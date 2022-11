Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-5, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Обеспечена поддержка игр: Rift Unravel 2 Airborne Kingdom Nancy Drew: Legend of the Crystal Skull Re-Volt Aspire: Ina's Tale Battle Realms: Zen Edition Deathsmiles II Primal Carnage: Extinction Pico Park Classic Edition Six Ages: Ride Like the Wind Darkstar One Indiana Jones and the Emperor Tomb Bulletstorm: Full Clip Edition

Улучшена поддержка игр: Batman: Arkham City GOTY Spider-Man Remastered Final Fantasy IV (3D Remake) Return to Monkey Island Call of Duty Black Ops II Zombies Bail or Jail GTA V Red Dead Redemption 2 Final Fantasy XIV Online Disgaea 5. Thrustmaster HOTAS Planet Zoo SCP: Secret Labratory Tekken 7 Armello Sword Art Online: Hollow Realization Space Engineers Dragon's Dogma: Dark Arisen

Для VRChat реализована поддержка сетевого видео.

Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3-28-ge3daa699.