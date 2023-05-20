Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

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Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.9, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.
Среди изменений в новой версии:
- По аналогии с AgilitySDK библиотека d3d12core.dll разделена на загрузчик (d3d12.dll) и основную реализацию (d3d12core.dll).
- Внесены оптимизации производительности. Значительно снижены требования к размеру памяти при первом запуске приложения. Прекращено хранение кода SPIR-V в памяти без необходимости. Повышена производительность кода, использующего расширение VK_EXT_descriptor_buffer. Добавлены оптимизации для систем с GPU Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка расширений VK_EXT_pageable_device_local_memory и VK_EXT_memory_priority.
- Добавлена поддержка разделённых операций неупорядоченного доступа (3D UAV, Unordered Access View), реализованная при помощи расширения VK_EXT_image_sliced_view_of_3d.
- Улучшена поддержка DXR 1.1 через задействование расширения VK_EXT_pipeline_library_group_handles.
- Добавлена поддержка расширения VK_EXT_fragment_shader_interlock.
- В качестве минимальной необходимой версии заявлен Vulkan 1.3.
- Добавлена поддержка интерфейсов переносимости D3D11On12 (обеспечивают работу Direct3D 11 поверх Direct3D 12).
- Удалён код со старой реализацией виртуальных фреймбуферов (SwapChain). Добавлена поддержка штатных интерфейсов Linux для SwapChain.
- Решены отдельные проблемы, проявлявшиеся при использовании драйверов NVIDIA и RADV.
- Улучшена совместимость с играми, использующими специфичные особенности AgilitySDK.
- Решены проблемы во многих играх.
Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 8-3 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d-proton, исправлены проблемы, проявляющиеся при переключении приложений в оконный режим (например, по alt+tab).