Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит

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|1.1, Аноним (1), 08:22, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну тут весь X.Org устарел, если так поглядеть. В 21 веке уже есть вайланд.
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|2.4, soarin (ok), 08:24, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В принципе да.
Но ещё Nvidia и KDE подтягиваются.
Ну и этак пятилетнюю поддержку тоже никто не отменял.
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|3.20, Аноним (20), 09:11, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что с ними не так?
Linux desktop 6.1.0-7-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.20-2 (2023-04-08) x86_64 GNU/Linux
nvidia-driver/testing,now 525.105.17-1 amd64 [установлен]
plasma-workspace-wayland/testing,now 4:5.27.2-1 amd64 [установлен]
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|4.25, soarin (ok), 09:23, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Старая линуксовая мудрость.
Что не включили в Ubuntu LTS, то для пионеров.
Ну и Nvidia Settings вроде до сих пор луддитная и работает только с иксами?
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|5.58, НяшМяш (ok), 10:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это точно мудрость брать за эталон самый убогий дистрибутив?
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|5.61, шмякшмяк (?), 10:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На шланговом профиле не собирается у меня Nvidia Settings. Надо nvidia-drivers собирать с -tools,тогда норм.
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|4.82, Фанатик (?), 12:02, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ахах, единорогофилы сувальщики всего свежего в кедах пока что добились постоянных глюков с буфером обмена, разворота окон под панель задач и за пределы экрана, 30 лет работало, а теперь глючит, элементарная вещь, зато никто не скопирует пароль от дискорда, где обсуждают свою фуррифилию.
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|2.13, EULA (?), 08:57, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Вайленд - это идея ракеты, реализованная в виде телеги и толкающих ее сзади лебедя, рака и щуки.
Тормоза вместо скорости, Повышенное требование к ресурсам вместо уменьшения, сложность реализации собственных графических объектов вместо упрощения.
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|4.23, Аноним (23), 09:16, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Только та телега отлетала заметно больше и всё ещё норм летит без бубнов и неожиданных "мы тут опять всё переделали"
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|7.29, soarin (ok), 09:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да. Сменил сеанс на Wayland.
Не побоюсь этого слова, на конец-то перестал теряться фокус при смене языковой расскладки.
Так надоедало.
Или второй пример. Значит macOS, и тут Apple Music ставит Моргернштерна (или как его там). Настигает в момент, когда я открыл контекстное меню. Я скорее жму на клавиатуре клавишу PlayNext. И уже в процессе нажимания мысль 💭 «что же делаешь? Не сработает». И тут срабатывает переключение трека — «а… я же не с глючными иксами сижу».
Теперь работает незаметно. Даже забываешь, что это же Wayland.
А с иксами постоянно вспоминал «ох же глюкота».
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|8.35, freehck (ok), 09:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Потеря фокуса при смене языковой раскладки -- это конечно пипец, однако 1 если... текст свёрнут, показать
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|9.36, soarin (ok), 09:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну да, ну да Только переключение сеанса сразу помогает Да и баги эти не секрет... текст свёрнут, показать
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|12.78, Роман (??), 11:29, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
У самурая нет цели, есть только путь Daemons vs Services Distributions vs Pro... текст свёрнут, показать
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|9.41, soarin (ok), 10:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это типа 171 используй CAPS 187 Спасибо, но не имею желания Как и проверят... текст свёрнут, показать
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|9.53, Аноним (53), 10:18, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Удачи использовать языки с иероглифами или просто языки, требующие IME, с setxkb... текст свёрнут, показать
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|8.44, Аноним (49), 10:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня в иксах работает PlayNext, и не теряется фокус при смене раскладки Xfce4... текст свёрнут, показать
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|8.62, EULA (?), 10:44, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Сменил сеанс на Wayland На интеловской графике Intel Corporation CoffeeLake-S ... текст свёрнут, показать
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|9.70, EULA (?), 11:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Забыл добавить, что вайленд не умеет работать с сенсорным экраном Мультитача не... текст свёрнут, показать
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|11.87, EULA (?), 12:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Zoom не пробовал Teams - не работает Почему-то на X-ах на том же самом железе ... текст свёрнут, показать
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|3.28, Аноним (28), 09:32, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что ты несёшь? Какие тормоза если задержки у wayland с включенным композитингом гораздо ниже чем в иксах?
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|4.34, Аноним (34), 09:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Без композитинга задержки ещё ниже. А вайланд без композитинга не может в принципе.
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|5.94, n00by (ok), 12:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем композитор будет делать композитинг для окна размером в экран? Где описание протокола это обязывает?
