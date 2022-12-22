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Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck

22.12.2022 10:42

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.4, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve).

Среди изменений:

  • Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Arch Linux. Среди прочего до выпуска 5.26 (ранее поставлялся выпуск 5.23) обновлена версия рабочего стола KDE Plasma.
  • Добавлена опция для отключения вертикальной синхронизации (VSync), применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В игровых программах после отключения защиты могут появиться артефакты, но с ними можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • Решены проблемы с зависанием некоторых игр после возвращения из спящего режима.
  • Решены проблемы с подвисаниями на 100мс при включении режима адаптивной подсветки.
  • Предложена новая прошивка для док-станции, в которой решены проблемы с определением экранов, подключённых через HDMI 2.0.
  • Во всплывающей панели HUD (Heads-Up Display) задействован второй уровень производительности и применена горизонтальная компоновка, сочетающаяся с играми, для которых применяется соотношение сторон 16:9.
  • Включена поддержка операции TRIM для информирования внутренних накопителей о неиспользуемых в ФС блоках. В настройках "Settings → System → Advanced" появилась кнопка для принудительного выполнения операции TRIM в любой момент.
  • В "Settings → Storage" для внешних устройств добавлена опция для извлечения устройства.
  • Обеспечено автоматическое монтирование внешних накопителей с ФС ext4.
  • При запуске Steam отключена эмуляция мыши для трекпадов DualShock 4 и DualSense.
  • Когда Steam не запущен в режиме рабочего стола обеспечена загрузка драйвера gamepad.
  • Улучшено использование виртуальной клавиатуры в играх.
  • Добавлена поддержка беспроводных контроллеров 8BitDo Ultimate.


  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
  2. OpenNews: Valve оплачивает работу более 100 разработчиков открытого ПО
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  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.3, используемого на игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  6. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58371-steamos
Ключевые слова: steamos
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Илья (??), 10:50, 22/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Нормально.
     
  • 2, Аноним (2), 10:51, 22/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    лучший десктопный линукс что называется *ever*
     
  • 3, iPony129412 (?), 11:19, 22/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Включена поддержка операции TRIM

    Вот это инновации 😮

     
  • 4, Аноним (4), 11:27, 22/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Там же вроде дебиан раньше был, что это они перешли на арч?!
     
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