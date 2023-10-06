Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|2.3, kir (??), 10:12, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А Z0rin стандартизирован по ISO? Нет? Вот то-то и оно.
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|1.4, Аноним (1), 10:18, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нужно вин-апы запускать,
А вот Протончик лень скачать?
Хочется поплавать в море,
Поиграть? Тогда есть Зорин!
Самая крутая операционка -
Красивая панель, красивые иконки,
Обоев разных много, Вайн.
Установишь, скачаешь скайп,
Позвонишь дяде что в Париже,
И скажешь: "ничего не вижу,
Ведь у меня есть ЗоринОС,
Который лучше чем Париж, чем Эйфелева Башня".
И дядя в обморок впадёт
Из словом "зорин" на запястье!
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|2.8, Доктор.Ливси (?), 10:53, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так и делаю, но под wine мне сильно хочется proteus запускать, а он там с глюком в ui(накладываются друг на друга 2 иконки: Subcircuit mode и Terminals mode), в протоне думаю тоже самое. Всякие режимы GDI -> OpenGL рендера переключал туда-сюда, ничего не помогло.
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