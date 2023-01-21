Уязвимость в libXpm, приводящая к выполнению кода

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|1.1, Аноним (1), 11:12, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При запуске связанных с libXpm привилегированных процессов, например, программ с флагом suid root, уязвимость даёт возможность поднять свои привилегии.
Это кто такой умный ставит левым прогам суид-рут?!
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|2.4, Аноним (4), 12:07, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Libxpm классика, которая может всплыть где угодно, раньше вроде в x-сервере использовалась.
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|2.49, dannyD (?), 18:19, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Это кто такой умный ставит левым прогам суид-рут?!
а спроси.
ни кто не заметил, что даже если дать
~/.local/share/TelegramDesktop/log.txt root ro, то всё равно он переписывается ?
т.е. при запуске юзверькой прилоги переписываеся файл с доступом только рута.
вот меня это как-то напрягает.
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|3.55, Аноним (1), 19:57, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что ты ничего не понимаешь. Права на каталог TelegramDesktop - чьи? Вот чьи права - тот и может удалять-добавлять файлы в этом каталоге. Что такое "переписать"? Старый файл - удаляется, новый - создаётся, обе операции зависят от прав на _каталог_.
Тебе нужен "закрепляющий бит": каталог с установленным sticky-битом означает, что удалить файл из этого каталога может только владелец файла или root. Не забывай, если выше ещё есть каталоги.
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|1.2, Аноним (1), 11:13, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Атака сводится к размещению в доступном пользователю каталоге, присутствующем в списке PATH, собственных исполняемых файлов
Ну а это вообще жесть :)
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|2.3, Аноним (3), 12:01, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По сути, не отличается от подмены утилиты или библиотеки на левую. Вы обречены.
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|3.19, Аноним (1), 14:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не отличается от подмены утилиты или библиотеки на левую
Вот с этого и надо было статью начинать: "сначала надо подменить систему".
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|3.40, Аноним (40), 16:34, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Warning. Программа с suid бит может запустить под root какую-то программу вместо gzip
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|1.5, Аноним (5), 12:11, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ядро - одна большая чёрная дырка. Остальные проги тоже, даже sudo который со времён мамонтов, дырявый до сих пор. ОпенБСД занесли за бэкдоры и дырки, тоже не секрет и очень давно уже.
Ну т.е., вся наша вера в жопарукий-сорс - тлен.. Успокаивает порой лишь что wine хоть работает, и то слава богу, ну хоть одна хорошая новость. Как жить то теперь?
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|3.12, Аноним (5), 12:50, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да откудаж вы рождаетесь то инородные такие, что аж каждый вдох и выдох это уже полноценный вывод.
Кто-то прав, вас уже многова-то..
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|3.13, Анатолий Цыбин (ok), 12:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно, ведь на Винде нет дыр. Весь мир знает, что Майкрософт -- это фирма от самого бога, в которой работают трудолюбивейшие как Стаханов и умнейшие как Эйнштейн специалисты. Они любят пользователя и заботятся о нём, поэтому не допущают никаких дыр, никаких уязвимостей в принципе.
Те, кто попадают в рай, являются свидетелями того, что у самого бога стоит Винда.
А кто попадает в ад... Ну, не будем о плохом. =)
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|1.14, Ананоним (?), 13:08, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну они скоро подарят всяким докерам фичу невозможности пользователю менять переменную PATH. Скажите переменным окружения прощай! Депрекатед!
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|2.20, Аноним (1), 14:17, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да пусть меняет PATH, сколько влезет. Вопрос в другом: какого фига разрешено недоверенному юзеру запускать что-то оттуда, куда он имеет права на запись? Админ локалхоста забыл про noexec?
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|3.33, Омномним (?), 15:07, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, ну это херня, у меня другой вопрос: каким образом этот юзер себе suid root-то организует?
А так - ну запускает непривилигерованный юзер что-то, в чём проблема-то? :)
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|4.41, GOrilla (?), 16:42, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это в чем? А эксплоит запускает тогда что. Шелл хостинги не дают запускать из хоумов.
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|1.16, InuYasha (??), 13:25, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты
Ну это вообще... смузикод из 80ых что-ли? system("gzip my shit"); А всё потому что нет нормального LinAPI?
Если кто будет возмущаться, я тоже делал exec для всяких костылей, и знаю, что иногда надо, но это грязный хак, и не в проде же )
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|2.21, Аноним (21), 14:19, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А всё потому что нет нормального LinAPI?
