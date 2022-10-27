Выпуск VKD3D-Proton 2.7, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

Пока что не удалось оценить первая обнова видать только загрузила интерфейс но активируют видать со следующей обновой.

так что Гейб начал работать над ошибками. Ибо у меня Биг пикчер постоянно вешает интернет страницы во встроенном браузере с 2018 года эта ошибка. Особенно главная страница яндекса не прокликавыется в режиме биг пикче.

