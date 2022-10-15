Выпуск Wine 7.19

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|1.1, ИмяХ (?), 09:29, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Неужели это такая великая программа, что каждый минорный релиз достоин аж целой новости? Даже ядро линукса не так обмусоливают, как этот вайн.
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|2.3, Аноним (3), 09:40, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем больше комментариев тем больше новостей. Меньше комментариев меньше новостей.
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|7.30, Аноним (30), 12:02, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я за последние несколько лет пригорел душой и телом как вы позволяете себе выражаться к этому сайту, но донатить не буду, пока что. Надо отдавать себе отчет в том что этот сайт это номер один сайт про тематику свободного программного обеспечения, интернета, вот это вот всё.
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|8.39, Аноним (25), 12:17, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты хотел сказать на русском Потому что топовый сайт это Hacker News https new... текст свёрнут, показать
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|2.6, Ruslan22 (?), 09:42, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это потому, что ассортимент хорошего прикладного ПО и игр под линуксом оставляет желать лучшего.
И пока между дистрибутивами не появится бинарная совместимость, ничего не поменяется. Поэтом пока так.
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|4.15, Аноним (12), 10:34, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Игры стали писаться под самые первые компуктеры, вроде dec-7.
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|3.13, Аноним (12), 10:32, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну или один нормальный дистрибутив, с нормальной средой, под который будут писать такой же нормальный софт.
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|3.64, Аноним (64), 15:21, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надуманная проблема. Те, кто хочет распространять бинарный софт под линукс, делают это уже ни олин десяток лет. Принцип не отличается от распространения софта для винды и макоси - собирать под самую старую поддерживаемую систему вместе с используемыми библиотеками
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|2.21, Аноним (21), 10:57, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут может и мелочь, но у кого-то например не работает вайн на последней версии и ему чтобы не лезть обновляться постоянно проще дождаться новости с описанием. Без дергатни по поводу и без.
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|2.31, Аноним (31), 12:04, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда будет надежда на новую версию. Вдруг заработает,что раньше не работало или заработает лучше. Лично мне Портпротон за глаза хватает,но версия 7.30,в остальных и даже новых регрессии.
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|1.2, Аноним (7), 09:39, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А не слишком ли медленно релизы выходят? Предыдущий был слишком давно - уже 3 недели назад.
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|2.4, Аноним (3), 09:41, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто-то денег в это все вложил. Мы даже знаем кто. Теперь он разрабатывается как на дрожжах.
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|2.9, Аноним (3), 10:16, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нынешнее поколения не понимает зачем эти плееры они же всё слушают онлайн. Они считают что aimp это квест с какими-то мутными файлами, которые можно добыть только нелегальным пиратским способом. Как неандертальцы добывали мамонтов.
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|3.11, Аноним (11), 10:21, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шутка зачётная; было бы смешно, если бы не было бы так грустно от деградации зумеров.
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|4.14, Аноним (14), 10:33, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А в чём деградация? Слушать онлайн всяко удобнее, чем по зайцам.нет ковыряться.
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|5.18, Аноним (12), 10:41, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувство собственного величия превосходства. Мол если он хранят СиДи или флак файлы и собрали себе пять один систему, то они аудиофилы, они лучше других. Хотя исследование мозга показало, что аудиофилы не существует, так же как и если сомелье в темной комнате посадить, красное от белого не отоечат. Грех гордыни короч.
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|6.23, Аноним (21), 11:01, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грех гордыни? Ты даже не в курсе о чем он. А вот имея flac и тот же mp3 при наличии даже не очень дорогой техники услышать разницу можно и она может быть в виде ощущения что пробки с ограничителями из ушей достали. И то что большинство людей визуалы не отменяет существования тех, кто вообще ничего не видит и не может им являться по определению, равно как и тех кому ближе аудио в восприятии образов.
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|7.29, Аноним (14), 11:32, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот имея flac и тот же mp3 при наличии даже не очень дорогой техники услышать разницу можно и она может быть в виде ощущения что пробки с ограничителями из ушей достали.
Во-первых, разница отнюдь не столь существенная. Во-вторых, «не очень дорогая» — это сколько? Тысяч сто?
Давайте глядеть правде в глаза — 99% людей lossless объективно не нужен. Ну не меломаны они, просто любят иногда музыку послушать. И до онлайна локальная коллекция собиралась в том же MP3.
А для желающих и в онлайне есть lossless.
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|8.32, Аноним (32), 12:04, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В жопу этот онлайн - половина треков моего плейлиста из ямузыки удалили, спотифа... текст свёрнут, показать
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|9.68, Аноним (14), 15:43, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
300, 3000, 10000 8230 Народ слушает на колонках за 30 или на блютус-ушах, и е... текст свёрнут, показать
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|7.33, Аноним (30), 12:06, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я виноват что не подкрепил своё утверждение ссылкой на исследование. Я сейчас попытаюсь попросить ссылку на это исследование, но не знаю сколько времени это займет.
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|7.36, Аноним (30), 12:09, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Грех гордыни? Ты даже не в курсе о чем он.
Я в курсе, меня крестили в младенчестве в веру православную, в моей общеобразовательной школе, в младшей школе были уроки истории на которых проходили Священное Писание.
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|7.53, Аноним (53), 13:51, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> имея flac и тот же mp3 при наличии даже не очень дорогой техники услышать разницу можно
Это сильно зависит от того, что, собственно, слушаешь: бренчание на гитаре с тремя аккордами и одним перебором звучит вполне годно и не сильно заметна разница, а вот, например, в случае Triarii (ну, пусть Europe in Flames) в тесте mp3 vs. flac очень хорошо слышо разницу даже на совсем дешёвой технике.