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|4.48, Аноним (49), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как ты это измерил, аноним? Я держу иксы с композитингом что встроенным в xfwm4, что picom, по сравнению с Wayland всё намного отзывчивее.
Карта Intel.
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|5.97, n00by (ok), 13:00, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как он, а я написал специальное приложение для теста https://opennet.ru/53778-game
Берёте мышкой угол окна и начинаете быстро-быстро менять размер. В Иксах видно глазом, что пропускает кадры (можно и объективно фиксировать, если разберётесь в коде).
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|4.93, n00by (ok), 12:57, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он вообще много всякого интересного рассказывает. У него и новейшая версия Qt 6.5 работает в Windows 7. Правда, подтвердить он так и не смог.
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|3.54, Аноним (54), 10:25, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сейчас же в моде размазывание ресурсов по всей моще железа.
неважно текстовый редактор или чуть более требовательное, всё должно жрать много.
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|2.31, Аноним (31), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>В 21 веке уже есть вайланд.
Хоть к 22 веку будет ужеточноготов?
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|3.43, anonymous (??), 10:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Хоть к 22 веку будет ужеточноготов?
Чтобы оно было точно готово, надо чтобы кто-то начал его писать. А писать его никто не хочет. Есть реализации вейланда от кедов (для кедов) и от гнома (для гнома). Универсальной - нет. А эти две не совместимы.
В том плане, что у каждой свои расширения и свои реализации. А ещё дополнительные костыли, разные, там где вейланд работать не умеет в принципе - для скриншотов, например.
Я ни кедами, ни гномом не пользуюсь. Когда появится независимая реализация, ставшая стандартом для обоих - тогда подую о переходе на вейланд.
А пока меня устраивают иксы. И вовсе не потому что я люблю иксы через ssh гонять. А потому, например, что под иксами работает xpra.
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|2.32, Аноним (32), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прелесть иксов в том, что они появились до всяких линуксов и NetBSD/FreeBSD, а потому работают везде, на любой unix-like ОС. Wayland - сугубо линукс ориентированный, не работает нигде кроме линукса из-за того что завязан на его API. Был бы портабельный, как иксы, было бы клево.
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|3.45, anonymous (??), 10:04, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а потому работают везде, на любой unix-like ОС
И не только. X-сервер для винды портирован тоже.
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|3.51, soarin (ok), 10:13, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Был бы портабельный, как иксы, было бы клево.
А смысл, вот иксы портабельными были.
И раньше не особо кому нужны были за предалами линуксов.
А сейчас и подавно.
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|4.88, Аноним (88), 12:40, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но Free- и Open- бздунам-то тоже нужны. Какая-то доля свободного десктопа и на них приходится.
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|4.95, Аноним (95), 12:58, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я юзаю иксы на NetBSD, работают отлично, как часы. С вялый так уже не будет, он разрабатывается исключительно для линукса.
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|4.96, 1 (??), 12:59, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно ...
Очень многие пакеты работали под X-Server на винде. Foran например.
Просто потом винда доросла до сервера и все Unix полетели в помойку.
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|1.3, soarin (ok), 08:23, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Да, давно надо там повыкидывать кучу всего устаревшего.
Тем более что и сами иксы…
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|4.86, Фанатик (?), 12:20, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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только что-то программы для работы взрослых дядей работают под иксами, те же IDE от JetBrains и прочие средства разработки, софт, который на Java тоже не знает про этот ваш вейленд, смотришь ярлык запуска -- а там export GDK_BACKEND=x11
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|3.8, llolik (ok), 08:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В который раз, не путам протокол и реалзацию. В протоколе X11 не поменялось ничего, подчищена единственная выжившая реализация. У wayland активных реализаций больше одной.
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|4.16, ИмяХ (?), 09:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То есть вместо одной, идеально работающей на протяжении десятков лет, реализации, решили со скуки сделать новый протокол, чтобы нагородить зоопарк различных реализаций.
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|5.30, Анонимусс (?), 09:35, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Идеально?? Oh Wait. You're Serious? Let Me Laugh Even Harder!
Иксы настолько идеальные, что на любом профильном форуме тысячи вопросов как заставить этот кусок работать нормально, как убрать тиринг, как настроить мультимониторную конфигурацию и тд, которые так и не смогли быть решены в рамках системы юзера.
Слава богу оно уже сдохло и просто продолжает пованивать в репах
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|5.50, llolik (ok), 10:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> То есть вместо одной
Их было, как минимум, несколько. Xorg единственный, кто выжил. За неимением, до недавнего времени, альтернатив на онтопике и прочих BSD.
