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Выпуск VKD3D-Proton 2.7, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12

27.10.2022 20:52

Компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.7, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

В новой версии:

  • Повышены требования к драйверам. Для работы теперь требуется поддержка Vulkan-расширений VK_KHR_dynamic_rendering, VK_EXT_extended_dynamic_state, VK_EXT_extended_dynamic_state2 и VK_KHR_maintenance4, реализованных в Mesa 22.0 и проприетарных драйверах NVIDIA 510.
  • Представленная в прошлом выпуске новая библиотека конвейера (pipeline) D3D12 адаптирована для любых игр, в том числе некорректно использующих API D3D12, благодаря реализации внутреннего дискового кэша для представления SPIR-V, сгенерированного из DXBC/DXIL.
  • Внесена серия оптимизаций, нацеленных на снижение накладных расходов и повышение производительности GPU, в таких ситуациях, как рендеринг глубины (depth pass), применение WriteBufferImmediate(), обработка изображений, выделение памяти под ресурсы и доступ к корневым дескрипторам.
  • Добавлена поддержка таких возможностей D3D12, как шейдеры мешей (для работы требуется поддержка VK_EXT_mesh_shader), совместные ресурсы (shared resource) и барьеры (fence).
  • Продолжена реализация поддержки DXR 1.1.
  • Добавлена начальная поддержка HDR.
  • Внесены многочисленные исправления, связанные с поддержкой DXIL.
  • Улучшена совместимость с драйвером Intel ANV.
  • Расширены возможности для отладки.
  • Повышена стабильность работы при сворачивании и переключении по Alt+Tab полноэкранных игр.
  • Проведена подготовка к переводу кода c LGPL 2.1 на лицензию MIT.
  • Решены проблемы в играх Hitman 3, Redout 2, F1 2020, F1 2021, F1 2022, Guardians of the Galaxy, Halo Infinite, Spiderman Remastered и Lost Judgment.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HansKristia...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57994-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, proton, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 21:10, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Languages
    >C 99.5%

    Спасибо за информацию.

    >Проведена подготовка к переводу кода c LGPL 2.1 на лицензию MIT.

    А вот это неплохо, если бы не п. 1.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:15, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем еще писать библиотеку вызываемую из игровых движков, написанных на С.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:39, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да на чем угодно с сишными хедерами. Разве это проблема?
     

  • 1.3, Шарп (ok), 21:30, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Direct3D 12

    Лучший графический API!

     
     
  • 2.7, Самый Лучший Гусь (?), 00:05, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем не лучше OpenGL. Вов сяком случае на моем железе разниться сугубо в цифрах и по существу — лишена всякого смысла. Кроме того это Directx это проприетарщина, что трогать лучше не надо. По сигналу от дяди перекроют кислород и пиши-пропало.
     

  • 1.6, birdie (ok), 22:49, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох ты ж, а я как это раньше не заметил.

    Но почему? Почему параллельно с Wine? Опять куча работы пропадает?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:00, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По той же причине, почему существует Proton, проще разрабатывать отдельно, хаки и направленность на игры, а не на совместимость
    И вроде реализация отличается
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:24, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кста Valve сегодня в стиме на канале бета решили реворкнуть интерфейс стим
    Big Picture. Который теперь должен выглядеть как в Steam OS для Стим дека.

    Пока что не удалось оценить первая обнова видать только загрузила интерфейс но активируют видать со следующей обновой.

    так что Гейб начал работать над ошибками. Ибо у меня Биг пикчер постоянно вешает интернет страницы во встроенном браузере с 2018 года эта ошибка. Особенно главная страница яндекса не прокликавыется в режиме биг пикче.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:59, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно главная страница яндекса не прокликавыется в режиме биг пикче.

    Он тебя защищает от этого веб-сайта. Это фича.

     

  • 1.11, Аноним (11), 03:38, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, вот бы D3D9 хотя бы работало.
     

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