Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости

>>Уязвимость возникла из-за пропущенной фигурной скобки в выражении "else {" что-то как-то звучит как не правда. Оно бы не скомпилировалось. Там забыли обнулить указатель, это да. Но не просто "скобку пропустили": -else

+else {

free(to->button->xkb_acts);

+ to->button->xkb_acts = NULL;

+}