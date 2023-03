Выпуск Wine 8.4 с начальной поддержкой Wayland

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.4. С момента выпуска версии 8.3 было закрыт 51 отчёт об ошибках и внесено 344 изменения. Наиболее важные изменения: В основной состав включена начальная поддержка использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. На текущем этапе добавлен драйвер winewayland.drv и компоненты unixlib, а также проведена подготовка к обработке системой сборки файлов с определениями протокола Wayland. В одном из следующих выпусков планируют включить изменения, обеспечивающие вывод в окружении Wayland. После завершения передачи изменений в основной состав Wine пользователи получат возможность использовать чистое Wayland-окружение c поддержкой запуска Windows-приложений, не требующее установки пакетов, связанных с X11, что позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек.

Улучшена поддержка IME (Input Method Editors).

Устранены сбои при выполнении проверочных функций test_enum_value(), test_wndproc(), test_WSARecv(), test_timer_queue(), test_query_kerndebug(), test_ToAscii(), test_blocking(), test_wait(), test_desktop_window(), test_create_device(), test_setvalue_on_wow64(), а также при прохождении тестов, таких как gdi32:font, imm32:imm32, advapi32:registry, shell32:shelllink, d3drm:d3drm и т.п.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Thief, Hard Truck 2: King of The Road, Amazon Games, Secondhand Lands, SPORE, Starcraft Remastered.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: foobar2000 1.6, Motorola Ready For Assistant, ldp.exe.