Выпуск дистрибутива Steam OS 3.2, используемого на игровой консоли Steam Deck

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – в том-то и дело, фракталушка, что не десктопный, а игровой, ведь плазма там нужна чисто для нарратива, а как же весело будет наблюдать её падения тем, кто реально будет использовать деку как пекарню! поплюются и вернутся на винду как рабочую ось)

3.9 , Аноним ( 2 ), 09:25, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Упадет, отожмется и опять поднимется. Зачем закладывать такой фатальный смысл в это падение, которое и происходит то редко, а на вейленде может даже не падает.

4.17 , Rj ( ? ), 10:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Wayland у меня чаще падает. Особенно на ноуте, где bismuth убивает сессию, хотя по гиту эта ошибка решена. На пк очень часто падает latte-dock, но решил скриптом в фоне, который проверяет latte в процессах. KDE как капитализм, имеет огромное кол-во недостатков, но лучше пока не придумали.

5.18 , Аноним ( 4 ), 10:53, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ЖНОМЕ не падает)

6.22 , Аноним ( 22 ), 11:35, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Субъективно Гном перспективнее КДЕ.

6.24 , Аноним ( 24 ), 11:40, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так GNOME правда не падает, работает намного плавнее и не перегружен сотней ненужных настроек

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Arch Linux

> нормальный Линукс шта

3.8 , Аноним ( 4 ), 09:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну там не чистый рач, так что не всё так плохо

2.11 , Алешка ( ? ), 09:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в каком месте он нормальный!?

Плазма 5.23! Mesa 21.1, Карл! Wine 7.0! Ядро 5.13-5.16.2!

Да это же долбаная замшелая бубунта! Одна только надежда - что вэльва напилит интересных приложух, которые можно будет растащить по своим дистрам.

3.21 , Аноним ( 22 ), 11:33, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там Протончик а не ванильное Вино наверняка.

2.13 , Корец ( ? ), 10:07, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты не пьян? Он же не на расте!

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:14, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Даже самые рьяные адепты уже очень давно разочаровались в расте. Они наконец осознали что раст небезопасный.

