Выпуск Wine 8.6 и GE-Proton7-55

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.6. С момента выпуска версии 8.5 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 414 изменений. Наиболее важные изменения: Встроена математическая библиотека, функции для которой перенесены из библитеки musl 1.2.3.

Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.4.

В PostScript-драйвере улучшена поддержка spool-файлов, в которых хранятся данные о задании, выводимом на печать.

Добавлен файл windows.ui.composition.idl с определениями Windows.UI.Composition.*.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: The Westerner, Team Fortress Arcade, Pixel Force: Left 4 Dead, Inquisitor, My Place, DiRT Rally 2.0, Matrix Awakens MegaCity Unreal Engine 5.1 demo, Hogwarts Legacy, Pro Evolution Soccer 2008.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Pepakura viewer, 3D Mark 2001SE, Watchtower Library 2016, Bria Solo, The Bat! 9.3.4.12, LDAP Explorer. Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton 7-55, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 7-55 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk и vkd3d (из Git), перенесены исправления для решения проблем в играх Star Citizen и Final Fantasy Stranger of Paradise.