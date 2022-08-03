Выпуск дистрибутива Steam OS 3.3, используемого на игровой консоли Steam Deck

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.3, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve). Среди изменений: Во всплывающий экран, выводимый при нажатии кнопки Steam во время игры, добавлены новые страницы с достижениями (Achievements) и руководствами (Guides).

Реализован вывод предупреждения, если температура консоли вышла за пределы допустимых значений.

Добавлена настройка для автоматического перехода в ночной режим в заданное время.

Добавлена кнопка для очистки содержимого строки поиска.

Возвращён переключатель для активации режима адаптивной настройки яркости.

Проведена оптимизация экранной клавиатуры для упрощения ввода с использованием трекпадов и сенсорных экранов.

Добавлен новый интерфейс выбора канала доставки обновлений. Предложены каналы Stable (установка последних стабильных версий Steam Client и SteamOS), Beta (установка свежей бета-версии Steam Client и стабильного выпуска SteamOS) и Preview (установка свежей бета-версии Steam Client и бета-выпуска SteamOS).

Внесены исправления, нацеленные на повышение производительности.

В режиме рабочего стола осуществлён переход на поставку Firefox в форме пакета в формате Flatpak. При попытке первого запуска Firefox осуществляется вывод диалога для его установки через Discover Software Center.

Настройки сетевого соединения, изменённые в режиме рабочего стола, теперь синхронизируются с общесистемными параметрами для их доступности в режиме игры.

Добавлена тема оформления VGUI2 Classic.

Добавлена поддержка джойстиков Qanba Obsidian и Qanba Dragon в режиме рабочего стола.

Добавлена настройка для масштабирования интерфейса пользователя Steam Deck для внешних экранов.

Обновлены версии графических и беспроводных драйверов, а также утилит для работы с прошивками игрового контроллера.



