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Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux

06.10.2023 09:30

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-4, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton:

  • До версии 2.3-5-g83dc4678 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.10. Компилятор шейдеров синхронизировано со свежей кодовой базой vkd3d. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.4. Wine обновлён до версии 8.0.1.
  • Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.58.
  • Добавлена поддержка игр, которые раньше работали только в ветке Proton Experimental:
    • Arthurian Legends
    • CHAOS CODE -NEW SIGN OF CATSTROPHE-
    • EverQuest 2
    • Oddworld: Stranger's Wrath HD
    • Songs for a Hero - Definitive Edition
    • STAR WARS Knights of the Old Republic II
    • The Longest Journey
  • Устранены регрессии, проявившиеся в ветке Proton 8.0 и приведшие к проблемам в играх Have a Nice Death, Resident Evil 4 (2005), Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Echo и Scrap Mechanic. Устранена регрессия, приводящая к проблемам при горячем подключении игровых контроллеров из-за состояния гонки.
  • Решены проблемы в играх и приложениях:
    • Overwatch 2
    • Battle.net
    • EA Desktop
    • Baldur's Gate 3
    • Street Fighter 6
    • Garry's Mod, Dark Souls II, Aura: Fate of the Ages and Train Simulator
    • Empyrion - Galactic Survival
    • Secret of Mana
    • Aura: Fate of the Ages
    • Dwarf Fortress
    • Stray
    • System Shock (2023)
    • Dead By Daylight,
    • Warhammer 40,000: Boltgun
    • Final Fantasy XIII
    • Locoland
    • Rainbow Six Extraction
    • Ashes of the Singularity: Escalation
    • Age of Empires II: Definitive Edition
    • Age of Empires IV
    • Age of Wonders 4's Paradox Launcher
    • Ubisoft Connect
    • Metro Exodus Enhanced Edition.
    • Ship of Fools
    • Mamashroom and The Bookwalker: Thief of Tales
    • Dark Parables: The Exiled Prince Collector's Edition
  • Включена поддержка nvapi в играх:
    • Alone in the Dark
    • Atomic Heart
    • Baldur's Gate 3
    • Demonologist
    • Desordre
    • Doge Simulator
    • Icarus
    • Layers of Fear
    • Portal Prelude RTX
    • Rainbow Six Extraction
    • Ratchet & Clank: Rift Apart
    • Remnant 2
    • Severed Steel
    • Sherlock Holmes The Awakened
    • Showgunners
    • Spider-Man: Miles Morales
    • Strayed Lights
    • Trepang2
    • Voidtrain
    • Warhammer 40,000: Darktide


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 8.13 и пакета для запуска Windows-игр Proton 8.0-3
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59880-proton
Ключевые слова: proton, game
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zorin и без Протона умеет запускать вин-апы
     
     
  • 2.3, kir (??), 10:12, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А Z0rin стандартизирован по ISO? Нет? Вот то-то и оно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:03, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и выпущен Proton
    Заценю его потом
     
  • 1.4, Аноним (1), 10:18, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нужно вин-апы запускать,
    А вот Протончик лень скачать?
    Хочется поплавать в море,
    Поиграть? Тогда есть Зорин!
    Самая крутая операционка -
    Красивая панель, красивые иконки,
    Обоев разных много, Вайн.
    Установишь, скачаешь скайп,
    Позвонишь дяде что в Париже,
    И скажешь: "ничего не вижу,
    Ведь у меня есть ЗоринОС,
    Который лучше чем Париж, чем Эйфелева Башня".
    И дядя в обморок впадёт
    Из словом "зорин" на запястье!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:40, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А дядя скажет в ответ: "Russia...oui, oui, Zarin!"
     

  • 1.5, mos87 (ok), 10:20, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Играйте в натив.
     
     
  • 2.8, Доктор.Ливси (?), 10:53, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и делаю, но под wine мне сильно хочется proteus запускать, а он там с глюком в ui(накладываются друг на друга 2 иконки: Subcircuit mode и Terminals mode), в протоне думаю тоже самое. Всякие режимы GDI -> OpenGL рендера переключал туда-сюда, ничего не помогло.
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 10:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть не играйте.
     
     
  • 3.10, mos87 (ok), 10:58, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешаю. Не играй.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:29, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть под виндой?)
     
     
  • 3.14, mos87 (ok), 11:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Negative.
    Под окаянной повелеваю играть через ж.. WSL.

     
     
  • 4.15, Аноним (12), 11:42, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так натива под ляликсом чуть больле, чем нисколько
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:33, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю всех тех, кому это нужно.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:36, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично!
    Жду выхода Cities: Skylines 2
    https://store.steampowered.com/app/949230/Cities_Skylines_II/
     

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