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|5.20, анон (?), 10:57, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем зайцы, когда есть релизы в нормальном качестве на рутрекере и ннм-клубе?
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|6.37, Аноним (-), 12:12, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зайцы не дают скачать бесплатно свежие релизы. Скачивается в основном старые песни.
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|7.60, ip1982 (ok), 14:48, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не старые, а проверенные временем. Я вот до сих пор Высоцкого и Любэ слушаю.
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|5.44, Аноним (11), 12:32, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кабель перержут и окажешься ты за железным занавесом.
Ты будешь плакать что музыка кончилась, а я гладить свой NAS и получать удовольствие.
Не говоря уже о том что FLAC всяко получше mp3 в низком битрейте с яндекс музыки.
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|3.17, Аноним (12), 10:38, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я отношусь к поколению Y-меров и тоже перестал хранить музыку на компе. Я вообще перестал слушать музыку. Фильмы смотрю экранки тоже редко.
Аудиофилрв считаю позерами. В чём я не прав?
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|4.19, n00by (ok), 10:56, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Аудиофилрв считаю позерами. В чём я не прав?
В первом предложении. Это их дело, как слушать музыку, пока окружающим не мешают. И не надо им навязывать своё мнение в столь манипулятивной форме. «Грех гордыни короч» (ц)
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|5.24, Аноним (21), 11:04, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди слушают как хотят и в России всем пофиг, если у вас не больные на бошку соседи что вы там слушаете и почему стены ходуном ходят. Опять про гордыню высер в никуда. Сюда с доказательствами про разницу что такое гордость и ее отличие от гордыни, которую считают грехом!
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|6.26, Аноним (25), 11:11, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому ты стал забывать что ты платишь деньги за стрим злобным копирастам.
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|7.27, pic (?), 11:17, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Деньги за стрим получают лейблы, а исполнители прежде всего с концертов и альбома.
Люблю живое исполнение, а не студийную чистоту, поэтому в стрим-сервисах редко такое встретишь.
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|6.46, Аноним (30), 12:36, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе если мои доводы не нравиться, так ты бать Выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь
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|5.42, Аноним (30), 12:21, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема есть Проблема в многоквартирном доме Я считаю что одна семья тире о... большой текст свёрнут, показать
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|6.43, Аноним (43), 12:29, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>я бы, будь у меня такой сосед, долго бы не разговаривал
Так линуксоиды же хилые задохлики в очках, кому ты там угрожать можешь?
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|7.47, Аноним (30), 12:36, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе если мои доводы не нравиться, так ты бать Выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь
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|6.48, Аноним (11), 12:38, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многоканальность не признак аудиофила. Может он свою 5.1 из дешёвых компьютерных колонок собрал.
Вы путаете муд@ков и тру-меломанов. Не тех меломанов, что ламповый усилитель с позолоченными проводами.
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|5.45, Аноним (30), 12:34, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это их дело, как слушать музыку, пока окружающим не мешают.
Нету никакого ихнего дела. Если ты слушаешь музыку в многоквартирном доме, ты мешаешь.
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|6.73, n00by (ok), 16:33, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Это их дело, как слушать музыку, пока окружающим не мешают.
> Нету никакого ихнего дела. Если ты слушаешь музыку в многоквартирном доме, ты
> мешаешь.
Я верно понимаю, что Аноним (12) и Аноним (30) это одно лицо? С плохим зрением и негодной памятью? Который считал аудиофилов позерами, потому что они слушают FLAC в дорогих наушниках, а не как ему нравится, но почему-то об этом забыл и принялся плакать про громкую музыку.
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|4.58, anonymous (??), 14:27, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с возрастом многое меняется, твердеет хрусталик глаза (резкость не настроишь, повезет если на гиперфокале застрянет), со слухом высокие частоты сильно заваливаются, а бывает и в других местах провал ачх. Причем это все незаметно как окна овертона. Короче меньше искажений оригинала всегда лучше.
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|1.61, Аноним (31), 15:00, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура!Запустил на wine-staging-7.19 c vulkan и dxvk Дарк Соулс ремастер,хотя видяха старая и не поддерживает это. без Портпротон между прочим. Держу в курсе.D
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|3.69, Аноним (31), 15:45, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но рендер в winetricks vulkan и через него установлено еще dxvk faudio.
Сам Вино такой
USE="X alsa faudio ffmpeg fontconfig gcrypt gecko jpeg lcms mono mp3 nls odbc openal opencl opengl perl pipelight png realtime run-exes sdl2 ssl threads tiff truetype udisks unwind usb v4l vkd3d vulkan xml -capi -cups -custom-cflags -dos -gphoto2 -gsm -gstreamer -kerberos -ldap -mingw -netapi -osmesa -pcap (-prefix) -pulseaudio -samba -scanner (-selinux) -test -themes -udev -vaapi -xcomposite -xinerama" ABI_X86="32 64 (-x32)" 0 KiB
sdl2 собран с haptik vulkan
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|4.72, Аноним (72), 16:25, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А моно у тебя работает? У меня не работает, только предлагает его скачать после обновления, но у меня нет доступа к интернет в том префиксе и он не может этого сделать. Корректный файл установщика на диске лежит. Хотя толку то от него, там только старые версии дотнета поддерживаются. Это надо билдить софт специально под старые версии, чтобы он работал. Зачем ты в winetricks скачиваешь faudio, если он тоже системный?
Кстати, это какой-то странный вайн со старыми/несуществующими юзами, да и насколько я понимаю без mingw теперь проблемы у вайна. И без xcomposite не работают прозрачности и child window rendering в вулкане (т.е. большая часть игр с dxvk не запустится).
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|1.62, Аноним (62), 15:16, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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WinAPI на Линукс? Зачем частичку Зла пихать в божественный мир GNU/Linux?
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