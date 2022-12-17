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Valve оплачивает работу более 100 разработчиков открытого ПО

17.12.2022 08:27

Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), один из создателей игровой консоли Steam Deck и Linux-дистрибутива SteamOS, в интервью изданию The Verge рассказал, что компания Valve помимо трудоустройства 20-30 сотрудников, занимающихся продуктом Steam Deck, напрямую платит более 100 разработчикам открытого ПО, участвующим в разработке драйверов Mesa, пакета для запуска Windows-игр Proton, драйверов для графического API Vulkan, а также смежных проектов, таких как Steam для Linux и Chromebooks.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.3, используемого на игровой консоли Steam Deck
  3. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58342-steam
Ключевые слова: steam, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 08:38, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    им надо там KDE на Wayland переводить и иксы выкидывать.
    Ещё же не?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:57, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не они походу их вообще трогать не будут
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 09:00, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    хотя стоило бы этим поделием заняться профессионалам конечно
     
  • 3.8, iPony129412 (?), 09:09, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=a0gEIeFgDX0&t=872s

    X isn't the future

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:00, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Может они не знают, что им надо. Ты попробуй напиши письмо Гейбу Ньюэллу.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:18, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Может они уже знают что не надо
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:17, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они ОЧЕНЬ не хотят KDE трогать без лишней надобности. То есть конечно чутка деньжат тут и там закинули, но в целом они вообще никак в обсуждении будущего проекта не участвуют, не пытаются его как-то массивно улучшать, как будто им вообще не интересно. Что очень странная позиция когда они его поставляют в их девайсе по умолчанию.
     
     
  • 3.37, Анонус (?), 11:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там разве полноценный ДЕ есть? Я думал сразу Стим в режиме телевизора запускается.
     
     
  • 4.38, Аноним (31), 11:57, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, он запускается по умолчанию в стим, но там присутствует "десктоп режим" который по своей сути   арч с обычными кедами.
     
     
  • 5.51, Анонус (?), 12:36, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть, он запускается по умолчанию в стим, но там присутствует "десктоп режим"
    > который по своей сути   арч с обычными кедами.

    А, ну я примерно так и думал. Тогда им нет особого смысла вкладываться в Кеды.

     
  • 2.36, Аноним (36), 11:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты чего, какой еще Wayland, это ж старая технология, нужно выкидывать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Молодцы
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:00, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Гоу?
    https://store.steampowered.com/app/570/Dota_2/
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:45, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Такие положительные комметы в новости. D Неоиданно полюбили корпорастов.XD
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как бы там ни было, а коммерческие компании - это та среда, которая готова вкладывать деньги в пользу открытых разработок. Зачастую вполне себе под GPL или прочими лицензиями, которые делают результат работы доступным всем, а не только плательщику. Это ли не положительный фактор?
     
  • 2.25, xrensgory (?), 10:44, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите как будто Линукс писали васяны забесплатно, а не ibm, redhat, intel, microsoft и прочие. Стоит только посмотреть кто основные спонсоры, сколько было грантов и сколько кода принесли эти конторы.
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:30, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васяны пишут ReactOS и всякий другой Redox чето у них вообще нифига не получается.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:56, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    протон уже заопенсорсили?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:40, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    4 года назад. К слову, первый релиз был тоже 4 года назад.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:03, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это должное, тут хвалиться нечем. Но валов и на этом пиарится.
     
  • 1.32, YM2608 (?), 11:36, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    обычная схема по отмыванию денег
     
     
  • 2.35, CodARM (?), 11:41, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То-то opennet кажется мне подозрительным. Так у них веб сервер деньги отмывает
     
  • 2.54, llolik (ok), 13:08, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чëм же схема?
     
     
  • 3.56, YM2608 (?), 13:21, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мы не знаем
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:40, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я склонен считать, что игры на линуксе есть только благодаря Valve. И, вероятно, Vulkan остался бы ненужно уровня Mantle, если бы не их ативная деятельность в его продвижении.
     
     
  • 2.40, Аноним (45), 12:09, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужность Линукс игр под таким же вопросам как зачем игры под маком.
     
