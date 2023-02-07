Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости

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|3.17, Аноним (17), 11:18, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем более его тут в 99% случаях используют с потерей изначального смысла.
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|3.47, Аноним (47), 13:46, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж сколько раз твердили миру, чего только не сделают, лишь бы не будем попробовать новые модные, молодёжные выражения.
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|2.9, Аноним (1), 11:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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$ eix xorg-server -c
x11-base/xorg-server (21.1.7(0/21.1.7){xpak}@02/07/23): X.Org X servers
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|1.11, Аноним (11), 11:08, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> если для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.
Так вот почему говорили, что это преимущество иксов перед Wayland.
> Уязвимость возникла из-за пропущенной фигурной скобки в выражении "else {
Классика жанра. Жаль, что нельзя ретроактивно запретить в языке без скобок писать if-else ветви.
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|2.50, zog (??), 13:52, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем лишние скобки в конструкции типа else if () {}
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|1.22, ИмяХ (?), 11:22, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>>поднять свои привилегии в системе, если X-сервер выполняется с правами root
Опять рут взломал сам себя
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|1.25, хрю (?), 11:27, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>Уязвимость возникла из-за пропущенной фигурной скобки в выражении "else {"
что-то как-то звучит как не правда. Оно бы не скомпилировалось. Там забыли обнулить указатель, это да. Но не просто "скобку пропустили":
-else
+else {
free(to->button->xkb_acts);
+ to->button->xkb_acts = NULL;
+}
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|2.33, Аноним (33), 11:44, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, вообще то можно без фигурных скобок делать выражения аля
if (0 >= foo)
foo_gahtermore();
else
foo_eatone();
Сорян если и так знали, просто сложилось впечатление, что вы про это не знали.
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|1.45, Анонн (?), 13:36, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая прелесть.
Просто забыли занулить, не, ну чо, бывает.
И получили RCE. Но тоже норм.
Жалко не написали сколько лет она там жила.
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|2.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:11, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Растоманы наверное уже во всю пилят свой новый переработанный X сервер (за 16 лет можно было бы сделать)? Нет? А что пилите? Раскраску в консоли в цвета радуги? Ну норм.
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|1.48, Аноним (47), 13:48, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждём воплей адептов CVE-languages про уязвимости в расте, взломанного рута и "просто надо уметь".
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