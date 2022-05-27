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Выпуск дистрибутива Steam OS 3.2, используемого на игровой консоли Steam Deck

27.05.2022 08:57

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.2, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve).

Среди изменений:

  • Реализовано управление частотой вращения кулера силами операционной системы, что позволяет пользователю более тонко балансировать между частотой и температурой, настраивать поведение кулера в зависимости от различных сценариев использования и минимизировать уровень шума во время неактивности. Ранее используемый механизм управления кулером, работающий на уровне прошивки, остаётся доступен и может быть возвращён в настройках "Settings > System".
  • Предоставлена возможность использования другой частоты обновления экрана во время выполнения игровых приложений. Частота автоматически настраивается в соответствии с заданными параметрами при запуске игры и возвращается к прежним значениям после выхода из игры. Настройка производится в меню быстрого доступа - во вкладке Performance реализован новый ползунок для изменения частоты обновления экрана в диапазоне 40-60Hz. Также предоставляется настройка для ограничения частоты кадров (1:1, 1:2, 1:4), список возможных значений в которой определяется в зависимости от выбранной частоты.
  • В информационном блоке, выводимом поверх текущего изображения (heads-up display, HUD), повышена точность сведений о видеопамяти.
  • Для игр добавлены дополнительные варианты разрешения экрана.
  • Для карт microSD по умолчанию задействован режим быстрого форматирования.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Энтузиасты подготовили сборку Steam OS 3, пригодную для установки на обычные ПК
  3. OpenNews: Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  6. OpenNews: Выпуск Lakka 3.7, дистрибутива для создания игровых консолей. Особенности SteamOS 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57258-steamos
Ключевые слова: steamos
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  • 1.1, Аноним (1), 09:02, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем официальный билд для ПК, потому как этот HoloISO имеет лок 12Ватт для GPU, и снять его можно только жуткими костылями
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:06, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо защищать хомячков от них самих же.
     
  • 2.7, Sanek (??), 09:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никаких костылей нет, для радеона снимается одной командой
    пишу на память echo 50000000 > /sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon0/power1_cap
    лимит по твоей карте в там же лежит, число можно оттуда взять
     
     
  • 3.19, n00by (ok), 10:53, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только там нет карты и ускоритель не Радеон. https://github.com/FlyGoat/RyzenAdj/issues/196
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:10, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma)

    Звучит как нормальный десктопный Линукс наканецта

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    в том-то и дело, фракталушка, что не десктопный, а игровой, ведь плазма там нужна чисто для нарратива, а как же весело будет наблюдать её падения тем, кто реально будет использовать деку как пекарню! поплюются и вернутся на винду как рабочую ось)
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:25, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Упадет, отожмется и опять поднимется. Зачем закладывать такой фатальный смысл в это падение, которое и происходит то редко, а на вейленде может даже не падает.  
     
     
  • 4.17, Rj (?), 10:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Wayland у меня чаще падает. Особенно на ноуте, где bismuth убивает сессию, хотя по гиту эта ошибка решена.

    На пк очень часто падает latte-dock, но решил скриптом в фоне, который проверяет latte в процессах.

    KDE как капитализм, имеет огромное кол-во недостатков, но лучше пока не придумали.

     
     
  • 5.18, Аноним (4), 10:53, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЖНОМЕ не падает)
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 11:35, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Субъективно Гном перспективнее КДЕ.
     
  • 6.24, Аноним (24), 11:40, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так GNOME правда не падает, работает намного плавнее и не перегружен сотней ненужных настроек
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Arch Linux
    > нормальный Линукс

    шта

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну там не чистый рач, так что не всё так плохо
     
  • 2.11, Алешка (?), 09:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каком месте он нормальный!?
    Плазма 5.23! Mesa 21.1, Карл! Wine 7.0! Ядро 5.13-5.16.2!
    Да это же долбаная замшелая бубунта!

    Одна только надежда - что вэльва напилит интересных приложух, которые можно будет растащить по своим дистрам.

     
     
  • 3.21, Аноним (22), 11:33, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там Протончик а не ванильное Вино наверняка.
     
  • 2.13, Корец (?), 10:07, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не пьян? Он же не на расте!
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:14, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже самые рьяные адепты уже очень давно разочаровались в расте. Они наконец осознали что раст небезопасный.  
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:18, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > может быть возвращён в настройках "Settings > System"

    погодите-ка... там что, два центра настроек, кедешные и стимовские?

     
     
  • 2.10, анон (?), 09:40, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как бы, там два режима - десктопный и стимовский. Поэтому да, там два разных меню настроек, для каждого режима свой.
    Вообще, режим десктопа, на данный момент, на самой консоли не совсем доступен, т.к. он планируется в будущем использоваться с док-станцией, которой ещё нет в продаже.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:58, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, обещанной версии, заточенный под десктопы они всё никак не выпустили, народ всё ещё забавляется наколенными сторонними сборками?!
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:15, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно же. Куда им тягаться с вантузом на вантузном поле?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:45, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет конечно же. Куда им тягаться с вантузом на вантузном поле?

    Но тут вопрос не в тягании. Они обещали после выпуска Steam Deck с новой SteamOS, позже выпустить её же, но уже для обычных десктопов, а не только сборку под железо самой ихней портативной приставки.

     

  • 1.20, Аноним (22), 11:31, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпик гейм ОС теперь надо.а то и ГОГ ОС ещё. Натянем арчебунту на глобус всем геймерским миром!
     
     
  • 2.23, Аноним (4), 11:38, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, но ведь есть винда, на которой всё просто работает) И софта геймерского овердофига.
     
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