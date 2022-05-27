Выпуск дистрибутива Steam OS 3.2, используемого на игровой консоли Steam Deck

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|1.1, Аноним (1), 09:02, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем официальный билд для ПК, потому как этот HoloISO имеет лок 12Ватт для GPU, и снять его можно только жуткими костылями
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|2.7, Sanek (??), 09:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никаких костылей нет, для радеона снимается одной командой
пишу на память echo 50000000 > /sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon0/power1_cap
лимит по твоей карте в там же лежит, число можно оттуда взять
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|1.3, Fracta1L (ok), 09:10, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma)
Звучит как нормальный десктопный Линукс наканецта
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|2.4, Аноним (4), 09:17, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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в том-то и дело, фракталушка, что не десктопный, а игровой, ведь плазма там нужна чисто для нарратива, а как же весело будет наблюдать её падения тем, кто реально будет использовать деку как пекарню! поплюются и вернутся на винду как рабочую ось)
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|3.9, Аноним (2), 09:25, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Упадет, отожмется и опять поднимется. Зачем закладывать такой фатальный смысл в это падение, которое и происходит то редко, а на вейленде может даже не падает.
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|4.17, Rj (?), 10:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Wayland у меня чаще падает. Особенно на ноуте, где bismuth убивает сессию, хотя по гиту эта ошибка решена.
На пк очень часто падает latte-dock, но решил скриптом в фоне, который проверяет latte в процессах.
KDE как капитализм, имеет огромное кол-во недостатков, но лучше пока не придумали.
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|6.24, Аноним (24), 11:40, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так GNOME правда не падает, работает намного плавнее и не перегружен сотней ненужных настроек
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|2.11, Алешка (?), 09:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в каком месте он нормальный!?
Плазма 5.23! Mesa 21.1, Карл! Wine 7.0! Ядро 5.13-5.16.2!
Да это же долбаная замшелая бубунта!
Одна только надежда - что вэльва напилит интересных приложух, которые можно будет растащить по своим дистрам.
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|3.14, Аноним (14), 10:14, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже самые рьяные адепты уже очень давно разочаровались в расте. Они наконец осознали что раст небезопасный.
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|1.6, Аноним (4), 09:18, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> может быть возвращён в настройках "Settings > System"
погодите-ка... там что, два центра настроек, кедешные и стимовские?
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|2.10, анон (?), 09:40, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как бы, там два режима - десктопный и стимовский. Поэтому да, там два разных меню настроек, для каждого режима свой.
Вообще, режим десктопа, на данный момент, на самой консоли не совсем доступен, т.к. он планируется в будущем использоваться с док-станцией, которой ещё нет в продаже.
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|1.12, Аноним (12), 09:58, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что, обещанной версии, заточенный под десктопы они всё никак не выпустили, народ всё ещё забавляется наколенными сторонними сборками?!
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|3.16, Аноним (16), 10:45, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет конечно же. Куда им тягаться с вантузом на вантузном поле?
Но тут вопрос не в тягании. Они обещали после выпуска Steam Deck с новой SteamOS, позже выпустить её же, но уже для обычных десктопов, а не только сборку под железо самой ихней портативной приставки.
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|1.20, Аноним (22), 11:31, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эпик гейм ОС теперь надо.а то и ГОГ ОС ещё. Натянем арчебунту на глобус всем геймерским миром!
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|2.23, Аноним (4), 11:38, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно, но ведь есть винда, на которой всё просто работает) И софта геймерского овердофига.
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