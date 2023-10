Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-4, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: До версии 2.3-5-g83dc4678 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.10. Компилятор шейдеров синхронизировано со свежей кодовой базой vkd3d. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.4. Wine обновлён до версии 8.0.1.

Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.58.

Добавлена поддержка игр, которые раньше работали только в ветке Proton Experimental: Arthurian Legends CHAOS CODE -NEW SIGN OF CATSTROPHE- EverQuest 2 Oddworld: Stranger's Wrath HD Songs for a Hero - Definitive Edition STAR WARS Knights of the Old Republic II The Longest Journey

Устранены регрессии, проявившиеся в ветке Proton 8.0 и приведшие к проблемам в играх Have a Nice Death, Resident Evil 4 (2005), Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Echo и Scrap Mechanic. Устранена регрессия, приводящая к проблемам при горячем подключении игровых контроллеров из-за состояния гонки.

Решены проблемы в играх и приложениях: Overwatch 2 Battle.net EA Desktop Baldur's Gate 3 Street Fighter 6 Garry's Mod, Dark Souls II, Aura: Fate of the Ages and Train Simulator Empyrion - Galactic Survival Secret of Mana Aura: Fate of the Ages Dwarf Fortress Stray System Shock (2023) Dead By Daylight, Warhammer 40,000: Boltgun Final Fantasy XIII Locoland Rainbow Six Extraction Ashes of the Singularity: Escalation Age of Empires II: Definitive Edition Age of Empires IV Age of Wonders 4's Paradox Launcher Ubisoft Connect Metro Exodus Enhanced Edition. Ship of Fools Mamashroom and The Bookwalker: Thief of Tales Dark Parables: The Exiled Prince Collector's Edition

Включена поддержка nvapi в играх: Alone in the Dark Atomic Heart Baldur's Gate 3 Demonologist Desordre Doge Simulator Icarus Layers of Fear Portal Prelude RTX Rainbow Six Extraction Ratchet & Clank: Rift Apart Remnant 2 Severed Steel Sherlock Holmes The Awakened Showgunners Spider-Man: Miles Morales Strayed Lights Trepang2 Voidtrain Warhammer 40,000: Darktide