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Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости

30.03.2023 22:29

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.8 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 22.1.6 и 23.1.1, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранена уязвимость (CVE-2023-1393), которая потенциально может быть эксплуатирована для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Уязвимость вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free), возникающем из-за оставления необнулённого указателя на окно в структуре CompScreen после явной ликвидации клиентом COW-окна (Compositor Overlay Window).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Уязвимость в libXpm, приводящая к выполнению кода
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
  4. OpenNews: Уязвимость в libinput, приводящая к выполнению кода при подключении вредоносного устройства
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.20.11 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.20.3 с устранением локальной root-уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58897-xorg
Ключевые слова: xorg
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Обсуждение (5) RSS
  • 2, шмякшмяк (?), 22:43, 30/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Даже не suid,все как всегда. Про Росу и то интереснее была новость.
     
     
  • 3, Аноним (-), 22:48, 30/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 4, Аноним (4), 22:48, 30/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Xorg жил, Xorg жив, Xorg будет жить!  
     
  • 5, Анонимусс (?), 22:52, 30/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Мегафикс!

    +    if (pWin == cs->pOverlayWin)
    +        cs->pOverlayWin = NULL;

    Всё как обычно, скукота...

     

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