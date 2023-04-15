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Выпуск Wine 8.6 и GE-Proton7-55

15.04.2023 09:38

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.6. С момента выпуска версии 8.5 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 414 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Встроена математическая библиотека, функции для которой перенесены из библитеки musl 1.2.3.
  • Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.4.
  • В PostScript-драйвере улучшена поддержка spool-файлов, в которых хранятся данные о задании, выводимом на печать.
  • Добавлен файл windows.ui.composition.idl с определениями Windows.UI.Composition.*.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Westerner, Team Fortress Arcade, Pixel Force: Left 4 Dead, Inquisitor, My Place, DiRT Rally 2.0, Matrix Awakens MegaCity Unreal Engine 5.1 demo, Hogwarts Legacy, Pro Evolution Soccer 2008.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Pepakura viewer, 3D Mark 2001SE, Watchtower Library 2016, Bria Solo, The Bat! 9.3.4.12, LDAP Explorer.

Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton 7-55, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 7-55 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d (из Git), перенесены исправления для решения проблем в играх Star Citizen и Final Fantasy Stranger of Paradise.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.5 и Wine staging 8.5
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58979-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:49, 15/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что там с облой ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:55, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вобла всё ещё идёт.
     
     
  • 3.4, Alladin (?), 10:03, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стухла пока ехала.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:57, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по треку все ещё в центре распределения в Мытищах.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:58, 15/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    H.264 в юнити когда-нибудь будет работать?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:21, 15/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой проект. Я его правда не использую, т.к. не барское это дело -- проприетарщину запускать. Мне и линуксового софта хватает (держу в курсе).
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:56, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты молодец, а винишники не молодцы.
     
  • 2.8, Анониссимус (?), 10:57, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использовал вайн, что бы открыть файл в проприетарной программе и экспортировать в свободный формат. По-моему, вполне труЪ :)

    Ну и игрушки иногда хочется какие-нибудь запустить. Потому что игра -- это по сути вещь незаменяемая. Это как если человек захочет послушать Баха, а ему скажут -- "Бах проприетарный, не труЪ, слушай Бетховена" :)

     
  • 2.9, birdie (ok), 11:04, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он элитизма не задохнулись?

    1. Как насчёт проприетарщины, которая содержится в:

    * UEFI BIOS
    * GPU firmware
    * Audio codec
    * LAN/Wi-Fi NIC/Bluetooth ROM
    * SSD/HDD/SCSI firmware

    Или вы работаете на счетах?

    Фанаты Open Source внаглую врут и не стесняются.

    2. Вы таки полностью собрали код всего своего Линукса или используется binaries от вашего дистра? А, что, бубунта? Так вы, батенька, не просто лжец, вы лютый лжец. Бинарники от дистра ничем от проприетарщины по большому счёту не отличаются.

    3. Допустим, вы всё собрали из исходников. А вы много их прочли? Проверили? Нет? А нет ли там закладок в исходном коде?

    По факту фанаты Open Source очень  мало отличаются от верующих, к сожалению.

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 11:11, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прими таблетки. Ты сегодня забыл это сделать.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:12, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за птиц такой кукарекающий?
     
  • 3.13, Аноним (5), 11:22, 15/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как насчёт проприетарщины, которая содержится в:

    Не все из этого списка -- проприетарщина. Разумеется, везде можно найти проприетарь, это дефолтное состояние всего сущего: проприетарная прошивка, проприетарное железо, проприетарный дом, проприетарная страна. Вопрос лишь -- зачем выбирать проприетарь, если свободное не уступает по функционалу?

    > Бинарники от дистра ничем от проприетарщины по большому счёту не отличаются.

    Ты путаешь closed-source и проприетарь. Тем более, что я пользуюсь дистром, в котором вообще все пакеты воспроизводимые (NixOS).

    > А вы много их прочли? Проверили? Нет? А нет ли там закладок в исходном коде?

    Принципиальное отличие в том, что проприетарь ты проверить не сможешь, хоть усрись.

    > фанаты Open Source очень  мало отличаются от верующих, к сожалению

    А эти "фанаты опенсорс" -- они сейчас с нами в одной комнате?

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:16, 15/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    hidpi до сих пор нормально не поддерживается. в наше время вайном можно пользоваться только на маках из-за низкого разрешения дисплеев
     
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