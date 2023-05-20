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Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

20.05.2023 09:30

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.9, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

Среди изменений в новой версии:

  • По аналогии с AgilitySDK библиотека d3d12core.dll разделена на загрузчик (d3d12.dll) и основную реализацию (d3d12core.dll).
  • Внесены оптимизации производительности. Значительно снижены требования к размеру памяти при первом запуске приложения. Прекращено хранение кода SPIR-V в памяти без необходимости. Повышена производительность кода, использующего расширение VK_EXT_descriptor_buffer. Добавлены оптимизации для систем с GPU Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка расширений VK_EXT_pageable_device_local_memory и VK_EXT_memory_priority.
  • Добавлена поддержка разделённых операций неупорядоченного доступа (3D UAV, Unordered Access View), реализованная при помощи расширения VK_EXT_image_sliced_view_of_3d.
  • Улучшена поддержка DXR 1.1 через задействование расширения VK_EXT_pipeline_library_group_handles.
  • Добавлена поддержка расширения VK_EXT_fragment_shader_interlock.
  • В качестве минимальной необходимой версии заявлен Vulkan 1.3.
  • Добавлена поддержка интерфейсов переносимости D3D11On12 (обеспечивают работу Direct3D 11 поверх Direct3D 12).
  • Удалён код со старой реализацией виртуальных фреймбуферов (SwapChain). Добавлена поддержка штатных интерфейсов Linux для SwapChain.
  • Решены отдельные проблемы, проявлявшиеся при использовании драйверов NVIDIA и RADV.
  • Улучшена совместимость с играми, использующими специфичные особенности AgilitySDK.
  • Решены проблемы во многих играх.

Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 8-3 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d-proton, исправлены проблемы, проявляющиеся при переключении приложений в оконный режим (например, по alt+tab).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Wine 8.6 и GE-Proton7-55
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 2.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59162-vkd3d-proton
Ключевые слова: vkd3d-proton
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:52, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В киберпук уже можно поиграть с комфортом? Я всё жду подходящее время.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:08, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Будь мужиком, установи уже полноценную ОС.
     
     
  • 3.4, Самый Лучший Гусь (?), 10:19, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Киберпук официально поддерживается на стим дек а значит на любом линуксе

    Где ваша полноценная ОС теперь?

     
     
  • 4.9, Аноним (3), 12:39, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а значит на любом линуксе

    Нет, не значит.

     
     
  • 5.10, Аноним (10), 12:48, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, значит. Ставишь стим и играешь в киберпанк. Если подымаешь роджера - то ставишь стим рантайм, сверху proton-GE и из него играешь в киберпанк. Потери производительности ничтожны.
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:50, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чём тут ОС вообще? Он может на унитазе играть хочет - ему так комфортно
     
  • 2.8, Степан (?), 12:05, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже можно
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    И на кой этот эмулятор нужен
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:51, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для того чтобы тупые люди узнавали что-то новое, например, что это не эмулятор
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:49, 20/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше ответили чтоб играть в киберпанк на стимдеке.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:49, 20/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Киберпук портировали на унитаз?
     

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