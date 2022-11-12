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Выпуск Wine 7.21 и GE-Proton7-41

12.11.2022 08:05

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.21. С момента выпуска версии 7.20 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 354 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Библиотека OpenGL переведена на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Добавлена поддержка многоархитектурных сборок в формате PE.
  • Проведена подготовка к поддержке запуска 32-разрядных программ, использующих графический API Vulkan, в 64-разрядном окружении.
  • Предоставлена возможность импортирования библиотек без использования утилиты dlltool.
  • Обновлены данные локалей.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: StarBurn 13, Euphoria, Darksiders Genesis, The Medium, Hotel Giant 2, Port Royale 2, Gothic 1.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: fotoBiz X, Visual Studio, Kaseya Live Connect 9.5.0.28, DipTrace, foobar2000, Cherry MIDI sequencer, Winfile, Adobe Reader XI.

Дополнительно можно отметить обновление проекта GE-Proton7, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 39 осуществлён переход на свежую кодовую базу Wine, dxvk, mono и vkd3d (из Git), перенесены исправления для решения проблем в играх Gears 5, Оverwatch 2, Sonic Adventures 2, Farcry 5 и Origin. Следом по горячим следам выпущено два обновления Proton GE 40 и 41, в которых устранены регрессивные изменения, связанные с игрой Gears 5.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.20 и Wine staging 7.20
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58096-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, n00by (ok), 08:47, 12/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Проведена подготовка к поддержке запуска 32-разрядных программ,
    > использующих графический API Vulkan, в 64-разрядном окружении.

    Последнее, что сохраняет поддержку IA-32 (6x86 в понимании Анонима) в Linux. Впрочем, дистрибутивы типа Rasta OS und Application уже и так её бросили.

     
  • 2, ma3x one (?), 10:01, 12/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Библиотека OpenGL переведена на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

    PE это же Wind'овый формат: https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable

     
     
  • 3, Аноним (3), 10:04, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wine тем и занимается, что запускает виндовые программы и библиотеки для них вполне логично собирать в формате PE.
     

  • 4, Аноним (4), 10:10, 12/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    В чём смысл переводить в никсах все ELF на PE? Чтобы тормозить больше и работа не заканчивалась?
     
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