Выпуск VKD3D-Proton 2.7, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

|
|1.1, QwertyReg (ok), 21:10, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
>Languages
>C 99.5%
Спасибо за информацию.
>Проведена подготовка к переводу кода c LGPL 2.1 на лицензию MIT.
А вот это неплохо, если бы не п. 1.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:15, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А на чем еще писать библиотеку вызываемую из игровых движков, написанных на С.
|
|
|
|2.7, Самый Лучший Гусь (?), 00:05, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничем не лучше OpenGL. Вов сяком случае на моем железе разниться сугубо в цифрах и по существу — лишена всякого смысла. Кроме того это Directx это проприетарщина, что трогать лучше не надо. По сигналу от дяди перекроют кислород и пиши-пропало.
|
|1.6, birdie (ok), 22:49, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ох ты ж, а я как это раньше не заметил.
Но почему? Почему параллельно с Wine? Опять куча работы пропадает?
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 01:00, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По той же причине, почему существует Proton, проще разрабатывать отдельно, хаки и направленность на игры, а не на совместимость
И вроде реализация отличается
|
|1.8, Аноним (8), 00:24, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кста Valve сегодня в стиме на канале бета решили реворкнуть интерфейс стим
Big Picture. Который теперь должен выглядеть как в Steam OS для Стим дека.
Пока что не удалось оценить первая обнова видать только загрузила интерфейс но активируют видать со следующей обновой.
так что Гейб начал работать над ошибками. Ибо у меня Биг пикчер постоянно вешает интернет страницы во встроенном браузере с 2018 года эта ошибка. Особенно главная страница яндекса не прокликавыется в режиме биг пикче.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 01:59, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Особенно главная страница яндекса не прокликавыется в режиме биг пикче.
Он тебя защищает от этого веб-сайта. Это фича.
|