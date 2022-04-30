Компания Canonical представила Steam Snap для упрощения доступа к играм в Ubuntu

Компания Canonical рассказала о планах по расширению возможностей Ubuntu, как платформы для запуска игровых приложений. Отмечается, что развитие проектов Wine и Proton, а также адаптация античит-сервисов BattlEye и Easy Anti-Cheat, уже позволяют запускать в Linux многие игры, доступные только для Windows. После выхода Ubuntu 22.04 LTS компания намерена плотно заняться работой по упрощению доступа к играм в Ubuntu и повышению удобства их запуска. Развитие Ubuntu как удобного окружения для запуска игр отнесено к числу приоритетных направлений и для достижения цели компания намерена нанять дополнительный персонал. Первым шагом на пути к упрощению доступа к играм в Ubuntu стала публикация предварительной версии snap-пакета с клиентом Steam. Пакет предоставляет готовое окружение для запуска игр, позволяющее не смешивать необходимые для игр зависимости с основной системой и получить преднастроенное актуальное окружение, не требующее дополнительной настройки. Особенности поставки Steam в формате Snap: Включение в пакет актуальных версий зависимостей, необходимых для запуска игр. Пользователю не требуется выполнение ручных операций, установка набора 32-разрядных библиотек и подключение PPA-репозиториев с дополнительными драйверами Mesa. Snap-пакет также не завязан на Ubuntu и может быть установлен в любом дистрибутиве, поддерживающем snapd.

Упрощение установки обновлений и возможность использования самых свежих версий Proton, Wine и необходимых зависимостей.

Изоляция окружения для запуска игр от основной системы. Выполняемые игры запускаются без доступа к системному окружению, что создаёт дополнительный бастион защиты на случай компрометации игр и игровых сервисов.