А как ты себе это представляешь в принципе? Абсолютно все утилиты на компе должны идти с lib<util_name>.so и каждая утилита должна линковаться с каждой библиотекой другой утилиты?
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|3.27, Аноним (40), 14:52, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Винде можно dll связать с другой dll.
В java можно динамически загружать нативные библиотеки.
Почему в libxpm нельзя как то так?
Или просто скопипастить код распаковки в исходный код lixpm и не запускать неизвестно какие исполняемые файлы
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|4.53, Аноним (21), 19:14, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В java можно динамически загружать нативные библиотеки.
Офигеть, вот это круто! Это dlopen() что-ли?
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|3.29, InuYasha (??), 14:55, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В идеальном мире - примерно да. Функции, алгоритмы, код - в ДЛЛках, CLI и фронтенд - на чём хочешь. А если вспомнить rundll32, то, с натяжкой, КЛИ у нас уже готов... )
Конкретно по сабжу - я реально удивлён что там не подключили какую-нибудь библиотеку.
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|3.45, Аноним (45), 17:13, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае распаковка не является задачей libXpm. Программа может напрямую вызвать zlib, и разжатые данные передать libXpm
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|1.17, InuYasha (??), 13:30, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Гос.пади, xpm - это битмапы в формате сишного массива что-ли? JSON и смузихлёбство из прошлого века? Всю жизнь его ненавидел. Зато проприетарасты его обожают.
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|2.23, Аноним (1), 14:24, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело не в xpm, а что тебе кто-то может ls, например, подменить, а ты потом sudo ls сделаешь (это так, для наглядности, про что "уязвимость").
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|3.26, InuYasha (??), 14:51, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это-то понятно. Просто вспомнил, что xpm такое. Пока у тебя диск завален xpm-ками - это всё смешно, а, вот, когда у тебя бинарники со вSHITыми в виде данных (а не, хотя бы, ресурсов) картинками - вообще грусть. Особенно если это прошивки какие-нибудь.
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|1.24, Аноним (40), 14:42, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уязвимость вызвана особенностью работы libXpm со сжатыми файлами XPM - при обработке файлов XPM.Z или XPM.gz библиотека при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты распаковки (uncompress или gunzip)
Очень хорошая архитектура, настоящие программисты на си, превзошли сами себя
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|2.32, Аноним (40), 15:07, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя я тоже писала код запускающий внешний исполняемый файл для ковертации, который в прод работает.
Но там ни путь ни параметры от пользователя не приходят.
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|2.48, Аноним (21), 18:05, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень хорошая архитектура, настоящие программисты на си, превзошли сами себя
А что не так? У вас там в расте особенности работы с памятью, а у нас особенность работы с libXpm
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|1.25, Аноним (25), 14:44, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>запускает внешние утилиты распаковки (uncompress или gunzip)
Вон из профессии за такое решение.
>Уязвимость устранена заменой вызова execlp на execl с использованием абсолютных путей к утилитам
Вон из профессии за такой фикс.
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|2.36, Аноним (36), 15:28, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если бы они использовали другой язык проблем было бы ещё больше. В том числе с программистами и их решениями.
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|3.39, Аноним (39), 16:27, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой нахрен другой язык, им дали zlib - нет "хочу дёргать exec". Необучаемые.
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|1.30, Омномним (?), 15:03, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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при обработке файлов XPM.Z или XPM.gz библиотека при помощи вызова execlp() запускает внешние утилиты распаковки
А libz поюзать вообще не судьба была?
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|2.34, Аноним (34), 15:11, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, тогда бы сейчас бы читали новость об очередном переполнении int и выходы за пределы буфера.
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|1.38, Анонн (?), 16:15, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Офигенный код и офигенный фикс...
Кто там пыхеров и жсников за eval ругал? Ваш выход!
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|2.44, Аноним (44), 17:12, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В это проблема GNU/Xorg библиотек. Десятки тысяч исходных кодов, которые не верифицировались и не обновлялись на протяжении, например 11 лет! 20 лет! да там есть и такое.
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|1.43, Аноним (44), 17:09, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь можно было использовать библиотеки реализующие декомпрессию z/gz и не вызывать в коде библиотеки (библиотеки!!) внешние исполняемые файлы.
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|2.50, Аноним (21), 18:29, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, это ужас какой-то, летящий на крыльях ночи. Скорее всего растаман писал. Да, тогда раста еще не было, но склад ума и подход к решению проблем у будущих растаманов уже был. Хорошо, что автор этого кода уже давно ушёл на раст (к-й позволяет безопасно работать с памятью) и больше такой ужас не напишет.
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