Valve оплачивает работу более 100 разработчиков открытого ПО

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|3.4, Аноним (3), 09:00, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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хотя стоило бы этим поделием заняться профессионалам конечно
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|2.5, Аноним (5), 09:00, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Может они не знают, что им надо. Ты попробуй напиши письмо Гейбу Ньюэллу.
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|2.31, Аноним (31), 11:17, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они ОЧЕНЬ не хотят KDE трогать без лишней надобности. То есть конечно чутка деньжат тут и там закинули, но в целом они вообще никак в обсуждении будущего проекта не участвуют, не пытаются его как-то массивно улучшать, как будто им вообще не интересно. Что очень странная позиция когда они его поставляют в их девайсе по умолчанию.
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|3.37, Анонус (?), 11:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там разве полноценный ДЕ есть? Я думал сразу Стим в режиме телевизора запускается.
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|4.38, Аноним (31), 11:57, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть, он запускается по умолчанию в стим, но там присутствует "десктоп режим" который по своей сути арч с обычными кедами.
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|5.51, Анонус (?), 12:36, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть, он запускается по умолчанию в стим, но там присутствует "десктоп режим"
> который по своей сути арч с обычными кедами.
А, ну я примерно так и думал. Тогда им нет особого смысла вкладываться в Кеды.
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|2.36, Аноним (36), 11:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты чего, какой еще Wayland, это ж старая технология, нужно выкидывать.
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|1.12, Аноним (12), 09:45, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Такие положительные комметы в новости. D Неоиданно полюбили корпорастов.XD
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|2.13, Аноним (13), 09:47, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как бы там ни было, а коммерческие компании - это та среда, которая готова вкладывать деньги в пользу открытых разработок. Зачастую вполне себе под GPL или прочими лицензиями, которые делают результат работы доступным всем, а не только плательщику. Это ли не положительный фактор?
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|2.25, xrensgory (?), 10:44, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы так говорите как будто Линукс писали васяны забесплатно, а не ibm, redhat, intel, microsoft и прочие. Стоит только посмотреть кто основные спонсоры, сколько было грантов и сколько кода принесли эти конторы.
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|2.45, Аноним (45), 12:30, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Васяны пишут ReactOS и всякий другой Redox чето у них вообще нифига не получается.
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|2.35, CodARM (?), 11:41, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То-то opennet кажется мне подозрительным. Так у них веб сервер деньги отмывает
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|1.34, Аноним (34), 11:40, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я склонен считать, что игры на линуксе есть только благодаря Valve. И, вероятно, Vulkan остался бы ненужно уровня Mantle, если бы не их ативная деятельность в его продвижении.
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|2.40, Аноним (45), 12:09, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужность Линукс игр под таким же вопросам как зачем игры под маком.
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|3.44, Аноним (34), 12:28, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Под маком игры всегда под вопросом по целому ряду причин: видеокарт не завезли, опенгл только 20 летней давности, костыликостыли, максимально токсичная экосистема, насилие над пользователями, оооочень слабое железо у большинства из них и дефекты сборки у оставшихся, различные архитектурные проблемы.
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|4.53, Анонимъ (?), 13:04, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Под маком игры всегда под вопросом по целому ряду причин: видеокарт не
> завезли, опенгл только 20 летней давности, костыликостыли, максимально токсичная экосистема,
> насилие над пользователями, оооочень слабое железо у большинства из них и
> дефекты сборки у оставшихся, различные архитектурные проблемы.
По слабости железа: просто не стоит макминики и оймаки начальных комплектаций сравнивать.
Есть про-сегмент, а там такое железо, которое не каждый ПК-боярин может позволить, и отнюдь не по причине переплаты за бренд, хотя и это тоже, но если сопоставимый ПК собирать самому, то тоже выйдет нехилая сумма. Другое дело, кто в здравом уме на молотилке 3д-графония и рендерилке будет в игры играть?! Там такая техника, что простаивать не должна, а отрабатывать свою стоимость, да ещё и нехилый барыш приносить владельцу.
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|3.47, Аноним (47), 12:31, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужны, т.к. благодаря этому стали активнее допиливать драйвера и графический стек (та же месса).
Обрати внимание на обилие новостей про их релызы сразу после появления нативной версии стима и валвовских игр.
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|3.49, Аноним (34), 12:35, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в курсе, но это ни о чём. И почему sdl1 не мог быть больше похожим на sdl2 и должен был доставлять такую боль? Это вызывает определённые сомнения в компетенции большинства причастных в то время.
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|2.55, Zenitur (ok), 13:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только Valve Те самые 100 разработчиков приложили усилия тоже Компания Id S... большой текст свёрнут, показать
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|3.57, Аноним (34), 13:28, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё единичные случаи Проходные шутаны, индишлак До того, как Valve начала ... большой текст свёрнут, показать
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|1.39, Аноним (45), 12:08, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они то хоть не будут принудительную двухфакторку вводить? Зачем такую новость выпускать. Наверняка перед какой-нибудь гадостью.
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|2.42, Аноним (42), 12:16, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что за двухфакторкобоязнь? все, что требуется для двухфакторки - это офлайновое приложение для работы с TOTP, причем держать его полагается на другом устройстве, канонично на мобиле. Двухфакторка - это когда недостаточно знать пароля, нужно еще у тебя сп из дить мобилу.
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|3.43, Аноним (45), 12:27, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Болен? Твой второй фактор попадает под дождь и ты больше не владелец аккаунта. Или компании по второму фактору чекает кто-ты такой и радостно сдаёт любителя свободного софта куда положено.
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|4.48, Аноним42 (?), 12:33, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, вторым фактором выступает ПО работающее с TOTP, который описан в RFC
У меня таковым выступает селф-хостед Битварден стоящий на моем домашнем сервере
Если мой домашний сервер попадет под дождь, то дело и правда дрянь, но у меня есть онлайн-бэкапы в две другие страны
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|1.41, Аноним (41), 12:10, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Толстячок Габен Бох. И моя вайфу.
После Патрика.
Кун с 1400+ игорей в библиотеке стима держит в курсе.
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|1.50, Аноним (50), 12:36, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GPL чудотворная что делает. Корпорации вынуждены спонсировать разработку СПО.
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|1.52, anonymous (??), 12:45, 17/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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понятно теперь почему разрабы мезы вместо дела игрульки задним числом драйверами фиксят
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