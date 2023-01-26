В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan

В код Vulkan-драйвера для Wine добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_hdr_metadata, предназначенного для обработки метаданных расширенного динамического диапазона (HDR), включающих сведения о первичных цветах, точке белого и диапазоне яркости, в составе виртуальных фреймбуферов (SwapChain) Vulkan. Предложенный патч для Wine необходим для работы с HDR в играх, работающих на основе графического API Vulkan, таких как Doom Eternal, а также в играх на основе графического API Direct3D с поддержкой HDR, использующих DXVK или VKD3D-Proton, которые "на лету" преобразуют вызовы Direct3D в системные вызовы Vulkan. Компания Valve уже использовала предложенный патч в составе своей сборки Proton на основе Wine, но теперь он официально стал частью Wine 8.1+, а затем войдёт в состав стабильной версии Wine 9.0, которая ожидается в январе 2024 года. Разработка ведётся компанией Valve в рамках проекта по обеспечению поддержки HDR-игр, которая в настоящее время ограничена композитным сервером Gamescope, разрабатываемый и используемый для запуска игр на портативной игровой консоли Steam Deck. В настоящее время во всех других композитных серверах для Wayland, включая GNOME Matter и KDE Kwin, отсутствует поддержка HDR и нет точных данных, когда конкретно такая поддержка в них появится. Появление поддержки HDR для X.org оценивается как маловероятное, так как развитие протокола X11 последние годы прекращено и разработка ограничивается сопровождением.



