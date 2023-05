Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит

2.4 , soarin ( ok ), 08:24, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В принципе да.

Но ещё Nvidia и KDE подтягиваются.

Ну и этак пятилетнюю поддержку тоже никто не отменял.

3.20 , Аноним ( 20 ), 09:11, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что с ними не так? Linux desktop 6.1.0-7-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.20-2 (2023-04-08) x86_64 GNU/Linux

nvidia-driver/testing,now 525.105.17-1 amd64 [установлен]

plasma-workspace-wayland/testing,now 4:5.27.2-1 amd64 [установлен]

4.25 , soarin ( ok ), 09:23, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Старая линуксовая мудрость. Что не включили в Ubuntu LTS, то для пионеров.

Ну и Nvidia Settings вроде до сих пор луддитная и работает только с иксами?

5.58 , НяшМяш ( ok ), 10:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это точно мудрость брать за эталон самый убогий дистрибутив?

5.61 , шмякшмяк ( ? ), 10:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На шланговом профиле не собирается у меня Nvidia Settings. Надо nvidia-drivers собирать с -tools,тогда норм.

4.82 , Фанатик ( ? ), 12:02, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ахах, единорогофилы сувальщики всего свежего в кедах пока что добились постоянных глюков с буфером обмена, разворота окон под панель задач и за пределы экрана, 30 лет работало, а теперь глючит, элементарная вещь, зато никто не скопирует пароль от дискорда, где обсуждают свою фуррифилию.

2.13 , EULA ( ? ), 08:57, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Вайленд - это идея ракеты, реализованная в виде телеги и толкающих ее сзади лебедя, рака и щуки.

Тормоза вместо скорости, Повышенное требование к ресурсам вместо уменьшения, сложность реализации собственных графических объектов вместо упрощения.

3.14 , Аноним ( 14 ), 08:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты самая чёткая лицензия наряду с MIT!

3.19 , soarin ( ok ), 09:10, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это и про иксы. Только та телега совсем уж развалилась.

4.23 , Аноним ( 23 ), 09:16, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Только та телега отлетала заметно больше и всё ещё норм летит без бубнов и неожиданных "мы тут опять всё переделали"

5.24 , soarin ( ok ), 09:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > норм летит без бубнов Как-то незаметно…

6.26 , Аноним ( 26 ), 09:31, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот именно, должно просто работать, незаметно.

7.29 , soarin ( ok ), 09:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да. Сменил сеанс на Wayland.

Не побоюсь этого слова, на конец-то перестал теряться фокус при смене языковой расскладки.

Так надоедало. Или второй пример. Значит macOS, и тут Apple Music ставит Моргернштерна (или как его там). Настигает в момент, когда я открыл контекстное меню. Я скорее жму на клавиатуре клавишу PlayNext. И уже в процессе нажимания мысль 💭 «что же делаешь? Не сработает». И тут срабатывает переключение трека — «а… я же не с глючными иксами сижу». Теперь работает незаметно. Даже забываешь, что это же Wayland.

А с иксами постоянно вспоминал «ох же глюкота».

8.35 , freehck ( ok ), 09:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – текст свёрнут, показать Потеря фокуса при смене языковой раскладки -- это конечно пипец, однако 1 если... 9.36 , soarin ( ok ), 09:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, ну да Только переключение сеанса сразу помогает Да и баги эти не секрет... 10.55 , freehck ( ok ), 10:28, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать И Каким боком это показывает, что проблема именно в xorg Может быть твой wm ви... 11.60 , soarin ( ok ), 10:41, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И анализы есть и Ubuntu не причём, ибо повторяется на других дистрибутвивах Так... 12.66 , freehck ( ok ), 10:51, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, да Мели, Емеля Вон ты ссылки приложил, а сам их как будто бы и не читал ... 10.64 , freehck ( ok ), 10:47, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Дорогой, прочитай внимательно Проблема связана с изменением генерируемых событи... 11.68 , soarin ( ok ), 10:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А результат где Как не работало, так и не работает А в Wayland работает А пер... 12.75 , freehck ( ok ), 11:24, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Дорогой, ну так не работает -- у тебя под убунточкой в тертьегноме А вот у люде... 12.78 , Роман ( ?? ), 11:29, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать У самурая нет цели, есть только путь Daemons vs Services Distributions vs Pro... 8.39 , anonymous ( ?? ), 09:56, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать setxkbmap -layout us,ru setxkbmap -option grp caps_toggle,grp_led scroll,comp... 9.41 , soarin ( ok ), 10:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Это типа 171 используй CAPS 187 Спасибо, но не имею желания Как и проверят... 9.49 , Аноним ( 49 ), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А если у тебя три раскладки, что делать ... 9.53 , Аноним ( 53 ), 10:18, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Удачи использовать языки с иероглифами или просто языки, требующие IME, с setxkb... 9.80 , freehck ( ok ), 11:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Емнип, я для себя компилял какую-то тулзу, которая получала имя раскладки аргуме... 8.44 , Аноним ( 49 ), 10:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У меня в иксах работает PlayNext, и не теряется фокус при смене раскладки Xfce4... 9.47 , soarin ( ok ), 10:05, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всегда или ты не читал ... 10.79 , Аноним ( 49 ), 11:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, всегда Независимо от контекстного меню Хотя, наверное, не работают если пе... 8.62 , EULA ( ? ), 10:44, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – текст свёрнут, показать Сменил сеанс на Wayland На интеловской графике Intel Corporation CoffeeLake-S ... 9.70 , EULA ( ? ), 11:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Забыл добавить, что вайленд не умеет работать с сенсорным экраном Мультитача не... 10.81 , freehck ( ok ), 12:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А шаринг через zoom google meets jitsi тоже И не связано ли это с проблемам... 11.87 , EULA ( ? ), 12:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Zoom не пробовал Teams - не работает Почему-то на X-ах на том же самом железе ... 8.63 , шмякшмяк ( ? ), 10:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я кнопки - звук даже на медийные кнопки клавы привязываю и норм мне с иксами ... 8.83 , Фанатик ( ? ), 12:10, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать я просто выключил подсказку переключения, я же не забываю что сделал 0 1с назад... 5.27 , soarin ( ok ), 09:31, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Особенно задолбала плохая обработка шорткатов в иксах.

