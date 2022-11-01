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Выпуск Wine 7.20 и Wine staging 7.20

01.11.2022 08:12

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.20. С момента выпуска версии 7.19 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесены 302 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.4.
  • Добавлен механизм для связывания шрифтов, который позволяет привязать один или несколько шрифтов к другому шрифту. При привязке по умолчанию используется базовый шрифт, но отсутствующие элементы берутся из связанных шрифтов. Привязка обеспечена для системных шрифтов MS UI Gothi, Tahoma, Microsoft JhengHei, MingLiU, MS Gothic, Yu Gothic UI, Meiryo и MS Mincho.
  • Внесены исправления в систему раскрутки исключений.
  • В WineDump добавлена поддержка создания дампов для файлов EMF.
  • В API crypt32 решены проблемы с проверкой сертификатов Let's encrypt.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Crysis 2, Tequila City of Heroes Launcher, Autonauts, Axiom Verge 2, Visual Novel Shin Koihime † Eiyuutan 4, Obduction.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual C++ 2013, DC++ 0.868, ZOSI Cloud, MetaTrader4.

Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 7.20, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 515 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.20. Обновлены патчи с поддержкой mfplat-streaming и nvcuda CUDA.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.19
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  5. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58017-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:59, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я уже давно копирую шрифты в префикс вайна -- это единственный способ заставить их работать (.fonts в хомяке не канает).
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 09:14, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пускай так, но это не отменяет того факта, что А.Стахл кнченный уд)|(ибан :)
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:54, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь не в home, а в систему.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это точно поможет? У других программ нет таких проблем.

    Мне не нравятся файлы без пакета. Периодически пакетный менеджер гадит тут и там и приходится их вручную подчищать. Я могу конечно сделать пакет для всех шрифтов скопом, но тогда придётся его сопровождать.

    С другой стороны, удалить drive_c/windows/Fonts/ и накидать туда хардлинков совершенно не затратно -- всё равно каждый новый префикс приходится настраивать скриптом.

     
     
  • 4.23, НяшМяш (ok), 13:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет. При наличии в системном каталоге Arial, распакованного из инсталлятора десятки, Wine его всё так же не видит, хотя все остальные программы его используют. Приходится или в префикс копировать, или winetricks. Проблема глобальная, никакие Proton, Wine Staging и прочие не помогают.
     
     
  • 5.25, Аноним (1), 14:44, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С winetricks проблема ровно та же что с бесплатным системным corefonts. Это старые версии шрифтов, да ещё без кучи глифов. Но вообще тут каждая вторая игра тащит свой шрифт, копировать их все в  корень это не вариант.
     
  • 5.29, fumanchez (ok), 16:31, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а алиасы он не видит?
     
  • 2.28, fumanchez (ok), 16:30, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ~/.fonts deprecated, надо в ~/.local/share/fonts
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:56, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прошлая версия стэйжинг лучше как по мне,все работало и даже с Вулкан. Тут же поломали все.( Одни ноу фаунд длл всей Винды кажись по списку при запуске игры. Откатываюсь.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:06, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле сперва вот этого api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll и еще несколько штук были no faund. Отяндексил,что это vcrun2015. Установил его через winetricks и тут Вайн лопнул. Все его dll стали no faund при запуске игры.
     
  • 2.9, Аноним (1), 10:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без обид, но тут комментаторы в каждой новости о сабже врут, будто сломали что-либо в апдейте. Последний раз когда чётко что-то сломали, это было повреждение при обновлении префикса, т.е. префикс от прошлой версии использовать было нельзя. И так несколько версий подряд всё ломали, приходилось пересоздавать. Но это было больше года назад.

    Через winetricks вообще устанавливать ничего не надо. Я ставлю только mfc42 чтобы установщики работали и d3dx9_43 d3dcompiler_43 чтобы ошибок не было (и чёрных пятен), да dxvk их тоже ставить надо. И ещё d3dcompiler_47 потому что почему нет, нет веры вайну в отношении этих либ. Чтобы миди в играх работала можно поставить gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz.

     
     
  • 3.10, ИмяХ (?), 10:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно врут, ибо, если не врали, то прикладывали бы ссылки на свои багрепорты.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Префикс чистый был. Откатился на 7.19 и снова новый префикс создал. Установил только dxvk,faudio и рендер Вулкан выбрал. Работает замурчательно. Кста, как делать эти багрепорты я не знаю. Все равно 7.20 удалил уже.
     
  • 4.13, Аноним (1), 10:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, которые прикладывают, врут намного чаще. И ещё обычно забывают сообщить, что использовали либы из венды, которые никогда стабильностью и предсказуемостью не отличались.
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Через winetricks вообще устанавливать ничего не надо

    Тут комментатор в новости о сабже врёт

     

  • 1.14, Sw00p aka Jerom (?), 11:36, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    читаю новости про вайн, чтобы посмотреть какие игры существуют :)
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:51, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >DC++

    Этим ещё кто-то пользуется?

     
     
  • 2.24, Аноним (1), 14:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на той неделе скачивал из него шрифты, в интернете шрифтов не существует. Раньше поисковик по фтп помогал, теперь только wayback machine (но и оттуда удаляют и там нет поиска нормального, надо хотя бы знать где было).
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:32, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж что за редкие шрифты, что их аж через DC++ качать надо.
     
     
  • 4.27, Аноним (1), 15:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные. Любые нестандартные. Стилизованные субтитры это прямо беда, это хорошо когда в матрёшку встроены, а если только текст в интернете или шрифта комплектом не было то ты приплыл. А уж когда в софте используется нестандартный шрифт и его кто-то умный почикал из дистрибутива, это ммм прелесть.
     

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