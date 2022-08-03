The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Steam OS 3.3, используемого на игровой консоли Steam Deck

03.08.2022 08:43

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.3, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve).

Среди изменений:

  • Во всплывающий экран, выводимый при нажатии кнопки Steam во время игры, добавлены новые страницы с достижениями (Achievements) и руководствами (Guides).
  • Реализован вывод предупреждения, если температура консоли вышла за пределы допустимых значений.
  • Добавлена настройка для автоматического перехода в ночной режим в заданное время.
  • Добавлена кнопка для очистки содержимого строки поиска.
  • Возвращён переключатель для активации режима адаптивной настройки яркости.
  • Проведена оптимизация экранной клавиатуры для упрощения ввода с использованием трекпадов и сенсорных экранов.
  • Добавлен новый интерфейс выбора канала доставки обновлений. Предложены каналы Stable (установка последних стабильных версий Steam Client и SteamOS), Beta (установка свежей бета-версии Steam Client и стабильного выпуска SteamOS) и Preview (установка свежей бета-версии Steam Client и бета-выпуска SteamOS).
  • Внесены исправления, нацеленные на повышение производительности.
  • В режиме рабочего стола осуществлён переход на поставку Firefox в форме пакета в формате Flatpak. При попытке первого запуска Firefox осуществляется вывод диалога для его установки через Discover Software Center.
  • Настройки сетевого соединения, изменённые в режиме рабочего стола, теперь синхронизируются с общесистемными параметрами для их доступности в режиме игры.
  • Добавлена тема оформления VGUI2 Classic.
  • Добавлена поддержка джойстиков Qanba Obsidian и Qanba Dragon в режиме рабочего стола.
  • Добавлена настройка для масштабирования интерфейса пользователя Steam Deck для внешних экранов.
  • Обновлены версии графических и беспроводных драйверов, а также утилит для работы с прошивками игрового контроллера.


  1. Главная ссылка к новости (https://steamcommunity.com/gam...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.2, используемого на игровой консоли Steam Deck
  3. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  4. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck
  6. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57592-steamos
Ключевые слова: steamos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:00, 03/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.3, Аноним (-), 09:16, 03/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.4, anonymous (??), 09:16, 03/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:18, 03/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.6, Марат (??), 09:20, 03/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.8, Аноним (-), 09:21, 03/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.7, Аноним (-), 09:21, 03/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.9, Аноним (9), 09:29, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    габен жми, так победим
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 09:31, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Wine? Не, не слышал.
     

  • 1.11, Аноним (-), 09:32, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Деку пока издалека поглядываю, выглядит как большой такой бета-тест за деньги хомячков и их же неоплачиваемое время.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:18, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так купи уже GPD чего ты раскудахтался-то.  
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 10:22, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кудахтают петухи вроде тебя, я ясно сказал что не так с этим габеноделием
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:44, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже сделают FOSS аналог сабжа?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:31, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бесплатно?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру