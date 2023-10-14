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Выпуск Wine 8.18

14.10.2023 09:09

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.18. С момента выпуска версии 8.17 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 260 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие средств управления окнами в драйвере winewayland.drv, обеспечивающем возможность использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11.
  • Для использования в API DirectMusic встроена библиотека FluidSynth.
  • В Direct3D 10 реализована поддержка дополнительных эффектов.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Motorola Ready For Assistant, Vitis 2020.1, Finale 27, Wordpad, Microsoft Paint.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Patrician 4, Unreal Tournament 2004, Battle Bugs, Shadow of Memories, Inner Chains, Feeding Frenzy 2, Sniper Elite 5.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.17 и Wine staging 8.17
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 2.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59932-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:00, 14/10/2023 [ответить]  
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    Юху! Скоро иксы и из вайна выкинут!
     

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