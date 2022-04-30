Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu

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|2.25, КО (?), 09:35, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, только типкал линух.
Давайте тогда уж операционку в контейнер запихаем чтоб точно запустилась, пххахаха.
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|2.13, tty0 (?), 09:05, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чай попить, отли.. (К игре подготовиться) теперь всегда успеем
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|4.34, Аноним (34), 10:15, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... родить ребёнка, вырастить, в школу отвести, в магазин зайти...
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|2.18, Аноним (18), 09:15, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну так из снапа пакеты запускаются долго только при первом их запуске. Потом стартуют достаточно быстро. Но да, убунта теперь всё, что можно пихает в снап и это печально...
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|2.26, Аноним (26), 09:42, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я скачал proton-ge из шитхаба, всё работает. Профита не оценил, в играх всё так же нет поддержки AVC, но есть плейсхолдер на месте видео. Правда, в одной игре был баг со звуком (звуки там в WAV формате, как я понял) из-за чего она постоянно вылетала, и в протоне поигралось без проблем. Я думаю это нужно ядро с futex2, чтобы заметить какие-то профиты. Вирусы не пробовал запускать, но, насколько я знаю, в них должна быть поддержка линукса всё равно, не смотря на протон.
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|1.4, Аноним (26), 08:30, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как же тошнит от этого линукса с этим софтом в флатпаках. Нормально же жили, нет, надо тратить ресурсы на эту дрянь вместо решения реальных проблем.
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|2.19, Аноним (19), 09:16, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Valve буквально использует часть flatpak'овских технологий даже для нормального стима уже несколько лет и планирует увеличить их со временем, Шаттлворт совсем поехал уже.
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|1.9, Аноним (9), 08:47, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для запуска 1С сделайте. Нативный клиент - нерабочий. Под Wine настройка нетривиальна.
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|4.29, Аноним (1), 10:06, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обратитесь к своему системному администратору. не дело бухгалтерши 1Ц устанавливать...
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|2.31, Аноним (31), 10:12, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся "нерабочесть" это прямые отсылки на "C:\" в конфигурациях и обработках и отсутствие поддержки в Linux COM, DCOM и как следствие касс и складских терминалов.
Всё остальное работает на серверах и клиентах второе десятилетие, полёт нормальный.
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|1.12, Sergey (??), 08:57, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Steam во flatpak существует уже пару лет, и так стим юзается silverblue.
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|1.20, Аноним (20), 09:16, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Snap-пакет также не завязан на Ubuntu
Да весь Снап на убунте целиком завязан. Пакеты снапа тянут за собой образ убунты.
А пробовали собирать снап-пакеты? Надо через снап поставить снапкрафт, для чего уже потребуется образ убунты (ибо снап пакет, а значит будет тянуть пакет core18 или core20 например), потом оно с помощью multipass создаст виртуальную машину с убунтой (ещё один образ убунты), потом внутри виртуалки поставит через снап пакет снапкрафт (ага, помните же что снап пакеты тянут с собой убунту?). Надо ли говорить, насколько это все жирное? Вот вам задачка для анона: сколько образов убунты будет на компе после сборки снап пакета? Вот серьезно, всей этой шизой особенно проникаешься в ходе сборки пакетов, тогда понимаешь насколько все наркоманское.
Ещё одна бонусная задачка для анона: попробуйте отключить авто-обновления установленных снап пакетов. Это уже неуважение к пользователю на уровне винды.
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|2.21, mikhailnov (ok), 09:23, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попробуйте отключить авто-обновления установленных снап пакетов
systemctl disable snapd.service snapd.socket не прокатит?
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|3.27, Аноним (27), 09:45, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит потом запустить хоть одну софтину установленную через Snap и всё.
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|4.35, Аноним (34), 10:17, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под арчем snap-проги не стартуют, если snapd не запущен. или речь о том, что после запуска snapd начинается ад и израиль?
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|2.24, Аноним (24), 09:29, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пакеты снапа тянут за собой образ убунты.
Yo dawg, so we herd you like ubuntu, so we put snap into your ubuntu and ubuntu into its snap... We need to go deeper.
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|1.30, Аноним (30), 10:12, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт не пойму, запилив везеде Snap, космонавт решает таким образом проблемы Linux на десктоп?
Нынче я смотрю в тренде медленный запуск ПО.
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|1.32, Аноним (34), 10:12, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как лишний гигабайт зависимостей в snap упрощает доступ к играм в Ubuntu? чёт не договоняю
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