     
  • 3.44, Аноним (34), 12:28, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под маком игры всегда под вопросом по целому ряду причин: видеокарт не завезли, опенгл только 20 летней давности, костыликостыли, максимально токсичная экосистема, насилие над пользователями, оооочень слабое железо у большинства из них и дефекты сборки у оставшихся, различные архитектурные проблемы.
     
     
  • 4.53, Анонимъ (?), 13:04, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Под маком игры всегда под вопросом по целому ряду причин: видеокарт не
    > завезли, опенгл только 20 летней давности, костыликостыли, максимально токсичная экосистема,
    > насилие над пользователями, оооочень слабое железо у большинства из них и
    > дефекты сборки у оставшихся, различные архитектурные проблемы.

    По слабости железа: просто не стоит макминики и оймаки начальных комплектаций сравнивать.

    Есть про-сегмент, а там такое железо, которое не каждый ПК-боярин может позволить, и отнюдь не по причине переплаты за бренд, хотя и это тоже, но если сопоставимый ПК собирать самому, то тоже выйдет нехилая сумма. Другое дело, кто в здравом уме на молотилке 3д-графония и рендерилке будет в игры играть?! Там такая техника, что простаивать не должна, а отрабатывать свою стоимость, да ещё и нехилый барыш приносить владельцу.

     
  • 3.47, Аноним (47), 12:31, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужны, т.к. благодаря этому стали активнее допиливать драйвера и графический стек (та же месса).
    Обрати внимание на обилие новостей про их релызы сразу после появления нативной версии стима и валвовских игр.
     
  • 2.46, Аноним42 (?), 12:31, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > игры на линуксе есть только благодаря Valve

    https://www.lokigames.com/
    В шоке
    Они выпускали игры под GNU/Linux еще до твоего рождения

    https://www.linuxgamepublishing.com
    В афиге

    id Software вообще бегают с глазами по 3 рубля

     
     
  • 3.49, Аноним (34), 12:35, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в курсе, но это ни о чём. И почему sdl1 не мог быть больше похожим на sdl2 и должен был доставлять такую боль? Это вызывает определённые сомнения в компетенции большинства причастных в то время.
     
  • 2.55, Zenitur (ok), 13:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только Valve Те самые 100 разработчиков приложили усилия тоже Компания Id S... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.57, Аноним (34), 13:28, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё единичные случаи Проходные шутаны, индишлак До того, как Valve начала ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.39, Аноним (45), 12:08, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они то хоть не будут принудительную двухфакторку вводить? Зачем такую новость выпускать. Наверняка перед какой-нибудь гадостью.  
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:16, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за двухфакторкобоязнь? все, что требуется для двухфакторки - это офлайновое приложение для работы с TOTP, причем держать его полагается на другом устройстве, канонично на мобиле. Двухфакторка - это когда недостаточно знать пароля, нужно еще у тебя сп из дить мобилу.
     
     
  • 3.43, Аноним (45), 12:27, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Болен? Твой второй фактор попадает под дождь и ты больше не владелец аккаунта. Или компании по второму фактору чекает кто-ты такой и радостно сдаёт любителя свободного софта куда положено.
     
     
  • 4.48, Аноним42 (?), 12:33, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, вторым фактором выступает ПО работающее с TOTP, который описан в RFC
    У меня таковым выступает селф-хостед Битварден стоящий на моем домашнем сервере
    Если мой домашний сервер попадет под дождь, то дело и правда дрянь, но у меня есть онлайн-бэкапы в две другие страны
     

  • 1.41, Аноним (41), 12:10, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толстячок Габен Бох. И моя вайфу.
    После Патрика.

    Кун с 1400+ игорей в библиотеке стима держит в курсе.

     
  • 1.50, Аноним (50), 12:36, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GPL чудотворная что делает. Корпорации вынуждены спонсировать разработку СПО.
     
  • 1.52, anonymous (??), 12:45, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    понятно теперь почему разрабы мезы вместо дела игрульки задним числом драйверами фиксят
     

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