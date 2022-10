Выпуск Wine 7.19

2.9 , Аноним ( 3 ), 10:16, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Нынешнее поколения не понимает зачем эти плееры они же всё слушают онлайн. Они считают что aimp это квест с какими-то мутными файлами, которые можно добыть только нелегальным пиратским способом. Как неандертальцы добывали мамонтов.

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:21, 15/10/2022 Шутка зачётная; было бы смешно, если бы не было бы так грустно от деградации зумеров.

4.14 , Аноним ( 14 ), 10:33, 15/10/2022 А в чём деградация? Слушать онлайн всяко удобнее, чем по зайцам.нет ковыряться.

5.18 , Аноним ( 12 ), 10:41, 15/10/2022 Чувство собственного величия превосходства. Мол если он хранят СиДи или флак файлы и собрали себе пять один систему, то они аудиофилы, они лучше других. Хотя исследование мозга показало, что аудиофилы не существует, так же как и если сомелье в темной комнате посадить, красное от белого не отоечат. Грех гордыни короч.

6.23 , Аноним ( 21 ), 11:01, 15/10/2022 Грех гордыни? Ты даже не в курсе о чем он. А вот имея flac и тот же mp3 при наличии даже не очень дорогой техники услышать разницу можно и она может быть в виде ощущения что пробки с ограничителями из ушей достали. И то что большинство людей визуалы не отменяет существования тех, кто вообще ничего не видит и не может им являться по определению, равно как и тех кому ближе аудио в восприятии образов.

7.29 , Аноним ( 14 ), 11:32, 15/10/2022 > А вот имея flac и тот же mp3 при наличии даже не очень дорогой техники услышать разницу можно и она может быть в виде ощущения что пробки с ограничителями из ушей достали. Во-первых, разница отнюдь не столь существенная. Во-вторых, «не очень дорогая» — это сколько? Тысяч сто?

Давайте глядеть правде в глаза — 99% людей lossless объективно не нужен. Ну не меломаны они, просто любят иногда музыку послушать. И до онлайна локальная коллекция собиралась в том же MP3.

А для желающих и в онлайне есть lossless.

8.32 , Аноним ( 32 ), 12:04, 15/10/2022 В жопу этот онлайн - половина треков моего плейлиста из ямузыки удалили, спотифа...
9.70 , Аноним ( 70 ), 16:02, 15/10/2022 YouTube Music же есть ...
8.35 , penetrator ( ? ), 12:09, 15/10/2022 пофиг сколько стоит даже лослесс по разному звучит на спикерах за 300 баксов и з...
9.66 , русском ( ? ), 15:26, 15/10/2022 жучара, ты там застрял в 70х насобирай бутылок и прикупи за 20 баксов еппл арп...
9.68 , Аноним ( 14 ), 15:43, 15/10/2022 300, 3000, 10000 8230 Народ слушает на колонках за 30 или на блютус-ушах, и е...
7.33 , Аноним ( 30 ), 12:06, 15/10/2022 Я виноват что не подкрепил своё утверждение ссылкой на исследование. Я сейчас попытаюсь попросить ссылку на это исследование, но не знаю сколько времени это займет.

7.36 , Аноним ( 30 ), 12:09, 15/10/2022 >Грех гордыни? Ты даже не в курсе о чем он. Я в курсе, меня крестили в младенчестве в веру православную, в моей общеобразовательной школе, в младшей школе были уроки истории на которых проходили Священное Писание.

7.53 , Аноним ( 53 ), 13:51, 15/10/2022 > имея flac и тот же mp3 при наличии даже не очень дорогой техники услышать разницу можно Это сильно зависит от того, что, собственно, слушаешь: бренчание на гитаре с тремя аккордами и одним перебором звучит вполне годно и не сильно заметна разница, а вот, например, в случае Triarii (ну, пусть Europe in Flames) в тесте mp3 vs. flac очень хорошо слышо разницу даже на совсем дешёвой технике.

5.20 , анон ( ? ), 10:57, 15/10/2022 Зачем зайцы, когда есть релизы в нормальном качестве на рутрекере и ннм-клубе?

6.22 , Аноним ( 14 ), 10:58, 15/10/2022 Ага, ещё «удобнее».

6.37 , Аноним ( - ), 12:12, 15/10/2022 Зайцы не дают скачать бесплатно свежие релизы. Скачивается в основном старые песни.

