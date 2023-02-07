Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости

Доступен корректирующий выпуск X.Org Server 21.1.7, в котором устранена уязвимость (CVE-2023-0494), позволяющая поднять свои привилегии в системе, если X-сервер выполняется с правами root, или выполнить код на удалённой системе, если для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Уязвимость возникла из-за того, что после вызова free() разработчики забыли установить в привязанный к буферу указатель признак NULL, что приводило к дальнейшему обращению к буферу после его освобождения (use-after-free) в функции DeepCopyPointerClasses, используемой в расширении X Input. Через манипуляцию с данными, обрабатываемыми в функциях ProcXkbSetDeviceInfo() и ProcXkbGetDeviceInfo(), атакующий может осуществить чтение и запись данных в освобождённую область памяти и добиться выполнения своего кода с правами X-сервера.



