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Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12

25.03.2023 08:22

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • Продолжена работа по улучшению компилятора шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language):
    • Добавлена возможность вызова пользовательских функций и использования массивов в качестве параметров пользовательских функций.
    • Добавлена поддержка параметров SV_DispatchThreadID, SV_GroupID и SV_GroupThreadID.
    • Добавлены встроенные функции all(), distance(), exp(), exp2(), frac(), lit(), reflect(), sin(), cos(), smoothstep(), sqrt(), rsqrt(), step(), transpose().
    • Добавлена начальная поддержка типов низкой точности с плавающей запятой, таких как "min16float".
  • Значительно улучшена поддержка профилей модели шейдеров Direct3D 1/2/3.
  • Добавлен публичный API для разбора (vkd3d_shader_parse_dxbc) и сериализации (vkd3d_shader_serialize_dxbc) бинарных данных DXBC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/mailman...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Релиз vkd3d 1.6
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 8.4 с начальной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58860-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:45, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Добавлены встроенные функции all(), distance(), exp(), exp2(), frac(), lit(), reflect(), sin(), cos(), smoothstep(), sqrt(), rsqrt(), step(), transpose()

    Чет я не понял, а как оно раньше-то работало? Вроде ведь даже какие-то игры запускало...

     
     
  • 2.4, iiiypuk (?), 10:08, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое слово "встроенные"?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:55, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда не добавлены, а заменены на встроенные.
     

  • 1.6, Вася (??), 11:52, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    когда оно станет юзабельным?
    даже на 3080 фпс такие, что проще дх11 игры играть
     
     
  • 2.8, CheeZ (?), 14:07, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы негров шерифа не .... интересуют, или ближе к теме, проблемы с блобаби невиди - это проблема владельцев карт от неведи.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:47, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блобы никогда не были проблемой, владельцы чипов от лучшего производителя вполне нормально себя ощущают с ними. На мой взгляд, тут дело в чём-то другом. Например, в саботаже.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:06, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Большую часть поддерживает...

    Знатный троллинг.

     
  • 1.9, Аноним (9), 14:38, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В WineX когда появится?
     
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 15:07, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты его туда портируешь.
     

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