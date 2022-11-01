Выпуск Wine 7.20 и Wine staging 7.20

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|1.1, Аноним (1), 08:59, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже давно копирую шрифты в префикс вайна -- это единственный способ заставить их работать (.fonts в хомяке не канает).
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|2.2, Аноним (-), 09:14, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пускай так, но это не отменяет того факта, что А.Стахл кнченный уд)|(ибан :)
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|3.7, Аноним (1), 10:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это точно поможет? У других программ нет таких проблем.
Мне не нравятся файлы без пакета. Периодически пакетный менеджер гадит тут и там и приходится их вручную подчищать. Я могу конечно сделать пакет для всех шрифтов скопом, но тогда придётся его сопровождать.
С другой стороны, удалить drive_c/windows/Fonts/ и накидать туда хардлинков совершенно не затратно -- всё равно каждый новый префикс приходится настраивать скриптом.
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|4.23, НяшМяш (ok), 13:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поможет. При наличии в системном каталоге Arial, распакованного из инсталлятора десятки, Wine его всё так же не видит, хотя все остальные программы его используют. Приходится или в префикс копировать, или winetricks. Проблема глобальная, никакие Proton, Wine Staging и прочие не помогают.
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|5.25, Аноним (1), 14:44, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С winetricks проблема ровно та же что с бесплатным системным corefonts. Это старые версии шрифтов, да ещё без кучи глифов. Но вообще тут каждая вторая игра тащит свой шрифт, копировать их все в корень это не вариант.
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|1.6, Аноним (6), 09:56, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прошлая версия стэйжинг лучше как по мне,все работало и даже с Вулкан. Тут же поломали все.( Одни ноу фаунд длл всей Винды кажись по списку при запуске игры. Откатываюсь.
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|2.8, Аноним (8), 10:06, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле сперва вот этого api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll и еще несколько штук были no faund. Отяндексил,что это vcrun2015. Установил его через winetricks и тут Вайн лопнул. Все его dll стали no faund при запуске игры.
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|2.9, Аноним (1), 10:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без обид, но тут комментаторы в каждой новости о сабже врут, будто сломали что-либо в апдейте. Последний раз когда чётко что-то сломали, это было повреждение при обновлении префикса, т.е. префикс от прошлой версии использовать было нельзя. И так несколько версий подряд всё ломали, приходилось пересоздавать. Но это было больше года назад.
Через winetricks вообще устанавливать ничего не надо. Я ставлю только mfc42 чтобы установщики работали и d3dx9_43 d3dcompiler_43 чтобы ошибок не было (и чёрных пятен), да dxvk их тоже ставить надо. И ещё d3dcompiler_47 потому что почему нет, нет веры вайну в отношении этих либ. Чтобы миди в играх работала можно поставить gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz.
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|3.10, ИмяХ (?), 10:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно врут, ибо, если не врали, то прикладывали бы ссылки на свои багрепорты.
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|4.11, Аноним (11), 10:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Префикс чистый был. Откатился на 7.19 и снова новый префикс создал. Установил только dxvk,faudio и рендер Вулкан выбрал. Работает замурчательно. Кста, как делать эти багрепорты я не знаю. Все равно 7.20 удалил уже.
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|4.13, Аноним (1), 10:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, которые прикладывают, врут намного чаще. И ещё обычно забывают сообщить, что использовали либы из венды, которые никогда стабильностью и предсказуемостью не отличались.
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|3.12, Аноним (12), 10:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Через winetricks вообще устанавливать ничего не надо
Тут комментатор в новости о сабже врёт
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|2.24, Аноним (1), 14:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на той неделе скачивал из него шрифты, в интернете шрифтов не существует. Раньше поисковик по фтп помогал, теперь только wayback machine (но и оттуда удаляют и там нет поиска нормального, надо хотя бы знать где было).
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|4.27, Аноним (1), 15:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычные. Любые нестандартные. Стилизованные субтитры это прямо беда, это хорошо когда в матрёшку встроены, а если только текст в интернете или шрифта комплектом не было то ты приплыл. А уж когда в софте используется нестандартный шрифт и его кто-то умный почикал из дистрибутива, это ммм прелесть.
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