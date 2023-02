Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-6, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Обеспечена поддержка игр: Gotham Knights UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection Heroes of the Dark Super Arcade Racing Crazy Machines 3 King under the Mountain NinNinDays2 Mahjong ladies

Улучшена поддержка игр: Septerra Core Persona 5 Royal Vampire Survivors Super House of Dead Ninjas Enemy Mind Out There Somewhere Zeepkist Overcooked! Quake III Arena Marvel Snap Microsoft Flight Simulator Sackboy: A Big Adventure Spyro Reignited Trilogy Jurassic World Evolution 2 Project Cars 2 Project Cars 3 Sins of a Solar Empire: Rebellion Lost Lands: Dark Overlord Lost Lands: Dark Lord Lost Lands: Redemption Haunted Hotel: Silent Waters Chronos: Before the Ashes OUTRIDERS ToGather: Island

Пакет wine-mono обновлён до версии 7.4.0.

Dxvk-nvapi, реализация NVAPI поверх DXVK, обновлена до версии 0.6.