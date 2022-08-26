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Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux

26.08.2022 09:44

Состоялся выпуск игровой платформы Lutris 0.5.11, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Из улучшений в новом выпуске выделяется обеспечение интеграции с сервисом Amazon Games, добавление компонентов для запуска эмуляторов SheepShaver, BasiliskII и Mini vMac, возможность использования переменных в URL скриптов, включение композитного сервера Gamescope на системах с драйверами NVIDIA 515+, реализация поддержки эмуляторов терминала Gnome Console и Deepin Terminal.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.10 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57680-lutris
Ключевые слова: lutris, game
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:59, 26/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    > игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как ... Dolphin

    ассоциация с кедышным ФМ сыграла на автомате)

     
  • 2, Аноним (-), 10:05, 26/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    До програм от Adobe и MS Office 365 линуксу как до луны!
     
     
  • 3, EuPhobos (ok), 10:09, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй, аккуратнее.. из-за тебя у меня жир из монитора брызгает!
     
     
  • 4, ОноНим (?), 10:11, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Эй, аккуратнее.. из-за тебя у меня жир из монитора брызгает!

    Так используй его для получения одного из зелий!
    https://elderscrolls.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B8%)

     
     
  • 5, EuPhobos (ok), 10:13, 26/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так жирно и так скользко, что у тебя в ссылке последняя скобочка соскользнула..
     
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