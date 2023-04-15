Выпуск Wine 8.6 и GE-Proton7-55

2.6 , Аноним ( 7 ), 10:56, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты молодец, а винишники не молодцы.

2.8 , Анониссимус ( ? ), 10:57, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я использовал вайн, что бы открыть файл в проприетарной программе и экспортировать в свободный формат. По-моему, вполне труЪ :) Ну и игрушки иногда хочется какие-нибудь запустить. Потому что игра -- это по сути вещь незаменяемая. Это как если человек захочет послушать Баха, а ему скажут -- "Бах проприетарный, не труЪ, слушай Бетховена" :)

2.9 , birdie ( ok ), 11:04, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он элитизма не задохнулись? 1. Как насчёт проприетарщины, которая содержится в: * UEFI BIOS

* GPU firmware

* Audio codec

* LAN/Wi-Fi NIC/Bluetooth ROM

* SSD/HDD/SCSI firmware Или вы работаете на счетах? Фанаты Open Source внаглую врут и не стесняются. 2. Вы таки полностью собрали код всего своего Линукса или используется binaries от вашего дистра? А, что, бубунта? Так вы, батенька, не просто лжец, вы лютый лжец. Бинарники от дистра ничем от проприетарщины по большому счёту не отличаются. 3. Допустим, вы всё собрали из исходников. А вы много их прочли? Проверили? Нет? А нет ли там закладок в исходном коде? По факту фанаты Open Source очень мало отличаются от верующих, к сожалению.

3.10 , Аноним ( 2 ), 11:11, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прими таблетки. Ты сегодня забыл это сделать.

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:12, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что за птиц такой кукарекающий?

3.13 , Аноним ( 5 ), 11:22, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как насчёт проприетарщины, которая содержится в: Не все из этого списка -- проприетарщина. Разумеется, везде можно найти проприетарь, это дефолтное состояние всего сущего: проприетарная прошивка, проприетарное железо, проприетарный дом, проприетарная страна. Вопрос лишь -- зачем выбирать проприетарь, если свободное не уступает по функционалу? > Бинарники от дистра ничем от проприетарщины по большому счёту не отличаются. Ты путаешь closed-source и проприетарь. Тем более, что я пользуюсь дистром, в котором вообще все пакеты воспроизводимые (NixOS). > А вы много их прочли? Проверили? Нет? А нет ли там закладок в исходном коде? Принципиальное отличие в том, что проприетарь ты проверить не сможешь, хоть усрись. > фанаты Open Source очень мало отличаются от верующих, к сожалению А эти "фанаты опенсорс" -- они сейчас с нами в одной комнате?

