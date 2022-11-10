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Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

10.11.2022 20:11

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.0, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Повышены требования к версии графического API Vulkan - для работы теперь требуется драйвер с поддержкой Vulkan 1.3 (ранее был необходим Vulkan 1.1), что позволило реализовать поддержку новых возможностей, связанных с компиляцией шейдеров. На практике DXVK 2.0 можно запустить на любой системе, на которой поддерживается использование пакета Proton Experimental для запуска игр на базе D3D11 и D3D12. Для работы winevulkan требуется как минимум Wine 7.1.
  • В состав принят код проекта dxvk-native, позволяющего формировать родные сборки DXVK для Linux (не привязанные к Wine), которые можно использовать не для запуска Windows-приложений, а в обычных Linux-приложениях, что может быть полезным для создания портов игр для Linux без изменения кода отрисовки на базе D3D.
  • Расширена поддержка Direct3D 9, в том числе улучшено управление памятью (для хранения копий текстур задействованы отражённые в память файлы), реализована поддержка корректного чтения из активных областей отрисовки (решило проблемы с появлением артефактов при игре в GTA IV) и переработана реализация проверки на прозрачность.
  • Для Direct3D 10 прекращена поставка библиотек d3d10.dll и d3d10_1.dll, которые не устанавливались по умолчанию из-за наличия в wine более продвинутой реализации D3D10. При этом поддержка API D3D10 продолжена в библиотеке d3d10core.dll.
  • Поддержка Direct3D 11 доведена до уровня функциональности 12_1 (D3D11 Feaure Level), для достижения которого реализованы такие возможности, как мозаичные ресурсы (Tiled Resources), консервативная растеризация (Conservative Rasterization) и упорядоченная отрисовка в растеризаторе (Rasterizer Ordered Views).
  • Переделана и приближена по своему поведению к Windows реализация интерфейса ID3D11DeviceContext, представляющего контекст устройства, генерирующий команды отрисовки. Переработка позволила улучшить совместимость со сторонними библиотеками и сократить нагрузку на CPU. В частности, снижена нагрузка на CPU в играх, активно использующих отложенные контексты (например, игра Assassin's Creed: Origins) или часто вызывающих операцию ClearState (например, игра God of War).
  • Внесены изменения, связанные с компиляцией шейдеров. При наличии Vulkan-драйверов с поддержкой расширения VK_EXT_graphics_pipeline_library реализована компиляция шейдеров Vulkan во время загрузки играми шейдеров D3D, а не во время отрисовки, что решило проблемы с подвисаниями из-за компиляции шейдеров во время игры. Требуемое расширение пока поддерживается только в проприетарных драйверах NVIDIA, начиная с версии 520.56.06.
  • В шейдерах D3D11 задействована модель памяти Vulkan.
  • Убрано ограничение на число ресурсов, которые могут быть привязаны за один раз.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Alan Wake
    • Alice Madness Returns
    • Anomaly: Warzone Earth
    • Beyond Good and Evil
    • Dragon Age Origins
    • Empire: Total War
    • Final Fantasy XV
    • Grand Theft Auto IV
    • Heroes Of Annihilated Empires
    • Limit King Of Fighters XIII
    • Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
    • SiN Episodes: Emergence
    • Sonic Generations
    • Spider Man
    • The Ship
    • Warhammer Online
    • Ys Seven


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58087-dxvk
Ключевые слова: dxvk, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Skullnet (ok), 20:26, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, в Linux-е теперь есть D3D. Делайте нативные бинарники.
     
     
  • 2.4, Zenitur (ok), 20:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под Linux уже давно есть нативные библиотеки Direct3D. Официальные бинари от Microsoft. И заголовочные файлы тоже есть.

    Другое дело, что их можно использовать исключительно под WSL2. То есть, запуская Linux под виртуалкой, можно там поюзать нативный DirectX. Опа.

    Подробнее: https://devblogs.microsoft.com/directx/directx-heart-linux/

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:41, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Кому может понадобиться венда на хосте? Бред.
     
     
  • 4.8, QwertyReg (ok), 20:53, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Кому может понадобиться венда на хосте? Бред.

    Ну, примерно 98% пользователей десктопа.

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 20:59, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому может понадобиться венда на хосте? Бред.
    >>Ну, примерно 98% пользователей десктопа.

    Враньё! Я ни кого не знаю, кто бы винду, не то, что на десктопе, а вообще использовал. Даже домохозяйки и те на убунте

     
     
  • 6.10, Аноним (10), 21:03, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Враньё! Я ни кого не знаю, кто бы убунту, не то, что на десктопе, а вообще использовал. Даже домохозяйки и те на опенбсд
     
     
  • 7.16, Онаним. (?), 21:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Враньё! Я не знаю, кто бы опенбсд, не то, что на десктопе, а вообще использовал. Домохозяйки все в мобилку тырятся.
     
  • 5.11, Аноним (6), 21:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им хватит и браузера, инфа соточка.
     
     
  • 6.13, Аноним (13), 21:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит и curl'а. Хотя нет, обойдутся телевизором.
     

  • 1.5, Аноним (6), 20:40, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Beyond Good and Evil хорошая игра, единственная приличная игра Убейсофт за всё время её существования. А 3d-звук работает на линуксе? Там вроде для венды есть рабочая эмуляция для владельцев карт Creative (Creative ALchemy). Я почему спрашиваю, вроде есть патчи для поддержки EAX в вайне, но что это за патчи, они работают? И как они работают, когда EAX  только в софте существует?
     
     
  • 2.7, Zenitur (ok), 20:52, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Wine Staging включение эмуляции EAX поверх EFX включается в winecfg

    P.S. Во времена Win98SE (даже во времена позднего Windows 95) появилась карточка SB Live. Там и появился этот самый EAX. Майкрософт создала отдельный API - DirectSound 3D, который дополнял обычный DirectSound.

    А в начале "нулевых" компания Creative решила создать "запасной аэродром", чтобы, в случае чего, свалить на него с DirectSound 3D. Creative взяла OpenAL под своё крыло (изначально эта библиотека разрабатывалась другой компанией), и добавила поддержку EAX туда.

    Майкрософту это, понятное дело, не понравилось, и они удалили DirectSound 3D из Vista.

    Затем Creative прекратила разработку OpenAL, и появился новый проект OpenAL Soft. Там есть аппаратный EAX для винды, и программный EAX для остальных систем. Программный EAX называется EFX.

    Например в source-порте дума три под названием dhewm3 реализовали EAX под линуксом через EFX. А в Wine Staging включение эмуляции EAX поверх EFX включается в winecfg

     

  • 1.12, 8693 (?), 21:32, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Официально Fedora Linux зафиналилась. Выпуск будет 15 ноября, финальным образом стала версия RC 1.7, которую можно скачать уже сейчас здесь https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/37_RC-1.7/Workstation/x86_64/iso/
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 21:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фу такой быть
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:35, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем это лучше CentOS?
     
     
  • 3.18, 1665611818 (?), 23:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно живое, другое - мертвое. Есть разница?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:35, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    платить больше?
     

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