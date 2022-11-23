Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (-), 17:14, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже завезли поддержку самой востребованной игры всех времён и народов?
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|1.5, Аноним (-), 17:40, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Battle Realms: Zen Edition
За это славлю Лорда Габена во веки веков!
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|1.8, Аноним (8), 18:15, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся беда протона, что он как Wine, более новая версия не гарантия того, что игра запустится, у меня несколько игр которые запускаются строго на Proton 5, ни 6, ни 6.1, даже не стартуют. Вот бы у них кол-во запускаемых игр на *последней* версии Proton'а росло, и не в общем :(
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|2.9, Фыв (?), 18:27, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот чёрт его знает... Я практически не имею проблем с запуском игр из стим библиотеки. Но я достаточно придирчиво игры выбираю, да. В основном шлак модный и беспонтовый, он и так кривой, вот он не запускается, а нормальные проекты, с нормальными разработчиками - без проблем. Вопрос качества игр как продукта, однако...
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|2.12, Аноним (10), 18:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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за гарантиями тебе в каско. не забудь перед выходом из дома надеть лапти и лучину потушить. экономия, тебе ещё репарации выплачивать
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|3.13, AleksK (ok), 18:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе свет дали? Не переживай тебе скоро следующая порция репараций прилетит.
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|1.11, ИмяХ (?), 18:38, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вместо того, чтобы бороться с игрозависимостью, они, наоборот, ещё больше "поддержку игр" делают.
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