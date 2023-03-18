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Выпуск Wine 8.4 с начальной поддержкой Wayland

18.03.2023 07:39

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.4. С момента выпуска версии 8.3 было закрыт 51 отчёт об ошибках и внесено 344 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В основной состав включена начальная поддержка использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. На текущем этапе добавлен драйвер winewayland.drv и компоненты unixlib, а также проведена подготовка к обработке системой сборки файлов с определениями протокола Wayland. В одном из следующих выпусков планируют включить изменения, обеспечивающие вывод в окружении Wayland.

    После завершения передачи изменений в основной состав Wine пользователи получат возможность использовать чистое Wayland-окружение c поддержкой запуска Windows-приложений, не требующее установки пакетов, связанных с X11, что позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек.

  • Улучшена поддержка IME (Input Method Editors).
  • Устранены сбои при выполнении проверочных функций test_enum_value(), test_wndproc(), test_WSARecv(), test_timer_queue(), test_query_kerndebug(), test_ToAscii(), test_blocking(), test_wait(), test_desktop_window(), test_create_device(), test_setvalue_on_wow64(), а также при прохождении тестов, таких как gdi32:font, imm32:imm32, advapi32:registry, shell32:shelllink, d3drm:d3drm и т.п.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Thief, Hard Truck 2: King of The Road, Amazon Games, Secondhand Lands, SPORE, Starcraft Remastered.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: foobar2000 1.6, Motorola Ready For Assistant, ldp.exe.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.3
  3. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  4. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58814-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:51, 18/03/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Улучшена поддержка IME (Input Method Editors).

    Под Вейланд нет стандартного IME протокола. (устаревший-устаревший Х11, лол). Поэтому у GTK свой, у Qt свой, а написанные "с нуля", например, foot, штатный терминал в Sway, вообще никакой не воспринимают.

     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 07:54, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вейланд всё работает нативно без всяких протоколов и прочих костылей.
     
  • 2.3, rj (??), 08:19, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так речь о виндусовом компоненте
     

  • 1.4, Илья (??), 08:35, 18/03/2023 [ответить]  
    		• +4 +/
    Ещё один гвоздь в крышку гроба иксов
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:39, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока что вялофаны вбивают гвозди только в гроб здравого смысла.
     
     
  • 3.7, Илья (??), 08:50, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, знаем.

    Я был удивлён, но вейленд стабильнее и предсказуемей работает. Я просто забыл про всякие мутные глитчи иксов и ковыряние в настройках.  

     
     
  • 4.8, Аноним (5), 09:01, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох_ительные истории с утра пораньше. Классика.
     

  • 1.6, Герострат (?), 08:50, 18/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Отлично!
     
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