Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|4.8, QwertyReg (ok), 20:53, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Кому может понадобиться венда на хосте? Бред.
Ну, примерно 98% пользователей десктопа.
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|5.9, Аноним (9), 20:59, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому может понадобиться венда на хосте? Бред.
>>Ну, примерно 98% пользователей десктопа.
Враньё! Я ни кого не знаю, кто бы винду, не то, что на десктопе, а вообще использовал. Даже домохозяйки и те на убунте
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|6.10, Аноним (10), 21:03, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Враньё! Я ни кого не знаю, кто бы убунту, не то, что на десктопе, а вообще использовал. Даже домохозяйки и те на опенбсд
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|7.16, Онаним. (?), 21:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Враньё! Я не знаю, кто бы опенбсд, не то, что на десктопе, а вообще использовал. Домохозяйки все в мобилку тырятся.
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|1.5, Аноним (6), 20:40, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Beyond Good and Evil хорошая игра, единственная приличная игра Убейсофт за всё время её существования. А 3d-звук работает на линуксе? Там вроде для венды есть рабочая эмуляция для владельцев карт Creative (Creative ALchemy). Я почему спрашиваю, вроде есть патчи для поддержки EAX в вайне, но что это за патчи, они работают? И как они работают, когда EAX только в софте существует?
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|2.7, Zenitur (ok), 20:52, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Wine Staging включение эмуляции EAX поверх EFX включается в winecfg
P.S. Во времена Win98SE (даже во времена позднего Windows 95) появилась карточка SB Live. Там и появился этот самый EAX. Майкрософт создала отдельный API - DirectSound 3D, который дополнял обычный DirectSound.
А в начале "нулевых" компания Creative решила создать "запасной аэродром", чтобы, в случае чего, свалить на него с DirectSound 3D. Creative взяла OpenAL под своё крыло (изначально эта библиотека разрабатывалась другой компанией), и добавила поддержку EAX туда.
Майкрософту это, понятное дело, не понравилось, и они удалили DirectSound 3D из Vista.
Затем Creative прекратила разработку OpenAL, и появился новый проект OpenAL Soft. Там есть аппаратный EAX для винды, и программный EAX для остальных систем. Программный EAX называется EFX.
Например в source-порте дума три под названием dhewm3 реализовали EAX под линуксом через EFX. А в Wine Staging включение эмуляции EAX поверх EFX включается в winecfg
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