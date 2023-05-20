Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.9, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12. Среди изменений в новой версии: По аналогии с AgilitySDK библиотека d3d12core.dll разделена на загрузчик (d3d12.dll) и основную реализацию (d3d12core.dll).

Внесены оптимизации производительности. Значительно снижены требования к размеру памяти при первом запуске приложения. Прекращено хранение кода SPIR-V в памяти без необходимости. Повышена производительность кода, использующего расширение VK_EXT_descriptor_buffer. Добавлены оптимизации для систем с GPU Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка расширений VK_EXT_pageable_device_local_memory и VK_EXT_memory_priority.

Добавлена поддержка разделённых операций неупорядоченного доступа (3D UAV, Unordered Access View), реализованная при помощи расширения VK_EXT_image_sliced_view_of_3d.

Улучшена поддержка DXR 1.1 через задействование расширения VK_EXT_pipeline_library_group_handles.

Добавлена поддержка расширения VK_EXT_fragment_shader_interlock.

В качестве минимальной необходимой версии заявлен Vulkan 1.3.

Добавлена поддержка интерфейсов переносимости D3D11On12 (обеспечивают работу Direct3D 11 поверх Direct3D 12).

Удалён код со старой реализацией виртуальных фреймбуферов (SwapChain). Добавлена поддержка штатных интерфейсов Linux для SwapChain.

Решены отдельные проблемы, проявлявшиеся при использовании драйверов NVIDIA и RADV.

Улучшена совместимость с играми, использующими специфичные особенности AgilitySDK.

Решены проблемы во многих играх. Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 8-3 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d-proton, исправлены проблемы, проявляющиеся при переключении приложений в оконный режим (например, по alt+tab).