6.46 , Аноним ( 49 ), 10:05, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая у вас DE?

6.69 , topin89 ( ok ), 10:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это да. Баг 865: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865 Я пользуюсь патчеными иксами, чтобы наконец-то смена раскладки перестала мешать остальными сочетаниям клавиш: https://launchpad.net/~nrbrtx/+archive/ubuntu/xorg-hotkeys

7.73 , soarin ( ok ), 11:16, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там по ссылке уже только спам летает — заброшенно. https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/258 Надо же. Кто-то недавно даже поковырялся и что-то предложил.

3.28 , Аноним ( 28 ), 09:32, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Что ты несёшь? Какие тормоза если задержки у wayland с включенным композитингом гораздо ниже чем в иксах?

4.34 , Аноним ( 34 ), 09:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Без композитинга задержки ещё ниже. А вайланд без композитинга не может в принципе.

5.94 , n00by ( ok ), 12:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем композитор будет делать композитинг для окна размером в экран? Где описание протокола это обязывает?

4.48 , Аноним ( 49 ), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как ты это измерил, аноним? Я держу иксы с композитингом что встроенным в xfwm4, что picom, по сравнению с Wayland всё намного отзывчивее. Карта Intel. 5.97 , n00by ( ok ), 13:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю как он, а я написал специальное приложение для теста https://opennet.ru/53778-game

Берёте мышкой угол окна и начинаете быстро-быстро менять размер. В Иксах видно глазом, что пропускает кадры (можно и объективно фиксировать, если разберётесь в коде).

4.93 , n00by ( ok ), 12:57, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он вообще много всякого интересного рассказывает. У него и новейшая версия Qt 6.5 работает в Windows 7. Правда, подтвердить он так и не смог.

3.54 , Аноним ( 54 ), 10:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сейчас же в моде размазывание ресурсов по всей моще железа.

неважно текстовый редактор или чуть более требовательное, всё должно жрать много.

4.67 , EULA ( ? ), 10:54, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но почему-то много жрет только графический сервер.

2.31 , Аноним ( 31 ), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >В 21 веке уже есть вайланд. Хоть к 22 веку будет ужеточноготов?

3.43 , anonymous ( ?? ), 10:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Хоть к 22 веку будет ужеточноготов? Чтобы оно было точно готово, надо чтобы кто-то начал его писать. А писать его никто не хочет. Есть реализации вейланда от кедов (для кедов) и от гнома (для гнома). Универсальной - нет. А эти две не совместимы. В том плане, что у каждой свои расширения и свои реализации. А ещё дополнительные костыли, разные, там где вейланд работать не умеет в принципе - для скриншотов, например. Я ни кедами, ни гномом не пользуюсь. Когда появится независимая реализация, ставшая стандартом для обоих - тогда подую о переходе на вейланд. А пока меня устраивают иксы. И вовсе не потому что я люблю иксы через ssh гонять. А потому, например, что под иксами работает xpra.

2.32 , Аноним ( 32 ), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Прелесть иксов в том, что они появились до всяких линуксов и NetBSD/FreeBSD, а потому работают везде, на любой unix-like ОС. Wayland - сугубо линукс ориентированный, не работает нигде кроме линукса из-за того что завязан на его API. Был бы портабельный, как иксы, было бы клево.

3.45 , anonymous ( ?? ), 10:04, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а потому работают везде, на любой unix-like ОС И не только. X-сервер для винды портирован тоже.

3.51 , soarin ( ok ), 10:13, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Был бы портабельный, как иксы, было бы клево. А смысл, вот иксы портабельными были.

И раньше не особо кому нужны были за предалами линуксов.

А сейчас и подавно.

4.88 , Аноним ( 88 ), 12:40, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но Free- и Open- бздунам-то тоже нужны. Какая-то доля свободного десктопа и на них приходится.

4.95 , Аноним ( 95 ), 12:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я юзаю иксы на NetBSD, работают отлично, как часы. С вялый так уже не будет, он разрабатывается исключительно для линукса.

4.96 , 1 ( ?? ), 12:59, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно ... Очень многие пакеты работали под X-Server на винде. Foran например.

Просто потом винда доросла до сервера и все Unix полетели в помойку.