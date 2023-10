Выпуск Wine 8.18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.18. С момента выпуска версии 8.17 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 260 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие средств управления окнами в драйвере winewayland.drv, обеспечивающем возможность использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11.

Для использования в API DirectMusic встроена библиотека FluidSynth.

В Direct3D 10 реализована поддержка дополнительных эффектов.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Motorola Ready For Assistant, Vitis 2020.1, Finale 27, Wordpad, Microsoft Paint.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Patrician 4, Unreal Tournament 2004, Battle Bugs, Shadow of Memories, Inner Chains, Feeding Frenzy 2, Sniper Elite 5.