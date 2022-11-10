Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

P.S. Во времена Win98SE (даже во времена позднего Windows 95) появилась карточка SB Live. Там и появился этот самый EAX. Майкрософт создала отдельный API - DirectSound 3D, который дополнял обычный DirectSound.

А в начале "нулевых" компания Creative решила создать "запасной аэродром", чтобы, в случае чего, свалить на него с DirectSound 3D. Creative взяла OpenAL под своё крыло (изначально эта библиотека разрабатывалась другой компанией), и добавила поддержку EAX туда.

Майкрософту это, понятное дело, не понравилось, и они удалили DirectSound 3D из Vista.

Затем Creative прекратила разработку OpenAL, и появился новый проект OpenAL Soft. Там есть аппаратный EAX для винды, и программный EAX для остальных систем. Программный EAX называется EFX.

Например в source-порте дума три под названием dhewm3 реализовали EAX под линуксом через EFX. А в Wine Staging включение эмуляции EAX поверх EFX включается в winecfg

