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Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

04.02.2023 09:01

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-6, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка игр:
    • Gotham Knights
    • UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
    • Heroes of the Dark
    • Super Arcade Racing
    • Crazy Machines 3
    • King under the Mountain
    • NinNinDays2
    • Mahjong ladies
  • Улучшена поддержка игр:
    • Septerra Core
    • Persona 5 Royal
    • Vampire Survivors
    • Super House of Dead Ninjas
    • Enemy Mind
    • Out There Somewhere
    • Zeepkist
    • Overcooked!
    • Quake III Arena
    • Marvel Snap
    • Microsoft Flight Simulator
    • Sackboy: A Big Adventure
    • Spyro Reignited Trilogy
    • Jurassic World Evolution 2
    • Project Cars 2
    • Project Cars 3
    • Sins of a Solar Empire: Rebellion
    • Lost Lands: Dark Overlord
    • Lost Lands: Dark Lord
    • Lost Lands: Redemption
    • Haunted Hotel: Silent Waters
    • Chronos: Before the Ashes
    • OUTRIDERS
    • ToGather: Island
  • Пакет wine-mono обновлён до версии 7.4.0.
  • Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Wine 7.21 и GE-Proton7-41
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58601-proton
Ключевые слова: proton, game
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (-), 09:05, 04/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    обливион с модами без вылетов под ним работает?
     
  • 3, Аноним (-), 09:08, 04/02/2023 [ответить]  
    		• +/
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