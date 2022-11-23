The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

23.11.2022 17:10

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 7.0-5, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка игр:
    • Rift
    • Unravel 2
    • Airborne Kingdom
    • Nancy Drew: Legend of the Crystal Skull
    • Re-Volt
    • Aspire: Ina's Tale
    • Battle Realms: Zen Edition
    • Deathsmiles II
    • Primal Carnage: Extinction
    • Pico Park Classic Edition
    • Six Ages: Ride Like the Wind
    • Darkstar One
    • Indiana Jones and the Emperor Tomb
    • Bulletstorm: Full Clip Edition
  • Улучшена поддержка игр:
    • Batman: Arkham City GOTY
    • Spider-Man Remastered
    • Final Fantasy IV (3D Remake)
    • Return to Monkey Island
    • Call of Duty Black Ops II Zombies
    • Bail or Jail
    • GTA V
    • Red Dead Redemption 2
    • Final Fantasy XIV Online
    • Disgaea 5.
    • Thrustmaster HOTAS
    • Planet Zoo
    • SCP: Secret Labratory
    • Tekken 7
    • Armello
    • Sword Art Online: Hollow Realization
    • Space Engineers
    • Dragon's Dogma: Dark Arisen
  • Для VRChat реализована поддержка сетевого видео.
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до версии 1.10.3-28-ge3daa699.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.21 и GE-Proton7-41
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.7, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 2.0, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58180-proton
Ключевые слова: proton, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 17:14, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже завезли поддержку самой востребованной игры всех времён и народов?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:19, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это какой? Пасъянс? Сапер? Шарики?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 17:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Persona 5.
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хоть какой, заводить один фиг интереснее, чем играть
     
  • 2.6, Пароним (?), 17:45, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут раст сумели приплести, ахах)
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:31, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Корпорация здорового человека.
     
  • 1.5, Аноним (-), 17:40, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Battle Realms: Zen Edition

    За это славлю Лорда Габена во веки веков!

     
  • 1.7, Аноним (7), 17:54, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Space Engineers работает под этим? Кто-нибудь знает?
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:15, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся беда протона, что он как Wine, более новая версия не гарантия того, что игра запустится, у меня несколько игр которые запускаются строго на Proton 5, ни 6, ни 6.1, даже не стартуют. Вот бы у них кол-во запускаемых игр на *последней* версии Proton'а росло, и не в общем :(
     
     
  • 2.9, Фыв (?), 18:27, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот чёрт его знает... Я практически не имею проблем с запуском игр из стим библиотеки. Но я достаточно придирчиво игры выбираю, да. В основном шлак модный и беспонтовый, он и так кривой, вот он не запускается, а нормальные проекты, с нормальными разработчиками - без проблем. Вопрос качества игр как продукта, однако...
     
  • 2.12, Аноним (10), 18:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    за гарантиями тебе в каско. не забудь перед выходом из дома надеть лапти и лучину потушить. экономия, тебе ещё репарации выплачивать
     
     
  • 3.13, AleksK (ok), 18:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе свет дали? Не переживай тебе скоро следующая порция репараций прилетит.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 19:12, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты почему ещё не в военкомате?
     

  • 1.11, ИмяХ (?), 18:38, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вместо того, чтобы бороться с игрозависимостью, они, наоборот, ещё больше "поддержку игр" делают.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру