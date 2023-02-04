Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-6, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".
В новой версии:
- Обеспечена поддержка игр:
- Gotham Knights
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
- Heroes of the Dark
- Super Arcade Racing
- Crazy Machines 3
- King under the Mountain
- NinNinDays2
- Mahjong ladies
- Улучшена поддержка игр:
- Septerra Core
- Persona 5 Royal
- Vampire Survivors
- Super House of Dead Ninjas
- Enemy Mind
- Out There Somewhere
- Zeepkist
- Overcooked!
- Quake III Arena
- Marvel Snap
- Microsoft Flight Simulator
- Sackboy: A Big Adventure
- Spyro Reignited Trilogy
- Jurassic World Evolution 2
- Project Cars 2
- Project Cars 3
- Sins of a Solar Empire: Rebellion
- Lost Lands: Dark Overlord
- Lost Lands: Dark Lord
- Lost Lands: Redemption
- Haunted Hotel: Silent Waters
- Chronos: Before the Ashes
- OUTRIDERS
- ToGather: Island
- Пакет wine-mono обновлён до версии 7.4.0.
- Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.6.