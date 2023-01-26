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В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan

26.01.2023 18:02

В код Vulkan-драйвера для Wine добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_hdr_metadata, предназначенного для обработки метаданных расширенного динамического диапазона (HDR), включающих сведения о первичных цветах, точке белого и диапазоне яркости, в составе виртуальных фреймбуферов (SwapChain) Vulkan. Предложенный патч для Wine необходим для работы с HDR в играх, работающих на основе графического API Vulkan, таких как Doom Eternal, а также в играх на основе графического API Direct3D с поддержкой HDR, использующих DXVK или VKD3D-Proton, которые "на лету" преобразуют вызовы Direct3D в системные вызовы Vulkan.

Компания Valve уже использовала предложенный патч в составе своей сборки Proton на основе Wine, но теперь он официально стал частью Wine 8.1+, а затем войдёт в состав стабильной версии Wine 9.0, которая ожидается в январе 2024 года. Разработка ведётся компанией Valve в рамках проекта по обеспечению поддержки HDR-игр, которая в настоящее время ограничена композитным сервером Gamescope, разрабатываемый и используемый для запуска игр на портативной игровой консоли Steam Deck. В настоящее время во всех других композитных серверах для Wayland, включая GNOME Matter и KDE Kwin, отсутствует поддержка HDR и нет точных данных, когда конкретно такая поддержка в них появится. Появление поддержки HDR для X.org оценивается как маловероятное, так как развитие протокола X11 последние годы прекращено и разработка ограничивается сопровождением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck
  4. OpenNews: В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  6. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
Автор новости: Павел Павлов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58555-wine
Ключевые слова: wine, hdr
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 20:13, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Doom Eternal

    Еще раз чтоли перепройти на Nightmare?

     
  • 1.2, Аноним (2), 20:18, 26/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –11 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:20, 26/01/2023 Скрыто модератором
    		• +8 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:45, 26/01/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 20:19, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ограничена композитным сервером Gamescope

    Я Gamescope гоняю под иксами. У меня будет HDR в итоге?

     
  • 1.5, Аноним (5), 20:24, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё равно ни в Wayland, ни в X11 поддержки HDR нет.
     
     
  • 2.6, Самый умный из вас (?), 20:29, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland

    Будет

    > Х11

    Не будет

     
     
  • 3.8, Skullnet (ok), 21:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет

    Никому твой гномосячный вяленд не нужен.

    > Не будет

    Абсолютно ничего не мешает добавить HDR в иксы, кроме целого списка выдуманных причин, вроде устаревшей кодовой базы и прочей вялендо-пропоганды.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 21:34, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но факт остаётся фактом: не добавят.
     
     
  • 5.10, Skullnet (ok), 21:36, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Папа-Redhat запретил?
     
  • 2.11, Xo (?), 21:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sway разве не поддерживает?
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:23, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Честно, лучше бы добавили child window rendering, бездари.
     
     
  • 2.13, Skullnet (ok), 22:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Честно, лучше бы добавили child window rendering, бездари.

    А его ещё нет? Офигеть.

     
     
  • 3.14, Аноним (12), 22:36, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это боль, сколько лет ждём. Может, и не так часто нужно, но dxvk работать не будет в таких играх (без кривых патчей, постоянно отваливающихся).
     

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