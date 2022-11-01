Выпуск Wine 7.20 и Wine staging 7.20

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:06, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле сперва вот этого api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll и еще несколько штук были no faund. Отяндексил,что это vcrun2015. Установил его через winetricks и тут Вайн лопнул. Все его dll стали no faund при запуске игры.

2.9 , Аноним ( 1 ), 10:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Без обид, но тут комментаторы в каждой новости о сабже врут, будто сломали что-либо в апдейте. Последний раз когда чётко что-то сломали, это было повреждение при обновлении префикса, т.е. префикс от прошлой версии использовать было нельзя. И так несколько версий подряд всё ломали, приходилось пересоздавать. Но это было больше года назад. Через winetricks вообще устанавливать ничего не надо. Я ставлю только mfc42 чтобы установщики работали и d3dx9_43 d3dcompiler_43 чтобы ошибок не было (и чёрных пятен), да dxvk их тоже ставить надо. И ещё d3dcompiler_47 потому что почему нет, нет веры вайну в отношении этих либ. Чтобы миди в играх работала можно поставить gmdls dmsynth dmusic dsdmo quartz.

3.10 , ИмяХ ( ? ), 10:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно врут, ибо, если не врали, то прикладывали бы ссылки на свои багрепорты.

4.11 , Аноним ( 11 ), 10:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Префикс чистый был. Откатился на 7.19 и снова новый префикс создал. Установил только dxvk,faudio и рендер Вулкан выбрал. Работает замурчательно. Кста, как делать эти багрепорты я не знаю. Все равно 7.20 удалил уже.

4.13 , Аноним ( 1 ), 10:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те, которые прикладывают, врут намного чаще. И ещё обычно забывают сообщить, что использовали либы из венды, которые никогда стабильностью и предсказуемостью не отличались.

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Через winetricks вообще устанавливать ничего не надо Тут комментатор в новости о сабже врёт

