, Аноним (49), 10:15, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Датычо. А libwayland.so это что такое?

     
     
  • 5.57, llolik (ok), 10:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Датычо. А libwayland.so это что такое?

    Реализация чего-то (кстати чего? libwayland-[client,server,egl].so?). wayland - это набор xml-ек, из которых wayland-scanner генерирует API клиента/сервера и код маршалинга. Всё. Остальное - реализация.

     
  • 5.98, n00by (ok), 13:06, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Галлюцинация?

    /usr/lib/libwayland-cursor.so
    /usr/lib/libwayland-egl.so
    /usr/lib/libwayland-client.so
    /usr/lib/libwayland-server.so

     
  • 2.84, Фанатик (?), 12:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и классический пpон тоже заменить на рисованных единорогов с раздвинутыми копытами
     

  • 1.9, nebularia (ok), 08:34, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего полезного не убрали)
     
  • 1.10, Аноним (10), 08:45, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xclock устарели у всех есть часы, удалите
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 09:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xclock отличный вариант когда надо что то потестировать
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 09:04, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xclock мог бы быть полезен в качестве (т. е. вместо) обоев. Типа xclock --wid 0. Свернул все окна -- а там красуются гигантские часы. Но такой опции, как wid, у xclock нету -- его окно всегда будет свое собственное. Аналоги xclock из вайланда, в свою очередь, могут использоваться в качестве обоев. Даже тут вайланд превосходит иксы.
     
     
  • 4.33, Аноним (14), 09:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вейланд просто не нужен, вот и всё
     
     
  • 5.37, Аноним (1), 09:51, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это лишь твое мнение. К счастью, ведущие дистры уходят с иксов. Для иксов останутся загончики (резервации как в США для индейцев) - дистры типа девуана, в которых для обладателей пентиумов с кнопочкой турбо оставят иксы.
     
  • 4.42, дАнон (?), 10:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    даже тут...
    Только вот иксы работают, а вайленд что-то вроде глянцевых слайдов, с перечнем плюсов, которые ломаются об его стабильность
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:16, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > lib/liboldX: слой совместимости с 10 версией X Window System, на смену которой в 1987 году пришла версия X11. У приложений было 35 лет на переход на новый API.

    Как дальше жыдь?

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 09:51, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На винде есть жизнь.
     
     
  • 3.59, НяшМяш (ok), 10:41, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притча об орле и вороне.
     
  • 3.89, Аноним (88), 12:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вероятно, где-то в АйТи-вселенной есть жизнь на других планетах.
     

  • 1.56, Анонин (?), 10:31, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю разрабам XWayland нужно меньше ее фиксить, только критику.

    Чтобы с одной стороны это стимулировало разрабов добавлять поддержку вяленого в поддерживаемый софт, а для неподерживаемого - чтобы юзер, каждый раз запуская и получая мелкие бесячие глюки осозновал, что это потому что это устаревший кусок их 80х.

     
     
  • 2.65, Аноним (65), 10:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие, например, глюки? Я пока только глюки вяленого видел.
     
     
  • 3.72, Массоны Рептилоиды (?), 11:05, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глюки вяленого видят только те, кто сидят на иксах. Глюки иксов видят только те, кто сидят на вяленом. Парадокс
     
  • 2.90, Аноним (90), 12:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы юзер, каждый раз запуская и получая мелкие бесячие глюки осозновал, что это потому

    ... потому, что это "линуксовый дсктоп экспириенс" - и с круглыми от ужаса глазами убежал обратно но оси для нормальных людей.

     

  • 1.71, Аноним (71), 11:02, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >шрифтов Speedo

    Первый раз о таких слышу.

     
     
  • 2.74, anonymous (??), 11:19, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нуб.
     
  • 2.77, Аноним (65), 11:29, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>шрифтов Speedo
    > Первый раз о таких слышу.

    Ты наверно и про sixel не слышал, а между тем, многие используют каждый день. И тут приходят шапковцы и объявляют что они не исользуют, значит, закопать. Так, что ли?

     

  • 1.76, Анониссимус (?), 11:26, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "С" -- стабильность! Самое эпичное:

    > lib/liboldX: слой совместимости с 10 версией X Window System, на смену которой в 1987 году пришла версия X11. У приложений было 35 лет на переход на новый API.

     
     
  • 2.92, Ананоним (?), 12:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложения это не программисты, сами не умеют себя перепрограммировать. И если программисты умерли, то этот слой совместимости иногда полезен.
     

  • 1.85, Аноним (85), 12:17, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > app/xrx: плагин потерял актуальность так как браузеры прекратили поддержку NPAPI (Netscape Plugin API).

    Ну всё, теперь Palemoon на новых иксах работать не будет

     
  • 1.91, Аноним (91), 12:46, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >У приложений было 35 лет на переход на новый API

    :|

     
  • 1.99, Аноним (99), 13:13, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объявить устаревшим - это пол-беды! Как теперь "объявить устаревшим" тысячи манов и "руководств для чайников", в которых все эти утилиты тухли годами? Новички-то вообще не в курсе, ЧТО происходит в Линуксах! Для них любая перделка - "новая и неизвестная" - считай, сотни часов насмарку в чтении заплесневелых мануалов.
     

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