> идеально работающей на протяжении десятков лет, реализации
Настолько идеально, что лет 25 шли разговоры, как это всё исправить. И лет 10, как это говно выкинуть совсем.
> решили со скуки сделать новый протокол
Насколько от скуки, что в Иксах не осталось никого и туда забегают вот точно от скуки. Весь движ, какой там есть - вокруг XWayland.
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|6.100, awoland (ok), 13:15, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Их было, как минимум, несколько. Xorg единственный, кто выжил. За неимением, до недавнего времени, альтернатив на онтопике и прочих BSD.
Да. Был, например, Сановский OpenWindows...
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|5.57, llolik (ok), 10:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Датычо. А libwayland.so это что такое?
Реализация чего-то (кстати чего? libwayland-[client,server,egl].so?). wayland - это набор xml-ек, из которых wayland-scanner генерирует API клиента/сервера и код маршалинга. Всё. Остальное - реализация.
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|5.98, n00by (ok), 13:06, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Галлюцинация?
/usr/lib/libwayland-cursor.so
/usr/lib/libwayland-egl.so
/usr/lib/libwayland-client.so
/usr/lib/libwayland-server.so
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|2.84, Фанатик (?), 12:12, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и классический пpон тоже заменить на рисованных единорогов с раздвинутыми копытами
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|3.17, Аноним (1), 09:04, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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xclock мог бы быть полезен в качестве (т. е. вместо) обоев. Типа xclock --wid 0. Свернул все окна -- а там красуются гигантские часы. Но такой опции, как wid, у xclock нету -- его окно всегда будет свое собственное. Аналоги xclock из вайланда, в свою очередь, могут использоваться в качестве обоев. Даже тут вайланд превосходит иксы.
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|5.37, Аноним (1), 09:51, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это лишь твое мнение. К счастью, ведущие дистры уходят с иксов. Для иксов останутся загончики (резервации как в США для индейцев) - дистры типа девуана, в которых для обладателей пентиумов с кнопочкой турбо оставят иксы.
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|4.42, дАнон (?), 10:01, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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даже тут...
Только вот иксы работают, а вайленд что-то вроде глянцевых слайдов, с перечнем плюсов, которые ломаются об его стабильность
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|1.22, Аноним (22), 09:16, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> lib/liboldX: слой совместимости с 10 версией X Window System, на смену которой в 1987 году пришла версия X11. У приложений было 35 лет на переход на новый API.
Как дальше жыдь?
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|3.89, Аноним (88), 12:42, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, вероятно, где-то в АйТи-вселенной есть жизнь на других планетах.
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|1.56, Анонин (?), 10:31, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю разрабам XWayland нужно меньше ее фиксить, только критику.
Чтобы с одной стороны это стимулировало разрабов добавлять поддержку вяленого в поддерживаемый софт, а для неподерживаемого - чтобы юзер, каждый раз запуская и получая мелкие бесячие глюки осозновал, что это потому что это устаревший кусок их 80х.
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|2.90, Аноним (90), 12:46, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтобы юзер, каждый раз запуская и получая мелкие бесячие глюки осозновал, что это потому
... потому, что это "линуксовый дсктоп экспириенс" - и с круглыми от ужаса глазами убежал обратно но оси для нормальных людей.
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|2.77, Аноним (65), 11:29, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>шрифтов Speedo
> Первый раз о таких слышу.
Ты наверно и про sixel не слышал, а между тем, многие используют каждый день. И тут приходят шапковцы и объявляют что они не исользуют, значит, закопать. Так, что ли?
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|1.76, Анониссимус (?), 11:26, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"С" -- стабильность! Самое эпичное:
> lib/liboldX: слой совместимости с 10 версией X Window System, на смену которой в 1987 году пришла версия X11. У приложений было 35 лет на переход на новый API.
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|2.92, Ананоним (?), 12:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Приложения это не программисты, сами не умеют себя перепрограммировать. И если программисты умерли, то этот слой совместимости иногда полезен.
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|1.85, Аноним (85), 12:17, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> app/xrx: плагин потерял актуальность так как браузеры прекратили поддержку NPAPI (Netscape Plugin API).
Ну всё, теперь Palemoon на новых иксах работать не будет
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|1.99, Аноним (99), 13:13, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объявить устаревшим - это пол-беды! Как теперь "объявить устаревшим" тысячи манов и "руководств для чайников", в которых все эти утилиты тухли годами? Новички-то вообще не в курсе, ЧТО происходит в Линуксах! Для них любая перделка - "новая и неизвестная" - считай, сотни часов насмарку в чтении заплесневелых мануалов.
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