7.60 , ip1982 ( ok ), 14:48, 15/10/2022 Не старые, а проверенные временем. Я вот до сих пор Высоцкого и Любэ слушаю.

5.44 , Аноним ( 11 ), 12:32, 15/10/2022 Кабель перержут и окажешься ты за железным занавесом.

Ты будешь плакать что музыка кончилась, а я гладить свой NAS и получать удовольствие.

Не говоря уже о том что FLAC всяко получше mp3 в низком битрейте с яндекс музыки.

3.17 , Аноним ( 12 ), 10:38, 15/10/2022 Я отношусь к поколению Y-меров и тоже перестал хранить музыку на компе. Я вообще перестал слушать музыку. Фильмы смотрю экранки тоже редко.

Аудиофилрв считаю позерами. В чём я не прав?

4.19 , n00by ( ok ), 10:56, 15/10/2022 > Аудиофилрв считаю позерами. В чём я не прав? В первом предложении. Это их дело, как слушать музыку, пока окружающим не мешают. И не надо им навязывать своё мнение в столь манипулятивной форме. «Грех гордыни короч» (ц)

5.24 , Аноним ( 21 ), 11:04, 15/10/2022 Люди слушают как хотят и в России всем пофиг, если у вас не больные на бошку соседи что вы там слушаете и почему стены ходуном ходят. Опять про гордыню высер в никуда. Сюда с доказательствами про разницу что такое гордость и ее отличие от гордыни, которую считают грехом!

6.26 , Аноним ( 25 ), 11:11, 15/10/2022 Потому ты стал забывать что ты платишь деньги за стрим злобным копирастам.

7.27 , pic ( ? ), 11:17, 15/10/2022 Деньги за стрим получают лейблы, а исполнители прежде всего с концертов и альбома.

Люблю живое исполнение, а не студийную чистоту, поэтому в стрим-сервисах редко такое встретишь.

8.34 , Аноним ( - ), 12:08, 15/10/2022 А лейбл является злым копирастом ...
9.40 , Аноним ( 25 ), 12:18, 15/10/2022 Не мешаем не мамонту приносить деньги не понятно кому, не понятно за что ...
6.46 , Аноним ( 30 ), 12:36, 15/10/2022 Тебе если мои доводы не нравиться, так ты бать Выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь

7.49 , Аноним ( 49 ), 12:54, 15/10/2022 Только Rust на Rust могу

5.42 , Аноним ( 30 ), 12:21, 15/10/2022 Проблема есть Проблема в многоквартирном доме Я считаю что одна семья тире о...
6.43 , Аноним ( 43 ), 12:29, 15/10/2022 >я бы, будь у меня такой сосед, долго бы не разговаривал Так линуксоиды же хилые задохлики в очках, кому ты там угрожать можешь?

7.47 , Аноним ( 30 ), 12:36, 15/10/2022 Тебе если мои доводы не нравиться, так ты бать Выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь

6.48 , Аноним ( 11 ), 12:38, 15/10/2022 Многоканальность не признак аудиофила. Может он свою 5.1 из дешёвых компьютерных колонок собрал.

Вы путаете муд@ков и тру-меломанов. Не тех меломанов, что ламповый усилитель с позолоченными проводами.

7.50 , Аноним ( 30 ), 13:05, 15/10/2022 нет не путаю. Техническое обеспечение не меняет ничего.

5.45 , Аноним ( 30 ), 12:34, 15/10/2022 >Это их дело, как слушать музыку, пока окружающим не мешают. Нету никакого ихнего дела. Если ты слушаешь музыку в многоквартирном доме, ты мешаешь.

6.73 , n00by ( ok ), 16:33, 15/10/2022 >>Это их дело, как слушать музыку, пока окружающим не мешают.

> Нету никакого ихнего дела. Если ты слушаешь музыку в многоквартирном доме, ты

> мешаешь. Я верно понимаю, что Аноним (12) и Аноним (30) это одно лицо? С плохим зрением и негодной памятью? Который считал аудиофилов позерами, потому что они слушают FLAC в дорогих наушниках, а не как ему нравится, но почему-то об этом забыл и принялся плакать про громкую музыку.

4.58 , anonymous ( ?? ), 14:27, 15/10/2022 с возрастом многое меняется, твердеет хрусталик глаза (резкость не настроишь, повезет если на гиперфокале застрянет), со слухом высокие частоты сильно заваливаются, а бывает и в других местах провал ачх. Причем это все незаметно как окна овертона. Короче меньше искажений оригинала всегда лучше.