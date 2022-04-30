The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu

30.04.2022 08:01

Компания Canonical рассказала о планах по расширению возможностей Ubuntu, как платформы для запуска игровых приложений. Отмечается, что развитие проектов Wine и Proton, а также адаптация античит-сервисов BattlEye и Easy Anti-Cheat, уже позволяют запускать в Linux многие игры, доступные только для Windows. После выхода Ubuntu 22.04 LTS компания намерена плотно заняться работой по упрощению доступа к играм в Ubuntu и повышению удобства их запуска. Развитие Ubuntu как удобного окружения для запуска игр отнесено к числу приоритетных направлений и для достижения цели компания намерена нанять дополнительный персонал.

Первым шагом на пути к упрощению доступа к играм в Ubuntu стала публикация предварительной версии snap-пакета с клиентом Steam. Пакет предоставляет готовое окружение для запуска игр, позволяющее не смешивать необходимые для игр зависимости с основной системой и получить преднастроенное актуальное окружение, не требующее дополнительной настройки.

Особенности поставки Steam в формате Snap:

  • Включение в пакет актуальных версий зависимостей, необходимых для запуска игр. Пользователю не требуется выполнение ручных операций, установка набора 32-разрядных библиотек и подключение PPA-репозиториев с дополнительными драйверами Mesa. Snap-пакет также не завязан на Ubuntu и может быть установлен в любом дистрибутиве, поддерживающем snapd.
  • Упрощение установки обновлений и возможность использования самых свежих версий Proton, Wine и необходимых зависимостей.
  • Изоляция окружения для запуска игр от основной системы. Выполняемые игры запускаются без доступа к системному окружению, что создаёт дополнительный бастион защиты на случай компрометации игр и игровых сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/level...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck
  3. OpenNews: Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами
  4. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: В Steam для Linux появилась возможность запуска игр в изолированных контейнерах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57110-steam
Ключевые слова: steam, ubuntu
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    новая запускалка для игоря?
     
     
  • 2.5, Анонизмус (?), 08:30, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Запускатр" от васяна ))
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:13, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу угнова вспоминается
     
  • 2.25, КО (?), 09:35, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, только типкал линух.
    Давайте тогда уж операционку в контейнер запихаем чтоб точно запустилась, пххахаха.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:29, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Страшно даже подумать сколько стим будет запускаться в снапе
     
     
  • 2.13, tty0 (?), 09:05, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чай попить, отли.. (К игре подготовиться) теперь всегда успеем
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 09:51, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребёнка в школу отвести, в магазин зайти...
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 10:15, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... родить ребёнка, вырастить, в школу отвести, в магазин зайти...
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:15, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так из снапа пакеты запускаются долго только при первом их запуске. Потом стартуют достаточно быстро. Но да, убунта теперь всё, что можно пихает в снап и это печально...
     

  • 1.3, Любитель Монеточки (?), 08:29, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как играть через Proton без Steam и без геморроя?
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 08:32, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    никак
     
  • 2.8, 123 (??), 08:37, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Portproton (port-wine)
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:06, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >без геморроя

    Используй обычный вайн.

     
  • 2.17, Аноним (17), 09:09, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proton-GE плюс лаунчер типа Lutris
     
  • 2.26, Аноним (26), 09:42, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я скачал proton-ge из шитхаба, всё работает. Профита не оценил, в играх всё так же нет поддержки AVC, но есть плейсхолдер на месте видео. Правда, в одной игре был баг со звуком (звуки там в WAV формате, как я понял) из-за чего она постоянно вылетала, и в протоне поигралось без проблем. Я думаю это нужно ядро с futex2, чтобы заметить какие-то профиты. Вирусы не пробовал запускать, но, насколько я знаю, в них должна быть поддержка линукса всё равно, не смотря на протон.
     
     
  • 3.37, ЭтоДругое (?), 10:27, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вирусы не пробовал запускать

    Через какой браузер это написал?

     
  • 2.36, Аноним (36), 10:22, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wine-staging
    Тоже самое что proton
     

  • 1.4, Аноним (26), 08:30, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как же тошнит от этого линукса с этим софтом в флатпаках. Нормально же жили, нет, надо тратить ресурсы на эту дрянь вместо решения реальных проблем.
     
     
  • 2.10, asd (??), 08:54, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Флатпак то как раз получше снапа...
     

  • 1.7, iPony129412 (?), 08:37, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Valve об этом что думает?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:16, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Valve буквально использует часть flatpak'овских технологий даже для нормального стима уже несколько лет и планирует увеличить их со временем, Шаттлворт совсем поехал уже.
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:47, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для запуска 1С сделайте. Нативный клиент - нерабочий. Под Wine настройка нетривиальна.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:56, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне рабочий.
     
     
  • 3.14, андрей (??), 09:06, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не рабочий совершенно, только для любителей бздм.
     
     
  • 4.29, Аноним (1), 10:06, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обратитесь к своему системному администратору. не дело бухгалтерши 1Ц устанавливать...
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:12, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся "нерабочесть" это прямые отсылки на "C:\" в конфигурациях и обработках и отсутствие поддержки в Linux COM, DCOM и как следствие касс и складских терминалов.

    Всё остальное работает на серверах и клиентах второе десятилетие, полёт нормальный.

     

  • 1.12, Sergey (??), 08:57, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Steam во flatpak существует уже пару лет, и так стим юзается silverblue.
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:16, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Snap-пакет также не завязан на Ubuntu

    Да весь Снап на убунте целиком завязан. Пакеты снапа тянут за собой образ убунты.

    А пробовали собирать снап-пакеты? Надо через снап поставить снапкрафт, для чего уже потребуется образ убунты (ибо снап пакет, а значит будет тянуть пакет core18 или core20 например), потом оно с помощью multipass создаст виртуальную машину с убунтой (ещё один образ убунты), потом внутри виртуалки поставит через снап пакет снапкрафт (ага, помните же что снап пакеты тянут с собой убунту?). Надо ли говорить, насколько это все жирное? Вот вам задачка для анона: сколько образов убунты будет на компе после сборки снап пакета? Вот серьезно, всей этой шизой особенно проникаешься в ходе сборки пакетов, тогда понимаешь насколько все наркоманское.

    Ещё одна бонусная задачка для анона: попробуйте отключить авто-обновления установленных снап пакетов. Это уже неуважение к пользователю на уровне винды.

     
     
  • 2.21, mikhailnov (ok), 09:23, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > попробуйте отключить авто-обновления установленных снап пакетов

    systemctl disable snapd.service snapd.socket не прокатит?

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 09:45, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит потом запустить хоть одну софтину установленную через Snap и всё.
     
     
  • 4.35, Аноним (34), 10:17, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под арчем snap-проги не стартуют, если snapd не запущен. или речь о том, что после запуска snapd начинается ад и израиль?
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:29, 30/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пакеты снапа тянут за собой образ убунты.

    Yo dawg, so we herd you like ubuntu, so we put snap into your ubuntu and ubuntu into its snap... We need to go deeper.

     

  • 1.22, mikhailnov (ok), 09:24, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слишком просто было обновлять Mesa и запускать игры, пора усложнить
     
  • 1.30, Аноним (30), 10:12, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт не пойму, запилив везеде Snap, космонавт решает таким образом проблемы Linux на десктоп?
    Нынче я смотрю в тренде медленный запуск ПО.
     
  • 1.32, Аноним (34), 10:12, 30/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как лишний гигабайт зависимостей в snap упрощает доступ к играм в Ubuntu? чёт не договоняю
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру