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Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости

07.02.2023 10:58

Доступен корректирующий выпуск X.Org Server 21.1.7, в котором устранена уязвимость (CVE-2023-0494), позволяющая поднять свои привилегии в системе, если X-сервер выполняется с правами root, или выполнить код на удалённой системе, если для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Уязвимость возникла из-за того, что после вызова free() разработчики забыли установить в привязанный к буферу указатель признак NULL, что приводило к дальнейшему обращению к буферу после его освобождения (use-after-free) в функции DeepCopyPointerClasses, используемой в расширении X Input. Через манипуляцию с данными, обрабатываемыми в функциях ProcXkbSetDeviceInfo() и ProcXkbGetDeviceInfo(), атакующий может осуществить чтение и запись данных в освобождённую область памяти и добиться выполнения своего кода с правами X-сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в libXpm, приводящая к выполнению кода
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.4 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимость в libinput, приводящая к выполнению кода при подключении вредоносного устройства
  6. OpenNews: Доступен X.Org Server 21.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58612-xorg
Ключевые слова: xorg, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
     
  • 2.10, Вечно недовольный аноним (?), 11:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это выражение набило оскомину, прошу больше его не использовать.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Пасеку, пасеку тушите!!". Пойдёт?
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:32, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мэбел, мэбэл вынаси!"
     
  • 4.44, zezic (?), 12:48, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пойдёт.
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:18, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем более его тут в 99% случаях используют с потерей изначального смысла.
     
  • 3.47, Аноним (47), 13:46, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж сколько раз твердили миру, чего только не сделают, лишь бы не будем попробовать новые модные, молодёжные выражения.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 11:02, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то прошляпил..?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:49, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще оставить ссылку: https://blog.invisiblethings.org/2011/04/23/linux-security-circus-on-gui-isola
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2023-0494

    это что получается, только в старом deb10 уязвимость исправлена на данный момент?

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 11:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    $ eix xorg-server -c
      x11-base/xorg-server (21.1.7(0/21.1.7){xpak}@02/07/23): X.Org X servers
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:05, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем таких же новостей про wayland
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:39, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже исправили
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:08, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > если для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

    Так вот почему говорили, что это преимущество иксов перед Wayland.

    > Уязвимость возникла из-за пропущенной фигурной скобки в выражении "else {

    Классика жанра. Жаль, что нельзя ретроактивно запретить в языке без скобок писать if-else ветви.

     
     
  • 2.50, zog (??), 13:52, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем лишние скобки в конструкции типа else if () {}
     
  • 2.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запретить в языке без скобок писать if-else ветви.

    Clang-tidy в помощь

     

  • 1.22, ИмяХ (?), 11:22, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >>поднять свои привилегии в системе, если X-сервер выполняется с правами root

    Опять рут взломал сам себя

     
  • 1.25, хрю (?), 11:27, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>Уязвимость возникла из-за пропущенной фигурной скобки в выражении "else {"

    что-то как-то звучит как не правда. Оно бы не скомпилировалось. Там забыли обнулить указатель, это да. Но не просто "скобку пропустили":

            -else
            +else {
                 free(to->button->xkb_acts);
            +    to->button->xkb_acts = NULL;
            +}

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:44, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, вообще то можно без фигурных скобок делать выражения аля
        if (0 >= foo)
            foo_gahtermore();
        else
            foo_eatone();

    Сорян если и так знали, просто сложилось впечатление, что вы про это не знали.

     

  • 1.45, Анонн (?), 13:36, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая прелесть.
    Просто забыли занулить, не, ну чо, бывает.
    И получили RCE. Но тоже норм.
    Жалко не написали сколько лет она там жила.
     
     
  • 2.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:11, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы наверное уже во всю пилят свой новый переработанный X сервер (за 16 лет можно было бы сделать)? Нет? А что пилите? Раскраску в консоли в цвета радуги? Ну норм.
     

  • 1.48, Аноним (47), 13:48, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём воплей адептов CVE-languages про уязвимости в расте, взломанного рута и "просто надо уметь".
     
     
  • 2.53, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:12, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём пока растоманы напишут хотя бы что-то стоящее, а не будут паразитировать на готовом.
     

  • 1.49, slava_kpss (ok), 13:51, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять Wayland говна в штаны подкинул
     

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