Valve оплачивает работу более 100 разработчиков открытого ПО

2.40 , Аноним ( 45 ), 12:09, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужность Линукс игр под таким же вопросам как зачем игры под маком.

3.44 , Аноним ( 34 ), 12:28, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Под маком игры всегда под вопросом по целому ряду причин: видеокарт не завезли, опенгл только 20 летней давности, костыликостыли, максимально токсичная экосистема, насилие над пользователями, оооочень слабое железо у большинства из них и дефекты сборки у оставшихся, различные архитектурные проблемы.

4.53 , Анонимъ ( ? ), 13:04, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Под маком игры всегда под вопросом по целому ряду причин: видеокарт не

> завезли, опенгл только 20 летней давности, костыликостыли, максимально токсичная экосистема,

> насилие над пользователями, оооочень слабое железо у большинства из них и

> дефекты сборки у оставшихся, различные архитектурные проблемы. По слабости железа: просто не стоит макминики и оймаки начальных комплектаций сравнивать. Есть про-сегмент, а там такое железо, которое не каждый ПК-боярин может позволить, и отнюдь не по причине переплаты за бренд, хотя и это тоже, но если сопоставимый ПК собирать самому, то тоже выйдет нехилая сумма. Другое дело, кто в здравом уме на молотилке 3д-графония и рендерилке будет в игры играть?! Там такая техника, что простаивать не должна, а отрабатывать свою стоимость, да ещё и нехилый барыш приносить владельцу.

3.47 , Аноним ( 47 ), 12:31, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нужны, т.к. благодаря этому стали активнее допиливать драйвера и графический стек (та же месса).

Обрати внимание на обилие новостей про их релызы сразу после появления нативной версии стима и валвовских игр.

2.46 , Аноним42 ( ? ), 12:31, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > игры на линуксе есть только благодаря Valve https://www.lokigames.com/

В шоке

Они выпускали игры под GNU/Linux еще до твоего рождения https://www.linuxgamepublishing.com

В афиге id Software вообще бегают с глазами по 3 рубля

3.49 , Аноним ( 34 ), 12:35, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в курсе, но это ни о чём. И почему sdl1 не мог быть больше похожим на sdl2 и должен был доставлять такую боль? Это вызывает определённые сомнения в компетенции большинства причастных в то время.

2.55 , Zenitur ( ok ), 13:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не только Valve Те самые 100 разработчиков приложили усилия тоже Компания Id S... 3.57 , Аноним ( 34 ), 13:28, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это всё единичные случаи Проходные шутаны, индишлак До того, как Valve начала ...