Выпуск Wine 7.20 и Wine staging 7.20

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.20. С момента выпуска версии 7.19 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесены 302 изменения. Наиболее важные изменения: Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.4.

Добавлен механизм для связывания шрифтов, который позволяет привязать один или несколько шрифтов к другому шрифту. При привязке по умолчанию используется базовый шрифт, но отсутствующие элементы берутся из связанных шрифтов. Привязка обеспечена для системных шрифтов MS UI Gothi, Tahoma, Microsoft JhengHei, MingLiU, MS Gothic, Yu Gothic UI, Meiryo и MS Mincho.

Внесены исправления в систему раскрутки исключений.

В WineDump добавлена поддержка создания дампов для файлов EMF.

В API crypt32 решены проблемы с проверкой сертификатов Let's encrypt.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Crysis 2, Tequila City of Heroes Launcher, Autonauts, Axiom Verge 2, Visual Novel Shin Koihime † Eiyuutan 4, Obduction.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual C++ 2013, DC++ 0.868, ZOSI Cloud, MetaTrader4. Дополнительно можно упомянуть формирование выпуска проекта Wine Staging 7.20, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 515 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.20. Обновлены патчи с поддержкой mfplat-streaming и nvcuda CUDA.